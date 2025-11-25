După patru ani de conflict militar la graniță, în sfârșit s-a vorbit de război în CSAT
SportMedia, 25 noiembrie 2025 02:40
Exact la un an de la anularea alegerilor prezidențiale, criză care a avut un impact major asupra României și credibilității ei internaționale, a avut loc la Palatul Cotroceni o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Pe ordinea de zi a fost discutarea și aprobarea Strategiei Naționale de Apărare, un document pus în …
• • •
Acum 30 minute
02:40
Acum 4 ore
00:40
Ministerul de Finanțe spune că încasările din TVA au crescut cu 6,7 miliarde lei în trimestrul trei din acest an
Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor transmise luni de Ministerul Finanțelor. Din suma de 6,74 miliarde …
00:40
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) susţine că impozitul de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari trebuie eliminat, dar că ar accepta şi formula unei scoateri treptate a acestuia. "Trebuie anulat. Eu aş putea să accept şi o scoatere treptată, adică nu imediat, dar, dacă există un consens în coaliţie pentru eliminare, eu m-aş bucura", …
00:40
Restricții de trafic și școli închise în Teheran din cauza nivelului ridicat de poluare
Poluarea aerului din capitala Iranului, Teheran, a forțat luni autoritățile să dispună închiderea școlilor și a universităților și să permită angajaților să lucreze de la distanță în zilele de marți și miercuri. Acestea sunt unele dintre măsurile luate pentru protejarea sănătății publice și reducerea nivelului de poluare, transmite agenția Xinhua. Grupul de lucru pentru situații …
00:40
Cercetări recente sugerează că pierderea în greutate la vârsta mijlocie poate afecta creierul diferit față de vârsta adultă tânără. Obezitatea rămâne una dintre cele mai semnificative provocări de sănătate la nivel mondial, iar scăderea în greutate este adesea încurajată pentru a reduce riscurile asociate cu această afecțiune. Cu toate acestea, din ce în ce mai …
00:40
Dacă ai răspuns afirmativ la această întrebare și dacă mănânci măcar săptămânal acest aliment, deja faci parte din grupul exclusivist al celor cu un risc ușor mai mic de a se îmbolnăvi de demență, au descoperit oamenii de știință japonezi. Cercetarea realizată pe aproape 8.000 de persoane de peste 65 de ani a arătat că …
Acum 6 ore
22:30
La aproape 30 de ani după ce președintele francez de la acea vreme, Jacques Chirac, a abolit serviciul militar obligatoriu în Franța, actualul președinte Emmanuel Macron examinează reintroducerea unui serviciu militar, dar pe bază voluntară, invocând nevoia de a consolida apărarea țării împotriva amenințării rusești crescânde. Macron urmează să viziteze joi o unitate militară din …
22:30
Horoscop zilnic pentru 25 noiembrie 2025.
22:30
SUA și Ucraina au elaborat un nou plan de pace în 19 puncte. Deciziile cele mai importante au fost amânate
Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări. Prim-viceministrul ucrainean Serhii Kîslîţia, care a participat la negocierile de la Geneva ca membru al delegaţiei Kievului, a declarat pentru Financial …
Acum 8 ore
20:30
Procurorul șef al Spaniei demisioneză după ce a fost condamnat într-un caz de scurgere de informații confidențiale
Procurorul șef al Spaniei a anunțat luni că demisionează după ce Curtea Supremă l-a găsit săptămâna trecută vinovat de scurgerea de informații confidențiale într-un caz care îl implică pe partenerul unei lidere de opoziție. Acest caz fără precedent este o lovitură pentru guvernul de coaliție de stânga al prim-ministrului Pedro Sanchez, care l-a numit pe …
20:30
CSAT a aprobat noua Strategie Națională de Apărare a Țării: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare în apropierea granițelor
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit, luni, la Palatul Cotroceni şi a aprobat noua Strategie Naţională de Apărare a Ţării, propusă de preşedintele Nicuşor Dan. Proiectul va fi prezentat de către președintele României în Parlament, pentru a fi dezbătut și aprobat, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere. "Strategia exprimă viziunea …
20:30
Programele școlare pentru disciplinele din liceu au fost puse în dezbatere publică. Ministrul David spune că analfabetismul funcțional va fi drastic redus
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, luni, că a pus în dezbatere publică programele şcolare aferente noilor planuri-cadru pentru liceu, prioritatea fiind acordată disciplinelor prevăzute cu debut în clasa a IX-a. Se aşteaptă propuneri până în 12 decembrie, pe adresa de e-mail consultare@rocnee.ro. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că este o schimbare de paradigmă, care va …
Acum 12 ore
18:30
Bubuitură puternică în Brăila: Un bloc a fost cuprins de flăcări după o explozie (Video)
O explozie puternică a avut loc, luni după-amiază, într-un bloc de pe şoseaua Brăilei din orașul Însurăței, județul Brăila, urmată de un incendiu puternic. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila, deflagrația a avut loc puțin înainte de ora 16:00, iar flăcările au cuprins rapid interiorul blocului. Incendiul se manifestă la două apartamente. Nu …
18:30
4 aspecte pe care să le iei în considerare atunci când vrei să achiziționezi un apartament de lux
Achiziția unui apartament de lux este o decizie pe care trebuie să o iei după ce analizezi în detaliu mai multe aspecte. Un apartament de lux implică o investiție financiară semnificativă și tocmai din acest motiv trebuie să te asiguri că faci cea mai inspirată alegere. Un apartament de lux se distinge nu doar prin …
18:30
'Îmi dau seama că îmbătrânesc', a răspuns Pep Guardiola luni, când a fost întrebat despre cel de-al 100-lea meci al său din Liga Campionilor ca antrenor al lui Manchester City, care va avea are loc marți seara împotriva lui Bayer Leverkusen, scrie AFP. 'În fiecare weekend există o nouă etapă importantă de sărbătorit (în cariera …
18:30
Judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) au respins, luni, cu o majoritate covârșitoare, noul proiect al reformei pensiilor magistraților. Magistrații spun că rămân consecvenți în susținerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție. "Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunarea Generală, fiind prezenți 216 din …
18:30
Deși majoritatea oamenilor asociază pariurile cu sporturile precum fotbalul, tenisul sau cursele de cai, istoria ne arată că pasiunea pentru a anticipa viitorul este mult mai veche și mai complexă. În ultimii ani, pariurile pe evenimente politice și istorice au devenit o categorie aparte, îmbinând curiozitatea pentru soarta lumii cu dorința de a transforma predicțiile …
18:30
Primăria Ghimbav cumpără o toaletă ecologică la preț de apartament. Care este explicația edilului
Primăria oraşului Ghimbav din judeţul Braşov cumpără, printr-o achiziţie făcută prin negociere directă, o toaletă ecologică automată inteligentă care costă cât un apartament în oraş. Primarul oraşului Ghimbav a explicat că toaleta va fi amplasată într-un viitor parc, amenajat într-o zonă cu şase sute de apartamente, unde localnicii au solicitat amplasarea unei toalete. „Preţul acesteia …
16:30
Oana Gheorghiu face un pas înapoi după ce a criticat pensiile magistraților: Au fost niște metafore
Vicepremierul Oana Gheorghiu a clarificat, luni, într-o conferință de presă, că declarațiile sale recente privind magistrații s-au referit la pensii, nu la salarii, și a spus că remarcile sale au fost „niște metafore" menite să ilustreze problemele sistemului de pensii speciale. „Îmi pare rău dacă s-au simțit lezați", a adăugat Gheorghiu, cu referire la magistraţi. …
16:30
Blocaj în coaliție pe cumulul pensie-salariu. Guvernul nu știe încă ce excepții păstrează
Coaliţia nu a ajuns încă la o decizie finală privind excepțiile de la interzicerea cumulului pensie-salariu pentru angajații de la stat, deși proiectul se află în transparență decizională, a declarat luni ministrul Muncii, Florin Manole. „Nu este o decizie luată în coaliție", a spus ministrul, precizând că discuțiile dintre liderii politici continuă. Executivul condus de …
16:30
Baschetbalistul american Daron Russell, care a primit cetățenie română la începutul lunii octombrie, va debuta în preliminariile Cupei Mondiale din 2027 pentru echipa națională a României, a afirmat antrenorul principal Mihai Silvășan, conform site-ului oficial al Federației Române de Baschet. Naționala de baschet masculin a României s-a reunit duminică seara la Pitești Arena, acolo unde …
16:30
Două studente la Drept acuză: Lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, ar fi cerut sex pentru note
Două studente de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iași susțin că lectorul Alexandru Toader, fiul fostului rector și ministru al Justiției Tudorel Toader, ar fi pretins favoruri sexuale pentru a le promova examenele. Alt caz similar, tot la Iaşi: Un profesor universitar a fost dat afară, după ce ar …
16:30
LIVE S-a plecat de la Geneva, dar negocierile continuă: Germania anunță „un succes decisiv", Rusia spune că n-a primit oficial planul revizuit. Putin a vorbit cu Erdogan
Discuțiile dintre SUA, Ucraina și cele mai puternice trei state europene (UK, Franţa şi Germania) continuă și astăzi. Germania spune că negocierile de până acum au adus „un succes decisiv" pentru europeni: eliminarea clauzei care interzicea Ucrainei aderarea la NATO. Părțile încearcă să definitiveze o versiune revizuită a planului de pace propus de Donald Trump …
16:30
FCSB a renunțat la un jucător aflat pe lista de transferuri. Roș-albaștrii au anunțat că nu vor să îl mai transfere pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj. Asta deoarece jucătorul a refuzat propunerea primită în urmă cu câteva săptămâni de a semna cu gruparea roș-albastră. „Pe Emerllahu nici nu l-am vrut. 'Tati' (Neluțu Varga) …
16:30
Cât a crescut nivelul de trai în România: Zona București-Ilfov e regiunea cea mai sigură din UE împotriva sărăciei. Diferențe uriașe în țară obținute în doar 5 ani
Regiunea București-Ilfov înregistrează cel mai redus procent al persoanelor aflate în risc de sărăcie
14:30
UE vine cu reguli noi pentru investițiile chineze. Cum se îmbogățesc acum chinezii din subvențiile UE. Ungaria și Spania, capete de pod # SportMedia
UE plănuiește să își înăsprească regulile privind investițiile străine, într-o încercare de a contracara firmele chineze care obțin avantaje din piața comună, deschisă, a blocului. Noile reguli privind investițiile străine, care sunt încă în discuție la nivel de Comisie, fac parte dintr-o serie de propuneri pe care Executivul european le va prezenta luna viitoare, scrie … The post UE vine cu reguli noi pentru investițiile chineze. Cum se îmbogățesc acum chinezii din subvențiile UE. Ungaria și Spania, capete de pod appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Lionel Messi a condus echipa Inter Miami în prima sa finală din Conferința de Est a Major League Soccer (MLS), reușind un gol și trei pase decisive în victoria obținută în deplasare, cu scorul de 4-0, în fața formației FC Cincinnati, duminică, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de fotbal. Messi a deschis scorul pe TQL … The post Leo Messi, în formă maximă în SUA appeared first on spotmedia.ro.
14:30
După negocieri intense la Geneva, americanii se declară optimişti, la fel şi europenii, chiar şi Ucraina, dar entuziasmul lor contrastează cu poziția rigidă a Moscovei. Rusia nu dă semne că ar accepta condiţiile de pace, scrie CNN într-o analiză a momentului. Cel mai important diplomat american a adoptat un ton extrem de optimist la Geneva, … The post Americanii trâmbițează progrese pentru Ucraina, dar va accepta Kremlinul? appeared first on spotmedia.ro.
14:30
FCSB a stabilit echipa de start pentru următorul meci pe care îl va disputa. Roș-albaștrii vor întâlni Steaua Roșie Belgrad, joi de la ora 22:00, în Europa League. Cu această ocazie, din echipa de start vor ieși Ștefan Târnoveanu, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Florin Tănase și Alexandru Stoian. În primul 11 vor apărea Lukas Zima, … The post FCSB a stabilit echipa de start pentru următorul meci: Schimbări mari în „primul 11” appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Sindicatele din Sănătate îl acuză pe Bolojan de „incitare la ură” și îi solicită scuze publice # SportMedia
Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România (CFSMR), afiliată Cartel Alfa, îi reproșează premierului Ilie Bolojan că „dezinformează opinia publică” cu privire la situația finanțării spitalelor și la salarizarea personalului medical. Reacția vine după declarațiile făcute de prim-ministru în conferința de presă din 21 noiembrie, în care acesta afirma că multe spitale acordă sporuri la … The post Sindicatele din Sănătate îl acuză pe Bolojan de „incitare la ură” și îi solicită scuze publice appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Înainte de Crăciun, publicul din marile orașe ale țării este așteptat la o suită de spectacole în care nume sonore ale scenei românești se întâlnesc cu sonorități clasice și colinde de suflet. De la „Regina Mamă” și „Fă-mi loc”, la „Micul Prinț”, „Regal Vienez” și „Colindele” lui Ștefan Hrușcă, o săptămână în care arta aduce … The post O săptămână de teatru, colinde și concert vienez în marile orașe ale țării appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Obținerea certificatului de performanță energetică a clădirilor este un proces bine structurat, care începe cu identificarea unui auditor energetic autorizat și se finalizează cu primirea documentului oficial înregistrat în baza națională de date. Înțelegerea corectă a acestui proces vă ajută să evitați problemele și să vă asigurați că imobilul dumneavoastră respectă toate cerințele legale. Puteți … The post Cum se obține certificatul energetic appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:30
Țările mici din UE intră în cursa globală pentru influență în Africa – printre ele, și România # SportMedia
De la deschiderea unei reprezentanțe diplomatice finlandeze în Senegal, până la instruirea forțelor de securitate mauritane de către ofițeri cehi, un grup de țări europene mai mici s-a alăturat cursei globale pentru influență în Africa. Estonia, România și Malta se numără printre țările Uniunii Europene care au încercat să-și consolideze prezența pe continent în ultimii … The post Țările mici din UE intră în cursa globală pentru influență în Africa – printre ele, și România appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Zsombor Deak stabilește un nou record național la triatlon pe distanță lungă, concurând la categoria PRO # SportMedia
Sportivul român Zsombor Deak a stabilit un nou record național în proba de triatlon pe distanță lungă, încheind cursa Ironman Cozumel cu timpul de 8 ore, 12 minute și 18 secunde. The post Zsombor Deak stabilește un nou record național la triatlon pe distanță lungă, concurând la categoria PRO appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Oficialii de la FCSB au dezvăluit adevărata cauză a crizei fără precedent în care se află echipa. Roș-albaștrii sunt la 5 puncte de play-off, iar ultimele rezultate nu le dau speranțe că pot urca în clasament. De vină ar fi supărarea mai multor jucători care au ratat transferuri în vară și nu mai sunt la … The post Cauza crizei de la FCSB, făcută publică: Dezvăluiri din vestiarul campioanei appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Alertă în Canalul Mânecii: Marina britanică a interceptat o corvetă și un petrolier rusesc # SportMedia
Ministerul britanic al Apărării a anunțat că nava de patrulare HMS Severn a interceptat o corvetă și un petrolier, ambele ruseşti, după ce le-a urmărit tranzitul prin Canalul Mânecii. Autoritățile de la Londra afirmă că activitatea navală a Rusiei în apropierea apelor teritoriale britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani, scrie CNN. Potrivit … The post Alertă în Canalul Mânecii: Marina britanică a interceptat o corvetă și un petrolier rusesc appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Macron avertizează că intrăm într-o altă lume. Președintele Franței se teme că alegătorii vor cere AI să decidă votul lor # SportMedia
Președintele Emmanuel Macron a lansat recent un avertisment privind riscurile inteligenței artificiale asupra procesului democratic, afirmând că la următoarele alegeri mulți cetățeni ar putea cere direct unui agent AI să le spună pentru cine să voteze. Declarațiile au fost făcute la Arras, în cadrul unui eveniment organizat de La Voix du Nord, scrie La libre. … The post Macron avertizează că intrăm într-o altă lume. Președintele Franței se teme că alegătorii vor cere AI să decidă votul lor appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Ziua 1370 Noapte de foc: Zaporojie, sub tir neîntrerupt, cinci zone lovite în Harkov. Kievul vizează ținte strategice. Restricții la energie în toată Ucraina # SportMedia
Ziua 1370 a războiului este marcată de atacuri rusești asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, inclusiv foarte aproape de granița cu România. Din acest motiv, pentru a patra oară în ultima săptămână, România a trimis 4 aeronave de luptă pentru monitorizarea graniţei. De data aceasta, nicio dronă rusească nu a pătruns în spaţiul aerian naţional. … The post Ziua 1370 Noapte de foc: Zaporojie, sub tir neîntrerupt, cinci zone lovite în Harkov. Kievul vizează ținte strategice. Restricții la energie în toată Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Politolog: PNL riscă să nu mai intre în Parlament în următorul deceniu, iar PSD va ajunge la 10-12%. România trăiește o schimbare de generații fără precedent # SportMedia
Politologul Marius Ghincea afirmă că România traversează cea mai amplă schimbare politică și culturală de la începutul anilor ’90, iar partidele tradiționale – PSD și PNL – nu reușesc să se adapteze noilor realități. În opinia sa, tinerii sunt pentru prima dată perfect sincronizați cu tendințele din Occident, iar reconfigurarea scenei politice va duce, în … The post Politolog: PNL riscă să nu mai intre în Parlament în următorul deceniu, iar PSD va ajunge la 10-12%. România trăiește o schimbare de generații fără precedent appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Doi români au fost arestați după ce au alergat pe pista aeroportului din Köln încercând să prindă un avion Wizz Air spre București, care avea deja motoarele pornite și se îndrepta spre pistă. Cei doi, în vârstă de 28 și 47 de ani, au încercat să convingă pilotul să îi lase la bord, gesticulând frenetic … The post Imaginile zilei: Doi români care aleargă pe pistă după avion (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:30
CFR Cluj a anunțat că va da afară vedeta echipei. Fundașul Kurt Zouma, fost jucător la Chelsea, va pleca în iarnă de la CFR Cluj, conform spuselor președintelui Iuliu Mureșan. „Zouma este accidentat. Eu cred că este posibilă o despărţire la iarnă. Să vedem, trebuie să discutăm şi cu el. El este foarte pozitiv, aşa, … The post CFR Cluj dă afară vedeta echipei: Nu a rezistat la primul antrenament cu Pancu appeared first on spotmedia.ro.
12:30
O femeie din Voineasa a fost omorâtă în bătaie de concubin. 52 de femei ucise în România în 2025 # SportMedia
O femeie de 49 de ani, din comuna Voineasa, județul Olt, a fost ucisă în bătaie de concubinul ei. Acest caz marchează al 52-lea femicid înregistrat în România în 2025. Potrivit polițiștilor, victima prezenta urme de violență, iar corpul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru efectuarea autopsiei și stabilirea exactă a … The post O femeie din Voineasa a fost omorâtă în bătaie de concubin. 52 de femei ucise în România în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
10:30
FCSB a întâmpinat probleme la negocierile pe care le poartă în aceste zile. Roș-albaștrii s-au interesat de transferul fundașului central Lissav Eissat de la Maccabi Haifa. Totuși, potrivit presei din Israel, FCSB are probleme, deoarece Maccabi cere peste 1 milion de euro. „Clubul a respins o ofertă, în această vară, de la Mechelen, pentru o … The post Probleme la negocieri pentru FCSB: „Prețul a crescut semnificativ” appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Trafic blocat pe DN1, în Prahova, timp de trei zile. Rutele pe unde va fi deviată circulația # SportMedia
Circulația rutieră va fi afectată în următoarele zile pe mai multe artere importante din țară, din cauza unor lucrări programate. Cea mai semnificativă restricție vizează DN1. Autoritățile recomandă șoferilor să urmeze rutele ocolitoare stabilite. Trafic blocat pe DN1 Traficul pe DN1 va fi oprit complet în zona Păulești (km 69+925), județul Prahova, timp de trei … The post Trafic blocat pe DN1, în Prahova, timp de trei zile. Rutele pe unde va fi deviată circulația appeared first on spotmedia.ro.
10:30
O echipă din SUA a venit în România pentru a-l urmări pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Atacantul ardelenilor a fost urmărit de antrenorul lui DC United, Rene Weiler, la meciul cu Rapid, conform Orange Sport. DC United este pe ultimul loc din Conferința de Est a MLS și dorește să se întărească. Recent, … The post O echipă din SUA a venit după Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Piața imobiliară încetinește brusc. Tranzacțiile scad, iar cumpărătorii își amână planurile, din cauza noilor taxe # SportMedia
Pe final de an, piața imobiliară din România dă semne de slăbiciune. Noile măsuri fiscale, dublate de incertitudinea economică, i-au determinat pe români să amâne pentru moment investițiile într-o locuință. Asta, deși potrivit specialiştilor prețurile au stagnat în ultimele luni, iar în unele orașe chiar au scăzut ușor. Printre clădiri de birouri, șantierele viitoarelor blocuri … The post Piața imobiliară încetinește brusc. Tranzacțiile scad, iar cumpărătorii își amână planurile, din cauza noilor taxe appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Dacă Occidentul trasează granița ruso-ucraineană pe actuala linie de contact și recunoaște anexarea Crimeii, primul impact asupra României va fi vecinătatea nemijlocită cu Rusia. Granița de facto pe Marea Neagră se va transforma într-o frontieră de jure între România și Federația Rusă. Moscova are deja din 2014 peninsula și a încercat de mai multe ori să-și arate puterea pe … The post Ce înseamnă pentru România noul plan de pace ruso-ucrainean appeared first on spotmedia.ro.
08:30
SUA mizează pe taxe reduse și dobânzi mai mici pentru a evita recesiunea. Oficialii spun că impactul shutdown-ului nu va împinge țara în recesiune # SportMedia
Economia Statelor Unite nu riscă să intre în recesiune, în ciuda pierderilor de 11 miliarde de dolari provocate de cel mai lung blocaj guvernamental din istorie, susțin oficialii administrației Trump. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat la NBC că, deși oprirea parțială a activității federale timp de 43 de zile a generat o pierdere economică … The post SUA mizează pe taxe reduse și dobânzi mai mici pentru a evita recesiunea. Oficialii spun că impactul shutdown-ului nu va împinge țara în recesiune appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Continuă și azi negocierile pe seama planului de pace „actualizat și perfecționat”: „Mai sunt multe de rezolvat” # SportMedia
Delegațiile americană și ucraineană vor continua azi negocierile la Geneva cu privire la planul de pace, care a fost „actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, relatează Reuters. Într-o declaraţie … The post Continuă și azi negocierile pe seama planului de pace „actualizat și perfecționat”: „Mai sunt multe de rezolvat” appeared first on spotmedia.ro.
08:30
FCSB a anunțat că este aproape să finalizeze primul transfer din această iarnă. Roș-albaștrii poartă negocieri pentru aducerea unui fundaș central și, deși acestea nu sunt finalizate, au transmis că va sosi un jucător de mare valoare. „Vom avea un mercato care ne va face mai puternici. În iarnă aducem un fundaș central de valoare … The post Primul transfer de la FCSB: „Un jucător de valoare sută la sută” appeared first on spotmedia.ro.
