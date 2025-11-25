Drona intrată în spaţiul aerian al României a fost găsită prăbuşită în Vaslui. Moşteanu: „Avioanele au avut permisiunea de angajare”
Primanews.ro, 25 noiembrie 2025 12:50
Drona intrată în spaţiul aerian al României a fost găsită prăbuşită în Vaslui. Moşteanu: „Avioanele au avut permisiunea de angajare”
Acum 5 minute
13:20
Nicuşor Dan: Instituţiile nu comunică între ele şi informaţiile se bat cap în cap
Acum 15 minute
13:10
Ministrul Energiei, despre preluarea activelor Lukoil din România: Sunt trei companii interesate
Acum 30 minute
13:00
Ministrul Energiei: Sunt trei companii interesate de preluarea activelor Lukoil din România
Acum o oră
12:50
Drona intrată în spaţiul aerian al României a fost găsită prăbuşită în Vaslui. Moşteanu: „Avioanele au avut permisiunea de angajare”
Acum 4 ore
11:00
Şase drone au traversat ilegal R. Moldova. Una dintre ele s-a prăbuşit pe o casă în raionul Floreşti
10:50
Alertă aeriană în estul ţării, după ce o dronă suspectă a intrat în spaţiul aerian al României
10:40
CCR decide marţi soarta Legii privind plata pensiilor din Pilonul II
Acum 24 ore
23:30
VIDEO. Generalul Dan Grecu analizează la Prima News convocarea CSAT de către Nicuşor Dan şi Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2025–2030
23:20
VIDEO. Natalia Intotero, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor: Vom propune pentru ziua de miercuri prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, de către preşedintele Nicuşor Dan, în Parlament
23:10
Tanczos Barna: „Cred că o să vină repede un aviz de la CSM pe legea pensionării magistraţilor, dar suntem în pericol de a pierde cele 230 de milioane de euro / Nu mă aştept la un aviz pozitiv”
23:00
Rusia respinge planul Europei pentru Ucraina şi îl preferă pe cel propus de Trump. Negocieri accelerate la Geneva
22:50
Ministerul Finanţelor dă explicaţii pentru scăderea TVA colectat în septembrie. Opoziţia: „Majorarea e un eşec”
22:40
CSAT avertizează: România trebuie să fie pregătită pentru riscul unui conflict armat de amploare la graniţe. Strategia Naţională de Apărare 2025–2030, aprobată
18:50
FT: SUA şi Ucraina au elaborat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile cele mai importante au fost amânate
17:20
Merz vrea Rusia la masa negocierilor cu Ucraina. Putin îi spune lui Erdogan la telefon că planul iniţial al SUA ar putea ”servi ca bază a unei soluţii finale a păcii”
15:40
Serialele lunii decembrie la Nostalgia TV: când poveştile bune se adună
15:00
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti anunţă că resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraţilor
14:50
83 de companii acumulează 14 miliarde pierderi: Executivul pregăteşte tăieri şi restructurări
14:40
VIDEO. Terapii contrastante în staţiunea Vaţa Băi
14:30
Ciucu propune organizarea unei dezbateri televizate în această săptămână
14:30
Macron, sub asediu parlamentar. Lecornu cere trecerea rapidă a bugetului
14:20
Noua lege a cumulului pensiei cu salariul la stat: cine scapă de restricţii
14:10
Un microrobot mai mic decât un bob de orez poate revoluţiona tratamentele medicale
Ieri
13:10
Săptămâna aceasta vom putea circula de la Bucureşti la Focşani numai pe autostradă
12:30
Mutarea făcută de Nicuşor Dan nu e pe placul comercianţilor. ”Amenzi între 5.000 şi 25.000 de lei”
12:20
O nouă frontieră a războiului: mintea umană. Oamenii de ştiinţă avertizează asupra noii generaţii de ”arme ale creierului”
12:00
Merz, despre planul SUA: Trebuie să se ajungă la o concluzie până joi, însă suntem departe. Nu observ o voinţă de a reprimi Rusia în G8
11:50
SUA susţin că planul de pace a fost actualizat: Un viitor acord de pace va trebui să respecte deplin suveranitatea Ucrainei
11:00
Atacuri ruseşti lângă graniţa României. Avioane Eurofighter şi F-16, ridicate de la sol
11:00
CSAT se reuneşte de la ora 14 pentru aprobarea noii Strategii Naţionale de Apărare
23 noiembrie 2025
21:20
Olguţa Vasilescu: PSD poate ieşi de la guvernare, dar revine dacă PNL schimbă premierul
21:10
UPDATE. Discuţii de pace cruciale la Geneva: SUA şi Europa negociază planul de pace pentru Ucraina / Marco Rubio: „Probabil cea mai bună reuniune de până acum”
21:00
Discuţii de pace cruciale la Geneva: SUA şi Europa negociază planul de pace pentru Ucraina
20:50
Trump critică dur Ucraina: „Zero recunoştinţă” în timpul negocierilor de pace / Reacţia lui Zelenski
19:30
Discuţii cruciale la Geneva: SUA şi Europa negociază planul de pace pentru Ucraina
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Cod galben de ploi, lapoviţă şi ninsoare în România. ANM anunţă răcire accentuată şi risc de polei
12:50
Incendiu major în Bucureşti: 17 oameni duşi la spital, un bărbat de 60 de ani este în stare gravă. 152 de persoane evacuate
12:50
Noi atacuri cu drone lângă graniţa României. F-16 ridicate de urgenţă, Ro-Alert în Tulcea
21 noiembrie 2025
23:00
EXCLUSIV. Drulă: Am intuiţia că Ludovic Orban revine în PNL pentru a-l susţine pe Ciucu
22:40
VIDEO. Drulă, la Insider politic: „În 2016 am fost aproape manipulat de sondajele PNL. Eu cred într-un alt fel de a face politică”
22:30
VIDEO. Candidatul USR la Capitală: „Dovezile sunt vizibile pe teren”. Critici la adresa lui Băluţă şi Ciucu
22:20
EXCLUSIV. Drulă: Nu mă retrag. Nimic nu m-ar face să renunţ la cursa pentru Bucureşti
20:10
VIDEO. Ciucu: Dacă aş avea putere de decizie în PNL, m-aş duce către o alianţă cu USR, SENS şi alte partide mici / Aş alege USR dintre USR şi PSD / Nu este exclus să fiu preşedintele PNL
20:10
VIDEO. Zelenski respinge planul american privind războiul cu Rusia: ”Nu-mi voi trăda niciodată jurământul de credinţă faţă de Ucraina”
19:50
VIDEO. Ciucu provoacă USR să îşi publice sondajele: „De la începutul campaniei am fost pe primul loc. Să nu ardem punţile pentru 2028”
19:50
VIDEO. Ciucu, la Insider Politic, despre relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan: "E introvertit. Şi eu sunt"
19:30
VIDEO. Ciprian Ciucu: „Magheru e degradat şi poluat. Trebuie regenerat din temelii, cu mai mult verde şi proiecte serioase”
19:20
VIDEO. Ciprian Ciucu, acum la Prima TV: Ma simt pregătit. Ştiu de unde să mă apuc şi am o viziune pentru Bucureşti. Am nevoie de două mandate şi jumătate ca să aduc Bucureştiul la nivelul capitalelor europene
17:50
Germania, Franţa şi Marea Britanie resping părţi importante din planul SUA. Mesaj comun al liderilor din cele trei ţări aliate Kievului
17:50
Bolojan accelerează reforma pensiilor magistraţilor. Guvernul pregăteşte angajarea răspunderii în câteva zile
