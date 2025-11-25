Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Bară la bară, miros de noxe şi ore din viaţă trăite în trafic. Aşa descriu şoferii vestitul "Bulevard al Corporatiştilor". Dimitrie Pompeiu, bulevardul acela pe care decât să te apuci să circuli la o oră de vârf mai bine o iei pe jos. Cu maşina nu ai nicio şansă.
Cătălin Drulă, despre primele măsuri pe care le-ar lua în calitate de primar: Să "calmăm" puţin traficul # ObservatorNews
Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti din 7 decembrie a răspuns întrebărilor Alessandrei Stoicescu în ediţia specială Observator 19. Acesta a fost întrebat şi care este prima decizie pe care ar lua-o în calitate de primar al Municipiului Bucureşti. Drulă a vorbit despre deciziile pe care le-ar lua privitor la buget, dar şi despre siguranţa trecerilor de pietoni. "E o zonă care mi se pare mult lăsată în urmă", a punctat candidatul USR la Primăria Capitalei.
Drulă: olimpic la informatică, pasionat de bere artizanală şi poliţist al şantierelor. Modelul său, Bill Gates # ObservatorNews
Născut şi crescut în Bucureşti, olimpic la informatică, pasionat de fotbal şi de bere artizanală, Cătălin Drulă este căsătorit cu Raluca şi are doi băieţi. A făcut parte din "poliţia şantierelor", a acceptat cu greu să fie ministru al Transporturilor şi cea mai mare bătălie a dus-o cu sindicaliştii de la metrou.
Ministerul Finanţelor: Comisia Europeană a îngheţat procedura de suspendare a fondurilor europene # ObservatorNews
Ministerul Finanţelor a anunţat, marţi seara, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană. Astfel, instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene. "Este o reconfirmare a faptului că măsurile adoptate funcţionează şi produc efecte", a declarat ministrul Alexandru Nazare.
Ucraina a acceptat cel mai recent plan de pace al Statelor Unite, anunţă presa americană. Informaţia a fost confirmată de Casa Albă, care anunţă progrese extraordinare. Propunerea în 19 puncte a fost pusă la punct de cele două delegaţii la negocierile din Geneva şi nu include renunţarea la teritorii sau la aderarea la NATO. Rusia a fost deja informată, dar Moscova vrea să discute doar pe baza documentului iniţial al liderului de la Casa Albă, care echivalează cu o capitulare a Kievului.
Primarul care ar fi ajutat ruşii să obţină cetăţenia română: "Sunt prieteni de-ai mei" # ObservatorNews
Sute de cetăţeni ruşi, printre care şi oligarhi apropiaţi de Putin, călătoresc nestingheriţi prin Europa cu acte româneşti. Ar fi obţinut certificate false de cetăţenie şi, prin complicitatea funcţionarilor din ţara noastră, li s-au emis buletine şi paşapoarte româneşti. Ba chiar unii au preluat identitatea unor soldaţi ucraineni morţi pe front. Procurorii Parchetului General au scotocit astăzi mai multe adrese din Bucureşti şi Suceava, unde au domiciliu cetăţeni străini. De exemplu, doar primarul din Dumbrăveni a luat în spaţiu opt persoane.
Lichidarea CFR Marfă lasă în urmă datorii de miliarde de lei, imposibil de recuperat în totalitate, spun specialiştii. În locul operatorului de stat s-a înfiinţat o nouă companie feroviară, tot din bani publici, dar cei din domeniu sunt sceptici.
Adrian Porumboiu, despre drona căzută în Vaslui: Am primit alertă să ne ascundem la subsol # ObservatorNews
Războiul din Ucraina aduce noi provocări pentru România. O dronă rusească a survolat timp de mai multe ore spaţiul nostru aerian, timp în care a traversat patru judeţe - Tulcea, Galaţi, Vrancea şi Vaslui. Aparatul de zbor a rămas până la urmă fără combustibil şi a căzut la 50 de kilometri de graniţă, în curtea unui sătean. Ministrul Apărării ar fi vrut ca armata să doboare drona, dar piloţii ar fi decis că e mai sigur pentru populaţie să nu tragă cu rachete sau cu mitraliera de bord.
Legea pensiilor private a picat testul la Curtea Constituţională. Judecătorii au apreciat că posibilitatea ca bolnavii de cancer să retragă toţi banii, într-o singură tranşă, reprezintă o "discriminare" pozitivă în timp ce restul pensionarilor pot retrage doar 30% din sumă. Decizia obligă coaliţia de guvernare să modifice proiectul în Parlament.
Ruşii şi ucrainenii poartă negocieri cu SUA la Abu Dhabi. Ucraina ar fi acceptat planul de pace de la Geneva # ObservatorNews
Secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, poartă negocieri directe cu o delegație rusă, în Emiratele Arabe Unite. La discuții este prezentă și o delegație ucraineană, condusă de şeful spionajului militar, Kirilo Budano, dezvăluie Axios. Nu este clar dacă discuţiile sunt directe sau trilaterale.
Piaţa auto electrică este în cădere liberă, însă leasingul social încă nu se aplică în România # ObservatorNews
Piaţa auto electrică e în cădere liberă în România. Înjumătăţirea tichetelor şi întârzierile din programul Rabla Plus au avut un efect puternic în vânzările maşinilor electrice şi hibrid. Autorităţile au luat în calcul aplicarea sistemul de leasing social care funcţionează deja cu succes în Franţa. Un fel de închiriere a maşinii, cu rate subvenţionate de stat. Însă ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că "nu este cazul" ca această soluţie să fie implementată.
Astăzi este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, un moment al cifrelor dureroase și al solidarității. 51 de femei au fost ucise anul acesta în România de parteneri sau foști parteneri, iar alte mii trăiesc încă în tăcere abuzul. Este o zi în care le încurajăm pe victime să ceară ajutor și cerem autorităților să intervină ferm și fără prejudecăți. Pentru că victima nu este niciodată vinovată. Iar Timișoara s-a aliniat astăzi orașelor din lume care au ieșit în stradă, în semn de solidaritate.
Patru poliţişti din Dolj, acuzaţi că luau mită la înmatriculări. Sumele primite ar fi depăşit tarifele legale # ObservatorNews
Patru poliţişti din cadrul SRPCIV Dolj au fost reţinuţi după ce procurorii au stabilit că ar fi încasat între 50 şi 150 de lei mită pentru a înmatricula ilegal maşini, acceptând dosare depuse de persoane care nu figurau în actele de vânzare-cumpărare şi prelucrând cereri fără programare, potrivit Mediafax. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, iar agenţii urmează să fie prezentaţi judecătorului cu propunere de arestare preventivă.
Pentru prima oară de când avem un război lângă noi, o dronă rusească a survolat, pe timp de zi, vreme de mai bine de două ore, nestingherită, mari oraşe din România. Piloţii, autorizaţi să o distrugă, n-au putut face asta în condiţii de siguranţă, explică ministrul Apărării. Nu mai vorbim aşadar de episoade izolate, la graniţă, ci despre un pericol care planează, iată, deasupra noastră. L-au simţit astăzi oamenii din trei judeţe. Dispozitivul a intrat peste 100 km pe teritoriul nostru şi a traversat Tulcea, Galaţiul şi Vrancea. Când părea că drona a ieşit de pe radare, dispozitivul a fost găsit în curtea unei familii din Vaslui. Ministrul Apărării recunoaşte că Rusia ne provoacă tot mai des.
CSAT a blocat preluarea E.ON România de către grupul ungar MVM - Surse. Reacţia Budapestei # ObservatorNews
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis, în ședința de luni, să se opună tranzacției prin care firma controlată de statul ungar, MVM, ar fi cumpărat compania de furnizare de energie electrică și gaze E.ON România, deținută de germani, potrivit surselor Observator.
Doliu în fotbalul italian. A murit Lorenzo Buffon, fost portar la Milan şi inspiraţie pentru Gianluigi Buffon # ObservatorNews
Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fost Lorenzo Buffon, fost mare portar italian.
Traian Băsescu, după noile drone rusești detectate în ţară: Ori nu avem echipamente, ori nu ştim să le folosim # ObservatorNews
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur reacția autorităților după noile pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian românesc. Într-o intervenție la Digi24, Traian Băsescu a afirmat că România riscă să devină ridicolă, în condițiile în care avioanele de vânătoare sunt ridicate în alertă, însă nicio dronă nu este doborâtă, informează News.ro.
Un bărbat şi-a găsit fratele mort sub pat, la şase luni de când era dat dispărut, în Franţa # ObservatorNews
Şi-a descoperit fratele mort sub pat, în casa lui, la şase luni de la dispariţia sa. În tot acest timp, bătrânul de 73 de ani fusese căutat de autorităţi, fără succes, chiar şi la domiciliul său din Lyon, unde a fost ulterior găsit.
Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026 din lipsă de bani. Nici Casa Verde nu va mai fi reluat # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Programul Rabla ar putea să nu fie reluat în 2026, din cauza lipsei unui buget național alocat. Deși s-a analizat posibilitatea finanțării prin fonduri europene, aceasta nu va fi aplicată anul viitor. Nici Programul Casa Verde nu va mai fi reluat, urmând să fie disponibil doar un proiect finanțat din bani europeni, destinat exclusiv consumatorilor vulnerabili.
Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri # ObservatorNews
De Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor, organizaţia World Vision România cere Academiei Române să schimbe definiţia cuvântului "femeie" din dicţionare, acuzând că termenul este încă asociat cu etichete depreciative, în timp ce "bărbatul" primeşte definiţii care sugerează putere şi prestigiu. ONG-ul avertizează că aceste diferenţe de perspectivă întreţin stereotipurile şi contribuie la perpetuarea violenţei de gen, scrie Mediafax.
Statele UE, obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. Hotărârea istorică a CJUE # ObservatorNews
Ţările membre ale Uniunii Europene vor recunoaşte toate căsătoriile legal încheiate pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soţi. Hotărârea a fost pronunţată marţi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki). Potrivit unui comunicat al asociaţiei ACCEPT, decizia fără precedent, obţinută de o familie de acelaşi sex din Polonia, solicită statului polonez să transcrie certificatul de căsătorie emis în Germania şi să recunoască statutul marital al celor doi soţi. Aceeaşi obligaţie se aplică pe întregul teritoriu al UE, inclusiv în România.
Care ar fi fost riscurile pentru România dacă s-ar fi aplicat planul de pace ruso-american # ObservatorNews
Preşedintele României a participat online la reuniunea extraordinară a liderilor blocului comunitar pe problema Ucrainei. Nicuşor Dan a cerut găsirea unor soluţii concrete pentru continuarea sprijinului pentru Kiev şi a accentuat legătura directă între securitatea Ucrainei şi cea a regiunii în ansamblu, care pare să fi fost omisă din planul de pace conceput de europeni. Ulterior, şeful statului a convocat o şedinţă CSAT, în care a fost adoptat strategia de apărare naţională.
Momentul fatal când o femeie este zdrobită pe o trecere în Argeş. Iubitul ei s-a salvat în ultima clipă # ObservatorNews
O clipă fatală şi un sfârşit tragic pentru o femeie în judeţul Argeş. Se angajase să treacă strada împreună cu logodnicul ei, când a fost luată în plin de o basculantă. Nu a avut nicio şansă. Iubitul ei s-a salvat în ultima secundă.
West Side Christmas Market se va deschide vineri în Parcul Drumul Taberei. Ce concerte live sunt pregătite # ObservatorNews
West Side Christmas Market se deschide vineri, 27 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei. Târgul de Crăciun organizat de Untold Universe, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, își deschide porțile la ora 17:00, cu aprinderea luminițelor de sărbătoare, focuri de artificii și un concert Andia, informează News.ro.
De ce nu au doborât piloții germani de pe Eurofighter drona rusească, care a stat peste două ore în România # ObservatorNews
Drona rusească prăbușită marți în România, în localitatea Puiești din județul Vaslui, nu avea încărcătură explozivă, iar potrivit surselor Observator, rușii ar fi testat capacitatea și viteza de reacție a României. Piloții germani de pe avioanele Eurofighter, care au urmărit aparatul, au încercat să-l doboare, însă, după ce au evaluat riscurile colaterale, au decis să nu riște.
Aristocrat excentric îşi caută soţie tânără şi organizată. Candidatele sunt descalificate după criterii bizare # ObservatorNews
Un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani a lansat public o cerere matrimonială neobişnuită şi extrem de selectivă, promiţându-i viitoarei soţii un salariu anual de 56.000 de euro pentru a-i oferi moştenitori de sex masculin şi pentru a administra vastul său domeniu de 526 de hectare din Somerset.
Zelenski ar putea face o nouă vizită în SUA, pentru o înţelegere finală cu Trump privind planul de pace # ObservatorNews
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra celor mai importante puncte din planul de pace cu Rusia, propus de președintele Donald Trump. Liderul de la Casa Albă urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea, a declarat marți un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov. Acesta a făcut parte din delegația care a negociat cu SUA, duminică, la Geneva, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.
România se pregăteşte de debutul la Mondialul de handbal feminin. Cele 18 jucătoare cu care abordăm competiţia # ObservatorNews
Miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart şi Trier începe o nouă ediţie a Campionatului Mondial de handbal feminin, turneu final găzduit de Germania şi Olanda şi la care participă 32 de echipe, printre care şi România.
Vremea de mâine 26 noiembrie. Se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 20 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă sã se încãlzeascã în cea mai mare parte a ţării, temperaturile fiind mai ridicate decât normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 20 de grade, iar cele minime se vor situa între -1 grad în vest şi 13 grade pe litoral. Iată prognoza meteo de mâine 26 noiembrie.
Ieri seară, la Chefi la cuțite, Chef Ștefan Popescu a câștigat amuleta după o sesiune de gătit desfășurată în Piața Sfatului, la Brașov, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență. În această seară, Chefii ajung la Constanța pentru o bătălie grea, dată în numele unei mize și mai mari: prima bombă pusă în joc de Irina Fodor.
Procurorii din Bucureşti solicită CSM să dea aviz negativ proiectului de reformă a pensiilor speciale # ObservatorNews
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor. Aceştia solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect. După ce instanţele judecătoreşti şi parchetele îşi vor exprima poziţia, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul iniţiat de Guvernul Bolojan, scrie Agerpres.
Imagini rare au fost filmate în spaţiu pe timpul zilei când Stația Spațială Internațională a trecut chiar prin fața Lunii.
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 26 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
Miercuri, 26 noiembrie 2025, este prăznuită Sfântul Stelian, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
26 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 noiembrie de-a lungul timpului.
Floarea-vedetă în prag de sărbători. Preţurile ajung până la 90 de lei: "În fiecare an luăm" # ObservatorNews
Mai este o lună până la sărbătoarea Crăciunului iar în sere și florării este explozie de culoare. După ce au fost îngrijite atent câteva luni, Crăciuniţele sunt gata să plece către clienţi, să împodobească mese de sărbătoare sau să fie făcute cadou. Şi cum cererea este mare şi oferta e pe măsură. Iar preţurile sunt pentru toate buzunarele, promit vânzătorii.
Daniel Băluţă, despre planurile sale dacă ajunge Primar General. Trafic, termoficare, investiţii, urbanism # ObservatorNews
Trafic sufocat, săptămâni întregi fără apă caldă şi căldură, şi cartiere cu străzi neasfaltate. Sunt doar câteva dintre problemele pe care le are Capitala României în anul 2025. De ani de zile, bucureştenii aşteaptă schimbări. În schimb, s-au ales doar cu promisiuni. În mai puţin de două săptămâni, oraşul va avea un nou primar. 17 candidaţi ţintesc această funcţie importantă. Unul dintre ei - Daniel Băluţă de la PSD, a fost invitat luni seară la Observator.
Moartea suspectă a unei bătrâne este anchetată de poliţiştii din Caraş Severin. Femeia care locuia împreună cu fiul său, a fost găsită inconştientă în curtea casei sale, cu urme de violenţă pe corp. A fost dusă la spital dar medicii nu au reuşit să o resusciteze.
Apartament cuprins de flăcări într-un bloc din Vaslui. Proprietarul, un bătrân, a uitat o lumânare aprinsă # ObservatorNews
A fost panică într-un într-un bloc din Vaslui. Un apartament de la etajul unu a fost cuprins de flăcări, după ce proprietarul acestuia, un bărbat de 72 de ani, a uitat o lumânare lăsată aprinsă.
Un primar Suceava, suspectat că a ajutat afacerişti ruşi, ucraineni şi moldoveni să obţină cetăţenia română # ObservatorNews
Se fac noi percheziţii în Bucureşti şi în Suceava în dosarul actelor de identitate româneşti obţinute ilegal de sute de cetăţeni din fosta Uniune Sovietică. Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților. Edilul şi mai mulţi funcţionari ai unei primării din judeţul Suceava sunt suspectaţi că ar fi ajutat afacerişti ruşi, ucraineni şi moldoveni să obţină documentele privind cetățenia română.
Vacanţa de iarnă 2025 - 2026 începe pe 20 decembrie. Câte zile libere au elevii şi profesorii # ObservatorNews
Vacanţa de iarnă 2025–2026 începe mai devreme decât se aşteptau mulţi elevi şi profesori. Din 20 decembrie, cursurile se opresc şi elevii intră în vacanţă. Pentru aproape trei săptămâni, calendarul școlar lasă locul sărbătorilor și timpului liber.
Candidatul independent Vlad Gheorghe susține că este presat să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, susține că a fost contactat de reprezentanți ai unor partide de dreapta care i-ar fi cerut să se retragă din cursa electorală, oferindu-i ceva la schimb. Gheorghe afirmă că a refuzat discuțiile, pe care le consideră neargumentate și lipsite de propuneri concrete pentru București, dar evită să dezvăluie cine l-a abordat sau ce i s-a propus exact.
Dronă căzută în Vaslui, lansată cel mai probabil din Crimeea. Harta cu traseul dronelor şi rachetelor ruseşti # ObservatorNews
O dronă rusească, fără încărcătură explozivă, a survolat timp de mai multe ore spațiul aerian al României și s-ar fi prăbușit ulterior în județul Vaslui. Populația din Tulcea, Galați și Vrancea a fost avertizată de pericol prin mesaje RO-ALERT. Drona ar fi fost lansată, cel mai probabil, din vestul peninsulei Crimeea, potrivit unei hărți publicate de autoritățile ucrainene, care documentează traseul dronelor și al rachetelor lansate de ruși în atacul din noaptea de luni spre marți.
Student din Iași, obligat să părăsească România. Este acuzat de propagandă pentru Hamas # ObservatorNews
Un tânăr din Fâșia Gaza, aflat la studii în Iași, este considerat o amenințare la adresa securității naționale și a fost obligat să părăsească România, după ce autoritățile au stabilit că ar fi făcut propagandă online pentru organizația teroristă Hamas.
Primele imagini cu drona căzută în Vaslui. Moşteanu: "Voiam ca piloţii să tragă în ea. N-au reuşit. Din nou" # ObservatorNews
Alerta fără precedent înregistrată în această dimineaţă în România. Pentru prima dată de la izbucnirea războiului, o dronă rusească a intrat pe teritoriul ţării noastre în plină zi. Şi a survolat nu mai puţin de trei judeţe. În premieră, a ajuns şi în Vrancea. Mai multe avioane de luptă au fost ridicate de urgenţă de la sol, iar oamenii au fost avertizaţi să se adăpostească. Misiunea de supraveghere a spațiului aerian s-a încheiat abia după 5 ore.
Curs BNR, 25 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă 2 bani în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 25 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
Vecinii bulgari au reuşit să gestioneze criza Lukoil. Acolo, tarifele rămân vizibil mai mici. Benzina standard se vinde, spre exemplu, cu puţin peste 6 lei. La fel şi motorina. La noi, în schimb, motorina a sărit de 8 lei pe litru, iar benzina se apropie şi ea de acest prag.
Nicuşor Dan: "În 1999, preşedintele Emil Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat. Am refuzat" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în anul 1999, preşedintele Constantinescu i-a propus să fie secretar de stat pentru românii din diaspora dar a refuzat, pentru a rămâne în zona de matematică.
