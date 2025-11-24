Moşteanu: Avem un război la graniţă, de 3 ani de zile, care nu ştim cât va mai continua. Cred că este ultimul lucru de unde ar trebui să tăiem. Nu poţi să spui că, dacă tai de la o primărie, trebuie să tai şi la Armată. Nu acum
24 noiembrie 2025
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre tăierile cu 10% din cheltuielile salariale, discutate în coaliţie, că avem un război la graniţă, de 3 ani de zile, care nu ştim cât va mai continua şi crede că este ultimul lucru de unde ar trebui să tăiem. ”Nu poţi să spui că, dacă tai de la o primărie, trebuie să tai şi la Armată. Nu acum”, a mai spus Moşteanu.
• • •
Şaptesprezece jucători de fotbal ai echipei Agri Spor, echipă turcă din liga a patra, au fost suspendaţi în cadrul unui scandal de pariuri care zguduie fotbalul din Turcia, lăsându-şi antrenorul cu un efectiv redus la doar şapte jucători.
Humane World for Animals susţine reformele potrivit cărora animalele sunt „fiinţe simţitoare cu drepturi şi libertăţi”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman” # News.ro
O organizaţie care protejează drepturile animalelor salută şi susţine dezbaterea parlamentară dedicată îmbunătăţirii legislaţiei în domeniu, în contextul depunerii unui pachet de iniţiative legislative în acest sens, inclusiv definirea animalelor drept „fiinţe simţitoare, cu drepturi şi libertăţi”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”. În acord cu standardele deja folosite în Europa, această schimbare ar reprezenta o recunoaştere legală şi în România a faptului că animalele nu sunt simple obiecte, ci fiinţe ale căror nevoi şi bunăstare trebuie respectate.
Ciprian Ciucu: La iniţiativa mea, ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente româneşti / Procurori: Aceste cauze s-au constituit ca urmare a sesizării din oficiu # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu, afirmă, luni, că, la iniţiativa sa, a fost demarată ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente de identitate româneşti. ”Am iniţiat destructurarea unei reţele mai vechi care acţiona la nivel naţional”, a susţinut Ciucu, afirmând că a aflat despre situaţia respectivă anul trecut. ”Dacă nu atrăgeam atenţia, nu se ştia! Se pare că am iniţiat destructurarea unei reţele vechi de peste 10 ani”, a mai afirmat candidatul PNL. În replică, Parchetul General a precizat că mai multe dosare au ca obiect reţele ce se ocupă cu traficul de acte de identitate, dar niciuna nu are legătură cu Sectorul 6. ”În mod fals, persoana în cauză a informat că este iniţiatorul destructurării acestei reţele”, au transmis procurorii.
Handbal feminin: Pivotul Lorena Ostase, jucătoarea naţionalei, şi-a prelungit contractul cu Gloria Bistriţa # News.ro
Componentă a naţionalei şi căpitan al Gloriei Bistriţa, pivotul Lorena Ostase şi-a prelungit, luni, contractul cu echipa de club pe următoarele două sezoane.
Ionuţ Moşteanu, despre ce ar fi făcut în cazul premierului Ilie Bolojan, care s-a trezit cu un politician din partid, care i-a dus un individ în birou: Îl ţineam acolo, îl trimiteam legat, nu ştiu ce aş fi făcut # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre în cazul în care premierul Ilie Bolojan s-a trezit cu un politician din partid, care i-a dus un individ în birou, că el îl ţinea acolo şi îl trimitea legat.
CSAT: Strategia Naţională de Apărare a Ţării va fi prezentată de către preşedintele României în Parlament / Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor # News.ro
CSAT a aprobat, luni, evaluarea privind riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile prognosticate pentru anul 2026, precum şi Analiza Strategică a Apărării, documente care au ca scop identificarea şi elaborarea recomandărilor necesare gestionării provocărilor la adresa securităţii naţionale, adaptarea Armatei la noul mediu strategic, la modificările majore ale situaţiei internaţionale de securitate, precum şi la angajamentele naţionale asumate în cadrul NATO şi UE. Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor, arată CSAT. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025–2030 a fost analizată astăzi de CSAT şi va fi prezentată de către Preşedintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută şi aprobată, prin hotărâre, în şedinţă comună a celor două Camere.
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia satelitară ”direct-to-cell” a Starlink, într-un efort de a menţine milioane de utilizatori conectaţi în timpul penelor masive de curent şi al infrastructurii avariate de război, transmite Reuters.
Formaţia FC Hermannstadt a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania echipei Metaloglobus, în etapa a 17-a a Superligii.
Natalia Intotero, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor: Vom propune pentru ziua de miercuri prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, de către preşedintele Nicuşor Dan, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului # News.ro
Natalia Intotero, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, a declarat că în şedinţa Birourilor reunite ale celor două Camere ale Parlamentullui vor propune pentru ziua de miercuri prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, de către preşedintele Nicuşor Dan, în plenul comun al Parlamentului. Ulterior, Strategia va merge la comisiile parlamentare de specialitate.
CSAT a aprobat cererea României în cadrul mecanismului SAFE: Până la finalul acestei săptămâni, Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite formularele, pentru a înregistra formal documentaţia României # News.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat, luni, cererea României în cadrul mecanismului SAFE iar până la finalul acestei săptămâni, Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite formularele, pentru a înregistra formal documentaţia României. În valoare totală de 16,680,055,394 euro, aceste fonduri alocate României, vor fi destinate în proporţie de 75% pentru achiziţia de echipamente militare, ordine publică şi apărare civilă iar diferenţa de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă - Paşcani-Siret şi Paşcani-Ungheni.
Membrii CSAT au aprobat raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25” # News.ro
Membrii CSAT au aprobat, luni, raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”. Exerciţiul a oferit cadrul pentru exersarea procedurilor de consultare şi luare a deciziilor politico-militare în contextul activării art. 4 şi art. 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, precum şi pentru testarea capacităţii Alianţei de a răspunde ameninţărilor specifice războiului hibrid.
Iuri Uşakov, consilierul principal al preşedintelui rus Vladimir Putin, a ridiculizat planul Europei de a pune capăt războiului din Ucraina şi a declarat că Kremlinul preferă propunerea iniţială de pace a preşedintelui american Donald Trump, relatează POLITICO.
Daniel David, despre programele şcolare pentru liceu: O schimbare paradigmatică / Urmează elaborarea manualelor şi formarea profesorilor / Analfabetismul funcţional - care a devenit în ultimii ani un risc de securitate naţională - va fi drastic redus # News.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, afirmă, luni, după punerea în transparenţă publică a programelor şcolare pentru disciplinele din învăţământul liceal, că este o schimbare de paradigmă, care va duce la diminuarea analfabetismului funcţional, care a devenit un risc de securitate naţională.
CSAT a analizat Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, fenomen care constituie un risc la adresa siguranţei naţionale # News.ro
Pe ordinea de zi a CSAT de luni s-a aflat Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, fenomen care constituie un risc la adresa siguranţei naţionale, influenţat de factori internaţionali şi locali, fiind prezentate rezultatele operaţionale obţinute în cooperarea internaţională, inclusiv destructurarea unor grupări transnaţionale de trafic de droguri. Raportul a evidenţiat progresele în dezvoltarea unui sistem naţional unitar de monitorizare şi raportare, extinderea reţelei de centre de tratament pentru persoane afectate de adicţii şi consolidarea controlului asupra precursorilor de droguri, prin activitatea Poliţiei Române.
Andrei Gemeneanu, preşedintele Asociaţiei de Investiţii Private din Romȃnia (ROPEA), participă la evenimentul premium tradiţional News.ro „RoInvest” - ediţia a VI-a # News.ro
Andrei Gemeneanu, preşedintele Asociaţiei de Investiţii Private din Romȃnia (ROPEA), participă, marţi, 25 noiembrie, la a şasea ediţie a evenimentului premium tradiţional al News.ro intitulat “RoInvest”, unde se va analiza stadiul actual al investiţiilor şi se va dezbate ce trebuie făcut pentru creşterea lor.
Biroul Electoral Municipal a tras la sorţi ordinea pe buletinul de vot la alegerile din 7 decembrie: Cătălin Drulă (USR), pe prima poziţie, urmat pe poziţia 2 de Daniel Băluţă (PSD), Burcea George-Valentin - Partidul Oamenilor Tineri, pe poziţia 3 Ciprian # News.ro
Biroul Electoral Municipal a stabilit, luni, prin tragere la sorţi, ordinea pe buletinul de vot la alegerile din 7 decembrie: Cătălin Drulă (USR), pe prima poziţie, urmat pe poziţia 2 de Daniel Băluţă (PSD), Burcea George-Valentin - Partidul Oamenilor Tineri, pe poziţia 3 Ciprian Ciucu (PNL) pe poziţia 4.
Neamţ: Trupul unui bărbat în stare avansată de descompunere, găsit într-o fântână dezafectată/ El fusese dat dispărut în vara anului trecut # News.ro
Trupul unui bărbat aflat în stare avansată de descompunere a fost găsit, luni, într-o fântână dezafectată din judeţul Neamţ. Poliţiştii au stabilit că victima este un tânăr, cu probleme psihice, care fusese dat dispărut în vara anului trecut.
CSAT: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor # News.ro
CSAT a aprobat, luni, evaluarea privind riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile prognosticate pentru anul 2026, precum şi Analiza Strategică a Apărării, documente care au ca scop identificarea şi elaborarea recomandărilor necesare gestionării provocărilor la adresa securităţii naţionale, adaptarea Armatei la noul mediu strategic, la modificările majore ale situaţiei internaţionale de securitate, precum şi la angajamentele naţionale asumate în cadrul NATO şi UE. Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor, arată CSAT.
Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică programele şcolare aferente noilor planuri-cadru pentru liceu / Se aşteaptă propuneri până în 12 decembrie / evemimente de prezentare pentru disciplinele din trunchiul comun, cu debut în clasa a IX-a # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, luni, că a pus în dezbatere publică programele şcolare aferente noilor planuri-cadru pentru liceu, prioritatea fiind acordată disciplinelor prevăzute cu debut în clasa a IX-a. Se aşteaptă propuneri până în 12 decembrie. Următoarea etapă, prevăzută pentru finalul lunii ianuarie 2026, este publicarea programelor şcolare pentru toţi anii de studiu şi pentru toate disciplinele obligatorii prevăzute în noul curriculum liceal.
FT: SUA şi Ucraina au elaborat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile cele mai importante au fost amânate. Elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic au fost lăsate la decizia lui Trump şi Zelenski # News.ro
Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia. Oficialul ucrainean, care a participat la negocierile de la Geneva ca membru al delegaţiei Kievului, a declarat pentru Financial Times că întâlnirea a fost un efort „intens”, dar „productiv”, ce a dus la elaborarea unui proiect de document revizuit în detaliu şi care a lăsat ambele părţi cu o impresie „pozitivă”.
UPDATE - Brăila: Explozie, urmată de incendiu, la un bloc din Însurăţei/ Nu sunt persoane rănite/ Incendiul, stins - FOTO # News.ro
O explozie, urmată de incendiu, s-a produs, luni după-amiază, într-un apartament din localitatea Însurăţei, judeţul Brăila, focul cuprinzând două apartamente. Primele informaţii arată că nu sunt persoane rănite. Explozia ar fi fost cauzată de o acumulare de gaze de la o butelie. Incendiul a fost stins, acesta afectând patru apartamente, trei spaţii comerciale şi două autoturisme.
FC Voluntari şi Igor Armaş au ajuns la un acord în ceea ce priveşte preluarea funcţiei de director sportiv. Tot luni, jucătorul şi-a anunţat oficial şi retragerea din activitatea de fotbalist profesionist.
Proiectele de lege PSD care elimină obligaţia de plată a CASS pentru veteranii şi văduvele de război, invalizi, foştii detinuţi politici şi personalul monahal dar şi pentru mamele aflate în creştere copil, adoptate tacit de Senat # News.ro
Proiectele de lege PSD care elimină obligaţia de plată a CASS pentru veteranii şi văduvele de război, invalizi, foştii detinuţi politici şi personalul monahal dar şi pentru mamele aflate în concediul de creştere copil, au fost adoptate tacit, luni, de Senat şi merg la Camera Deputaţilor, for decizional, în forma depusă de iniţiatori.
ANPC explică termenul ”neconform” în accepţiunea noii legi: Se referă exclusiv la cazurile de neconformitate a produselor – situaţii în care bunul nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale # News.ro
Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au explicat, luni, termenul ”neconform” în accepţiunea noii legi şi au precizat că acesta se referă la cazurile de neconformitate a produselor, situaţii în care bunul respectiv nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale. ANPC a adăugat că neconformitatea unui produs poate rezulta din viciile ascunse, defecte de fabricaie sau nerespectarea standardelor prevăzute de lege.
Filarmonica Iaşi va fi reabilitată cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean, dar şi cu fonduri europene. Investiţia totală se apropie de 90 de milioane de lei, peste jumătate din sumă fiind asigurată de CJ Iaşi # News.ro
Consilierii judeţeni din Iaşi au aprobat, luni, proiectul privind reabilitarea şi modernizarea Filarmonicii din Iaşi, investiţia ridicându-se la aproape 90 de milioane de lei.
Maramureş: Intervenţie dificilă a salvatorilor montani pentru recuperarea unui bărbat, victimă a unui accident forestier # News.ro
Salvamontiştii din Maramureş au intervenit, luni după-amiază, pentru recuperarea unui muncitor rănit grav într-un accident forestier. Intervenţia a fost dificilă din cauza terenului abrupt, dar şi din cauza stării de sănătate a bărbatului, care şi-a pierdut starea de conştienţă după ce a fost lovit în zona capului.
Bistriţa-Năsăud: Percheziţii la Primăria Livezile, în dosarul deschis după ce imagini cu primarul şi cu o angajată, în ipostaze intime, au apărut în spaţiul public/ Primarul Traian Simionca a fost reţinut pentru viol şi ale infracţiuni # News.ro
Poliţiştii şi procurorii din judeţul Bistriţa-Năsăud au făcut, luni, percheziţii la Primăria Livezile şi la domiciliile a două persoane în dosarul deschis la începutul acestei luni, după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu primarul comunei, Traian Simionca, şi cu o angajată a administraţiei locale, în ipostaze intime. Edilul a fost reţinut în dosarul care vizează infracţiuni de agresiune sexuală, viol, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private.
Primăria Ghimbav cumpără o toaletă ecologică la preţ de apartament/ Primarul a explicat că e un proiect mai vechi, o „investiţie” şi că în administraţie investiţiile nu aduc profit financiar # News.ro
Primăria oraşului Ghimbav din judeţul Braşov cumpără, printr-o achiziţie făcută prin negociere directă, o toaletă ecologică în valoare de peste 320.000 de lei, care va fi amplasată într-un parc din oraş. Primarul oraşului Ghimbav a explicat că toaleta va fi amplasată într-un viitor parc, amenajat într-o zonă cu şase sute de apartamente, unde localnicii au solicitat amplasarea unei toalete.
UPDATE - Brăila: Explozie, urmată de incendiu, la un bloc din Însurăţei/ Nu sunt persoane rănite - FOTO # News.ro
O explozie, urmată de incendiu, s-a produs, luni după-amiază, într-un apartament din localitatea Însurăţei, judeţul Brăila, focul cuprinzând două apartamente. Primele informaţii arată că nu sunt persoane rănite. Explozia ar fi fost cauzată de o acumulare de gaze de la o butelie.
Facultatea de Drept din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea cazului # News.ro
Conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea acestui caz.
Brăila: Explozie, urmată de incendiu, la un bloc din Însurăţei/ Nu sunt persoane rănite - FOTO # News.ro
O explozie, urmată de incendiu, s-a produs, luni după-amiază, într-un apartament din localitatea Însurăţei, judeţul Brăila, focul cuprinzând două apartamente. Primele informaţii arată că nu sunt persoane rănite.
„Pablo Escobar al vremurilor moderne”, de la Jocurile Olimpice la un imperiu al traficului de droguri: Un fost sportiv canadian, căutat de FBI # News.ro
Fostă speranţă a snowboardului, Ryan Wedding, este căutat de FBI, care îl suspectează că ar fi şeful unei organizaţii criminale de mare amploare.
Procurorul general al Spaniei a demisionat după ce a fost condamnat pentru încălcarea secretului judiciar # News.ro
Procurorul general al Spaniei, Alvaro Garcia Ortiz, şi-a anunţat luni demisia după ce Curtea Supremă a ţării l-a găsit vinovat săptămâna trecută de încălcarea secretului judiciar, relatează Reuters.
Merz vrea Rusia la masa negocierilor cu Ucraina. Trump pare să se bucure de rezultatul negocierilor de la Geneva. Putin îi spune lui Erdogan la telefon că planul iniţial al SUA ar putea ”servi ca bază a unei soluţii finale a păcii” # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz insistă luni ca Rusia să vină la masa negocierilor unui plan cu privire la Ucraina, la o zi după negocieri la Geneva care au lansat un ”nou impuls”, dar care necesită în continuare ”muncă”, potrivit Kievului şi Uniunii Europene (UE), relatează AFP.
Karpaten Turism înregistrează vânzări record de 10 milioane de euro la Târgul de Turism al României # News.ro
Karpaten Turism, cel mai mare touroperator din România, a încheiat ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României cu rezultate excepţionale. În doar patru zile, au fost vândute vacanţe în valoare totală de 10 milioane de euro, atât la standul de la Romexpo, cât şi online. Aproape 10.000 de turişti şi-au rezervat vacanţa în această perioadă, valoarea medie a unei rezervări fiind de 1.070 euro/persoană.
Polonia acuză un al treilea cetăţean ucrainean în cazul sabotajului feroviar în spatele căruia ar fi Rusia # News.ro
Autorităţile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze, a anunţat luni procuratura, relatează Kyiv Independent.
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul francez al justiţiei: Discuţii despre riscurile din regiune şi modul în care colaborarea dintre România şi Franţa contribuie la întărirea Flancului Estic # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiţiei din Franţa. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două ţări şi al aniversării a 145 de ani de relaţii diplomatice româno-franceze, marcate în 2025. Cei doi au discutat despre riscurile din regiune şi modul în care colaborarea dintre România şi Franţa contribuie la întărirea Flancului Estic, fiind evidenţiată activitatea Grupului de Luptă NATO de la Cincu, unde Franţa are rol de naţiune-cadru.
Omagiu lui Enescu, de Ziua Naţională - Concertele Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta lui Gabriel Bebeşelea şi cu Jaemin Han solist, la Ateneul Român # News.ro
Concertele Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din 27 şi 28 noiembrie, sub bagheta dirijorului principal Gabriel Bebeşelea şi cu violoncelistul Jaemin Han ca solist, vor marca Ziua Naţională a României cu un program care îl onorează pe marele compozitor George Enescu.
Conferinţa „Pacientul în centru”, despre schimbarea modului în care sunt îngrijiţi pacienţii bolnavi de cancer: „Umanizarea actului medical oncologic nu este doar o opţiune, ci o necesitate”/ Ce spune ministrul Sănătăţii # News.ro
Schimbarea modului în care sunt îngrijiţi pacienţii bolnavi de cancer, de la tratamentul izolat, axat pe boala în sine, la o abordare integrată, empatică şi multidisciplinară este preocuparea constantă a specialiştilor în domeniu. „Umanizarea actului medical oncologic nu este doar o opţiune, ci o necesitate”, au susţinut participanţii la o conferinţă dedicată inovaţiei în oncologie, la care au participat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Sănătate. În opinia ministrului Rogobete, e nevoie de „o reaşezare a sistemului şi de recâştigarea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate şi în terapiile medicale moderne” existente, care, „din păcate”, „suferă de un val puternic de dezinformare” şi care poate fi combătută „doar printr-o comunicare corectă şi continuă”.
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul francez al justiţiei, Gérald Darmanin: Discuţii despre riscurile din regiune şi modul în care colaborarea dintre România şi Franţa contribuie la întărirea Flancului Estic # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiţiei din Franţa. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două ţări şi al aniversării a 145 de ani de relaţii diplomatice româno-franceze, marcate în 2025. Cei doi au discutat despre riscurile din regiune şi modul în care colaborarea dintre România şi Franţa contribuie la întărirea Flancului Estic, fiind evidenţiată activitatea Grupului de Luptă NATO de la Cincu, unde Franţa are rol de naţiune-cadru.
Pep Guardiola, la meciul 100 ca antrenor în Liga Campionilor: Îmi dau seama că îmbătrânesc # News.ro
Pep Guardiola, tehnicianul chipei Manchester City, se va afla la 100 de meciuri disputate în Liga Campionilor în calitate de antrenor, marţi, la partida cu Bayer Leverkusen.
BNR: Majorarea cotelor de TVA a fost transferată aproape integral asupra preţurilor de consum la finele trimestrului III. Consumul gospodăriilor populaţiei este aşteptat să-şi frâneze creşterea în 2025-2026 în raport cu anul 2024 # News.ro
Consumul gospodăriilor populaţiei este aşteptat să-şi frâneze creşterea în 2025-2026 în raport cu anul 2024, în timp ce formarea brută de capital fix va redeveni şi va rămâne probabil principalul determinant al avansului economiei, se arată în minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 12 noiembrie 2025. Conducerea BNR arată că evaluările continuă să indice o creştere economică modestă pe ansamblul perioadei 2025-2026, în contextul implementării pachetelor de consolidare bugetară şi al persistenţei ratei înalte a inflaţiei până la mijlocul anului viitor. În plu, mediul extern continuă să genereze incertitudini şi riscuri însemnate la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei. Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României mai spun că majorarea cotelor de TVA a fost transferată aproape integral asupra preţurilor de consum la finele trimestrului III, inclusiv pe fondul rezilienţei cererii pe anumite segmente şi al nivelurilor crescute ale aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt.
Un robot chinez, AgiBot A2, de 1,69 metri înălţime, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a mers peste 100 de kilometri în trei zile, stabilind astfel cea mai lungă distanţă străbătută pe jos de către o maşină humanoidă, relatează AFP.
Cazul lectorului Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, este anchetat de Comisia de Etică din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi # News.ro
Comisia de Etică din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-a autosesizat şi va ancheta cazul lectorului Alexandru Toader de la Facultatea de Drept, acuzat că a hărţuit sexual două studente.
BNR preconizează o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente. Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu 8,8% anticipat iniţial # News.ro
Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat, iar în a doua parte a orizontului proiecţiei să se reducă până la 3,7% în decembrie 2026 şi la 2,9% în septembrie 2027, faţă de valorile de 3% şi 2,7% previzionate anterior pentru aceleaşi momente de referinţă, se arată în minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 12 noiembrie 2025. Membrii Consiliului au arătat că actualele evaluări relevă o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente, mai cu seamă în prima parte a orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să înregistreze o scădere modestă în următoarele trei trimestre, şi pe o traiectorie fluctuantă şi semnificativ mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă.
Expoziţia „Human Scale” de la Bienala de Arhitectură de la Veneţia 2025 s-a închis. Catalogul oficial al proiectului, disponibil publicului/ VIDEO # News.ro
„Human Scale”, proiectul care a reprezentat România la cea de-a 19-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - La Biennale di Venezia, s-a închis oficial duminică. Prezent în Pavilionul României din Giardini della Biennale şi în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, proiectul a făcut parte dintr-o ediţie record, care a înregistrat 298.000 de bilete vândute şi 17.584 de vizitatori în zilele de deschidere pentru profesionişti, cel mai ridicat nivel de participare din istoria Bienalei de Arhitectură.
