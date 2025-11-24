Mihai Teja a văzut reluările în direct și s-a convins după decizia Alinei Peșu: „De ce se fac experimente doar pe noi?”
Fanatik, 24 noiembrie 2025 20:20
Prima reacție a lui Mihai Teja după Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Antrenorul echipei din București e de părere că echipa sa merita un penalty pe finalul jocului de la Clinceni.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
20:30
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate pe zi” # Fanatik
Cel mai în vârstă campion olimpic locuiește în Europa, nu foarte departe de România. A ajuns la vârsta de 98 de ani însă continuă să fie activ zi de zi.
Acum 15 minute
20:20
Fanatik SuperLiga, marți, 25 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după FC Botoșani – Dinamo # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, marți, 25 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după FC Botoșani - Dinamo.
20:20
Mihai Teja a văzut reluările în direct și s-a convins după decizia Alinei Peșu: „De ce se fac experimente doar pe noi?” # Fanatik
Prima reacție a lui Mihai Teja după Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Antrenorul echipei din București e de părere că echipa sa merita un penalty pe finalul jocului de la Clinceni.
Acum 30 minute
20:10
Maryia Skrobic a ales naţionala României şi abia aşteaptă debutul la Campionatul Mondial: „Mi se face pielea de găină!”. Ce vis are sub tricolor: „O să dau tot”. Interviu exclusiv # Fanatik
Maryia Skrobic a fost naturalizată și va face parte din lotul României la Campionatul Mondial. Interul stânga de la Rapid a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre cariera ei în handbalul românesc.
Acum o oră
19:50
Dinamo încearcă să urce pe locul 2 în SuperLiga, iar trupa lui Zeljko Kopic se va putea baza pe un jucător important la confruntarea cu FC Botoșani, din deplasare.
19:40
Celebra rivală a Simonei Halep a dat cărțile pe față, după retragere: ”Nu vreau să fiu o versiune tristă” # Fanatik
Una dintre cele mai cunoscute adversare ale Simonei Halep a spus adevărul, după ce a decis să renunțe la tenis. De ce nu mai practică deloc acest sport.
Acum 2 ore
19:20
Dinamo și-a anunțat noul sponsor cu câteva ore înainte de meciul de la Botoșani: „Suntem super entuziasmați!” # Fanatik
În ziua în care echipa va evolua pe terenul lui FC Botoșani într-o partidă extrem de importantă, Dinamo a anunțat oficial faptul că are un nou sponsor.
19:10
Veste excelentă pentru FCSB! Atacantul de națională de la Steaua Roșie, exclus din lot dintr-un motiv incredibil # Fanatik
Vești bune de la Belgrad înainte de Steaua Roșie - FCSB. Atacantul, cu 5 meciuri jucate pentru Serbia la Campioantul Mondial, nu va evolua în fața campioanei României.
18:50
Universitatea Craiova se pregătește de meciul cu Mainz, din grupa principală a Conference League, iar trupa olteană primește întăriri înaintea partidei.
18:40
Surpriză în fotbalul românesc! S-a retras din activitate și, în aceeași zi, a preluat funcția de director sportiv: “Mult succes!” # Fanatik
Fotbalistul cu 200 de meciuri în România a agățat ghetele în cui și, luni, 24 noiembrie, a fost învestit în funcția de director sportiv. Ce mesaj au transmis oficialii clubului.
Acum 4 ore
18:20
Datoriile Capitalei au ajuns la miliarde de lei, afectând bugetul orașului și investițiile în infrastructură. Descoperă cum s-au acumulat restanțele, cine le-a generat de la Viorel Lis până la Nicușor Dan.
18:10
Genoa dorește să aducă un fotbalist de la AS Roma, echipa aflată momentan pe primul loc în Serie A. Fotbalistul are o relație specială cu actualul antrenor al „grifonilor”, Daniele De Rossi.
18:10
O nouă stație de pompieri construită în Sectorul 4, la doi pași de Parcul Tineretului. Daniel Băluță: „Oamenii au nevoie de siguranță” # Fanatik
O nouă stație de pompieri va fi ridicată în Sectorul 4 al Capitalei, în apropiere de Parcul Tineretului. Investiție de 9 milioane de lei, anunțul primarului Daniel Băluță.
18:10
Premierul Ilie Bolojan, pus la zid după măsurile care i-au nenorocit pe români. „A fost adus să dea cu barda” # Fanatik
Premierul Ilie Bolojan nu face altceva decât să își distrugă cariera politică prin toate măsurile de austeritate pe care le impune, a avertizat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.
17:50
Victor Cornea și Andreea Bălan au pus la punct ultimele detalii legat de cununia religioasă. Îndrăgita artistă a dezvăluit când va ajunge în fața altarului.
17:40
Gigi Becali, dezvăluiri șoc despre operația de cervicală pe care a suportat-o: „Am plecat eu de nebun din spital că sunt leu! Am rupt rețeta”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, gest incredibil după ce a fost operat. Omul de afaceri i-a șocat total pe medici. A plecat de la spital pe proprie răspundere. „Sunt leul leilor, dar nu e chiar așa de ușor”.
17:20
Analiștii Fanatik, după CFR Cluj – Rapid 3-0: „Cel mai bun meci din ultimii 15-20 de ani” / „Victoria are legătură doar cu Pancu. E un fel de Rădoi!” # Fanatik
Eugen Trică, Robert Niță și Andrei Vochin au pus lupa pe derby-ul CFR Cluj - Rapid 3-0. Analiștii FANATIK au elogiat victoria vicecampioanei și l-au umplut de laude pe Daniel Pancu
17:10
Ea este nora lui Tudorel Toader. Imagini de poveste de la nunta cu bărbatul acuzat acum de hărțuire # Fanatik
Nora lui Tudorel Toader ar fi fost ”tradusă” de fiul fostului ministru al justiției, profesor universitar acuzat de hărțuire sexuală acum. Alexandru și Bianca au avut o nuntă de poveste în 2018.
17:00
Daniel Pancu a dezvăluit decizia pe care a luat-o după ce echipa sa, CFR Cluj, s-a impus în fața celor de la Rapid, 3-0, în etapa cu numărul 17 a SuperLigii.
16:40
Gigi Becali – Marius Șumudică, dialog spumos după CFR – Rapid 3-0. „Mă doare operația! Te-ai bucurat!” / „Nu, acum chiar te înșeli” # Fanatik
FCSB și Rapid au avut o etapă a 17-a dezamăgitoare, dar Gigi Becali și Marius Șumudică nu și-au pierdut simțul umorului. Cei doi au avut un dialog spumos în direct
Acum 6 ore
16:20
Fostul șef al TVR a vorbit în premieră despre scandalul monstruos în care a fost implicat celebrul comentator sportiv: „Și-a strâns amanta de gât!” # Fanatik
Noi detalii legate de scandalul din TVR. Fostul director a vorbit despre acuzațiile aduse la adresa celebrului comentator sportiv. "Ce înseamnă pedeapsă prea dură?!".
16:10
Adi Mutu a stat cu ochii pe Chivu în Inter – Milan 0-1! „Nu e bine pentru Cristi că a pierdut toate derby-urile”. Ce legătură are schimbarea lui Calhanoglu cu Turcia – România. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mutu a urmărit atent „Derby della Madonnina” dintre Inter și AC Milan și a venit cu o veste neplăcută pentru Cristi Chivu
16:10
Turneul Sărbătoarea Norocului începe la Don, unde povestea fiecărui talisman se întâlnește cu rotirea perfectă. Află care sunt simbolurile norocoase din sloturi, în timp ce te joci pentru premii totale de 25.000 RON. Talismanul tău […]
16:00
(P) Cine a câștigat Cupa Mondială. Ierarhia trofeelor și cele mai mari perdante din istorie # Fanatik
Cupa Mondială de fotbal este de departe cel mai râvnit trofeu din istoria sportului mondial, iar în vara anului 2026 cele mai valoroase echipe naționale din lume își dau întâlnire pentru un nou turneu final. […]
15:50
Ce spun sondajele interne ale PNL despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu dezvăluie cât are fiecare candidat şi cine a pierdut procente serioase # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit vineri, la FANATIK EXCLUSIV, cum arată sondajele de opinie din interiorul PNL. Locul ocupat de principalii candidați.
15:30
Mitică Dragomir a anunțat noul transfer de la CFR Cluj. „Neluțu va lua 7-8 milioane de euro pe el”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir este convins. Cine este jucătorul pe care Neluțu Varga va încasa, pe loc, minim 7 milioane de euro. Pe cine a lăudat fostul șef LPF, de fapt.
15:10
Gigi Nețoiu, atacat în online în plină campanie. Cum încearcă să îi închidă gura: „Când vor să te oprească, înseamnă că ai devenit incomod”. Video # Fanatik
Gigi Nețoiu a fost atacat în mediul online la scurt timp după începerea campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. El acuză că se încearcă eliminarea lui din cursă pentru a devenit incomod
15:00
Gestionarea unui buget urban vine adesea cu surprize. O cheltuială medicală neașteptată, o defecțiune la electrocasnice sau o ofertă bună pe care nu vrei să o ratezi pot pune presiune pe finanțele personale. Mulți caută […]
14:50
Iuliu Mureșan a vorbit după CFR – Rapid 3-0 despre șansele la titlu ale giuleștenilor! „Eu așa cred”. Ce spune despre Daniel Pancu și „cei 5 kosovari!” # Fanatik
Iuliu Mureşan a fost în al nouălea cer după victoria CFR-ului cu Rapid, scor 3-0. Preşedintele ardelenilor a vorbit despre Daniel Pancu şi i-a lăudat pe kosovarii de la echipă.
Acum 8 ore
14:20
Marius Șumudică a distrus-o pe FCSB! „Trăiesc din realizări individuale. Nu au o idee de joc! Gigi Becali știe cel mai bine”. Exclusiv # Fanatik
Marius Şumudică nu a avut milă de FCSB, după 1-1 cu Petrolul. Fostul antrenor al Rapidului susţine că echipa lui Gigi Becali suferă şi a evidenţiat problemele campionilor.
14:00
Impresara apropiată de Steaua Roșie, dezvăluiri de la Belgrad înainte de meciul cu FCSB! Laurette Nogo: „Ambele echipe sunt în criză”. Exclusiv # Fanatik
Laurette Nogo, impresara care colaborează cu Steaua Roșie, a oferit detalii importante înainte de meciul cu FCSB din Europa League. Criza de Belgrad și principalele arme ale sârbilor.
14:00
13:40
„Călin Georgescu e tratat mai rău decât un criminal!” Gigi Neţoiu dezvăluie de ce autorităţile nu-l lasă în pace pe fostul candidat la prezidenţiale # Fanatik
Gigi Neţoiu susţine că presiunea exercitată asupra lui Călin Georgescu este exagerată şi nu face decât să îi sporească notorietatea, acuzând autorităţile că îl transformă într-un "martir".
13:40
Caiac SMile extinde limitele integrării: oamenii cu dizabilități au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare în siguranță # Fanatik
Caiac SMile continuă să redefinească modul în care persoanele cu dizabilități pot trăi experiențe autentice și pline de viață. După reușitele taberelor de vară de pe litoral, ale celor de schi și sporturi de iarnă […]
13:40
Retrageri masive din Pilonul II. Românii își scot banii de pensii înainte de decizia CCR. Cifre oficiale # Fanatik
Românii își retrag economiile în ritm record din Pilonul II. Plățile au sărit de la 140 la peste 400 de milioane de lei pe lună. CCR decide: vor primi banii așa cum și-au planificat sau taxele îi vor lovi neașteptat?
13:30
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv # Fanatik
Mauro Pederzoli pregătește un transfer de răsunet la Rapid în această iarnă: un mijlocaș ofensiv care joacă în Serie A
13:20
„Eu nu-l scoteam niciodată pe Petrila”. Marius Șumudică trimite săgeți spre Costel Gâlcă și spre Alex Dobre! Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudica a lansat săgeți spre Costel Gâlcă și spre Alexandru Dobre. Fostul tehnician al Rapidului nu înțelege înlocuirea lui Claudiu Petrila în derby-ul cu CFR Cluj
12:50
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB la meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Tănase și Cisotti, odihniți! Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA primul 11 al FCSB-ului pentru meciul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Vezi pe FANATIK cum va arăta formula de start a campioanei României.
12:40
Gigi Becali, discurs tare: „Sunt în degringoladă”. I-a distrus în direct pe jucătorii care vor să plece: „I-a zis lui Meme că e supărat” # Fanatik
Gigi Becali este descurajat după un nou pas greşit făcut de FCSB, 1-1 cu Petrolul. Patronul FCSB i-a făcut praf pe jucătorii care vor să plece, spunând să aducă ofertele la club.
Acum 12 ore
12:30
Marius Șumudică a răspuns fără menajamente la întrebarea „de ce a pierdut Rapid cu 3-0 la CFR”. Ce sistem îi propune lui Gâlcă. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a tras concluziile după ce Rapid a fost surclasată de CFR Cluj în Gruia. Ce probleme are echipa din Giulești. Fotbalistul care l-a dezamăgit total.
12:00
Daniel Băluță, marcat de condițiile în care locuiesc oamenii dintr-o zonă a Capitalei: ”Indiferent de rezultatele din 7 decembrie, voi fi alături de ei” # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Municipiului București, a fost marcat de condițiile de trai precare în care își duc viața oamenii dintr-o zonă a Capitalei. Ce promite acesta.
11:50
Bombă! Iuliu Mureșan a anunțat plecarea vedetei de la CFR după 3-0 cu Rapid. „E greu să mai joace fotbal!”. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureşan anunţă plecarea vedetei de la CFR Cluj. Preşedintele ardelenilor susţine că fotbalistul nu poate să mai joace la nivel înalt şi urmează să i se rezilieze contractul.
11:40
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureșan a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că transferul lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj la FCSB „s-a încis”
11:30
„O înfrângere care agită puțin apele”. Robert Niță vorbește despre urmările din culise ale derby-ului CFR – Rapid 3-0. Ce i-a spus Petrila. Exclusiv # Fanatik
Rapid a pierdut în Gruia cu 0-3 în fața CFR-ului, iar eșecul a cântărit mult pentru echipa lui Gâlcă. Robert Niță a oferit detalii din vestiarul echipei.
11:30
Feblețea lui Meme Stoica la CFR Cluj nu este văzut titular la FCSB! „Ce joacă el poate face Tănase fără probleme”. Exclusiv # Fanatik
Vești proaste pentru Mihai Stoica. Președintele C.A. de la FCSB are un fotbalist preferat din tabăra rivalei CFR Cluj, care nu este însă văzut titular la campioana României
11:10
Adi Mutu, surprins după CFR – Rapid 3-0. „Cum să pierzi în halul ăsta? Nu a fost echipă de primul loc”. Laude pentru Pancu! Exclusiv # Fanatik
Adrian Mutu a rămas în stare de șoc după ce CFR Cluj a bătut-o la scor de neprezentare pe Rapid. „Briliantul” a vorbit la superlativ despre fostul său coleg, Daniel Pancu
10:50
„Acolo am început să patinăm!”. Meciul de unde a început căderea FCSB-ului. Explicațiile lui Mihai Stoica: „Unii jucători se gândesc la plecare!” # Fanatik
Mihai Stoica a analizat în emisiunea „MM la Fanatik” parcursul echipei sale și a identificat meciul-cheie al sezonului, care a schimbat totul pentru FCSB.
10:40
Mandatarul financiar al lui Cătălin Drulă pentru alegerile la Primărie, sancționat de AEP. Patroana firmei s-a ocupat și de campania lui Nicușor Dan # Fanatik
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, are ca mandatar financiar pentru campania electorală firma deținută de Mihaela Teleman, care s-a ocupat și de campania lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.
10:30
Massimiliano Allegri a reacționat după Inter - AC Milan 0-1. Ce a spus despre echipa lui Cristi Chivu și pe cine vede, de fapt, principalele candidate la titlu în Serie A.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.