Ce se ascunde în spatele diareei matinale și când trebuie să mergi la doctor. Avertismentul specialiștilor
Click.ro, 25 noiembrie 2025 00:40
Diareea apărută dimineața, mai ales atunci când se repetă aproape zilnic, nu este un simplu inconvenient trecător. Specialiștii atrag atenția că organismul transmite un semnal atunci când tulburările digestive se manifestă consecvent la primele ore ale zilei.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
01:10
Cum se curăță corect geaca de iarnă. Așa își va păstra aspectul și va fi putea fi purtată mai mulți ani # Click.ro
Vremea din întreaga țară devine din ce în ce mai rece, iar pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie, temperaturile vor continua să scadă vertiginos. Atunci când mergem prin oraș, putem să vedem deja că toată lumea poartă geci și haine mai groase.
Acum o oră
00:40
Ce se ascunde în spatele diareei matinale și când trebuie să mergi la doctor. Avertismentul specialiștilor # Click.ro
Diareea apărută dimineața, mai ales atunci când se repetă aproape zilnic, nu este un simplu inconvenient trecător. Specialiștii atrag atenția că organismul transmite un semnal atunci când tulburările digestive se manifestă consecvent la primele ore ale zilei.
Acum 2 ore
23:40
Horoscop marți, 25 noiembrie. Clipele de liniște ale Taurilor pot fi stricate de rude sau vecini, iar Leii se confruntă cu cheltuieli neprevăzute # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 25 noiembrie.
23:30
Ce tradiții se păstrează de sărbătoarea Sfântului Andrei. Românii o celebrează pe 30 noiembrie # Click.ro
Sărbătoarea Sfântului Andrei are loc anual, pe data de 30 noiembrie. Au mai rămas doar câteva zile până când românii vor celebra această sărbătoare specială, pe care o vor respecta prin anumite tradiții și obiceiuri de la care nu mulți dintre ei nu se abat. Despre ele vom vorbi în continuarea acestu
23:30
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc # Click.ro
Când vine vorba de mâncare gustoasă, moldovencele sunt recunoscute pentru priceperea lor, pentru aromele pe care știu să le scoată din cele mai simple ingrediente și pentru trucurile transmise din mamă în fiică.
23:30
Nicolae Guță a clarificat motivul pentru care şi-a operat nasul de mai multe ori. Intervenţii cu scop medical, nu estetic: „Dacă te uiți la nasul meu, și acum e strâmb!” # Click.ro
Nicolae Guță, unul dintre cei mai celebri maneliști, cu o carieră greu de egalat, a vorbit recent despre intervențiile sale chirurgicale. Invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Nicolae Guță a vorbit despre intervențiile chirurgicale de la nivelul nasului prin care a t
23:30
Cum un proiect 100% privat schimbă paradigma turismului și a investițiilor pe litoralul românesc
23:20
Cum s-a schimbat relația lui Vlad Gherman cu Ruxandra Ion, după despărțirea de Cristina Ciobănașu: „Ne-a iubit în continuare în mod egal” # Click.ro
Vlad Gherman vorbește cu sinceritate despre relația pe care o are în prezent cu Ruxandra Ion, după despărțirea de Cristina Ciobănașu, fiica de suflet a acesteia. Iată dezvăluirile făcute de actor.
23:20
Opera Națională Română din Cluj-Napoca este în doliu, după pierderea sopranei Ramona Eremia, la 61 de ani. Anunțul nefericit a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.
Acum 4 ore
23:00
Laura Cosoi, dezvăluiri din viața de familie. Cum gestionează, împreună cu soțul său, certurile în fața copiilor: „Nesiguranță și frica de...” # Click.ro
Laura Cosoi, una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe din România, abordează un subiect sensibil, care probabil le-a dat de gândit multor părinți. Vedeta vorbește despre gestionarea conflictelor în fața copiilor, dar și reconciliere, procese pe care micuții le percep diferit față de adulți.
22:50
Serialul de pe Netflix la care se uită acum toți românii. Povestea înfiorătoare este scrisă de Stephen King și te va pune pe gânduri # Click.ro
În ultima perioadă, în România se vorbește tot mai mult despre un thriller psihologic care i-a cucerit pe fanii genului. Adaptat din celebra trilogie semnată de Stephen King, Mr. Mercedes.
22:20
Sărbătorile de iarnă vin cu vești neplăcute pentru români. Crăciunul va fi ... la suta de grame! # Click.ro
Sărbătorile de iarnă vin cu vești neplăcute pentru români. Furnizorii au anunțat majorări de prețuri la alimentele de bază, fiind vorba despre creșteri care pot ajunge chiar și la 20%. Carnea, ouăle și legumele sunt categoriile cele mai afectate.
22:20
Zodia care varsă lacrimi amare înainte de Sărbători. I se umple paharul și răbufnește cu tot ce n-a putut spune până acum # Click.ro
Perioada sărbătorilor, atât de încărcată emoțional, aduce pentru fiecare zodie un amestec unic de bucurie, nostalgie și reflecție, însă pentru Rac această atmosferă devine mult mai intensă decât pentru oricine altcineva.
22:00
Cum decurge noua pasiune a Gabrielei Cristea. Vrea sau nu să facă o meserie din bricolaj? # Click.ro
Gabriela Cristea dă viață pasiunilor și creativității sale. De curând, vedeta anunța pe rețelele de socializare că a început să își dezvolte o nouă pasiune: recondiționarea și personalizarea diverselor piese de mobilier. Recent, ea a anunțat că își continuă munca și chiar este dispusă să primească s
Acum 6 ore
21:10
Cum decurge recuperarea Monicăi Anghel, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat? „Nu am avut o zi prea bună” # Click.ro
Monica Anghel, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, mărturisește cum decurge recuperarea sa, în urma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Iată cum s-a fotografiat artista, și cu ce mesaj a venit în atenția fanilor.
21:00
Conopidă murată cu sfeclă, castraveți și morcov. După ce ai gustat-o, o vei face în fiecare an # Click.ro
Conopida murată este una dintre cele mai apreciate murături ale sezonului rece, iar atunci când este combinată cu sfeclă roșie, morcov și castraveți, capătă un farmec aparte, atât ca aspect cât și ca aromă.
20:10
Unde plecăm în minivacanța Sf. Andrei – 1 Decembrie? Cele mai frumoase locuri din România # Click.ro
Toamna aduce în România un farmec aparte: păduri pictate în nuanțe de auriu, roșu și arămiu, sate liniștite, munți spectaculoși și rezervații naturale care își schimbă complet aspectul. Minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie este ocazia ideală pentru a descoperi această transformare uimitoare.
19:50
Anastasia Soare și-a lansat cartea „Conturul unui vis” la București. Regina Sprâncenelor de la Hollywood și-a construit un adevărat imperiu de un milliard de dolari în industria frumuseții # Click.ro
Anastasia Soare (67 de ani) și-a clădit de la 31 de ani în sus un adevărat imperiu în industria frumuseții, în America, țara tuturor posibilităților și a demonstrat tuturor că visul american a prins contur.
Acum 8 ore
19:10
Ghidul complet al cadourilor pentru bărbați 2025–2026: accesorii elegante, perfecte pentru orice buzunar # Click.ro
Alegerea cadoului ideal pentru un bărbat rămâne una dintre cele mai dificile misiuni, indiferent de relația pe care o ai cu el. Bărbații sunt, de regulă, practici și apreciază lucrurile utile, însă își doresc și produse elegante, moderne, care să le completeze stilul personal.
19:00
Un descendent al regelui Charles a șocat mapamondul: oferă 50.000 de dolari anual celei care-i devine soție, dar are niște condiții uluitoare pentru ea! # Click.ro
Un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani, descendent direct al regelui Charles al II-lea, a ajuns din nou în atenția presei internaționale după ce a publicat un anunț matrimonial cu totul neobișnuit, care pare desprins dintr-un roman satiric sau dintr-o epocă în care aristocrații dictau reguli
19:00
Lovitură pentru Marilu Dobrescu! Iustin Petrescu a câștigat definitiv ordonanța președințială împotriva influenceriței # Click.ro
Scandalul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu a ținut ocupate primele pagini ale ziarelor, iar „războiul” dintre cei doi foști iubiți a ajuns la tribunal. Astfel, una dintre bătăliile din instanță dintre cei doi influenceri a ajuns la final, și a fost câștigată de Iustin Petrescu.
18:20
Adina Buzatu, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate ale mamei sale și ce regret are: „Este foarte greu să facă pași” # Click.ro
Adina Buzatu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri vestimentari românești, se poate lăuda cu o carieră de succes și multe împliniri pe plan personal. Cu toate acestea, vedeta ascunde un mare regret pe care îl are. Iată ce dezvăluiri sincere a făcut și despre ce este vorba.
18:00
Adina Halas are un mariaj fericit de 15 ani. Nu a făcut, însă, decât un băiat.
18:00
Fiul cel mic al Angelinei Jolie surprinde cu un nou look. Ce detaliu au remarcat internauții. FOTO # Click.ro
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, Knox Jolie-Pitt, a atras atenția presei internaționale după ce a fost surprins recent cu un look total neașteptat, ce amintește izbitor de stilul nonconformist al mamei sale din anii ’90.
18:00
Prezentă zilele trecute la lansarea unor noi produse de hair styling, solista Alexandra Ungureanu ne-a mărturisit că-și dorește foarte tare un copil.
18:00
Mircea, abandonat la naștere și adoptat în Italia, își caută disperat mama. Era doar o minoră atunci când l-a lăsat singur: „Se numește Vetuța Inișor și este din...” # Click.ro
Mircea trăiește în Italia, dar sufletul lui a rămas mereu legat de România. Acolo s-a născut, acolo a fost abandonat, și tot acolo speră, cu o credință aproape dureroasă, să își găsească mama care i-a dat viață și, poate, frații despre care nu știe nimic.
17:50
Viperele Vesele aruncă bomba în emisiunea „Mireasa”. Una dintre cele mai îndrăgite concurente revine în casă # Click.ro
În plin sezon 12 al emisiunii Mireasa, de la Antena 1, Viperele Vesele fac noi dezvăluiri, în exclusivitate, despre ceea ce se mai întâmplă printre concurenți. De asemenea, și-au exprimat sprijinul față de povestea de iubire dintre ea și Liviu.
Acum 12 ore
17:10
Ce familie frumoasă are chef Richard Abou Zaki! Soția și fiica l-au susținut pe juratul „Chefi la cuțite” la lansarea cărții # Click.ro
Chef Richard Abou Zaki a lansat cartea „Cooking my Dreams”, dedicată parcursului său în lumea artei culinare.
16:00
Stresul este o problemă tot mai comună, de care cei mai mulți dintre noi ne lovim de-a lungul zilei. Iar un studiu recent publicat în Biology Reviews de către experții de la Universitatea din Zurich spune că organismul uman nu mai reușește să țină pasul cu ritmul vieții moderne.
15:40
Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti resping proiectul Guvernului privind pensiile speciale # Click.ro
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti resping, cu o majoritate covârşitoare, proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Decizia a fost adoptată în Adunarea Generală. Magistraţii îşi aliniază poziţia cu cea a CSM
15:40
Cum arată cea mai frumos decorată clădire de Crăciun din București?! 30 de sănii, 1000 globuri de catifea și 200 000 de luminițe! „Start magie! La treabă, spiriduși!” # Click.ro
„The Christmas House”, clădirea situată pe Calea Moșilor 34, cu fațada decorată feeric, concurează și anul acesta cu brio la titlul de cea mai frumos decorată clădire de patrimoniu din București.
15:30
Baia este, adesea, una dintre cele mai dificile încăperi de întreținut. Spațiul redus, numărul mare de obiecte – produse cosmetice, prosoape, accesorii – și umiditatea constantă pot transforma rapid un loc destinat relaxării într-un spațiu haotic
15:20
Theo Rose a zguduit scena! Anunț emoționant în plin concert: „Drumurile noastre s-au separat” # Click.ro
Theo Rose a făcut un anunț care a luat prin surprindere publicul prezent la concertul din acest weekend, transformând un moment obișnuit într-unul încărcat de emoție și revelații personale.
15:10
Toaletă de lux la Ghimbav! Primăria a plătit o avere, cât pentru un apartament cu două camere # Click.ro
O toaletă inteligentă cumpărată de Primăria Ghimbav a atras mai multă atenție decât noul parc în care urmează să fie instalată. Prețul ei ajunge la aproape 64.000 de euro, echivalentul unui apartament cu două camere în blocurile din zonă.
15:10
Adina Halas a sărbătorit 15 ani de căsnicie! De ce nu a mai făcut al doilea copil? „E ca o loterie…” # Click.ro
Adina Halas are un mariaj fericit de 15 ani. Nu a făcut, însă, decât un băiat.
15:00
Rețeta delicioasă de post pregătită din câteva ingrediente. Cum se fac cartofii țărănești rași cu ceapă # Click.ro
Este o rețetă simplă, care se pregătește foarte ușor și rapid. Cu numai câteva ingrediente simple veți putea pregăti o mâncare de post delicioasă, perfectă pentru această perioadă din an.
14:40
Cele 6 obiceiuri recomandate de un expert în neurologie pentru un creier sănătos. Mintea va rămâne ageră chiar și la vârste înaintate # Click.ro
Un stil de viață activ și sănătos ne poate ajuta creierul să rămână sănătos chiar și atunci când ajungem la vârste înaintate.
14:40
Pentru bucureșteni, sărbătorile de iarnă din acest an vor veni și de data aceasta fără zăpadă, iar meteorologii EaseWeather atrag atenția că temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, oferind mai degrabă senzația unei toamne târzii decât a unei ierni autentice.
14:00
Salman Khan, apariție misterioasă. Actorul, văzut cu altă femeie în public: „Iulia Vântur unde e?” # Click.ro
Salman Khan, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Bollywood, a devenit din nou subiect de discuție fierbinte după ce a fost surprins în compania altei femei. Înregistrările și imaginile care au apărut pe rețelele sociale au stârnit imediat reacții puternice din partea fanilor, mai ales din par
13:50
Un aristocrat britanic își caută soție. Are o ofertă bună, dar și o listă cu pretenții cam ciudate # Click.ro
Sir Benjamin Slade, un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani, a lansat o adevărată competiție cu scopul de a-și găsi soția visată. Aceasta trebuie să fie obligatoriu mai tânără cu 20 de ani, de aceea le transmite
13:50
Serialul plin de suspans care a cucerit publicul din România. A ajuns în topul preferințelor pe Netflix în doar câteva zile # Click.ro
Este un serial care s-a lansat recent, cu numai câteva zile în urmă, însă care deja a reușit să cucerească publicul de pe Netflix. Acest thriller de succes a ajuns rapid în topul preferințelor din mai multe țări, inclusiv din România.
13:30
Dubai uimește din nou. Cum arată cel mai înalt hotel din lume, o clădire de 377 de metri și 82 de etaje # Click.ro
Dubai își ridică din nou standardele, marcând un nou record mondial odată cu deschiderea Ciel Dubai Marina, un hotel‐zgârie-nori care transformă ideea de lux în experiență, nu doar în arhitectură.
13:20
Groapa din mijlocul străzii i-a trimis la spital! Doi bărbați răniți după prăbușirea asfaltului # Click.ro
Doi bărbați, din Petroșani, au fost transportați la spital după ce au căzut într-o groapă adâncă de un metru, apărută în mijlocul unei străzi și lăsată complet nesemnalizată. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje pentru a-i scoate de acolo.
12:50
Alexandra Ungureanu a dat vestea cea mare! Care este cea mai aprigă dorință a solistei! „Dacă s-o mai putea, bineînțeles” Va face fertilizare in vitro?! # Click.ro
Alexandra Ungureanu își dorește un copil cu iubitul chef.
12:40
Comori culinare în București. Unde găsești legume și fructe despre care nici nu știai că există. Ba chiar și pește Rohu # Click.ro
La doar câțiva pași de forfota orașului există un loc care pare desprins din piețele Asiei. Aici, printre rafturi încărcate, mirodenii intense și fructe neobișnuite, descoperi ingrediente pe care nu le-ai întâlnit niciodată, dar care sunt folosite zilnic în bucătării îndepărtate.
12:40
Record meteo în România. Călărași a depășit în weekend temperaturile din sudul Spaniei și Italiei # Click.ro
Călărași a fost weekendul care a trecut cel mai căld loc din România și unul dintre cele mai călde din Europa, doborând recorduri de temperatură. În condițiile în care o temperatură normală pentru o zi de 22 noiembrie
12:30
Scene nebune pe aeroport! Doi români au rupt butonul de urgență și au fugit pe pistă după un avion Wizz Air: „Cât de prost trebuie să fii!” # Click.ro
Imagini uluitoare surprinse pe aeroportul din Köln. Doi români au alergat direct pe pistă, încercând să oprească un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze spre București. Deși porțile erau închise, iar motoarele funcționau, cei doi au ignorat orice regulă de securitate.
12:30
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot? # Click.ro
Gelu Voicu (42 de ani) are un program extrem de încărcat și încearcă să se disciplineze puțin în privința alimentației.
Acum 24 ore
12:00
Românul s-a remarcat din nou în campionatul spaniol.
12:00
Israel repopulează Galileea cu descendenți ai unui trib menționat în Biblie. Cine sunt Bnei Menashe? # Click.ro
Israelul pregătește aducerea în țară a mii de membri ai comunității Bnei Menashe din nord-estul Indiei, care se consideră descendenți ai tribului biblic al lui Manase. Aceștia vor fi concentrați în regiunea Galileea pentru a întări nordul afectat de conflictele cu Hezbollah.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.