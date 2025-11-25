Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore

17:40

Pentru prima oară de când avem un război lângă noi, o dronă rusească a survolat, pe timp de zi, vreme de mai bine de două ore, nestingherită, mari oraşe din România. Piloţii, autorizaţi să o distrugă, n-au putut face asta în condiţii de siguranţă, explică ministrul Apărării. Nu mai vorbim aşadar de episoade izolate, la graniţă, ci despre un pericol care planează, iată, deasupra noastră. L-au simţit astăzi oamenii din trei judeţe. Dispozitivul a intrat peste 100 km pe teritoriul nostru şi a traversat Tulcea, Galaţiul şi Vrancea. Când părea că drona a ieşit de pe radare, dispozitivul a fost găsit în curtea unei familii din Vaslui. Ministrul Apărării recunoaşte că Rusia ne provoacă tot mai des.