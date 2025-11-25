Căsătoriile între persoane de același trebuie recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Decizia anunțată de Curtea de Justiție a UE
HotNews.ro, 25 noiembrie 2025 12:50
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cea mai înaltă instanță a blocului comunitar, a decis marți că căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întregul bloc comunitar și a criticat Polonia pentru refuzul…
Acum 5 minute
13:20
Un atac rusesc a ucis șase oameni la Kiev / Lovituri ucrainene adânc în Rusia, în paralel cu negocierile de pace # HotNews.ro
Șansele nolui plan de pace discutat de SUA și Ucraina, care urmează să fie prezentat Rusiei, sunt neclare deocamdată. Cert este doar că războiul continuă cu furie, scriu Reuters și Kyiv Independent. Rusia a lansat…
Acum 15 minute
13:10
Un singur soț este suficient, le spune Vaticanul catolicilor din întreaga lume. Noul decret aprobat de Papa Leon # HotNews.ro
Vaticanul a declarat marți că pentru a trăi fericiți până la adânci bătrâneți nu este nevoie de calcule matematice complicate, ci, pentru catolici, de un singur soț, potrivit Reuters. Într-un nou decret aprobat de Papa…
13:10
Problemele continuă pentru economia Germaniei, care a stagnat în al treilea trimestru al anului # HotNews.ro
Economia Germaniei, cea mai mare din Europa, a stagnat în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul precedent în condițiile în care o ușoară revenire a investițiilor a permis evitarea unei recesiuni pentru o țară bulversată…
Acum o oră
12:50
12:40
Nicușor Dan, către mediul de afaceri: „Vă încurajez să veniți cu proiecte de acte normative scrise deja” / Un politolog urmărit în special de Generația Z reacționează: Cum ar fi să facă One Properties legi pe zona de urbanism? # HotNews.ro
Politologul Răzvan Petri, cofondatorul proiectului Politica la Minut, urmărit de sute de mii de oameni, în special tineri, îi lansează președintelui Nicușor Dan o întrebare, după ce șeful statului a invitat, marți, din nou, mediul…
12:40
Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, investiții, digitalizare și dezvoltare sustenabilă # HotNews.ro
Delphi Economic Forum, una dintre cele mai influente platforme independente de dialog strategic din Europa, a organizat săptămâna aceasta prima sa ediție la București, reunind peste 30 de lideri din energie, finanțe, administrație publică, tehnologie,…
12:30
VIDEO: Primele imagini cu drona cazută în curtea unui localnic din județul Vaslui. Mai multe echipaje, acum la fața locului # HotNews.ro
O dronă care a survolat mai multe ore teritoriul României, marți dimineață, s-a prăbușit în localitatea Puiești din județul Vaslui, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița României. Drona a căzut în curtea unui…
Acum 2 ore
12:20
Macron respinge ideea că noul serviciu militar din Franța înseamnă trimiterea tinerilor în Ucraina, după o declarație a șefului Statului Major care a stârnit controverse # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că noul serviciu militar național voluntar, pe care urmează să îl anunțe la sfârșitul acestei săptămâni, nu implică „trimiterea tinerilor în Ucraina”. Asigurările sale vin după dezbaterea provocată…
12:20
Reff & Asociații | Deloitte Legal lansează a noua ediție a proiectului educațional „Law Is Awesome!”, dedicat studenților care vor să devină avocați de business # HotNews.ro
Reff & Asociații | Deloitte Legal lansează a noua ediție a proiectului educațional „Law Is Awesome!”, conceput de către firma de avocați special pentru studenții facultăților de drept din anul III de studiu, care vor…
12:20
Noul parenting: lași copilul să greșească, să se frustreze, să se plictisească. Cine are curaj? # HotNews.ro
Să fim sinceri, mulți dintre noi încercăm să evităm modelul părinților noștri, atunci când vine vorba despre creșterea propriilor copii. Însă între teama de a nu greși și dorința de a le oferi tot ce…
12:10
Piele înroșită, decolorată, uscată, crăpată, însoțită de o mâncărime intensă care nu cedează nici noaptea. Sunt doar câteva dintre semnele dermatitei atopice, o afecțiune cronică inflamatorie care debutează cel mai adesea în copilărie. Trei din…
12:00
Liderii coaliției, o nouă discuție despre pensiile magistraților / Guvernul așteaptă avizul CSM. Ce urmează # HotNews.ro
La întâlnirea de marți, liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar urma să pună la punct calendarul angajării răspunderii Guvernului pe legea privind pensiile magistraților, în timp ce Cabinetul Bolojan încă așteaptă ca CSM să…
12:00
Drona căzută în județul Vaslui „nu avea încărcătură explozivă”, anunță ministrul Apărării. „Mi-aș fi dorit să o doborâm” / Localitatea în care s-a prăbușit, la peste 50 km de graniță # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat marți, în fața jurnaliștilor, că o dronă a căzut în localitatea Puieștid din județul Vaslui. „Probabil e aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos colegii anterior”,…
11:40
Investitorul Michael Burry afirmă că o companie va prevesti prăbușirea bursei americane și amintește de un exemplu de la începutul mileniului: „Nebunia aduce bani” # HotNews.ro
Investitorul american Michael Burry, celebru după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008 și a fost prezentat în filmul „The Big Short” lansat 7 ani mai târziu, descrie creșterea explozivă pe bursă…
11:40
Încrederea în stat: cum poate tehnologia să construiască și să recâștige loialitatea cetățenilor # HotNews.ro
De fiecare dată când mergem la primărie, la ghișeu, la ANAF sau la medicul de familie, avem o întâlnire directă cu statul. Iar încrederea într-un stat se câștigă exact aici: în modul în care administrația…
11:30
Este mai avantajos un transplant de păr în România la Dr. Felix Hair Implant din București? # HotNews.ro
Pierderea părului reprezintă o provocare pentru tot mai mulți oameni, afectând încrederea și imaginea personală. Din fericire, datorită dezvoltării tehnologiilor în domeniul medical, există soluții din ce în ce mai eficiente pentru regenerarea părului, adaptate…
11:30
VIDEO Nicușor Dan spune ce îl surprinde cel mai tare, de la preluarea mandatului. ”Nu știu dacă șocat este cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare” # HotNews.ro
Președintele a susținut, marți, că „statul român stă destul de bine” în privința securității cibernetice, dar că „mai există zona de dezinformare în care încă nu suntem bine”, pentru că România nu are mecanisme de…
11:30
Jordan Bardella, liderul extremei drepte franceze și protejatul lui Le Pen, favorit să câștige alegerile prezidențiale în orice scenariu, arată un nou sondaj # HotNews.ro
Președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) ar putea ajunge la Palatul Élysée indiferent de adversarul său din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dacă acestea ar avea loc duminică, potrivit unui sondaj Odoxa-Mascaret,…
Acum 4 ore
11:20
Cum facem ca marile investiții din domeniul apărării, SAFE și altele, să nu devină oportunități pentru corupție, ci șanse pentru apărare # HotNews.ro
„Dat fiind că SRI a condus fiscul mai mult de zece ani, SRI nu e soluția pentru o mai bună colectare și responsabilitate fiscală”. Soluția este transparentizarea fiscală, ceea ce spun și aliații României, scrie…
11:20
3 simptome alarmante pentru care te programezi urgent la Hereditas, cabinet de neurologie din Suceava # HotNews.ro
Afecțiunile neurologice reprezintă o problemă de sănătate care a cunoscut o creștere, chiar și în rândul persoanelor tinere. Stilul de viață tot mai solicitant, alimentația precară, lipsa unui program de somn adecvat, toate acestea, împreună…
10:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reuneşte în 27 noiembrie, pentru a-şi alege noua conducere pentru anul 2026, potrivit ordinii de zi a ședinței, publicate de CSM. Consiliul Superior al Magistraturii este condus de…
10:40
Declinul dramatic al companiei ce produce Ozempic continuă după rezultate dezamăgitoare la testele pentru combaterea Alzheimer # HotNews.ro
Acțiunile listate pe bursa din SUA ale Novo Nordisk, producătorul european al medicamentelor Ozempic și Wegovy, au scăzut luni cu peste 5%, ajungând la un minim al ultimilor patru ani pe fondul rezultatelor dezamăgitoare ale…
10:10
Întâlnire mai puțin obișnuită SUA-Rusia, la Abu Dhabi, pentru discuții pe planul de pace din Ucraina / Ce spune Kremlinul # HotNews.ro
O întâlnire rară a oficialilor militari din SUA și Rusia are loc marți la Abu Dhabi, scrie Politico. Tema discuțiilor va fi planul de pace propus de SUA și modificat între timp la Geneva, împreună…
10:10
FOTO: O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Incidentul, în timpul alertei de securitate din România # HotNews.ro
„Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă”, a transmis Poliția din Republica Moldova, marți dimineață, pe Facebook. Autoritățile de la Chișinău au anunțat…
10:00
SUA au revocat statutul legal pentru birmani și spun că se pot întoarce acasă „în siguranță” # HotNews.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat luni revocarea statutului de protecție temporară (TPS) pentru cetățenii birmanezi, originari din Myanmar, considerând că situația din țara lor s-a „îmbunătățit”. Măsura deschide calea expulzării din Statele Unite…
09:40
Antonio Banderas a făcut lumină asupra viitorului film despre regretatul prezentator TV Anthony Bourdain: „Nu va fi doar despre bucătărie sau tehnici culinare” # HotNews.ro
Munca a fost îngrozitoare la filmul biografic despre Anthony Bourdain, dar Antonio Banderas s-a bucurat din plin de experiență, relatează revista Variety. „Am petrecut o lună și jumătate filmând la Cape Cod și Newport, fiind…
Acum 6 ore
09:10
Ținte aeriene, detectate în spațiul aerian al României. Aeronave de luptă au fost ridicate de la sol / Mesaj RO-alert pentru populaţia din Galaţi # HotNews.ro
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol. Populaţia din…
09:00
După mai bine de 5 ani și jumătate de luptă judiciară, STOICA & ASOCIAȚII reușește să securizeze, prin hotărâre judecătorească definitivă, soluția favorabilă din primă instanță și din apel pentru unul dintre cei mai mari…
08:50
Îmbătrânirea populație e o bombă cu ceas și spune că măsurile de încurajare a natalității nu funcționează nicăieri în Europa, avertizează BERD # HotNews.ro
Țările trebuie să acționeze acum pentru a împiedica ca încetinirea creșterii populației să afecteze grav perspectivele lor economice pe termen lung, a declarat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marți…
08:40
Percheziţii în Suceava și București într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova # HotNews.ro
Procurorii efectuează marți mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din fosta URSS, potrivit News.ro. Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro că 15…
08:10
Sesizările AUR și ÎCCJ pe legea referitoare la plata pensiilor private, discutate azi de CCR # HotNews.ro
Curtea Constituțională discută, marți, sesizările Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private. La termenele anterioare, decizia a fost amânată, potrivit News.ro. Magistrații au amânat de două…
07:50
Șeful Statului Major francez provoacă un val de furie după ce a spus că Franța trebuie „să accepte să-și piardă copiii” # HotNews.ro
O polemică a izbucnit în Franța în momentul în care președintele Emmanuel Macron urma să prezinte un plan privind serviciul militar voluntar remunerat, menit să consolideze forțele armate împotriva amenințării din partea Rusiei, potrivit The…
07:50
EXCLUSIV Noi concedieri în România. Centrul global de tehnologie de la București al uneia dintre cele mai bogate familii americane, închis # HotNews.ro
Gigantul din industria cosmeticelor Estée Lauder, controlat de una dintre cele mai bogate familii americane, închide centrul global de tehnologie deschis în București în aprilie 2023 și concediază aproximativ 150 de angajați, potrivit informațiilor obținute…
Acum 8 ore
07:10
VIDEO În decembrie se inaugurează în Transilvania primul drum construit de chinezi în România, cu o întârziere mare și o amendă de aproape 2 milioane de euro # HotNews.ro
Doi ani și jumătate termen de realizare + doi ani și jumătate întârzieri: un drum de 5,5 kilometri, cu o bandă pe sens, care trebuia să fie gata din martie 2023, va fi deschis traficului…
07:00
O publicație pro Trump din SUA a cules opiniile militarilor ucraineni de pe front despre planul de pace, iar concluzia este surprinzătoare # HotNews.ro
„Am lăsat deja o parte din mine aici. La propriu”, spune un ofițer ucrainean de pe front, care a vorbit cu publicația conservatoare americană The Free Press. Free Press este o publicație online fondată de…
Acum 12 ore
00:30
Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru pacea în Ucraina: „Complet eronat” # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a apreciat luni drept „complet eronată” ideea că președintele american Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează…
Acum 24 ore
00:10
SuperLiga: Replica lui Daniel Pancu după ce a fost acuzat că s-a bucurat ostentativ împotriva Rapidului # HotNews.ro
CFR Cluj a învins-o pe Rapid București cu 3-0, obținând a doua victorie din mandatul lui Daniel Pancu, care a făcut o serie de declarații la o zi după succesul de duminică seară din Gruia.…
00:00
Contrancandidatul lui Marcel Ciolacu la CJ Buzău acuză că este „denigrat” cu AI de partidul „care controlează județul de 20 de ani” # HotNews.ro
Candidatul PNL-USR la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susține că se încearcă denigrarea sa printr-un film generat cu inteligența artificială (AI) „în care se rostogolesc exclusiv minciuni”. Moraru susține că în…
24 noiembrie 2025
23:40
Un oraș din Irlanda de Nord va redenumi o stradă numită după fostul prinț Andrew. Comunitatea locală va decide noul nume # HotNews.ro
Consiliul local din Irlanda de Nord a decis luni să înceapă procedurile pentru a redenumi o stradă care poartă numele fostului prinț britanic Andrew, devenind prima autoritate locală din Regatul Unit care ia o astfel…
23:20
Trump și Zelenski vor aborda „cele mai dificile probleme” legate de planul de pace, spune un membru al delegației ucrainene. „Condiția zero” a Kievului # HotNews.ro
Amendamentele sugerate de Ucraina la planul de pace propus de SUA sunt încă în curs de finalizare, iar problemele cele mai dificile urmează să fie rezolvate de președinții celor două state, a declarat un membru…
23:20
SuperLiga: Marcatorul lui Dinamo a declarat obiectivul echipei, după remiza de la Botoșani # HotNews.ro
Dinamo București a bifat o remiză pe terenul lui FC Botoșani, luni seară, scor 1-1, și este pe poziția a 4-a în acest moment, cu 31 de puncte. Gazdele încheie etapa pe locul al 2-lea,…
23:00
Tanczos Barna: „Termenul-limită de 28 noiembrie impus de UE pentru modificarea pensiilor magistraților este real. Suntem în pericol de a pierde banii / Nu mă aștept la un aviz pozitiv din partea CSM” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Digi24, că se așteaptă ca avizul Consiliului Superior al Magistraturii pe proiectul de reformă a pensiilor magistraților să fie negativ și că există riscul de a pierde…
22:40
O monedă din 1609 a stabilit un nou record european la o licitație în Elveția. „Un cadou regal pentru alți regi sau regine” # HotNews.ro
O monedă mare din aur, bătută în 1609 pentru regele Spaniei de la acea vreme, Filip al III-lea, a doborât recorduri, devenind cea mai valoroasă monedă din Europa, în cadrul unei licitații desfășurate luni în…
22:30
SuperLiga: Dinamo are o sumedenie de ocazii la Botoșani, dar obține un singur punct. Cum arată clasamentul după 17 etape # HotNews.ro
Meciul dintre FC Botoșani și Dinamo București, ultimul din etapa cu numărul 17 a SuperLigii, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. FC Botoșani – Dinamo 1-1 „Câinii” au atacat insistent în prima repriză și au…
22:10
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia „direct-to-cell” a companiei Starlink # HotNews.ro
Kyivstar, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia prin satelit „direct-to-cell” a Starlink, pentru a menține milioane de oameni conectați în condițiile penelor de curent…
21:50
Pentagonul îl amenință pe un senator democrat cu curtea marțială, după apelul către armată de a refuza „ordinele ilegale” # HotNews.ro
Departamentul de Război al SUA a declarat, luni, că ia în considerare să îl trimită în fața curții marțiale pe senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei și astronaut, pentru apariția sa într-un videoclip…
21:40
„Confuzie, rivalitate și incompetență în administrația Trump”. Cum a explodat planul de pace al SUA pentru Ucraina, înainte de a fi modificat la Geneva împreună cu Kievul # HotNews.ro
Negocierile SUA-Ucraina de la Geneva au dus la modificarea unui proiect de acord de pace favorabil Rusiei și par să fi salvat pentru moment relațiile Kievului cu administrația Trump. Dar semnalele contradictorii și propunerile schimbătoare…
21:20
Vizita lui Nicușor Dan în SUA. Marius Lazurca spune că există „un grup de lucru”: Sunt câteva puncte obligatorii # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a decis crea unui grup de lucru pentru pregătirea vizitei sale în SUA, a declarat consilierul prezidenţial pentru politică externă și securitate națională Marius Lazurca, precizând că Nicuşor Dan este de fapt…
21:10
Ce propune Ministerul Sănătății să schimbe în secțiile ATI. Rogobete: „Avem nevoie de reguli simple și clare” # HotNews.ro
Ministerul Sănătății a pus luni în transparență decizională un proiect de Ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Potrivit ministrului de resort, Alexandru Rogobete, schimbările sunt necesare deoarece „un…
21:10
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la clinica medicului Marek Vâlcu / Snoop a scris că chirurgul vedetelor face operații ORL, fără specialitate ORL, și le impune pacientelor să nu se adreseze justiției # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control și Inspecția Sanitară la clinica lui Marek Vâlcu, despre care site-ul de investigații Snoop.ro a scris că a făcut rezecții de cornet nazal…
