După patru ani de conflict militar la graniță, în sfârșit s-a vorbit de război în CSAT

08:30

FCSB a anunțat că este aproape să finalizeze primul transfer din această iarnă. Roș-albaștrii poartă negocieri pentru aducerea unui fundaș central și, deși acestea nu sunt finalizate, au transmis că va sosi un jucător de mare valoare. „Vom avea un mercato care ne va face mai puternici. În iarnă aducem un fundaș central de valoare … The post Primul transfer de la FCSB: „Un jucător de valoare sută la sută” appeared first on spotmedia.ro.