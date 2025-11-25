Autorități în alertă: Pătrunderi de drone în spațiul aerian românesc
TeleM Iași , 25 noiembrie 2025 09:50
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național,
Acum o oră
09:50
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național,
09:30
Pentru prima data au fost emise mesaje RO-ALERT pentru localități din județul Vrancea privind posibile fragmente aeriene # TeleM Iași
În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-ALERT pentru
09:30
Percheziții la Primăria Dumbrăveni și la locuința edilului, într-un dosar de buletine cu domiciliul fictiv emise pentru ruși, ucraineni și moldoveni # TeleM Iași
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
09:30
Gigantul naval Damen, trimis în instanță: procurorii olandezi acuză încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei # TeleM Iași
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în
09:30
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # TeleM Iași
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi
09:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, că a suspus dezbaterii publice un ordin care
09:30
Accident cumplit, în plină zi, pe o trecere de pietoni din Vaslui. O femeie de
Acum 2 ore
09:20
Mobilizare exemplara a forțelor de ordine pentru găsirea unui bărbat dispărut în Botoșani # TeleM Iași
În cursul nopții trecute, forțele de ordine au desfășurat o amplă acțiune de căutare pentru
Acum 24 ore
19:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat, în cadrul primei reuniuni a Comitetului Național pentru Reforma Companiilor
19:30
CSAT a aprobat cererea României din programul SAFE pentru finanțarea autostrăzilor Pașcani – Siret și Pașcani-Ungheni # TeleM Iași
Membrii Consiliului au aprobat astăzi cererea României în cadrul mecanismului SAFE. Până la finalul acestei
17:40
Continuă investițiile pe Drumul Talienilor (DJ 209B), unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase drumuri
17:30
Miros de gaze într-un bloc din Piatra Neamț după ce, un Dorel și-a tăiat țeava din casă # TeleM Iași
În jurul orei 14:00, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că se simte
16:50
In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor
15:50
Procurorii DIICOT Botoșani au dispus reținerea a 4 inculpați, cu vârstele cuprinse între 20 și
14:40
Astăzi, se operaționalizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și în punctele de trecere a frontierei Galați
14:30
Guvernul a lansat un proiect de lege care limitează sever posibilitatea cumulului pensiei cu salariul
14:10
„Tramvaiul Gândurilor" a prins din nou viață la Iași! Duminică, CTP Iași a găzduit o
14:10
Blocarea posturilor didactice și de cercetare afectează grav sistemul universitar din România și lovește în
14:10
Drumarii din Moldova anunță că sunt pregătiți pentru ninsorile anunțate în perioada următoare. Direcția Regională
14:10
În luna septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcții din România a crescut semnificativ față de
14:10
Autoritățile din Iași propun extinderea concesiunii de teren către Aerostar pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare si
14:10
Furnizorii mici și mijlocii au notificat magazinele că în perioada următoare vor crește prețurile, în
14:00
La Palatul Culturii din Iași, departamentul de restaurare sărbătorește 50 de ani de activitate. Echipa
14:00
Consiliul Județean Iași a reluat licitația pentru un proiect important, „Centura ușoară de ocolire a
14:00
Institutul Regional de Oncologie din Iași se pregătește să extindă programul de screening pentru depistarea
14:00
Situatia manageriala de la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria" din Iasi ramane la fel de
14:00
Circulația pe Pasajul Bucium din Iași va fi restricționată pentru o perioadă de un an
Ieri
10:20
Trenuri oprite, zboruri anulate și creșe închise: Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă.
10:10
Județul Suceava, pe locul 3 în topul național cu cei mai mulți beneficiari de venit minim de incluziune # TeleM Iași
La nivel național sunt peste 250.000 de beneficiari de Venit Minim de Incluziune (VMI), iar
10:00
Locuință mistuită de flăcări în comuna Trifești. Incendiul, provocat de jar căzut din sistemul de încălzire # TeleM Iași
În data de 21 noiembrie 2025, la ora 13:53, pompierii au fost solicitați să intervină
10:00
În seara zilei de 22 noiembrie 2025, la ora 20:37, un accident rutier a avut
10:00
După ce Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor
09:50
Proiectul, cu amplasament la Ogrezeni, în județul Giurgiu, constă într-o capacitate de producție fotovoltaică de
09:50
Petardele periculoase, interzise definitiv. Amenzi de până la 75.000 lei pentru cine nu respectă noile reguli # TeleM Iași
De anul acesta, românii nu mai au voie să cumpere petarde clasice, după ce în
09:30
De anul acesta, românii nu mai au voie să cumpere petarde clasice, după ce în
09:30
Datoria guvernamentală a urcat în luna iulie până la 1.070 de miliarde de lei, reprezentând aproape 59% din PIB # TeleM Iași
Cea mai mare parte din această datorie, aproximativ 885 de miliarde de lei, era reprezentată
09:30
Val de scumpiri înainte de sărbători: alimente de bază, produse de post și băuturi, toate cu prețuri mai mari # TeleM Iași
Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că vor majora preţurile în următoarea perioadă, în
09:20
Ultimul spectacol din această lună susținut de Opera Națională Română din Iași va avea loc
09:20
Două persoane au fost rănite dupa ce un autobuz a ieșit în afara părții carosabile la ieșirea din Brăila # TeleM Iași
Un autobuz a ieșit azi noapte în afara părții carosabile, la ieșirea din municipiul Brăila
09:20
Accident rutier pe strada Lascăr Catargi: trei persoane implicate, două transportate la spital # TeleM Iași
Un accident rutier produs pe strada Lascăr Catargi a implicat trei persoane. Șoferul unei dube,
09:10
Șeful diplomației americane, Marco Rubio (foto) a adoptat un ton extrem de optimist la Geneva,
09:10
Azi noapte, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de
23 noiembrie 2025
13:40
Tăierea ilegală a arborilor din orașe ar putea aduce până la 3 ani de închisoare, potrivit unui nou proiect de ordonanță # TeleM Iași
Măsura vine în urma numeroaselor cazuri în care legislaţia actuală nu a permis sancţionarea adecvată
13:30
Meteorologii au emis un Cod galben de ceață pentru o parte din județul Botoșani, valabil
13:20
Potrivit Boarding Pass, AJet va avea primul zbor spre şi dinspre România în iunie 2026,
13:10
Incendiu puternic la Bogata: acoperișul unei case a ars pe o suprafață de 240 mp, fără victime # TeleM Iași
Militarii subunităților de pompieri din Fălticeni și Dolhasca, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații
13:00
Proiectul de lege care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat va fi definitivat
10:50
Explozie provocată de acumularea de gaze la o centrală termică din Drăgănești: o persoană rănită, transportată la spital # TeleM Iași
Explozie neurmată de incendiu la o centrală termică în localitatea Drăgănești Astăzi, în localitatea Drăgănești,
10:50
Atenționare IPJ Iași: Șoferii sunt sfătuiți să conducă preventiv pe vreme ploioasă pentru a evita accidentele # TeleM Iași
Inspectoratul Județean de Poliție Iași recomandă conducătorilor auto să aibă în vedere condiţiile meteorologice atunci
10:30
Slovenii vor vota, duminică, pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament pentru
