Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune”
Antena Sport, 25 noiembrie 2025 10:30
Viața de fotbalist e scurtă, iar banii se duc repede dacă nu sunt investiţi cu cap. Ilie Dumitrescu a avut gustul afacerilor, iar un business pe care îl are se bucură de un adevărat succes. Să vedem despre ce afacere este vorba şi ce bani are în conturi fostul component al "Generaţiei de Aur".
• • •
Acum 30 minute
10:30
Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: "Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune"
Viața de fotbalist e scurtă, iar banii se duc repede dacă nu sunt investiţi cu cap. Ilie Dumitrescu a avut gustul afacerilor, iar un business pe care îl are se bucură de un adevărat succes. Să vedem despre ce afacere este vorba şi ce bani are în conturi fostul component al "Generaţiei de Aur".
Acum o oră
10:00
Basarab Panduru, dezvăluire despre relaţia Louis Munteanu – Daniel Pancu: "Nu cred că merge să te joci…"
CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în faţa liderului, Rapid! Un rezultat mare pentru Daniel Pancu. Basarab Panduru a analizat evoluţia lui Louis Munteanu şi a făcut câteva dezvăluiri pespre raportul pe care tehncianul îl are cu jucătorii la antrenamente. Fostul mare internaţional a scos în evidenţă sprintul pe care l-a făcut atacantul la faza
Acum 2 ore
09:40
Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României
Mihai Rotaru pregăteşte o dublă mutare pe piaţa de transferuri. Universitatea Craiova vrea să îl vândă pe Ștefan Baiaram pentru o sumă record, de 10 milioane de euro, în această iarnă! Giovanni Becali se ocupă deja de negocieri pentru a-l transfera pe jucătorul oltenilor în Italia! În locul lui ar urma să fie adus Andrei
09:10
Mircea Rednic a subliniat înainte de Botoşani – Dinamo 1-1 că ascensiunea fostei sale echipe are legătură cu treaba extraordinară pe care o face Zeljko Kopic. Antrenorul de 48 de ani are mână liberă la Dinamo, iar acesta este motivul pentru care "Puriul" a spus clar că "el este şeful la echipă!". Câinii sunt pe
08:50
Salariul fabulos pe care Andrei Rațiu îl câştigă la Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei României e cel mai bine plătit
Andrei Raţiu se bucură de un salariu impresionant în Spania, la Rayo Vallecano. Recent, fotbalistul a semnat un contract valabil până în 2030, o extindere cu doi ani a actualului angajament. Drept urmare, în momentul în care a semnat un nou anhajament, el a primit şi o mărire de salariu. Până acum, fundașul dreapta român
Acum 4 ore
08:40
Descalificarea piloților McLaren în cursa din Las Vegas a făcut lucrurile mult mai interesante și a complicat calculele pentru titlu. Cum stau lucrurile în prezent Norris are în prezent 390 puncte, iar Piastri și Verstappen au strâns câte 366 puncte fiecare. Avantajul lui Norris față de ambii săi rivali este, așadar, de 24 puncte. Următorul
08:30
Nunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: "Neașteptată cererea"
Andreea Bălan și Victor Cornea au anunţat că fac nuntă pe 10 mai 2026! Ceremonia religioasă va începe la ora 16:00, iar de la ora 18:00 va fi petrecerea. "Neașteptată a fost cererea, la înălțime, și mă bucur că s-a întâmplat", a declarat Andreea Bălan. Înte vedetă şi sportiv este o diferenţă de 9 ani.
08:30
Christian Vieri, atacantul uriaş care a evoluat printre altele pentru Inter şi Milan, a analizat meciul dintre cele două de pe Meazza, încheiat cu victoria echipei lui Max Allegri, cu 1-0. Bobo Vieri, cu 142 de goluri marcate în Serie A, a venit cu un sfat pentru Cristi Chivu: Inter trebuie să marcheze mai mult!
08:20
Cum au reacţionat sârbii după ce Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB pentru meciul cu Steaua Roşie
Presa din Serbia a aflat că Gigi Becali a anunţat cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB pentru duelul de joi seară cu Steaua Roşie, ce se va desfăşura la Belgrad, începând cu ora 22:00. Sârbii nu sunt convinşi că Becali spune adevărul şi s-au gândit chiar şi la "jocuri psihologice"
Acum 12 ore
23:40
Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul
Momente halucinante luni seară în meciul dintre Manchester United și Everton, din etapa a 12-a din Premier League. Oaspeții au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 13. Idrissa Gueye a fost jucătorul care a văzut cartonașul roșu, după ce și-a pălmuit un coechipier, cei doi fiind despărțiți cu greu de către portarul Pickford. Idrissa
23:20
Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: "La noi e greu să câștigi"
FC Botoșani a condus la pauză pe Dinamo, după ce Sebastian Mailat a marcat, pe finalul reprizei, un gol superb. „Știam că Kovtalyuk e un atacant care câștigă foarte multe mingi. Pregătisem să urmăresc mingea a doua, văzusem portarul puțin ieșit și execuțiile sunt ale mele. Al 7-lea gol, da. Au fost două reprize total
23:10
Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament". Mesaj pentru contestatari
FC Botoșani a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Liga 1. Gruparea moldoveană a remizat pe teren propriu contra celor de la Dinamo București, în ultimul joc al etapei cu numărul 17. Revelația acestei ediții de campionat și-a păstrat invincibilitatea în fața propriilor suporteri, dar nu a profitat de eșecul dureros suferit de
23:00
Kopic, nemulţumit: "Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult"
FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania echipei Dinamo, în etapa a XVII-a a Superligii. Pentru FC Botoşani a marcat Mailat (44), iar pentru Dinamo a punctat Opruţ (76). Rezultatul nu l-a mulţumit pe Zeljko Kopic, care crede că formaţia lui trebuie să înscrie mai mult, dacă vrea să
22:50
FC Botoșani și Dinamo București au tras cortina peste etapa cu numărul 17 din Liga 1. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1, la capătul unui meci spectaculos, cu multe faze de poartă.Anestis a gafat inexplicabil în a doua repriza și a primit un gol de cascadorii râsului de la Opruț. Omul de
22:50
Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult"
FC Botoșani și Dinamo au încheiat la egalitate partida care a închis etapa cu numărul 17 din Liga 1. Rezultatul nu ajută niciuna dintre cele două echipe, care ar fi putut profita de eșecul suferit de Rapid în Gruia. Anestis a fost cel mai important jucător din tabăra moldovenilor, însă tot el a „contribuit" la
22:30
FC Botoșani – Dinamo 1-1. „Câinii" lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1
FC Botoșani și Dinamo București au tras cortina peste etapa cu numărul 17 din Liga 1. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1, la capătul unui meci spectaculos, cu multe faze de poartă. Cei doi portari au fost la înălțime în această partidă, dar au și decis scorul final. Anestis a gafat inexplicabil
22:10
Vești importante pentru FCSB din Serbia! Una dintre vedetele Stelei Roșii, exclusă din lot
FCSB va juca în deplasare în această etapă a fazei principale de UEFA Europa League. Campioana României va înfrunta joi Steaua Roșie Belgrad, în etapa cu numărul cinci. Elias Charalambous a primit vești bune de la Belgrad, după ce unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei a fost exclus din lot pentru jocul din
21:50
Florinel Coman a început din primul minut pentru Al-Gharafa în duelul cu Al-Ahli Dubai, disputat în Liga Campionilor Asiei, partidă încheiată cu eșecul formaţiei românului, 0-2. Evoluția lui Coman nu a fost una pe măsura aşteptărilor, în contextul în care echipa a pierdut. Flashscore i-a acordat nota 6,6. Atacantul a irosit o oportunitate importantă şi
Acum 24 ore
21:30
The post Jurnal AntenaSport | Poftiţi la Craiova appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal AntenaSport | Formula succesului appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Totul pentru victorie appeared first on Antena Sport.
21:00
LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid
Conform programului anunțat luni de LPF, etapa a 20-a din Superliga de fotbal se va desfășura între 12 și 15 decembrie, cu trei meciuri programate pe 14 decembrie. Etapa a 21-a din Superliga de fotbal, ultima din 2025, urmează să se desfășoare între 19 și 22 decembrie, cu câte trei partide programate în zilele de
20:50
Metaloglobus București și Hermannstadt au remizat luni, scor 1-1, în penultimul meci al rundei cu numărul 17 din Liga 1. Gruparea pregătită de Marius Măldărășanu a egalat târziu, din lovitură de la 11 metri. După fluierul final, tehnicianul sibienilor a găsit cu greu explicații pentru situația incredibilă în care a ajuns echipa. Hermannstadt are doar
20:30
Mihai Teja a luat foc, după arbitrajul din Metaloblogus – Hermannstadt: „De ce experimente doar la noi? Numai arbitri din Liga 2"
Metaloglobus și Hermannstadt au remizat la Clinceni, în penultimul meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1, scor 1-1. Ambele reușite au venit din lovituri de la 11 metri. Partida a avut-o la centru pe Alina Peșu, care a fost ajutată din camera VAR de Radu Petrescu. După fluierul final, gazdele au criticat vehement
19:50
Louis Munteanu poate prinde transferul carierei. Atacantul celor de la CFR Cluj este monitorizat de Olympique Lyon, câştigătoare a 7 titluri în Franţa! A anunţat în exclusivitate As.ro. Chiar dacă nu are un sezon strălucit, atacantul de 23 de ani prezintă în continuare interes pentru echipele importante din vestul Europei. Interesul celor de la Olympique
19:30
Metaloglobus București a primit luni vizita celor de la Hermannstadt, în penultimul meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cele două formații au remizat pe stadionul din Clinceni, scor 1-1. Ambele reușite au venit din două lovituri de la 11 metri. Dragoș Huiban a deschis scorul în minutul 60, iar Neguț a restabilit
19:10
Veste bună pentru Ngezana, dar în acelaşi timp cade prost pentru FCSB. Ngezana a fost inclus în lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție programată în Maroc, în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie. Dacă rămâne pe lista finală de selecționerul Hugo Broos, Siyabonga Ngezana nu va evolua în derby-ul […] The post Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 appeared first on Antena Sport.
18:50
FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Echipele de start # Antena Sport
FC Botoșani și Dinamo se întâlnesc în această seară în duelul care marchează finalul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cu o victorie, jucătorii lui Leo Grozavu pot urca pe “fotoliul” de lider, peste Rapid, în timp ce Dinamo poate ajunge pe poziția secundă în cazul în care obține toate cele trei puncte pe […] The post FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:40
Ce s-a întâmplat cu Gigi Becali după ce a fost operat şi a rupt reţeta: “Am plecat eu de nebun din spital…” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat recent că se confruntă cu probleme de sănătate. Latifundiarul din Pipera a fost supus unei intervenții chirurgicale săptămâna trecută. El a suferit o operație la nivelul coloanei cervicale. Surprinzător este ca exact a doua zi, Gigi Becali a şi părăsit spitalul şi a şi refuzat tratamentul […] The post Ce s-a întâmplat cu Gigi Becali după ce a fost operat şi a rupt reţeta: “Am plecat eu de nebun din spital…” appeared first on Antena Sport.
18:20
Hansi Flick nu l-a inclus în lot și va rata meciul din Champions League! Pierdere mare pentru catalani # Antena Sport
Barcelona va juca în deplasare pe Stamford Bridge, în etapa cu numărul 5 din faza principală a UEFA Champions League. Catalanii au moralul ridicat, după revenirea cu succes pe stadionul Camp Nou, acolo unde au învins-o pe Athletic Club Bilbao. Gruparea antrenată de Hansi Flick va avea parte de un duel tare cu Chelsea, iar […] The post Hansi Flick nu l-a inclus în lot și va rata meciul din Champions League! Pierdere mare pentru catalani appeared first on Antena Sport.
18:10
„Fabulos pentru noi!” Fostul jucător din Liga 1, despre miracolul insulei din Caraibe care merge la Mondial # Antena Sport
Selecționata din Curaçao, o insulă micuță din Caraibe cu populația de 155.000 de locuitori, cam cât orașul Brăila, va juca la Cupa Mondială din 2026. Sub bagheta „magică” a veteranului olandez Dick Advocaat (78 de ani), s-a calificat dramatic, după ce a câștigat grupa B din preliminariile zonei Concacaf. De-a lungul anilor, câțiva fotbaliști din […] The post „Fabulos pentru noi!” Fostul jucător din Liga 1, despre miracolul insulei din Caraibe care merge la Mondial appeared first on Antena Sport.
18:00
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat # Antena Sport
Mihai Rotaru a devenit un nume cunoscut în România în momentul în care a devenit finanţator la Universitatea Craiova. Puţini ştiu însă ce afacere i-a adus banii cu care ţine clubul. Recent, Mitică Dragmir declara despre Mihai Rotaru că este putred de bogat şi are o avere de 300 de milioane de euro. Mihai Rotaru […] The post Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat appeared first on Antena Sport.
17:50
Situație tensionată la Real Madrid, acolo unde Vinicius Junior continuă să rămână în conflict cu antrenorul Xabi Alonso, dar și cu președintele Florentino Perez. Fotbalistul brazilian a refuzat din nou propunerea clubului de prelungire a contractului și a făcut un pas important către despărțirea de vicecampioana Spaniei. Vinicius Junior, pe picior de plecare de la […] The post ”NU!” – Vinicius Junior i-a închis din nou ușa în nas lui Florentino Perez appeared first on Antena Sport.
17:20
Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine” # Antena Sport
La primul Derby della Madonnina, Cristi Chivu a fost lovit de ghinion în disputa cu AC Milan. Echipa românului a ratat ocazii uriașe pe parcursul celor 90 de minute și a avut și un penalty irosit de Hakan Calhanoglu. A fost al treilea derby pierdut de tehnicianul lui Inter, care a ajuns pe poziția a […] The post Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine” appeared first on Antena Sport.
17:10
1. Becali şi-a pierdut răbdarea Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu Denis Alibec! Atacantul a fost trecut pe “linie moartă”: “O să fie titular când o să vină Şumudică antrenor”, a spus patronul FCSB-ului. 2. Lyon, pe urmele lui Munteanu Louis Munteanu este monitorizat de Olympique Lyon, fosta campioană din Franţa. Atacantul de 23 de […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Transferul se face la iarnă! Plecare importantă de la PSV, veste bună pentru Dennis Man # Antena Sport
Veşti bune pentru Dennis Man. Adversarul lui pentru postul de titlular de la PSV, Esmir Bajraktarevic este ca şi transferat din iarnă. Bosniacii de la sportsport.ba au anunțat că extrema va pleca de la PSV în iarnă şi sunt două oferte importante pentru el. Şi românii îl ştiu pe Esmir Bajraktarevic, el având o evoluţie […] The post Transferul se face la iarnă! Plecare importantă de la PSV, veste bună pentru Dennis Man appeared first on Antena Sport.
16:50
FCSB a scos doar un rezultat de egalitate în meciul cu Petrolul Ploiești, iar evoluția echipei l-a dezamăgit pe patronul Gigi Becali. Deși campioana en-titre a făcut o primă repriză bună, în partea secundă prahovenii au forțat și au reușit să scoată un punct. Marius Șumudică a analizat situația de la formația pregătită în prezent […] The post Marius Șumudică, analiză dură după FCSB – Petrolul: „Mari probleme” appeared first on Antena Sport.
16:40
FCSB s-a întărit la nivelul conducerii clubului, prin aducerea lui Florin Cernat, iar Meme Stoica anunţă mai urmează o venire importantă. Meme Stoica transmite că în departamentul de scouting s-ar putea perfecta o nouă “achiziție de top”. Președintele FCSB a evitat să spună numele persoanei care umrază să se alăture clubului, dar a precizat că […] The post FCSB pregăteşte o nouă “achiziție de top”. Meme confirmă tratativele appeared first on Antena Sport.
16:30
CFR Cluj a investit în ultimii ani sume de bani uriașe pe salariile vedetelor care au trecut prin Liga 1. Ultima „țeapă” luată de ardeleni este francezul Kurt Zouma, care, conform anunțului făcut de Iuliu Mureșan, este ca și plecat din Gruia. Este al patrulea nume mare care nu confirmă la formația din campionatul României, […] The post CFR Cluj, campioana „țepelor” din Liga 1? De la Julio Baptista la Kurt Zouma appeared first on Antena Sport.
16:00
Directorul echipei de Formula 1 Ferrari, Frederic Vasseur, i-a sugerat septuplului campion mondial Lewis Hamilton să se calmeze, după ce acesta a spus că traversează cea mai slabă formă din cariera lui, scrie DPA. Hamilton a descris primul , la care a fost ultimul în calificări, dar s-a clasat al optulea în cursă, după descalificarea […] The post Şeful Ferrari i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: “Este puţin prea mult” appeared first on Antena Sport.
15:40
Dinamo se confruntă cu probleme de lot înaintea primului meci pe care urmează să îl dispute după pauza provocată de meciurile echipelor naționale. Alb-roșiii nu îl vor avea în echipă pe Alberto Soro la deplasarea de la FC Botoșani, care poate schimba configurația clasamentului din Liga 1. Fotbalistul de 26 de ani din lotul lui […] The post Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă e OUT pentru meciul cu FC Botoșani appeared first on Antena Sport.
15:40
FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul din Liga 1 # Antena Sport
FC Botoșani și Dinamo se întâlnesc în această seară în duelul care marchează finalul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cu o victorie, jucătorii lui Leo Grozavu pot urca pe “fotoliul” de lider, peste Rapid, în timp ce Dinamo poate ajunge pe poziția secundă în cazul în care obține toate cele trei puncte pe […] The post FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
15:20
Există un “Gigi Becali” și în Germania. E primarul viitoarei adversare a Universității Craiova din Conference # Antena Sport
Gigi Becali este un personaj extrem de cunoscut în lumea sportului românesc, însă o parte din faimă este cauzată și de anumite decizii controversate pe care le ia. Finanțatorul nu ezită niciodată să își dea cu părerea cu privire la modul în care evoluează FCSB după fiecare meci, iar o parte din aceste defecte sunt […] The post Există un “Gigi Becali” și în Germania. E primarul viitoarei adversare a Universității Craiova din Conference appeared first on Antena Sport.
15:10
Marius Şumudică l-a înţepat pe Costel Gâlcă, după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Eu nu făceam niciodată asta” # Antena Sport
Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a fost uimit de decizia lui Costel Gâlcă, din timpul meciului cu CFR Cluj. Giuleştenii au pierdut la scor de neprezentare duelul din Gruia şi riscă să piardă primul loc, în cazul unui succes al celor de la FC Botoşani, în meciul cu Dinamo. Claudiu Petrila, cel mai […] The post Marius Şumudică l-a înţepat pe Costel Gâlcă, după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Eu nu făceam niciodată asta” appeared first on Antena Sport.
14:20
Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” # Antena Sport
Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, până în 2030, și pare să-și recupereze forma din sezonul trecut. În a 13-a rundă din La Liga, Rayo a remizat, scor 0-0, în deplasarea de la Oviedo, iar românul a impresionat. Potrivit celor de la Mundo Deportivo, Andrei Rațiu a fost cel mai bun jucător al […] The post Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” appeared first on Antena Sport.
14:10
Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă s-a accidentat înainte de meciul cu FC Botoșani # Antena Sport
Dinamo se confruntă cu probleme de lot înaintea primului meci pe care urmează să îl dispute după pauza provocată de meciurile echipelor naționale. Alb-roșiii nu îl vor avea în echipă pe Alberto Soro la deplasarea de la FC Botoșani, care poate schimba configurația clasamentului din Liga 1. Fotbalistul de 26 de ani din lotul lui […] The post Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă s-a accidentat înainte de meciul cu FC Botoșani appeared first on Antena Sport.
14:10
Denis Alibec, tras pe linie moartă la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: “Când o să vină Şumudică la noi” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a pierdut încrederea în Denis Alibec şi a anunţat că acesta nu va mai fi titular la FCSB. Adus în vară la campioana României, atacantul de 34 de ani a dezamăgit până acum în tricoul roş-albastru, reuşind să înscrie un singur gol pentru FCSB. Reuşita a venit în Cupa României, la meciul cu […] The post Denis Alibec, tras pe linie moartă la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: “Când o să vină Şumudică la noi” appeared first on Antena Sport.
13:50
Louis Munteanu poate prinde transferul carierei. Atacantul celor de la CFR Cluj este monitorizat de Olympique Lyon, câştigătoare a 7 titluri în Franţa, potrivit surselor Antena Sport. Chiar dacă nu are un sezon strălucit, atacantul de 23 de ani prezintă în continuare interes pentru echipele importante din vestul Europei. Interesul celor de la Olympique Lyon […] The post Clubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura appeared first on Antena Sport.
13:40
Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus cu scorul de 122-95 în faţa formaţiei Portland Trail Blazers, cea care îi provocase, pe 5 noiembrie, singura înfrângere de la debutul actualei ediţii a ligii profesioniste nord-americane de baschet. Starul Shai Gligeous-Alexander a înscris 37 de puncte pentru Thunder, care a înregistrat cu această ocazie […] The post Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță appeared first on Antena Sport.
13:30
Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: “Nu-l cunosc” # Antena Sport
FCSB va dori cu siguranță să facă mutări în perioada de mercato de iarnă, iar recent apăruse o informație potrivit căreia Lisav Eissat se află în vizorul roș-albaștrilor. Întrebat despre acest zvon din presa israeliană, Gigi Becali a mărturisit că nici măcar nu îl cunoaște pe jucătorul cu origini israeliene care a ales să reprezinte […] The post Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: “Nu-l cunosc” appeared first on Antena Sport.
