Încă o lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat la Botoșani și a urlat de durere

19:30

Încă un pas spre finalizarea celei mai noi săli polivalente din România, cea de la Tulcea. S-a montat parchetul, iar stadiul lucrărilor este extrem de avansat. Se pun la punct ultimele detalii pentru finalizarea sălii care va avea o capacitate de 5.000 de locuri. Costurile se vor ridica la suma de 5 milioane de euro. Lucrările au început pe 31 martie 2022 și vor fi finalizate curând. GALERIE FOTO. ...