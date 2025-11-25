CCR discută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

20:50

Că politicienii promit marea cu sarea în campanie iar apoi nu mai dau doi bani pe alegători, ştiam, dar uneori lucrurile frizează absurdul. Este cazul cartierului Henri Coandă, care cu un picior e în Bucureşti, iar cu celălalt în Ilfov. După 21 de ani de la demararea lucrărilor rezidenţiale, al doilea Dorobanţi, aşa cum trebuia să fie, este mai rău ca la sat. Nu sunt trase utilităţile peste tot, drumurile de pământ sunt pline de gropi, iar cea mai scurtă legătura cu oraşul se termină într-o movilă, la 500 de metri de civilizaţie. Cum şi-a bătut joc statul de peste 1.000 de familii, într-un reportaj realizat zilele trecute de Alessandra Stoicescu.