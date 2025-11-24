Compania ucraineană Naftogaz și ORLEN LNG din Polonia au semnat contracte pentru a furniza Ucrainei aproape 1 miliard de metri cubi
Aktual24, 24 noiembrie 2025 20:40
Cea mai importantă companie energetică din Ucraina, Naftogaz și ORLEN din Polonia au semnat un acord final pentru livrarea a 300 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate din SUA către Ucraina în primul trimestru al anului 2026, au anunțat companiile. GNL-ul american livrat prin Polonia și Grecia face parte din efortul mai […]
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
20:20
Consilierul pe politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat luni, potrivit presei de stat ruse, că propunerea de contra-plan europeană la documentul american în 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina „la prima vedere este complet neconstructivă și nu ni se potrivește”. Marea Britanie, Franța și Germania au elaborat un contra-plan cu o […]
20:10
Primarul Londrei a salutat cu prudență informațiile conform cărora va putea impune o taxă turistică vizitatorilor care petrec noaptea în capitală. Se așteaptă ca ministrul de finanțe Rachel Reeves să le acorde primarului Londrei, Sadiq Khan, și altor autorități locale autoritatea de a face acest lucru prin intermediul proiectului de lege English Devolution and Community […]
20:00
AUR vrea să-l bage la pușcărie pe Nicușor Dan pentru că ar fi plecat din ședinta CSAT. Deputat AUR: ”Da, e de pușcărie” # Aktual24
Deputatul extremist Dan Tănasă susține că președintele Nicușor Dan ar trebui să fie condamnat la închisoare cu executare pentru că a plecat dintr-o ședință a CSAT pentru a participa la o reuniune video cu liderii Uniunii Europene. ”Da, e de pușcărie”, susține Tănasă preluând o postare a unei ”influnceriță” AUR, fostă PNL. Da, e […]
Acum 2 ore
19:50
Parchetul General îl acuză pe Ciprian Ciucu de fake news: ”A publicat informații nereale privind o cauză penală” # Aktual24
Parchetul General a emis, luni seară, un comunicat în care îl acuză pe Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Generală, că a difuzat ”informații nereale” privind implicarea sa într-un dosar în care oligarhi ruși au primit acte false românești. ”În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie, 2025, primarul unui sector din municipiul București a publicat […]
19:30
O nouă lege pentru viitorii șoferi. Cei care dețin B1 nu mai trebuie să susțină proba teoretică pentri obținerea categoriei B # Aktual24
Senatul a adoptat, luni, în urma reexaminării solicitate de preşedinte, proiectul de lege de modificare a Ordonanţei de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice, stabilind că persoanele care deţin permis de conducere categoria B1, obţinut la vârsta de 16 ani sau 17 ani, vor fi exceptate de la susţinerea probei teoretice pentru obţinerea permisului de […]
19:10
ANALIZĂ Pro și anti Ucraina. Care sunt taberele de politică externă din administrația Trump # Aktual24
Obișnuim să vedem echipele de guvernare – din America sau oricare țară – ca pe niște monoliți, entități care acționează ca o singură persoană. În realitate, rareori este cazul. Desigur, decidentul suprem rămâne președintele Donald Trump, dar de multe ori poate fi „manipulat” sau condus într-o anumită direcție de inițiativele și sfaturile celor din subordinea […]
19:10
Primar PSD reținut pentru viol. PSD l-a ”suspendat” abia acum, deși dosarul a fost deschis de o lună # Aktual24
Traian Simionca, primarul PSD al comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol. Măsura a fost dispusă de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, în cadrul unui dosar penal deschis […]
Acum 4 ore
18:20
„Manevră” sau speranțe reale? Putin spune că discuțiile de la Geneva „ar putea fi baza pentru pace” # Aktual24
O variantă a propunerii americane de a pune capăt războiului din Ucraina „ar putea, în principiu, să stea la baza unui acord final de pace”, a transmis astăzi Kremlinul, într-un rezumat al unei convorbiri telefonice între președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Cei doi lideri au discutat despre propunerea SUA pentru […]
17:50
Planul de pace, redus de la 28 la 19 puncte. La ce au renunțat SUA după discuțiile de la Geneva cu ucrainenii # Aktual24
Planul de pace pentru Ucraina propus de Statele Unite a fost substanțial revizuit în urma negocierilor intense care au avut loc pe 23 noiembrie la Geneva, între delegațiile americană și ucraineană. Potrivit Financial Times, documentul, care inițial avea 28 de puncte, a fost redus la 19 puncte, după ce mai multe propuneri controversate au fost […]
17:40
Vești bune de la Geneva: Ucraina și SUA, progrese mari pe planul de pace. Trump și Zelenski vor discuta probleme legate de teritoriu # Aktual24
Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord asupra majorității prevederilor dintr-un proiect de plan de pace american, în timp ce cele mai sensibile chestiuni politice – statutul teritoriilor și aderarea Ucrainei la NATO – au fost lăsate pentru discuții directe între președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump. Potrivit RBC-Ucraina, delegațiile celor două țări […]
17:30
La fel ca Simion: Alexandrescu fuge de dezbaterile cu Ciucu și Drulă. Reacția lui Ciucu: ”Banii mulți, fără număr NU înseamnă campanie electoală, înseamnă manipulare” # Aktual24
Candidata AUR la Primăria Capitalei anunță că nu va participa la nicio dezbatere cu contracandidații ei. La fel ca George Simion, care a fugit de dezbateri la prezidențiale, Alexandrescu a inventat motive halucinante. ”Nu voi participa la nicio emisiune/dezbatere/interviu la instituțiile media care au girat lovitura de stat! Nu voi cere timpi de antenă și […]
Acum 6 ore
16:40
China, nervoasă de planul Japoniei de a desfășura rachete pe o insulă din apropierea Taiwanului. Amenință cu războiul # Aktual24
China a numit spus luni despre planul Japoniei de a desfășura rachete pe o insulă din apropierea Taiwanului drept o încercare deliberată de a „crea tensiuni regionale și de a provoca o confruntare militară”, în contextul unei dispute diplomatice între cele două națiuni. Remarcile vin în contextul celei mai grave crize diplomatice din ultimii ani, […]
16:20
Președintele Dan, mesaj în cadrul reuniunii Consiliului European: ”Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a întregii regiuni” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a susținut, luni, în cadrul reuniunii extraordinare Consiliului European, importanța sprijinului pentru Ucraina. ‘Astăzi am participat la o reuniune extraordinară foarte utilă și necesară a EUCO, convocată de președintele Costa. Am făcut un schimb de opinii și evaluări privind cele mai recente evoluții referitoare la Procesul de Pace pentru Ucraina. Noi, ca […]
16:10
Presshub: „Da, dar…”: Uniunea Europeană temperează așteptările privind șansele de implementare ale planului de pace „în 28 de puncta”, schițat de SUA și Rusia # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre „progrese bune” înregistrate la Geneva, la discuțiile din weekend privind schița de plan de pace în 28 de puncta, lansată recent de Statele Unite și Rusia. „Deși rămâne de lucru, există acum o bază solidă pentru a avansa. Pe măsură ce o facem, trebuie să […]
16:00
Armata SUA are verde pentru a acționa: președintele Maduro a fost desemnat oficial de SUA drept ”membru al unei organizații teroriste” # Aktual24
Administrația Trump beneficiază de autoritate extinsă pentru acțiuni împotriva Venezuelei începând de luni, după ce Statele Unite l-au desemnat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și aliații săi din guvern drept membri ai unei organizații teroriste străine, transmite CNN. Desemnarea „Cartel de los Soles” drept organizație teroristă străină va permite președintelui Donald Trump să impună noi […]
15:50
Erupție după 12.000 de ani a unui vulcan din Etiopia. Nor de cenușă până la 14 kilometri în atmosferă – VIDEO # Aktual24
Un vulcan situat în nord-estul Etiopiei a erupt pentru prima dată în aproape 12.000 de ani, ridicând un impresionant nor de fum și cenușă până la aproximativ 14 kilometri altitudine, a anunțat Centrul Consiliere Cenușă Vulcanică din Toulouse, VAAC. Vulcanul Hayli Gubbi, aflat în regiunea Afar, la circa 800 de kilometri nord-est de Addis Ababa […]
15:40
Complexul industrial-defensiv rus pierde piețe, se degradează tehnologic și devine din ce în ce mai dependent de clienții din Africa și Orientul Mijlociu. În viitorul apropiat, declinul exporturilor nu va face decât să se accelereze. Informația a fost dezvăluită într-o analiză a Serviciului de Informații Externe (SZR) al Ucrainei publicată pe site-ul său web, relatează […]
15:30
Kremlinul a anunțat luni că nu a primit informații oficiale cu privire la rezultatul discuțiilor de pace privind Ucraina, care au avut loc ieri, duminică, la Geneva, între o delegație americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio, lideri europeni și o delegație ucraineană condusă de seful cancelariei prezidențiale Andrii Iermak. Statele Unite și Ucraina […]
15:20
Vremea se va răci accentuat în majoritatea regiunilor la mijlocul acestei săptămâni după ce marți temperaturile din termometre vor depăși normalul perioadei în multe regiuni ale țării, potrivit prognozei pentru intervalul 24 noiembrie – 7 decembrie, publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie. În Banat, în prima zi de prognoză vremea va fi normală din […]
15:20
Ciolacu și Vasilescu, acuzați de ”iresponsabilitate” de USR: ”Uitați-vă că astăzi toată lumea o duce mai greu tocmai pentru a putea plăti nu doar noi, dar și copiii noștri aceste împrumuturi” # Aktual24
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a calificat, luni, drept ‘iresponsabile’ afirmațiile liderilor PSD Olguța Vasilescu și Marcel Ciolacu potrivit cărora măsurile luate de guvernarea anterioară, precum majorarea pensiilor, au fost bune, adăugând că este cazul ca aceștia ‘să plece acasă definitiv’. ‘S-au împlinit exact cinci luni de când această coaliție și acest Guvern au fost […]
15:20
15:10
Poliția s-a sesizat în cazul fiului lui Tudorel Toader. Fostul ministru reacționează furios la acuzații: ”Este vânat postul lui de la catedră” # Aktual24
Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) și Comisia de Etică a Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași s-au autosesizat și au demarat câte o anchetă după ce în mass media locală a fost publicată informația conform căreia un cadru didactic de la Facultatea de Drept, lectorul Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, fost rector și ministru […]
15:00
”Facem ordine și curățenie”. Vicepremierul Gheorghiu intră peste dinozaurii din companiile de stat, sunt peste 1.500 de astfel de companii la nivel central și local # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că România are în prezent 1.502 companii de stat, dintre care 83 de companii de la nivel central generează cele mai mari pierderi, pierderi cumulate de aproximativ 14 miliarde de lei. Oficialul a subliniat că Guvernul a început cel mai amplu proces de reformă din ultimii ani, proces care […]
Acum 8 ore
14:40
Germania cheltuiește cei mai mulți bani pentru asigurările sociale din Europa, reprezentând aproximativ 41% din bugetul său public total, arată un studiu realizat de Institutul Economic German (IW), afiliat angajatorilor. Studiul indică faptul că aproximativ jumătate din aceste fonduri sunt alocate pensiilor. Studiul vine chiar înainte de săptămâna în care se dicută bugetul în Bundestag […]
14:40
Reîncepe scandalul pe pensiile magistraților: 215 judecători de la Curtea de Apel resping noua propunere de lege a lui Bolojan # Aktual24
Judecătorii de la Curtea de Apel au respins, luni, noua propunere de lege a Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. ”Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenți 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârșitoare de 215 judecători, își exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă […]
14:10
Șoc în sondajele din Berlin. Locuitorii nu vor ca Jocurile Olimpice să fie organizate în orașul lor # Aktual24
O palmă peste față din punct de vedere sportiv pentru planurile ambițioase ale capitalei germane: Conform unui articol din presa germană, două treimi dintre berlinezi nu își doresc Jocurile Olimpice în orașul lor. Acest lucru ar putea avea consecințe. O mare majoritate a berlinezilor se opun candidaturii capitalei pentru Jocurile Olimpice de vară, potrivit articolului. […]
13:50
Marina Regală Britanică a interceptat două nave de război rusești care tranzitau Canalul Mânecii în ultimele două săptămâni, a relatat duminică presa britanică, citând Ministerul Apărării din Marea Britanie. Corveta RFN Stoikii și petrolierul Ielnia, ambele parte a Flotei Rusiei la Marea Neagră, se deplasau spre vest prin strâmtoarea Dover când au fost urmărite de […]
13:40
Afacerile chinezești din Africa, cândva dominate de întreprinderi de stat, se îndreaptă acum din ce în ce mai mult către produse de larg consum din sectorul privat. În timp ce economiile africane cu creștere mai rapidă, cum ar fi Kenya, Uganda și Zambia, înregistrează rate anuale de creștere de 4,8%, 6,4% și, respectiv, 5,8%. Creșterea […]
13:10
„Nu mai există”. Trump a desființat chiar și Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE) al lui Elon Musk # Aktual24
Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală, controversata inițiativă guvernamentală a președintelui Donald Trump prin care a concediat mii de angajați, dar nu a reușit să își respecte promisiunile de a reduce drastic bugetul federal, nu mai există. Directorul Biroului de Management al Personalului (OPM), Scott Kupor, a declarat pentru Reuters la începutul acestei luni că DOGE nu […]
Acum 12 ore
12:40
Oficiali americani și ucraineni discută despre o posibilă vizită a lui Zelenski la Washington în contextul negocierilor de pace # Aktual24
Oficialii americani și ucraineni discută despre posibilitatea ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să călătorească în SUA săptămâna viitoare. Potențiala vizită este legată de eforturile președintelui american Donald Trump de a asigura un acord de pace în Ucraina până joi, de Ziua Recunoștinței, a relatat duminică CBS News. Însuși Trump a descris termenul limită ca fiind […]
12:10
Scene de groază în centrul Padovei: un tunisian a încercat să răpească fetița de un an a unui român – din fericire carabinierii l-au prins pe când fugea cu căruciorul # Aktual24
Scene șocante au avut loc în după-amiaza zilei de 20 noiembrie, chiar în fața gării din Padova: un tânăr tunisian de 22 de ani a încercat să răpească o fetiță de doar un an, lovind cu pumnul în față pe tatăl acesteia, un român de 21 de ani, și fugind cu căruciorul în care copilul […]
11:40
România, țara femicidului: o femeie din județul Olt, omorâtă în bătaie de concubinul beat – este al 52-lea caz de femicid înregistrat anul acesta # Aktual24
O femeie de 49 de ani din comuna Voineasa, județul Olt, a fost bătută până la moarte de concubinul ei, în vârstă de 45 de ani. Trupul neînsuflețit, plin de urme de violență, a fost descoperit chiar de agresor, care a sunat la 112 și a pretins inițial că a găsit-o astfel când s-a întors […]
11:10
China, acuzată că importă petrol iranian care este trecut în acte ca provenind din Indonezia – vânzările depășesc cu mult capacitatea de producție a acestei țări # Aktual24
China a majorat spectaculos importurile de țiței declarat ca provenind din Indonezia – de la sub 100.000 de tone în 2024 la aproape 10 milioane de tone în primele zece luni din 2025 – iar traderii și analiștii suspectează că mare parte din acest volum ascunde în realitate petrol iranian sancționat de SUA. Schema este […]
11:10
Doi români au fugit pe pista aeroportului din Köln ca să prindă un zbor Wizz Air. Au spart geamul unui dispozitiv de urgență, astfel au reușit să ajungă pe pistă # Aktual24
O scenă incredibilă a avut loc pe aeroportul din Köln, unde doi cetățeni români, de 28 și 47 de ani, au alergat pe pista de rulare încercând să oprească un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze spre București. Aeronava, un Airbus A321, părăsise deja terminalul, iar motoarele erau pornite. Un videoclip publicat sâmbătă […]
10:50
„Toată lumea știe”. Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de abuzuri asupra studentelor la Drept. Dovada: coarnele de cerb din birou # Aktual24
Două foste studente ale Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îl acuză pe lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, de hărțuire sexuală și comportamente abuzive. Una dintre tinere afirmă că, presată și speriată, a cedat avansurilor și a întreținut relații sexuale cu acesta, inclusiv în biroul […]
10:40
Directorul FBI, Kash Patel, criticat după ce a folosit echipe SWAT ca bodyguarzi pentru iubita lui și a cheltuit bani publici în scop personal # Aktual24
Directorul FBI, Kash Patel, primul șef al agenției necăsătorit de la J. Edgar Hoover încoace, se confruntă cu un val de critici interne și publice pentru modul în care a deturnat resurse federale – inclusiv echipe SWAT de elită – pentru a-și proteja iubita, cântăreața de country în devenire Alexis Wilkins. Potrivit unei investigații publicate […]
10:20
Un apropiat al liderului pro-rus Dodik a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Srpska # Aktual24
Un apropiat al liderului pro-rus al Republicii Srpska, Milorad Dodik, a câștigat alegerile prezidențiale anticipate ale entității din Bosnia și Herțegovina. Este vorba de fostul ministru de Interne, Sinisa Karan. El este confidentul lui Dodik, relatează Reuters. „Conform rezultatelor preliminare, neoficiale și incomplete, Sinisa Karan a primit 50,89% din voturi”, a declarat Jovan Kalaba, șeful […]
10:10
Donald Trump a postat pe rețelele sociale o imagine care îl înfățișează ca împărat pe tron, cu mesajul „Nimeni nu va scăpa justiției sale!” # Aktual24
Donald Trump a repostat duminică pe contul său oficial de pe platforma Truth Social o imagine creată cu inteligență artificială în care apare ca un împărat aurit din universul Warhammer 40k, așezat pe un tron imens, înconjurat de vulturi imperiali și purtând coroană. La picioarele sale îngenunchează Chuck Schumer, Kamala Harris și alți lideri democrați, […]
10:10
Nou atac rusesc la granița cu România. Ministerul Apărării a ridicat de la sol patru avioane de luptă # Aktual24
Rusia a reluat în noaptea de duminică spre luni atacurile masive cu drone asupra regiunii Odesa, țintele fiind din nou porturile dunărene Ismail și Reni, aflate la doar câțiva kilometri de granița cu România. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că au fost ridicate de la sol patru aeronave de luptă în două valuri separate, iar […]
10:10
PSD folosește imaginea lui David Popovici într-un spot politic, fără acordul campionului olimpic. Popovici vrea să depună plângere # Aktual24
Un spot electoral distribuit duminică pe conturile PSD de pe rețelele de socializare se folosește de imaginaea campionilor olimpici David Popovici și Diana Mocanu, deși sportivii nu și-au dat acordul pentru folosirea lor într-un context politic. Clipul, marcat drept „material publicitar politic”, îl promovează pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria […]
09:50
În ultimii ani, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a dovedit mai mulți magistrați care în trecut au lucrat pentru Securitate. Din statistica Consiliului rezultă că dintre cei 60 de lucrători și colaboratori magistrați ai Securității, nouă au fost angajați ai fostului serviciu secret al regimului comunist. Ioan Bălu a fost până în 2010 […]
09:40
Emmanuel Macron va anunța introducerea serviciul militar voluntar în Franța: 50.000 de tineri vor fi recrutați anual pentru zece luni și vor primi câteva sute de euro lunar # Aktual24
Președintele Emmanuel Macron pregătește pentru această săptămână, cel mai probabil joi, anunțul oficial privind introducerea unui serviciu militar voluntar în Franța, pe fondul „războiului de la porțile Europei” și al „incertitudinilor globale tot mai mari”. Potrivit agenției UNN, care citează surse de la Élysée și din Ministerul Apărării, proiectul, discutat intens de câteva luni, vine după […]
09:10
Suveraniștilor, vă place? Imagini zguduitoare în Ucraina: Un tată leagănă sicriul fiului său de un an și jumătate, ucis de o dronă rusească la Ternopil. El și-a mai pierdut și fetița, și soția – VIDEO # Aktual24
În cimitirul Mihailivski din Ternopil, sub o ploaie rece de noiembrie, sute de oameni au venit duminică să-și ia rămas-bun de la Maria Palahniuk, în vârstă de 32 de ani, și de la cei doi copii ai săi: Kamila (5 ani) și Nazarcik (1 an și 5 luni). Sicriele albe au fost așezate unul lângă […]
08:50
Meta, compania lui Mark Zuckerberg, a ascuns un studiu intern care demonstra clar că o săptămână fără Facebook reduce depresia și anxietatea # Aktual24
Compania Meta a oprit brusc și a „îngropat” un proiect de cercetare propriu care arăta clar că o pauză de doar șapte zile de la Facebook duce la scăderea semnificativă a depresiei, anxietății, singurătății și presiunii sociale în rândul utilizatorilor, dezvăluie Reuters pe baza documentelor depuse în instanță. Potrivit Reuters, proiectul, denumit intern „Mercury”, a […]
08:40
Ludovic Orban, avertisment către Ilie Bolojan după ce a fost demis de președintele Dan: „Eu în locul lui aș fi îngrijorat” # Aktual24
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a lansat duminică seara un mesaj tranșant la adresa premierului Ilie Bolojan, la doar câteva zile după ce președintele Nicușor Dan i-a revocat funcția de consilier pe probleme de reformă administrativă. Invitat la Digi24, Orban a declarat fără ocolișuri că, dacă ar fi în locul lui Bolojan, ar fi „îngrijorat” […]
08:20
Ce-ar fi putut să meargă prost? „Planul de pace” pentru Ucraina, conceput de oligarhul rus Kiril Dmitriev, alături de Steve Witkoff și ginerele lui Trump – ambii fără nicio experiență diplomatică # Aktual24
Agenția Bloomberg dezvăluie, citând mai multe surse direct implicate în discuții, că așa-numitul „plan de pace” american pentru încetarea războiului din Ucraina a fost elaborat în secret în luna octombrie, în afara canalelor oficiale ale Departamentului de Stat, de trei persoane: ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, emisarul special Steve Witkoff și oligarhul rus apropiat […]
08:10
Ce sărbătorim pe 24 noiembrie: Ziua Mondială a Evoluției, Ziua Morsei și Ziua Gemenilor Siamezi # Aktual24
Astăzi lumea sărbătorește câteva evenimente cu totul speciale, care ne amintesc atât de istoria științei, cât și de nevoia de a proteja natura și diversitatea umană. Ziua Mondială a Evoluției Pe 24 noiembrie 1859 apărea cartea „Originea speciilor” a lui Charles Darwin – momentul zero al teoriei evoluției moderne. Deși însuși Darwin ezita să publice […]
Acum 24 ore
07:50
Doi bărbați au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă de un metru adâncime, apărută în mijlocul unei străzi din Petroșani – VIDEO # Aktual24
Un incident mai puțin obișnuit a avut loc în municipiul Petroșani: doi bărbați au căzut într-o groapă care s-a format brusc în carosabil, pe strada Funicularului. Potrivit cotidianului local Gazeta de dimineață, apelul la 112 a fost primit duminică, în jurul orei 17:30. La fața locului au intervenit rapid pompierii Detașamentului Petroșani cu o autospecială […]
07:40
Donald Trump s-a gudurat degeaba pe lângă Zohran Mamdani: „Îl consider în continuare un despot fascist”, afirmă primarul New York-ului # Aktual24
Primarul ales al New York-ului, socialistul democratic Zohran Mamdani, a confirmat duminică, într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press” de la NBC, că îşi menţine în totalitate criticile dure la adresa preşedintelui Donald Trump, chiar şi după întâlnirea „productivă” de vineri de la Casa Albă. „Da, îl consider în continuare un fascist şi un despot. […]
