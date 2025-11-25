Un nou model de inteligență artificială promite diagnostice mai rapide pentru bolile rare
HotNews.ro, 25 noiembrie 2025 17:20
O echipă de cercetători a creat un model medical de AI care îi poate ajuta pe medici să pună mai ușor diagnostic pentru bolile rare. Modelul are la bază o mulțime de baze de date…
Acum 10 minute
17:50
DSP București a suspendat clinica lui Marek Vâlcu, chirurgul despre care Snoop a scris că face operații ORL chiar dacă nu are specialitate ORL # HotNews.ro
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a suspendat activitatea în clinica lui Marek Vâlcu, potrivit unei decizii din 17 noiembrie consultate de HotNews.ro, în care sunt invocate motive legate de spațiul unității sanitare private.…
Acum 30 minute
17:30
Reacția Poloniei, după pătrunderea unei drone în România: NATO trebuie să accelereze eforturile pentru protecţia flancului estic # HotNews.ro
NATO trebuie să accelereze măsurile de consolidare a protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, după ce România a ridicat marți avioane de vânătoare în urma unei incursiuni în…
Acum o oră
17:20
VIDEO Pe autostradă de la București până la Focșani. Se deschide traficul pe bucată lipsă din Autostrada Moldovei de lângă Buzău # HotNews.ro
Traficul rutier va fi deschis joi, 27 noiembrie, pe porțiunea lipsă din autostrada „Moldovei” A7 la sud de Buzău, astfel că șoferii vor putea circula neîntrerupt pe circa 145 de kilometri de autostradă între București…
17:20
Un nou model de inteligență artificială promite diagnostice mai rapide pentru bolile rare # HotNews.ro
O echipă de cercetători a creat un model medical de AI care îi poate ajuta pe medici să pună mai ușor diagnostic pentru bolile rare. Modelul are la bază o mulțime de baze de date…
17:00
Un agent FSB acuzat de implicare în otrăvirea lui Alexei Navalnîi și a lui Vladimir Kara-Murza a primit o funcție de conducere la Moscova # HotNews.ro
Agentul FSB Alexander Samofal, identificat de investigații jurnalistice ca participant la misiuni de otrăvire a unor opozanți ruși, a fost promovat la gradul de general-maior și numit șef adjunct al Direcției FSB pentru Moscova și…
17:00
Noi reguli de siguranță pentru jucăriile vândute în UE / Importuri de miliarde de euro din China # HotNews.ro
Parlamentul European a adoptat marți reguli care extind lista substanțelor interzise în jucării pentru a spori protecția sănătății copiilor, potrivit comunicatului de presă transmis de instituție, care a explicat că este vorba despre criterii esențiale…
Acum 2 ore
16:40
Ucraina „susține esența acordului de pace” negociat la Geneva cu SUA, anunță un oficial / Ce urmează în procesul de negocieri # HotNews.ro
Proiectul planului de pace urmează să fie finalizat cu o întâlnire între Volodimir Zelenski și Donald Trump. E neclar deocamdată care este poziția Rusiei, cu care o delegație americană poartă discuții la Abu Dhabi, scriu…
16:40
Traian Băsescu, după prăbușirea dronei în Vaslui: „Începem să fim ridicoli. O țară care se respectă nu transformă spațiul aerian în bulevard pentru drone rusești” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat marți, la Digi24, reacția autorităților române după ce o dronă a survolat mai multe ore teritoriul României și s-a prăbușit în localitatea Puiești, județul Vaslui, la circa 50 de…
16:30
Reacția AUR după decizia CCR de marți. „Este esențial ca statul să nu devină gestionar forțat al economiilor oamenilor” # HotNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a avut o primă reacție după decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a respinge legea privind plata pensiilor private, decizie pe care partidul din opoziție a descris-o drept „o…
16:10
Anunț despre linia 5 de tramvai, cunoscută și ca „linia corporatiștilor”. Când va fi funcțională / Circulația este oprită de 8 ani # HotNews.ro
Linia 5 de tramvai din București ar putea fi dată în funcțiune săptămâna viitoare, după 8 ani de când a fost scoasă din circulație, scrie marți Buletin de București, care îl citează pe constructorul care…
16:10
Rusia caută soluții pentru a-și salva compania de căi ferate, cel mai mare angajator al țării, care a acumulat datorii uriașe # HotNews.ro
Guvernul Rusiei discută diferite modalități de a sprijini Căile Ferate Ruse, cea mai mare societate comercială din țară raportat la numărul de angajați, după ce datoriile sale au ajuns la un nivel fără precedent de…
Acum 4 ore
15:50
Ministerul Muncii a plătit chirie 420.000 de euro pentru o instituție care nu mai există de un an # HotNews.ro
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a fost desființat în decembrie 2024, dar statul continuă să plătească chirie pentru sediul instituției. Ministerul Muncii, care a preluat atribuțiile fostului minister condus în trecut de Gabriela…
15:30
Ministrul de Externe al Ungariei critică UE, la București: Războiul din Ucraina s-ar fi încheiat, „dacă liderii europeni nu ar fi sabotat planul de pace al lui Trump” # HotNews.ro
Planul președintelui SUA, Donald Trump, ar fi dus până acum la restabilirea păcii în Ucraina, dacă nu ar fi fost sabotat de liderii europeni, a afirmat, ministrul Afacerilor Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, aflat în…
15:30
Ministrul de Externe al Ungariei, la București: Vrem să cumpărăm gaze din Neptun Deep. România va juca un rol foarte important în aprovizionarea cu gaze a regiunii # HotNews.ro
Ungaria își dorește să cumpere gaze românești din zăcământul uriaș de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, a declarat, marți, ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, la București. Totodată, Ungaria dorește să colaboreze cu…
15:30
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național # HotNews.ro
Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, transmite agenția Reuters. Anunțul a…
15:10
Statul va salva cel puțin 90% banii alocați pentru un jalon PNRR care expiră în câteva zile, susține ministrul energiei # HotNews.ro
Jalonul 121 privind numirea unor manageri la companiile energetice trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie. Adică, mai sunt trei zile până la termenul limită. Însă, procesele de selecție pentru aceste companii energetice sunt încă în…
15:10
Chinezii au simulat un război electronic pe scară largă pentru a bloca sistemul Starlink al lui Elon Musk deasupra Taiwanului și cred că au găsit o soluție # HotNews.ro
Un grup de cercetători din China ar putea să fi găsit în premieră o modalitate de a perturba comunicațiile rețelei de internet prin satelit Starlink, creând o barieră aeriană uriașă pentru a bruia semnalele transmise…
15:00
Procurorii din Capitală au dat aviz negativ la proiectul de reformă a pensiilor speciale și solicită CSM să facă același lucru # HotNews.ro
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor și a solcitat CSM să emită, la rândul său, aviz…
14:30
OFICIAL Procedura ANAF prin care firmele din România pot aplica regimul de scutire de TVA în alte state UE # HotNews.ro
De la 1 septembrie 2025, regimul de scutire de TVA a fost modificat, iar recent a fost oficializat și Ordinul ANAF care stabilește documentele și procedurile prin care firmele din România pot aplica, în anumite…
14:10
Conflict între două figuri centrale ale stângii din Grecia. „Toată lumea îl ura pe Varoufakis”, spune Tsipras. „Tsipras e cea mai mare realizare a Troicii”, răspunde Varoufakis # HotNews.ro
Fostul premier Syriza și fostul său ministru de Finanțe au reluat un conflict mai vechi din perioada dramatică din 2015, în care Grecia se afla la un pas de a ieși din zona euro, pe…
14:00
Cel mai mare producător de cipuri din lume și-a dat în judecată fostul director care a plecat la Intel, deși a anunțat că se pensionează. Ce suspectează # HotNews.ro
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume, a anunțat marți că a intentat un proces la Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Comerț din Taiwan împotriva fostului său director senior…
14:00
Continuă dezbaterea publică lansată de un recent spot în care candidatul PSD Daniel Băluță la Primăria Capitalei a folosit imaginea Dianei Mocanu și a lui David Popovici. Am primit la redacție o opinie după ce…
Acum 6 ore
13:50
SuperLiga: Programul etapelor a 20-a şi a 21-a. Când se dispută derbiul FCSB – FC Rapid # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotba (LPF) a anunţat, marţi, programul pentru etapele 20 și 21 din Superliga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport. Program etapa a 20-a din Superliga Vineri,…
13:40
13:40
Franța apelează la o cale de atac extraordinară pentru a bloca accesul la platforma Shein și convoacă marii operatori telecom la guvern # HotNews.ro
Guvernul francez va cere miercuri unei instanțe din Paris să ordone suspendarea în țară, pentru o perioadă de trei luni a platformei chineze de vânzări online Shein, din cauza faptului că a vândut păpuși sexuale…
13:40
Tarifele la apă și canalizare – noiembrie 2025: Bucureștiul are în continuare unele dintre cele mai avantajoase prețuri, disparitățile regionale rămân accentuate # HotNews.ro
În noiembrie 2025, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în România continuă să aibă variații importante de la județ la județ, conform ultimelor date ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile…
13:30
Ce simți când nu simți muzica: anhedonia muzicală, tema celui mai nou documentar marca Electric Castle # HotNews.ro
Electric Castle lansează „In A World That Won’t Stop Singing / Într-o lume care cântă fără oprire”, un emoționant documentar despre doi tineri care trăiesc cu anhedonie muzicală, o condiție neurologică rară care îi împiedică…
13:20
Un atac rusesc a ucis șase oameni la Kiev / Lovituri ucrainene adânc în Rusia, în paralel cu negocierile de pace # HotNews.ro
Șansele nolui plan de pace discutat de SUA și Ucraina, care urmează să fie prezentat Rusiei, sunt neclare deocamdată. Cert este doar că războiul continuă cu furie, scriu Reuters și Kyiv Independent. Rusia a lansat…
13:10
Un singur soț este suficient, le spune Vaticanul catolicilor din întreaga lume. Noul decret aprobat de Papa Leon # HotNews.ro
Vaticanul a declarat marți că pentru a trăi fericiți până la adânci bătrâneți nu este nevoie de calcule matematice complicate, ci, pentru catolici, de un singur soț, potrivit Reuters. Într-un nou decret aprobat de Papa…
13:10
Problemele continuă pentru economia Germaniei, care a stagnat în al treilea trimestru al anului # HotNews.ro
Economia Germaniei, cea mai mare din Europa, a stagnat în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul precedent în condițiile în care o ușoară revenire a investițiilor a permis evitarea unei recesiuni pentru o țară bulversată…
12:50
Căsătoriile între persoane de același trebuie recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Decizia anunțată de Curtea de Justiție a UE # HotNews.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cea mai înaltă instanță a blocului comunitar, a decis marți că căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întregul bloc comunitar și a criticat Polonia pentru refuzul…
12:40
Nicușor Dan, către mediul de afaceri: „Vă încurajez să veniți cu proiecte de acte normative scrise deja” / Un politolog urmărit în special de Generația Z reacționează: Cum ar fi să facă One Properties legi pe zona de urbanism? # HotNews.ro
Politologul Răzvan Petri, cofondatorul proiectului Politica la Minut, urmărit de sute de mii de oameni, în special tineri, îi lansează președintelui Nicușor Dan o întrebare, după ce șeful statului a invitat, marți, din nou, mediul…
12:40
Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, investiții, digitalizare și dezvoltare sustenabilă # HotNews.ro
Delphi Economic Forum, una dintre cele mai influente platforme independente de dialog strategic din Europa, a organizat săptămâna aceasta prima sa ediție la București, reunind peste 30 de lideri din energie, finanțe, administrație publică, tehnologie,…
12:30
VIDEO: Primele imagini cu drona cazută în curtea unui localnic din județul Vaslui. Mai multe echipaje, acum la fața locului # HotNews.ro
O dronă care a survolat mai multe ore teritoriul României, marți dimineață, s-a prăbușit în localitatea Puiești din județul Vaslui, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița României. Drona a căzut în curtea unui…
12:20
Macron respinge ideea că noul serviciu militar din Franța înseamnă trimiterea tinerilor în Ucraina, după o declarație a șefului Statului Major care a stârnit controverse # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că noul serviciu militar național voluntar, pe care urmează să îl anunțe la sfârșitul acestei săptămâni, nu implică „trimiterea tinerilor în Ucraina”. Asigurările sale vin după dezbaterea provocată…
12:20
12:20
Noul parenting: lași copilul să greșească, să se frustreze, să se plictisească. Cine are curaj? # HotNews.ro
Să fim sinceri, mulți dintre noi încercăm să evităm modelul părinților noștri, atunci când vine vorba despre creșterea propriilor copii. Însă între teama de a nu greși și dorința de a le oferi tot ce…
12:10
Piele înroșită, decolorată, uscată, crăpată, însoțită de o mâncărime intensă care nu cedează nici noaptea. Sunt doar câteva dintre semnele dermatitei atopice, o afecțiune cronică inflamatorie care debutează cel mai adesea în copilărie. Trei din…
12:00
Liderii coaliției, o nouă discuție despre pensiile magistraților / Guvernul așteaptă avizul CSM. Ce urmează # HotNews.ro
La întâlnirea de marți, liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar urma să pună la punct calendarul angajării răspunderii Guvernului pe legea privind pensiile magistraților, în timp ce Cabinetul Bolojan încă așteaptă ca CSM să…
12:00
Drona căzută în județul Vaslui „nu avea încărcătură explozivă”, anunță ministrul Apărării. „Mi-aș fi dorit să o doborâm” / Localitatea în care s-a prăbușit, la peste 50 km de graniță # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat marți, în fața jurnaliștilor, că o dronă a căzut în localitatea Puieștid din județul Vaslui. „Probabil e aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos colegii anterior”,…
Acum 8 ore
11:40
Investitorul Michael Burry afirmă că o companie va prevesti prăbușirea bursei americane și amintește de un exemplu de la începutul mileniului: „Nebunia aduce bani” # HotNews.ro
Investitorul american Michael Burry, celebru după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008 și a fost prezentat în filmul „The Big Short” lansat 7 ani mai târziu, descrie creșterea explozivă pe bursă…
11:40
Încrederea în stat: cum poate tehnologia să construiască și să recâștige loialitatea cetățenilor # HotNews.ro
De fiecare dată când mergem la primărie, la ghișeu, la ANAF sau la medicul de familie, avem o întâlnire directă cu statul. Iar încrederea într-un stat se câștigă exact aici: în modul în care administrația…
11:30
11:30
VIDEO Nicușor Dan spune ce îl surprinde cel mai tare, de la preluarea mandatului. ”Nu știu dacă șocat este cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare” # HotNews.ro
Președintele a susținut, marți, că „statul român stă destul de bine” în privința securității cibernetice, dar că „mai există zona de dezinformare în care încă nu suntem bine”, pentru că România nu are mecanisme de…
11:30
Jordan Bardella, liderul extremei drepte franceze și protejatul lui Le Pen, favorit să câștige alegerile prezidențiale în orice scenariu, arată un nou sondaj # HotNews.ro
Președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) ar putea ajunge la Palatul Élysée indiferent de adversarul său din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dacă acestea ar avea loc duminică, potrivit unui sondaj Odoxa-Mascaret,…
11:20
Cum facem ca marile investiții din domeniul apărării, SAFE și altele, să nu devină oportunități pentru corupție, ci șanse pentru apărare # HotNews.ro
„Dat fiind că SRI a condus fiscul mai mult de zece ani, SRI nu e soluția pentru o mai bună colectare și responsabilitate fiscală”. Soluția este transparentizarea fiscală, ceea ce spun și aliații României, scrie…
11:20
10:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reuneşte în 27 noiembrie, pentru a-şi alege noua conducere pentru anul 2026, potrivit ordinii de zi a ședinței, publicate de CSM. Consiliul Superior al Magistraturii este condus de…
10:40
Declinul dramatic al companiei ce produce Ozempic continuă după rezultate dezamăgitoare la testele pentru combaterea Alzheimer # HotNews.ro
Acțiunile listate pe bursa din SUA ale Novo Nordisk, producătorul european al medicamentelor Ozempic și Wegovy, au scăzut luni cu peste 5%, ajungând la un minim al ultimilor patru ani pe fondul rezultatelor dezamăgitoare ale…
10:10
Întâlnire mai puțin obișnuită SUA-Rusia, la Abu Dhabi, pentru discuții pe planul de pace din Ucraina / Ce spune Kremlinul # HotNews.ro
O întâlnire rară a oficialilor militari din SUA și Rusia are loc marți la Abu Dhabi, scrie Politico. Tema discuțiilor va fi planul de pace propus de SUA și modificat între timp la Geneva, împreună…
