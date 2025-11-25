Nicuşor Dan: În 1999, preşedintele Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din diaspora. Am refuzat, ca să rămân în zona de matematică / E momentul ca statul să facă periodic studii sociologice complexe pentru diaspora
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în anul 1999, preşedintele Constantinescu i-a propus să fie secretar de stat pentru românii din diaspora dar a refuzat, pentru a rămâne în zona de matematică. El a mai spus că afirma, atunci, că ar fi foarte util să avem un instrument digital prin care să avem o hartă în timp real a comunităţilor româneşti din diaspora. Potrivit preşedintelui, e momentul ca statul român să facă periodic nişte studii sociologice complexe pentru românii din diaspora, tocmai pentru a înţelege mai bine care sunt nevoile concrete ale acestei comunităţi.
13:20
Tarifele la apă şi canalizare – noiembrie 2025: Bucureştiul are în continuare unele dintre cele mai avantajoase preţuri, disparităţile regionale rămân accentuate # News.ro
În noiembrie 2025, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în România continuă să aibă variaţii importante de la judeţ la judeţ, conform ultimelor date ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) şi agregate de News.ro.
13:20
Real Madrid: Thibaut Courtois are gastroenterită şi nu va evolua în meciul cu Olympiakos, din Liga Campionilor # News.ro
Portarul belgian Thibaut Courtois nu a participat la antrenamentul Real Madrid, marţi, la Ciudad Deportiva din Valdedebas.
13:20
CONFERINŢA ROINVEST - Andrei Gemeneanu, preşedinte Asociaţia de Investiţii Private din România: În România avem o absenţă a capitalului instituţional local din aceste fonduri, din această industrie de private equity şi venture capital # News.ro
Preşedintele Asociaţiei de Investiţii Private din Romȃnia (ROPEA), Andrei Gemeneanu, a afirmat că în ţara noastră avem o absenţă a capitalului instituţional local din această industrie de private equity şi venture capital. El a precizat că la nivel european cam 25% din capitalul din fonduri de private equity şi venture capital vin de la investitori instituţionali, fonduri de pensii cu predilecţie, iar în România aceştia sunt absenţi din această piaţă.
13:20
Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Năvodari raportează o creştere de 15% a vânzărilor în primele zece luni ale anului, până la 154 milioane lei # News.ro
Combinatul românesc de Îngrăşăminte Chimice (CICh) Năvodari raportează o creştere de 15% a vânzărilor în primele zece luni ale anului, ajungând la 154 milioane lei. Potrivit companiei, piaţa europeană a îngrăşămintelor rămâne marcată de fluctuaţii semnificative ale preţurilor la azot, potasiu şi fosfor, cauzate de costurile energiei şi dezechilibrele logistice.
13:10
Locuitori evacuaţi în nord-vestul R.Moldova, după căderea unei drone pe un acoperiş la Cuhureştii de Jos. România desfăşoară din nou mai multe avioane de vânătoare în urma unor incursiuni cu dronă # News.ro
Poliţia din Republica Moldova anunţă evacuarea locuitorilor comunei Cuhureştii de Jos, în raionul Floreşti, în nord-vestul acestei ţări vecine cu Ucraina, după căderea unei drone pe o casă a unui paznic de livadă, relatează AFP.
13:10
CONFERINŢA ROINVEST – Horia Gustă (AAF): Înţelegem că statul trebuie să aducă venituri mai mari, dar haideţi să discutăm de predictibilitate, să discutăm de eficienţă - VIDEO # News.ro
Fondurile de investiţii sunt un partener al statului român şi reprezintă o „poveste de succes”, afirmă Horia Gustă, preşedinte al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF). Acesta estimează că în România sunt bani care „stau”, care nu sunt investiţi şi care reprezintă de zece ori mai mult decât suma administrată de fondurile de investiţii, arătând, în acest context, că este importantă educaţia financiară în aşa fel încât banii care nu produc alţi bani să fie investiţi.
13:10
Curtea de Apel Bucureşti a decis să fie reevaluată oferta declarată câştigătoare pentru construcţia noului Stadion ”Dan Păltinişanu” din Timişoara # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti a judecat recursul la o contestaţie care viza licitaţia Companiei Naţionale de Investiţii pentru noul Stadion ”Dan Păltinişanu” de la Timişoara, stabilind că trebuie reevaluată oferta declarată câştigătoare.
13:00
Nicuşor Dan: Preşedintele are spaţiul pentru a produce nişte lucruri şi a le da direct de implementat Guvernului / Poziţia de preşedinte, Administraţia Prezidenţială, nu are atât de multe necesităţi urgente, e ceva mai mult timp de construcţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre relaţia cu Executivul, în întărirea leadership-ului, că preşedintele are spaţiul pentru a produce nişte lucruri şi a le da direct de implementat Guvernului pentru că poziţia de preşedinte, Administraţia Prezidenţială, nu are atât de multe necesităţi urgente, e ceva mai mult timp de construcţie în timp ce în Guvern este o presiune pe fiecare din membrii Executivului, pe chestiuni care sunt 90%-95% urgente, răspuns la fel de fel de lucruri care se întâmplă.
13:00
CONFERINŢA ROINVEST – Teodora Petre (BID): Beneficiarii produselor dezvoltate de BID sunt IMM-urile şi zona de entităţi publice # News.ro
Directorul executiv comercial al Băncii de Investiţi şi Dezvoltare (BID), Teodora Petre, a afirmat, marţi, la evenimentul NEWS.RO – ROINVEST, că beneficiarii produselor dezvoltate de această bancă sunt IMM-urile şi zona de entităţi publice şi a precizat că îşi doreşte ca aceste entităţi publice să se aşeze la masă cu antreprenorii şi împreună să aibă soluţii de dezvoltare a comunităţii locale.
13:00
Nicuşor Dan spune că şi-a luat consilier AI la Preşedinţie: Eu, personal, îl folosesc doar pe cel al lui Google # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, dacă şi-a luat un consilier AI la Preşedinţie, el răspunzând afirmativ şi precizând că el, personal, îl foloseşte doar pe cel al lui Google.
12:50
12:50
Album cu fotografii de Samoilă Mârza, între care şi singurele de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, expus la MNIR # News.ro
Albumul „Alba Iulia 1 dec. 1918. Aspecte inedite de la marea adunare populară” este prezentat, în premieră, cu ocazia Zilei Naţionale a României, la Muzeul Naţional de Istorie a României. Acesta cuprinde un număr de 20 de fotografii, realizate de Samoilă Mârza, între care se află şi singurele imagini de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918 (cinci la număr). Fotograful a realizat acest album în anul 1966, pe când avea 80 de ani, pentru a-l oferi oficialităţilor vremii.
12:50
CONFERINŢA ROINVEST – Ministrul Proiectelor Europene: Aş vrea ca în ianuarie-februarie să avem un mandat pentru a da drumul la planificarea pentru banii europeni, deci un plan de ţară # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că îşi doreşte ca în prima parte a anului următor să propună un „plan de ţară” privind accesarea de fonduri europene, plan în baza căruia România să îşi propună bugetare multianuală şi să îşi asume că pune un euro din bugetul propriu la fiecare euro accesat din fondurile europene şi în cadrul căruia şi mediul privat să fie cooptat.
12:50
Tranzacţia prin care Omnicom Group cumpără Interpublic Group poate merge mai departe, a decis luni Comisia Europeană.
12:40
Russell Crowe şi Rami Malek - duel psihologic în „Nuremberg”, despre pericolele răului camuflat în viziunile ideologice extremiste/ VIDEO # News.ro
Doi actori premiaţi la Oscar, Russell Crowe şi Rami Malek, se confruntă într-un duel psihologic ce devine piesa centrală a unuia dintre momentele marcante din istoria secolului XX: procesul de la Nürnberg. Filmul „Nuremberg” va putea fi văzut în cinematografele din România din 10 decembrie.
12:40
Nicuşor Dan: În zona de dezinformare încă nu suntem bine, nu avem acele mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare/ Modul în care instituţiile statului comunică, prin raportare la peisajul comunicaţional, nu este deloc structurat # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în zona de dezinformare încă nu suntem bine, pentru că nu avem acele mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare, el arătând că modul în care instituţiile statului comunică, prin raportare la peisajul comunicaţional, nu este deloc structurat. Şeful statului a mai spus că interfaţa dintre stat şi cei care trebuie să îl folosească este de multe ori deficitară.
12:40
Actorul Oscar Isaac, vocea lui Iisus Hristos în animaţia „The King of Kings/ Împăratul Împăraţilor”/ VIDEO # News.ro
Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker, Sir Ben Kingsley şi Roman Griffin Davis sunt actorii care i s-au alăturat de la început regizorului şi scenaristului coreean Seong-Ho Jang la primul său lungmetraj de animaţie, „The King of Kings/ Împăratul Împăraţilor”.
12:40
CONFERINŢA ROINVEST – Cristian Nacu (International Finance Corporation): În ultimii 20 de ani cred că nu am avut parteneriate public-private de succes / Ar trebui privite ca o metodă aplicată pentru investiţiile mari, complexe - VIDEO # News.ro
Cristian Nacu, Senior Country Officer pentru România la International Finance Corporation - World Bank Group, a afirmat că în ultimii 20 de ani în ţara noastră nu am avut parteneriate public-private (PPP) de succes şi consideră că acestea trebuie privite ca o investiţie, ca o metodă de a fi aplicată pentru investiţii mari, complexe, în care este nevoie de expertiza sectorului privat.
12:30
Ministrul de Externe Oana Ţoiu, întrevedere cu ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó / Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale # News.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a avut marţi, o întrevedere cu ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó, aceasta arătând în discuţii aprecierea pentru sprijinul legat de dosarul Schengen. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale şi perspectivele de consolidare a cooperării în domenii sectoriale, precum infrastructura, transporturile, energia. În plus, a fost subliniat rolul important al persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în aprofundarea legăturilor dintre România şi Ungaria.
12:30
Opozantul belarus Mikola Statkevici, eliberat în septembrie în urma unor negocieri cu SUA, încarcerat din nou, anunţă soţia sa # News.ro
Opozantul belarus Mikola Statkevici, eliberat în septembrie, a fost încarcerat ”pentru a-şi ispăşi pedeapsa” după ce a refuzat să părăsească Belarusul, anunţă soţia acestuia, care nu mai avea veşti despre opozant de peste două luni, relatează AFP.
12:30
CONFERINŢA ROINVEST – Ramona Ivan (ARB): Finanţarea proiectelor cu fonduri europene are un efect de multiplicare nu doar pentru mediul antreprenorial, are un efect de multiplicare şi pentru mediul bancar - VIDEO # News.ro
Finanţarea proiectelor cu fonduri europene are un efect de multiplicare nu doar pentru mediul antreprenorial, are un efect de multiplicare şi pentru mediul bancar, afirmă Ramona Ivan, preşedinte al Comisiei pentru Fonduri Europene, Asociaţia Română a Băncilor (ARB). Aceasta spune că reprezentanţii băncilor au încercat să înveţe în aşa fel încât să poată da „sfaturi” partenerilor lor care implementează proiecte europene, în măsura în care aceştia au nevoie.
12:20
Medicul specialist de ortopedie-traumatologie Mădălin Claudiu Vasile este noul director medical al Spitalului Judeţean Buzău. Numirea vine la mai puţin de o lună de la decesul medicului Ştefania Szabo.
12:20
CONFERINŢA ROINVEST – Pîslaru: Nu a existat nimeni care să-i întrebe de sănătate pe cei care implementează proiecte la nivel local pe PNRR/ E nevoie ca societatea să se implice, vom face verificări, doar aşa putem termina la timp # News.ro
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pâslaru, afirmă că până în prezent nicio entitate nu a verificat stadiul de implementare a unor proiecte locale finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), el anunţând, în acest context, că pe ultima sută de metri se vor face verificări. Dragoş Pîslaru spune că este nevoie ca societatea să se implice în verificarea implementării acestor proiecte,
12:20
Meciul Steaua Roşie Belgrad - FCSB, programat, joi, în grupa principală din Liga Europa, va fi arbitrat de francezul Jérôme Brisard.
12:20
BNR: Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut uşor în octombrie, faţă de luna anterioară, până la 254,4 miliarde lei # News.ro
Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,8% în octombrie, faţă de luna anterioară, până la 254,406 miliarde lei şi cu 4,6% (-4,7% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). În acelaşi timp, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,4% faţă de luna septembrie 2025, până la 140,62 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,3%, până la 27,653 miliarde euro).
12:20
Russell Crowe şi Rami Malek - duel psihologic în „Nuremberg”, film despre pericolele răului camuflat în viziunile ideologice extremiste/ VIDEO # News.ro
Doi actori premiaţi la Oscar, Russell Crowe şi Rami Malek, se confruntă într-un duel psihologic ce devine piesa centrală a unuia dintre momentele marcante din istoria secolului XX: procesul de la Nürnberg. Filmul „Nuremberg” va putea fi văzut în cinematografele din România din 10 decembrie.
12:10
CONFERINŢA ROINVEST - Ministrul Proiectelor Europene: Cererea de plată 4 din PNRR, depusă luna viitoare. Mă aştept ca, undeva în februarie, banii aceştia, 2,62 miliarde de euro grant să intre # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că România va depune, cel mai probabil la jumătatea lunii decembrie, cererea de plată numărul 4 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR), aceasta fiind cererea de plată depusă în cel mai scurt timp. Ministrul precizează că se aşteaptă ca banii aferenţi cererii 4 să fie viraţi României în luna februarie.
12:10
Armata israeliană asasinează un palestinian la Nablus, pe care-l acuză de uciderea a doi militari israelieni într-un atac în mai 2024 # News.ro
Armata israeliană a anunţat că a ucis un palestinian, Ala Raouf Shetiyya, pe care-l acuză de un atac soldat cu moartea a doi militari israelieni, Diego Harsaj şi Eliya Hilel, anul trecut, la Nablus, în Cisiordania, ocupată, relatează AFP.
12:00
UPDATE - Ionuţ Moşteanu: Drona apărută pe radare de dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui. După primele evaluări, nu avea încărcătură explozivă # News.ro
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta a adăugat că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă.
12:00
„Sirāt”, un thriller existenţial, premiat la Cannes, intră în cinematografele din toată ţara/ VIDEO # News.ro
„Sirāt”, regizat de Oliver Laxe şi distins cu Premiul Juriului la Cannes 2025, un thriller existenţial produs împreună cu fraţii Pedro şi Agustin Almodovar, se vede în cinematografe din 28 noiembrie, distribuit de Transilvania Film.
11:50
CONFERINŢA ROINVEST – Marius Ghenea: Programele Start-up Nation au eşuat în obiectivele de mobiliza întreprinderile private şi de a prioritiza nişte axe / Trebuie să identificăm nişele de business care ar putea fi competitive # News.ro
Marius Ghenea, Managing Partner - Catalyst România, a afirmat, marţi, la evenimentul NEWS.RO – ROINVEST, că programele Start-up Nation au eşuat în obiectivele lor de a mobiliza întreprinderile private, dar şi în a prioritiza nişte direcţii şi nişte axe. El consideră că trebuie identificate acele zone, acele nişe de business care ar putea fi competitive şi a precizat că avem asemenea zone de activitate.
11:50
Slujbe în interiorul Catedralei Naţionale, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională/ Program de vizitare # News.ro
Patriarhia Română anunţă programul slujbelor la Catedrala Naţională, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale (30 noiembrie), şi al celebrării Zilei Naţionale a României (1 decembrie).
11:40
Nicuşor Dan: Până când statul o să fie în stare să asimileze idei şi să le transforme în proiecte - estimez doi ani - vă încurajez pe cei din privat să veniţi cu procese elaborate/ Voinţă există, încă lipseşte partea de guvernanţă în statul român # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, marţi, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, despre beneficiile transformării digitale, subliniind că este vorba despre ”a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora şi a da un instrument statului”. El a afirmat că, în ceea ce priveşte digitalizarea, există o necesitate, există voinţă şi competenţă pe mai multe paliere, dar lipseşte colaborarea dintre toate aceste structuri. ”Vă asigur că voinţă există la toate nivelurile, încă lipseşte partea de guvernanţă în statul român, dar, ca să câştigăm timp, putem să compensăm”, a transmis el.
11:40
Ionuţ Moşteanu: Drona apărută pe radare de dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui. După primele evaluări, nu avea încărcătură explozivă # News.ro
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta a adăugat că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă
11:40
Un tânăr spaniol de 18 ani, neutralizat la Madrid după ce a rănit trei persoane în stradă, anchetat cu privire la un posibil atentat jihadist # News.ro
Un tânăr spaniol, înarmat cu un cuţit, a fost ”neutralizat” în weekend de către poliţia spaniolă, într-un cartier al Madridului, după ce a atacat trei trecători, scrie presa spaniolă.
11:30
CONFERINŢA RO-INVEST – Daniel Sava (UniCredit Bank): O companie este înfiinţată de către antreprenori şi ajunge la o maturitate când băncile pot să o finanţeze / Sprijinim segmentul companiilor mici şi mijlocii # News.ro
Daniel Sava, managing director la UniCredit Bank, a declarat, marţi, la evenimentul NEWS.RO – ROINVEST, că o companie este înfiinţată de către antreprenori şi de multe ori are acces la capital din zona prietenilor şi a familiei, urmând ca atunci când ajunge la o anumită maturitate băncile să o poată finanţa. El a precizat că UniCredit sprijină segmentul companiilor mici şi mijlocii.
11:30
CONFERINŢA ROINVEST – Elena Şoavă (Ministerul Economiei): O analiză a programului Start Up Nation arată că 90% dintre firme funcţionează, fondurile alocate în 2017 şi 2018 s-au întors la buget sub formă de taxe # News.ro
Ministerul Economiei derulează cursuri de educaţie antreprenorială prin programul Start Up Nation, aproape 20.000 de persoane care doresc să devină antreprenori înscriindu-se în acest program, iar 10.000 dintre acestea finalizând cursurile. Elena Şoavă, director în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a prezentat, marţi, în cadrul conferinţei ROINVEST, date care arată că sumele alocate pentru finanţarea companiilor prin programul Start Up Nation s-au întors la bugetul de stat în ultimii cinci ani.
11:30
Nick Kyrgios s-a înscris, marţi, la turneul de la Kooyong din ianuarie, un semn că australianul, care a suferit frecvent accidentări în ultimii ani, speră să participe apoi la Openul Australiei de la Melbourne.
11:20
CONFERINŢA ROINVEST – Pîslaru: Viziunea privind finanţarea companiilor e simplă - în afară de cercetare şi unele start-upuri, restul finanţărilor să le ducem cu instrumente financiare. Nu cred că funcţionarii publici ar trebui să evalueze planul de afacer # News.ro
Dragoş Pâslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, este de părere că firmele din mediul privat ar trebui îndrumate să acceseze fonduri prin intermediul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, cu susţinere din partea statului şi finanţare din bani europeni. Pâslaru este de părere că nu este rolul funcţionarilor publici să evalueze planurile de afaceri ale firmelor.
11:20
O proiecţie specială la Los Angeles a filmului „Jaful secolului”/ „Traffic”, regizat de Teodora Ana Mihai şi scris şi produs de Cristian Mungiu, propunerea oficială a României pentru o nominalizare la Premiul Oscar pentru Film Internaţional, este organizată de Institutul Cultural Român de la New York.
11:20
Unul dintre ultimele cadavre din Fâşia Gaza, găsit de Jihadul Islamic, anunţă aripa sa armată Brigăzile al-Quds # News.ro
Aripa militară a mişcării islamiste palestiniene Jihadul Islamic o aliată a Hamasului -, Brigăzile al-Quds, a anunţat că a găsit unul dintre cele trei cadavre aflate în continuare în Fâşia Gaza, relatează AFP.
11:10
MApN: Mesajele RO-ALERT pentru Tulcea, Galaţi şi Vrancea au încetat. Ţinta aeriană nu mai apare pe radarele MApN. A fost a 13-a pătrundere neautorizată a unui vehicul fără pilot pe teritoriul naţional # News.ro
Colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN, a informat că nicio ţintă aeriană nu mai apare la acest moment pe sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale, aşa încât mesajele RO-ALERT pentru judeţele Tulcea şi Vrancea au încetat la ora 10.00, iar pentru judeţul Galaţi la 10.08. Potrivit sursei citate, aceasta a fost a 13-a pătrundere neautorizată a unui vehicul fără pilot pe teritoriul naţional. Colonelul Pavel a mai spus că, cel mai probabil, a fost o singură ţintă aeriană care a apărut pe radare în nordul judeţului Tulcea, în cazul celorlalte două judeţe fiind vizibilă doar pe radare, intermitent. „Piloţii au avut contactul vizual cu ţinta aeriană în zona localităţii Chilia Veche, la graniţa dintre România şi Ucraina, şi au avut autorizaţie pentru a o angaja, dar în acel moment aceasta era deja pe teritoriul ucrainean”, a mai spus Pavel.
11:10
Bolojan, de Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor: Fiecare caz de femicid, o dramă socială şi un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis de Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, că fiecare caz de femicid este o dramă socială şi un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenţei împotriva fetelor şi femeilor, cerând instituţiilor statului să îşi schimbe urgent abordarea. ”Este esenţial ca atunci când pun mâna pe telefon pentru a cere ajutor, fetele şi femeile să aibă încredere că primesc sprijin profesionist în cel mai scurt timp şi nu sunt plimbate de la o instituţie la alta, aşa cum, din păcate, s-a întâmplat”, subliniază Bolojan.
11:10
ANALIZĂ: Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună, coborând pentru scurt timp sub nivelul de 84.000 de dolari. Corecţia a şters sute de miliarde de dolari din valoarea totală a pieţei cripto # News.ro
După un vârf de aproape 126.000 de dolari la începutul lunii octombrie, Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună, coborând pentru scurt timp sub nivelul de 84.000 de dolari. Această corecţie puternică a şters sute de miliarde de dolari din valoarea totală a pieţei cripto şi i-a surprins pe investitori, arată o analiză a Bitget, jucător global în schimbul de criptomonede.
10:50
„90% din ce am învăţat şi trăit în SUA n-aş fi avut în România” - povestea Anei, tânăra care a descoperit în SUA şcoala fără frică # News.ro
Pentru mulţi adolescenţi, trecerea de la gimnaziu la liceu este o provocare în sine. Pentru Ana Lăcău, această tranziţie a coincis cu o schimbare radicală: mutarea în Statele Unite ale Americii, în căutarea unui sistem educaţional mai sănătos. Azi, Ana urmează un master în Environmental and Water Resources Engineering în SUA, lucrează în cercetare şi se pregăteşte pentru admiterea la şcoala doctorală. Dar n-ar fi putut ajunge niciodată aici dacă nu s-ar fi rupt de sistemul educaţional românesc.
10:50
Emmanuel Macron respinge ”ideea confuză” de a ”ne trimite tinerii pe front” în Ucraina, după scandalul provocat de declaraţii ale şefului Statului Major Interarme care aprecia că Franţa trebuie ”să accepte să-şi piardă copiii” în caz de război # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi, într-un interviu acordat RTL, că vrea ”o nouă formă” a serviciului naţional universal (SNU), destinat minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani, în vederea unei ”consolidări a pactului armată-naţiunea”, dar vrea să ”şteargă” ideea că Franţa şi-ar trimite ”tinerii în Ucraina” pentru ca să lupte împotriva invadatorului rus, relatează BFMTV.
10:50
CONFERINŢA ROINVEST – Preşedinte Camera de Comerţ Americană în România: Milităm pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri şi a altor impozite autohtone pe care nu le regăsim în nicio altă fiscalitate modernă # News.ro
Preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România, Vlad Boeriu, a afirmat că militează pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri şi a altor impozite autohtone care nu se regăsesc în nicio altă fiscalitate modernă despre care a precizat că taxează exact acest apetit investiţional, ceea ce face să scadă gradul de competitivitate al ţării pentru investiţii.
10:50
INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele nouă luni, ca serie brută cu 4,4%, faţă de perioada similară din 2024 # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele nouă luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 4,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:50
Autorităţile din Republica Moldova au detectat şase drone care au traversat neautorizat spaţiul aerian al ţării/ O dronă a căzut pe o clădire dintr-o livadă, în raionul Floreşti # News.ro
Ministerul Apărării din Republica Moldova au detectat, marţi dimineaţă, şase drone care au traversat neautorizat spaţiul aerian al ţării, una dintre ele îndreptându-se spre frontiera cu România. Una dintre aceste drone a căzut pe o clădire dintr-o livadă, în raionul Floreşti.
10:50
CONFERINŢA ROINVEST – Alexandru Stânean (TeraPlast): Legislaţia bancară din România are carenţe când e vorba de sprijinirea extinderii firmelor peste graniţe # News.ro
Compania TeraPlast a investit, în ultima perioadă peste o sută de milioane de euro în capacităţi de producţie în Romînia, dar şi în preluarea altor companii din străinătate, afirmă directorul companiei, Alexandru Stânean. Acesta atrage atenţia asupra faptului că legislaţia bancară românească are nevoie de îmbunătăţiri, în contextul în care băncile din România nu pot finanţa companiile româneşti pentru ca acestea să se extindă peste graniţe.
