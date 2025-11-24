Ce propune noul plan de pace elaborat de SUA și Ucraina la Geneva / Proiectul în 19 puncte lasă deciziile importante în așteptare / Ce urmează
HotNews.ro, 24 noiembrie 2025 20:20
Washingtonul trebuie să decidă acum cum și când să prezinte proiectul de acord de pace, care nu mai seamănă deloc cu cel inițial, Rusiei, scrie Financial Times. La Geneva, Statele Unite și Ucraina au elaborat…
Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Koln / Explicația unui pasager: „Îi înțeleg. Nu au fost singurii” # HotNews.ro
Wizz Air a reacționat luni după incidentul de pe aeroportul din Koln, unde doi români au spart geamul unei ieșiri de urgență și au alergat pe pistă pentru a prinde avionul spre București. Compania a…
„Olandezii au crezut că au confiscat Nexperia, dar au preluat doar o clădire de birouri”: Radiografia unei crize care a zguduit din nou industria auto din Europa # HotNews.ro
O fabrică situată lângă un teren plin de buruieni din sudul industrial al Chinei a devenit un punct de blocaj global pentru cipurile auto, bulversând un sector care asigura cu doar câțiva ani în urmă…
Parchetului General îl acuză pe Ciprian Ciucu că a publicat pe Facebook „informații nereale” / Ce a generat reacția Parchetului # HotNews.ro
Ministerul Public a transmis luni seară un comunicat de presă în care îl acuză pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, că a pretins „în mod fals” că el a…
Xi Jinping, în dialogul cu Donald Trump despre Taiwan: „Revenirea la China”, esențială pentru ordinea internațională # HotNews.ro
Președintele chinez Xi Jinping a vorbit luni la telefon cu omologul său american, Donald Trump, și i-a transmis că „revenirea” Taiwanului „la China” este un element cheie pentru ordinea internațională postbelică, a relatat agenția de…
Metaloglobus și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Clinceni, în etapa a 17-a din SuperLiga. Metaloglobus – FC Hermannstadt 1-1 Echipa antrenată de Mihai Teja a deschis scorul în…
Amenzi de 275.000 de lei după tăierile ilegale de arbori de la o adresă din Sectorul 3, anunță administratorul public al Capitalei. „Un semnal ferm” # HotNews.ro
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a anunțat că autorii tăierilor ilegale de arbori de la adresa bd. Nicolae Grigorescu 18 din Sectorul 3 au primit amenzi în sumă totală de 245.000 de lei, la…
Limitarea cumulului pensie-salariu la stat va fi adoptată de Guvernul Bolojan „cât de repede” / Ce bugetari vor rămâne doar cu 15% din pensie. Cum arată proiectul – DOCUMENT # HotNews.ro
Angajații plătiți din fonduri publice care au primit decizii de pensionare vor putea cumula întreaga pensie cu salariul până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Excepție vor face cei care au pensii de serviciu…
Biroul Electoral Municipal a stabilit luni, 24 noiembrie, ordinea de înscriere pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie. Ordinea lor pe buletinul de vot a fost…
Șeful diplomației poloneze, indignat de postarea „înșelătoare” a unui muzeu israelian despre Holocaust. Ambasadorul a fost convocat la discuții # HotNews.ro
Ministerul polonez al afacerilor externe l-a convocat luni pe ambasadorul israelian din cauza unei postări a memorialului Yad Vashem, în care Polonia este acuzată că a fost prima țară care i-a obligat pe evrei să…
Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă ecologică la preţ de apartament. Primarul: „Orice lucru ieftin la un moment dat devine scump” # HotNews.ro
Primăria oraşului Ghimbav din judeţul Braşov a cumpărat, printr-o achiziţie făcută prin negociere directă, o toaletă ecologică pentru care a plătit peste 320.000 de lei, adică 64.000 de euro, cât un apartament în oraș, a…
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, reținut și acuzat de viol, la trei săptămâni de la apariția unor fotografii în care agresa sexual o femeie chiar în biroul său de edil # HotNews.ro
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost reținut pentru 24 de ore, la trei săptămâni după apariția în spațiul public a unor fotografii în care acesta apărea în ipostaze intime cu o angajată, în biroul…
Drulă îi provoacă pe Băluță și Ciucu la o dezbatere, „mai ales că ei doi între ei se apreciază foarte tare”. „Deocamdată au evitat, au făcut mofturi, nazuri” # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat luni la B1 TV că are o „disponibilitate maximă” de a participa la dezbateri înaintea alegerilor din 7 decembrie și i-a acuzat pe contracandidații săi de…
De la „rușine și trădare” la „o licărire de speranță”. Cum este văzut planul de pace al lui Donald Trump în opinia publică europeană # HotNews.ro
Condițiile impuse de Donald Trump au fost tratate pe larg în principalele publicații europene. Dacă prevederi precum cedarea de teritorii sunt văzute de unele voci drept „o trădare” a ucrainenilor care luptă de 4 ani,…
Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit luni la telefon cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, și i-a spus că o versiune a propunerii americane pentru încheierea războiului din Ucraina „ar putea, în principiu, să…
Supa de pui, ceaiul cald cu ghimbir, usturoiul și fructele bogate în vitamina C pot accelera vindecarea răcelii sau gripei, în timp ce alcoolul și cofeina în exces pot deshidrata organismul și prelungi simptomele. Nasul…
VIDEO Explozie într-un bloc din județul Brăila: „S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile. Am zis că e bombardament.” Deflagrația a fost urmată de incendiu # HotNews.ro
O explozie puternică s-a produs luni după-amiază într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Deflagraţia a fost urmată de un incendiu, iar mai multe apartamente au fost afectate, potrivit ISU Brăila.…
VIDEO Semnal în „lupta” oameni-roboți: Un robot umanoid a mutat direct 100.000 containere într-un depozit # HotNews.ro
Compania americană de robotică Agility Robotics, anunță o performanță cu robotul său umanoid, Digit. Citește mai mult pe Profit.ro.
Compania de tehnologie financiară (fintech) Revolut, care are peste 4,5 milioane de clienți în România, a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a ajuns la o valoare estimată la 75 de miliarde…
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi” # HotNews.ro
Kremlinul a respins luni contrapropunerea făcută de europeni la planul de pace american în 28 de puncte pentru războiul din Ucraina, susținând că este „complet neconstructivă”, transmite Reuters. Săptămâna trecută, SUA a luat prin surprindere…
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că reforma începe în 10 companii de stat. Ce spune despre concedieri # HotNews.ro
Comitetul național pentru reforma companiilor de stat a decis luni ca în 10 companii să înceapă procesul de reorganizare, iar în cursul acestei săptămâni să fie definitivată această listă, a anunțat luni Oana Gherghiu, vicepremierul…
Eutanasierea câinilor sănătoși poate fi interzisă / „Câinii de pe străzi nu sunt o specie aparte, ei provin din curțile noastre” # HotNews.ro
Un proiect legislativ care interzice eutanasierea câinilor sănătoși din adăposturi a fost depus luni la Parlament de către deputatul PNL Andrei Baciu. Pe scurt, câinii din adăposturi care nu sunt adoptați ar putea scăpa de…
[P] Sectorul 4 construiește, pentru București, o nouă stație de pompieri în cartierul Tineretului # HotNews.ro
Sectorul 4 al Municipiului București continuă să investească în infrastructura specifică protecției civile și construiește, în cartierul Tineretului, o nouă stație de pompieri. Unitatea va fi a doua astfel de facilitate pe care Sectorul 4…
VIDEO Bărbat de 74 de ani, în comă după ce a fost bătut în Piața Obor. Agresorul a fost arestat preventiv # HotNews.ro
Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit cu piciorul și cu pumnul de administratorul unui stand din Piața Obor în urma unui conflict spontan. Agresorul…
Primele instanțe consultate resping noul proiect al Guvernului Bolojan privind pensiilor magistraților. Urmează decizii la toate instanțele și parchetele din țară # HotNews.ro
Magistrații Curții de Apel București și ai Curții de Apel Alba Iulia au anunțat că resping noul proiect al Guvernului privind reforma pensiilor speciale. Toate instanțele și parchetele din țară au convocat adunări generale luni…
Nicușor Dan a cerut „măsuri concrete” în privința sprijinului pentru Ucraina, în discuția cu liderii UE # HotNews.ro
Președintele României a declarat, luni, că reuniunea informală pe care a avut-o cu liderii UE cu privire la Ucraina a fost „foarte utilă și necesară”, precizând că a solicitat identificarea de „soluții pentru continuarea și…
Fiului fostului ministru Tudorel Toader, acuzat de două studente că le-a făcut avansuri sexuale în schimbul promovării examenului / Poliția face verificări # HotNews.ro
Alexandru Toader, profesor de drept la Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, este acuzat de două foste studente că le-a făcut propuneri sexuale, în schimbul promovării examenului, potrivit Reporter de Iași, care publică interviuri cu…
Anunț viral: Apartament de vânzare în București, la 1,4 milioane de euro. Expert imobiliar: „Nu mă șochează prețul” # HotNews.ro
Un anunț imobiliar pentru un apartament din nordul Bucueștiului care este scos la vânzare pentru 1,4 milioane euro a devenit viral. S-au făcut glume că ar fi la vânzare tot blocul, iar unii au întrebat…
O instanță lituaniană l-a condamnat pe un tânăr ucrainean la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru că a incendiat un magazin IKEA din Vilnius anul trecut, relatează AFP. Un dispozitiv exploziv plasat în…
Dragoș Matei, Senior Head of Monetization and Goods OLX: „Siguranța Achiziției le oferă cumpărătorilor control asupra tranzacției” # HotNews.ro
OLX este una dintre cele mai utilizate platforme de cumpărături online din România. În acest context, ce v-a determinat să lansați „Siguranța Achiziției” și ce schimbare aduce aceasta în modul în care românii cumpără prin…
În vreme ce discuțiile din Elveția s-au încheiat pentru moment, negocierile pe tema unui acord de pace continuă, scrie Reuters. Delegația oficială a Ucrainei, care s-a aflat la Geneva pentru negocieri privind planul de pace…
Jimmy Cliff, unul dintre cei mai importanți și mai iubiți cântăreți ai muzicii reggae, a murit la vârsta de 81 de ani, anunță BBC. Star încă din anii 1960, el a contribuit la aducerea sunetului…
Taxa invizibilă care sărăcește: timpul pierdut. Traficul, birocrația și ineficiența consumă resurse mai mari decât inflația # HotNews.ro
În 2011 s-a lansat filmul „In Time” („În timp”), unde oamenii nu sunt plătiți în bani, ci în unități de timp. În această lume distopică, timpul devine moneda cu care se cumpără totul, de la…
Cum poate pierde statul bani din PNNR din cauza numirilor de la Hidroelectrica. Cine va fi noul director general al companiei – a lucrat la o mare companie de stat preluată de elvețieni # HotNews.ro
Pe 28 noiembrie expiră termenul aprobat de Comisia Europeană, până la care statul român trebuie să numească, în cerința legală a transparenței și legalității, managerii unor companii energetice. Hidorelectrica a eșuat să-și angajeze un director…
Dr. Nicolae Florescu, cardiolog intervenționist MedLife: „Testarea genetică nu este o modă, e viitorul prevenției!” # HotNews.ro
Bolile de inimă rămân principala cauză de mortalitate în România, iar mulți pacienți ajung la medic când simptomele devin deja evidente, ba chiar severe. Un nivel crescut al colesterolului nu doare, nici hipertensiunea nu doare,…
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia # HotNews.ro
Diana Loginova și Alexander Orlov, care au devenit faimoși în Rusia pentru actul lor de disidență artistică, au executat mai multe pedepse cu închisoarea consecutive, înainte de a fugi din țară, scrie Reuters. Doi tineri…
Vremea se încălzește câteva zile, apoi vine frigul. Prognoza meteo până în 7 decembrie, în fiecare zonă a țării # HotNews.ro
În aceste zile, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în această perioadă, dar de la jumătatea săptămânii se va răci semnificativ, conform meteorologilor. Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo…
De ce românii trăiesc cu asigurări în Italia și Germania, dar lasă casele și familiile din România neprotejate # HotNews.ro
România trăiește de ani buni într-o contradicție: plecăm în afară ca să avem venituri mai sigure, dar lăsăm în urmă bunuri și oameni mai puțin protejați. În Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie, asigurarea casei…
Platforma lui Elon Musk a dezvăluit că mulți dintre patrioții MAGA, urmăriți de sute de mii de americani, locuiesc de fapt în țări ca Bangladesh # HotNews.ro
Platforma social media „X” deținută de Elon Musk a lansat în weekend o nouă funcționalitate numită „Despre acest profil”, iar haosul a început imediat, scrie Gizmodo. Utilizatorii pot folosi această funcționalitate nouă pentru a vedea…
Avertisment al experților aleși de Comisia Europeană să rezolve criza locuințelor: tinerii sunt cei mai vulnerabili / Problemele identificate # HotNews.ro
Inegalitatea dintre generații crește în multe domenii, unul dintre ele fiind cel al locuințelor, atrag atenția mai mulți experți europeni, care se ocupă de soluționarea crizei locuințelor. Tinerii, dar și minoritățile sexuale și etnice sunt…
Liderii UE s-au întâlnit luni pentru a discuta despre planul de pace pentru Ucraina. Nicușor Dan participă prin videoconferință # HotNews.ro
Aliații europeni ai Ucrainei au declarat că nu au fost implicați în elaborarea planului inițial, de 28 de puncte, și au criticat dur mai multe propuneri, înainte de a veni cu o contrapropunere, scrie Reuters.…
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Președintele american a reacționat după negocierile purtate de SUA și Ucraina la Geneva, care au avut drept rezultat o variantă „revizuită” a planului de pace propus inițial de Washington, scrie Reuters. „Este cu adevărat posibil…
Pace în condițiile Europei. Cum schimbă SUA acordul de încetare a focului și unde apare principala problemă # HotNews.ro
Declarațiile americanilor despre „calendarul agresiv” al negocierilor dintre Ucraina și SUA privind posibilele condiții ale unui armistițiu cu Rusia s-au dovedit a nu fi deloc un bluff. Duminică, la Geneva neutră, pe teritoriul reprezentanței diplomatice…
Horațiu Potra, adus sub escortă la Parchetul General pentru audieri într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală # HotNews.ro
Horațiu Potra, aflat deja în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională, a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori în…
Kremlinul reacționează cu precauție la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Anunțul făcut de omul lui Putin # HotNews.ro
„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters.…
Ungaria presează UE să susțină „necondiționat” planul de pace în 28 de puncte pentru Ucraina / Europa a respins ferm propunerile inițiale # HotNews.ro
Oficialii guvernului Viktor Orban au criticat obiecțiile aduse de mai multe state europene proiectului inițial propus Ucrainei, scrie Reuters. Budapesta a cerut luni UE să susțină necondiționat planul de pace în Ucraina propus de SUA,…
Cealaltă față a fondurilor europene: Antreprenori români, puși acum de stat să dea înapoi ajutoarele pentru redresarea după pandemia COVID-19 # HotNews.ro
O serie întreagă de antreprenori români, care au accesat ajutoare de câte 50.000-500.000 EUR pentru redresare din criza provocată de pandemia COVID-19, sunt puși acum, în 2025, de autoritățile române, să dea înapoi banii, pe…
Fondul Proprietatea vrea listarea Aeroporturi București la BVB și cere măsuri urgente de guvernanță corporativă # HotNews.ro
Franklin Templeton International Services, administratorul Fondului Proprietatea, consideră că este necesară listarea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) la Bursa de Valori București (BVB). Această mișcare este considerată esențială pentru dezvoltarea pieței de capital locale și…
Continuarea unui film care a impresionat anul trecut a confirmat așteptările ridicate și a stabilit un record la box office: „Are o atracție foarte largă, la cel mai înalt nivel” # HotNews.ro
Glinda și Elphaba rămân foarte populare la box office. Noul film „Wicked: For Good”, versiunea studioului Universal a Actului II a popularei piese muzicale de pe Broadway, a debutat pe primul loc la box office-ul…
Prima reacție a echipei campionului olimpic David Popovici după ce Daniel Băluță s-a asociat cu imaginea campionului olimpic de la Paris în campania electorală pentru București # HotNews.ro
Campionii olimpici David Popovici și Diana Mocanu apar într-un spot distribuit de PSD București, care este marcat drept „material publicitar politic” și reprezintă un clip de promovare al lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și…
