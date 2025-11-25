Nicuşor Dan: În 1999, preşedintele Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din diaspora. Am refuzat, ca să rămân în zona de matematică / E momentul ca statul să facă periodic studii sociologice complexe pentru diaspora

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în anul 1999, preşedintele Constantinescu i-a propus să fie secretar de stat pentru românii din diaspora dar a refuzat, pentru a rămâne în zona de matematică. El a mai spus că afirma, atunci, că ar fi foarte util să avem un instrument digital prin care să avem o hartă în timp real a comunităţilor româneşti din diaspora. Potrivit preşedintelui, e momentul ca statul român să facă periodic nişte studii sociologice complexe pentru românii din diaspora, tocmai pentru a înţelege mai bine care sunt nevoile concrete ale acestei comunităţi.

