CCR a admis în unanimitate o sesizare înaintată de Nicușor Dan. Este anulată o OUG adoptată de Guvernul Ciolacu

Aktual24, 25 noiembrie 2025 15:00
Curtea Constituțională a României a admis, în unanimitate, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024, care stabilește măsuri legate de organizarea și funcționarea administrației publice centrale, inclusiv restructurări instituționale și ajustări ale competențelor unor autorități centrale. În comunicatul emis în 25 noiembrie 2025, CCR […]
• • •
Acum 30 minute
15:00
Acum 2 ore
14:20
Amazon va cheltui până la 50 de miliarde de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială pentru guvernul SUA # Aktual24
Amazon a anunțat va investi până la 50 de miliarde de dolari pentru a-și extinde capacitatea unității sale de cloud pentru a oferi inteligență artificială și capabilități de calcul de înaltă performanță clienților guvernamentali. Proiectul este programat să fie lansat în 2026 și va adăuga aproape 1,3 gigawați de capacitate prin intermediul unor noi centre […]
14:00
CCR, o nouă lovitură: declară drept neconstituțională legea privind plata pensiilor private # Aktual24
CCR a admis, marți, că legea privind pensiile private este neconstituțională. Două sesizări au fost depuse de AUR și ICCJ la adresa proiectului de lege privind plata pensiilor private, act normativ așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. Proiectul, adoptat pe […]
13:50
Cum îi determină Moscova pe ucraineni să-și trădeze țara. Caută tineri disperați după bani # Aktual24
Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți când intră în cameră. Sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei. Este prima dată când cuplul se vede într-o lună. Ambii sunt ținuți într-un centru de detenție până la procesul lor pentru trădare, relatează Politico. Olena este blondă cu […]
13:50
Nicușor Dan putea să fie secretar de stat în 1999 însă a refuzat propunerea: ”Eu eram un ONG-ist și am refuzat, am zis că vreau să rămân în zona de matematică” # Aktual24
Președintele Nicuşor Dan a declarat, marți, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, că încă din 1999 considera necesar un instrument digital care să ofere o hartă în timp real a comunităților românești din diaspora. El a povestit că, în urmă cu 25 de ani, a refuzat o propunere de a deveni secretar de stat pentru […]
Acum 4 ore
12:40
Trump anunță că va vizita China în aprilie și îl va primi apoi la Casa Albă pe Xi Jinping la sfârșitul anului viitor # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat luni că va călători la Beijing în aprilie și îl va găzdui pe președintele chinez Xi Jinping pentru o vizită de stat la sfârșitul anului. Trump și-a anunțat planurile după o convorbire cu Xi luni, care a avut loc la câteva săptămâni după o întâlnire în Coreea de Sud la […]
12:10
Donald Trump ar putea pierde majoritatea în Congres după ce mai mulți aleși republicani amenință că vor demisiona, denunțând „aroganța administrației” # Aktual24
Într-un moment de maximă tensiune pentru Partidul Republican, reprezentanta Marjorie Taylor Greene a anunțat vineri seara că demisionează din Camera Reprezentanților, cu efect de la 5 ianuarie 2026. Decizia, luată la mijlocul mandatului, a declanșat un val de panică în rândul republicanilor și a alimentat zvonurile că plecarea ei este doar prima dintr-o serie lungă, […]
12:00
”M-a deranjat cel mai tare”. Primele critici dure ale președintelui Dan la adresa serviciilor de informații # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Summitul pentru Guvernanță Digitală, că securitatea cibernetică a țării este „destul de bună”, însă România rămâne vulnerabilă în fața campaniilor de dezinformare, din cauza lipsei unor sisteme automate de detectare și a comunicării necoordonate a instituțiilor statului. Șeful statului a fost întrebat cum vede integrarea tehnologiei în […]
11:50
Campanie disperată a lui Ciolacu împotriva oponentului de la PNL-USR. Campanie murdară la Buzău: ”În spate se află acelaşi partid care controlează judeţul acesta de 20 de ani” # Aktual24
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susţine, într-o postare publică, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa ”de mafia politică locală”. Mihai Răzvan Moraru a distribuit, luni seară, pe Facebook, un clip video în care un bărbat îl acuză că ar fi doar faţada unei grupări. ”Noi suntem […]
11:40
„Signora Doubtfire”: Un italian s-a deghizat în mama sa decedată și i-a încasat pensia timp de trei ani # Aktual24
Un bărbat de 56 de ani din Borgo Virgilio, provincia Mantua (Italia), a fost arestat după ce autoritățile au descoperit una dintre cele mai bizare fraude cu pensii din ultimii ani. Acesta s-a deghizat în propria mamă decedată, Graziella Dall’Oglio, pentru a-i reînnoi cartea de identitate și a continua să încaseze pensia acesteia în valoare […]
11:30
Traseul dronei rusești prin trei județe din România. „Piloții aveau aprobarea de a angaja ținta”, dar aceasta a dispărut # Aktual24
O dronă de proveniență rusească a intrat marți dimineață în spațiul aerian al României și a traversat succesiv județele Tulcea, Galați și Vrancea, înainte ca radarul să o piardă definitiv. Ministerul Apărării Naționale anunță că drona nu se mai află pe teritoriul țării noastre. Incidentul a generat una dintre cele mai ample mobilizări aeriene din […]
11:30
Georgescu, tot mai obsedat de Nicușor Dan: ”Băiatul ăsta spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are unele bănuieli despre mine” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a lansat noi atacuri violente la adresa președintelui Nicușor Dan, marți, în timp ce se afla la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. „Am văzut și eu cum ați văzut și dvs. că Nicușor Dan spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are […]
Acum 6 ore
11:20
Răscoala lui Georgescu: extremistul anunță că merge la Alba Iulia de 1 Decembrie. Îndemnuri masive pe TikTok: ”Să venim cu mic cu mare alături de adevăratul președinte” # Aktual24
Liderul extremist pro-rus Călin Georgescu a confirmat, marți, că de 1 Decembrie va fi prezent la Alba Iulia. Anunțul a fost făcut în fața secției de poliției, unde a venit să semneze pentru controlul judiciar. TikTok este inundat de filmulețe prin care românii sunt chemați la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru a fi alături […]
11:10
Două apartamente, cuprinse de flăcări după explozia unei butelii, la Însurăței. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, întrucât proprietarii nu erau acasă # Aktual24
Au fost momente de panică, luni după-amiază, în localitatea Însurăței, județul Brăila, după ce o explozie puternică a zguduit un bloc de pe Șoseaua Brăilei, urmată de un incendiu violent. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, proprietarii apartamentului în care s-a produs deflagrația nefiind acasă la momentul incidentului, scrie cotidianul local Jurnalul de Brăila. […]
10:50
Cum a elaborat echipa lui Trump „planul de pace” pentru Ucraina. Au scris după dictarea rusă, anunță Wall Street Journal # Aktual24
Publicația americană The Wall Street Journal a reconstituit evenimentele care au dus la apariția planului în 28 de puncte al administrației americane pentru o rezolvare pașnică a războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. În octombrie, președintele american Donald Trump a instruit echipa sa de securitate națională să elaboreze un plan pentru a pune capăt războiului din […]
10:40
Atacuri cu drone, de o precizie chirurgicală, asupra uzinei militare de la Taganrog, unde sunt modernizate bombardierele strategice rusești Tu-95MS/MSM, care lansează rachete asupra Ucrainei # Aktual24
În noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a executat una dintre cele mai ambițioase operațiuni cu drone din ultimul an: un atac masiv asupra Centrului Științific-Tehnic Beriev (TANTK Beriev) din Taganrog, regiunea Rostov. Fabrica, fondată în 1934, este unul dintre puținele locuri din Rusia unde se efectuează modernizarea […]
10:20
Breaking: O dronă rusească a căzut pe acoperișul unei case din raionul moldovean Florești. O altă dronă a pătruns în Vrancea și se află încă în aer # Aktual24
O dronă cu litera „Z”, simbol asociat invaziei Rusiei în Ucraina, a căzut marți dimineață peste casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat […]
10:10
„Ciolanul cu fasole” gratis dispare din meniul de 1 Decembrie al primăriilor: „Masa asta ar fi trebuit să fie pentru oamenii sărmani, nu pentru toți, care sunt cu burţile pline” # Aktual24
Cu bugetele locale tot mai subțiate în contextul crizei economice, mai mulți primari din România fac economii la petrecerile naționale. În anumite orașe, tradițiile fastuoase de Ziua Națională și de Revelion sunt reduse sau eliminate – din rațiuni financiare, spun autoritățile, citate de Antena 3 CNN. De pildă, la Alba Iulia, de 1 Decembrie nu […]
09:40
Se tăvălesc „suveraniștii” lui Simion: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, l-a invitat pe Zelenski la Varșovia # Aktual24
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat în timpul unei vizite la Praga că îl așteaptă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în Varșovia și speră că invitația sa va fi acceptată. Potrivit publicației poloneze Wiadomosci, declarațiile au fost făcute la o conferință de presă pe 24 noiembrie, după întâlnirea dintre președinții Poloniei și Cehiei. Liderii au […]
Acum 8 ore
09:10
Noi atacuri ale Rusiei la granița cu România: MapN a ridicat de la sol două avioane F-16, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian românesc # Aktual24
Ministerul Apărării Naționale anunță că radarele militare au detectat pătrunderi neautorizate de drone în spațiul aerian românesc, în dimineața zilei de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea. Conform unui comunicat MApN, la ora 06:28, două aeronave Eurofighter Typhoon de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Ținta aeriană a traversat spațiul […]
08:50
O nouă „reușită” a lui Putin: Armata suedeză se pregătește să achiziționeze rachete cu rază lungă de acțiune, care ar putea lovi Moscova și Sankt-Petersburg # Aktual24
Televiziunea publică suedeză SVT a dezvăluit că Forțele Armate ale Suediei pregătesc achiziționarea de rachete de croazieră cu bătaie de până la 2.000 km – suficient pentru a atinge ținte din regiunea Moscova sau Sankt Petersburg. Informația provine dintr-un briefing intern al comandantului suprem, generalul Micael Bydén, și a fost confirmată ulterior de ministrul apărării, […]
08:40
O pizză neobișnuită a devenit virală în Brazilia: un local din Garanhuns, statul Pernambuco, a început să vândă pizza cu tanajura, o specie de furnică zburătoare apreciată regional pentru gustul și textura sa crocantă. Un videoclip care s-a viralizat pe rețelele sociale surprinde un client care degustă pizza cu tanajura și a laudă aroma distinctă […]
08:20
Rachete, în loc de pastile: bolnavii de cancer sau diabet din Rusia, condamnați practic la moarte din cauza penuriei cronice de medicamente # Aktual24
Rusia se află în plină criză a aprovizionării cu medicamente esențiale, afectând în mod deosebit persoanele cu diabet și cancer. Conform unui raport al Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CPD) din cadrul Consiliului Național pentru Securitate și Apărare al Ucrainei, citat de agenția de presă UNN, deficitul de medicamente a evoluat într-o problemă sistemică care afectează […]
08:10
Soția lui Bruce Willis se pregătește pentru moartea actorului și intenționează să doneze cercetătorilor științifici creierul acestuia # Aktual24
Emma Heming-Willis, soția actorului hollywoodian Bruce Willis, a făcut publice pregătirile pentru sfârșitul vieții actorului, ca urmare a deteriorării constante a stării sale de sănătate. Actorul se confruntă cu pierderi cognitive semnificative și necesită îngrijire non-stop, conform declarațiilor făcute de Heming-Willis și citate de USA Today. Într-un interviu, Emma a explicat că, deși discuțiile despre […]
07:50
Curtea Constituțională va analiza marți sesizările magistraților și ale AUR privind legea care reglementează plata pensiilor private din Pilonul II și Pilonul III # Aktual24
Curtea Constituțională a României va dezbate marți, 25 noiembrie, dezbaterile asupra sesizărilor depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție și de partidul AUR, cu privire la legea care stabilește noile reguli de plată a pensiilor private din Pilonul II și Pilonul III. Proiectul de lege, adoptat în Parlament la jumătatea lunii octombrie, a stârnit […]
07:40
Kievul, în beznă, după un atac rusesc de amploare, cu rachete balistice și drone, care a vizat structura energetică, blocuri de locuințe și alte obiective civile # Aktual24
Un atac de amploare lansat în noaptea de 25 noiembrie a lovit capitala Ucrainei și alte orașe, generând incendii violente și provocând morți și răniți. Potrivit autorităților ucrainene, citate de Kyiv Independent, Rusia a folosit drone Shahed și rachete balistice Kinzhal, vizând atât infrastructura energetică, cât și zonele rezidențiale. Ministerul Energiei a descris atacul drept […]
Acum 12 ore
07:20
Talibanii acuză că atacurile pakistaneze din ultimele ore ar fi provocat moartea a zece civili afgani – nouă copii și o femeie # Aktual24
Cel puțin zece civili, dintre care nouă copii și o femeie, ar fi murit în urma unor atacuri aeriene lansate de forțele pakistaneze în cursul nopții de luni spre marți, potrivit declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului taliban. Acesta afirmă că loviturile au vizat o locuință civilă din provincia Khost, care ar fi […]
07:10
Deși există dovezi clare că planul de pace a fost făcut de ruși, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt afirmă: „Este complet eronat să spui că Trump favorizează Rusia” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins ferm afirmațiile potrivit cărora președintele Donald Trump și administrația sa ar favoriza Rusia în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Într-o declarație adresată presei, Leavitt a subliniat că ideea conform căreia Statele Unite nu ar fi angajate în mod egal cu ambele părți este „total […]
Acum 24 ore
00:20
Cincizeci de elevi dintre cei peste 300 răpiți dintr-o școală din Nigeria au reușit să scape # Aktual24
Cincizeci dintre cei 303 elevi răpiți săptămâna trecută dintr-o școală catolică nigeriană au evadat și s-au întors acasă, a anunțat duminică Asociația Bisericii Catolice și a Creștinilor din Nigeria (CAN). Însă 253 dintre cei răpiți, inclusiv 12 membri ai personalului și profesori, se află încă în mâinile răpitorilor, a declarat președintele CAN, episcop catolic Bulus […]
00:00
Administrația Trump va analiza dacă va desemna anumite filiale ale Frăției Musulmane drept organizații teroriste # Aktual24
Președintele Donald Trump a semnat, luni ,un ordin executiv prin care ordonă administrației sale să determine dacă va desemna anumite filiale ale Frăției Musulmane, cum ar fi cele din Liban, Egipt și Iordania, drept organizații teroriste străine și pe membrii săi teroriști globali desemnați special, a declarat Casa Albă, potrivit Reuters. „Președintele Trump se confruntă […]
24 noiembrie 2025
23:30
Un mecanic de locomotivă din Germania a fost reținut după ce a trecut de o stație fără să oprească. El ar fi condus beat # Aktual24
Un mecanic de locomotivă a fost acuzat că a condus beat un tren aglomerat prin cel mai populat land al Germaniei, Renania de Nord-Westfalia. Trenul regional, RE6, trebuia să oprească într-o stație din orașul Rheda-Wiedenbrück, în vestul landului. Însă, se pare că mecanicul de locomotivă a trecut cu trenul pe lângă stație și a oprit […]
23:10
Controversata Fundație Umanitară pentru Gaza, susținută de SUA și de Israel, își încheie activitatea în enclavă # Aktual24
Controversata companie privată, susținută de SUA și Israel, care distribuia alimente în Gaza, a anunțat sfârșitul operațiunilor sale în teritoriul devastat. Fundația Umanitară Gaza (GHF), care avea patru centre de distribuție a alimentelor care au devenit focare de haos și violență mortală între mai și octombrie, a declarat într-un comunicat că se va închide definitiv, […]
22:40
Un al treilea ucrainean arestat pentru sabotarea în favoarea Rusiei a unei linii ferate în Polonia # Aktual24
Un al treilea ucrainean suspectat de colaborare cu Rusia pentru sabotarea unei linii ferate din Polonia a fost arestat, au anunțat, luni, procurorii polonezi. Polonia, un aliat major în lupta Kievului împotriva invaziei Rusiei, a pus deja sub acuzare în lipsă alți doi ucraineni pentru explozia de pe linia Varșovia-Lublin care leagă Varșovia de granița […]
22:30
Percheziții la două sedii Amazon din Italia într-o anchetă privind contrabanda cu produse din China # Aktual24
Poliția italiană a efectuat luni percheziții la două sedii Amazon din Italia, ca parte a unei anchete privind presupusa contrabandă cu mărfuri chinezești, au declarat trei surse cu cunoștințe directe despre caz. Zeci de ofițeri din cadrul Guardia di Finanza, poliției fiscale și agenției vamale, au confiscat aproximativ 5.000 de produse la un centru logistic […]
22:00
Noua propagandă de pe TikTok de idealizare a comunismului: ”Mama lucra în uzină și primea pachete cu Mars, KitKat”. Peste 22.000 de conturi lucrează în beneficiul ”suveraniștilor” # Aktual24
Gruparea civică ALERT de pe TikTok atrage atenția, într-un mesaj transmis redacției aktual24.ro, asupra unei noi campanii ”suveraniste” de idealizare a trecutului comunist al României. Beneficiarii politici ai acestei campanii nu sunt greu de ghicit. ”Avem o vechime de 5 ani, suntem peste 100 de membri și acționăm împotriva propagandei pro-ruse și comuniste”, ne-a transmis […]
21:50
O echipă a Salvamont Râșnov a Serviciului Județean Salvamont Brașov, a intervenit de urgență, duminică seară, pentru localizarea unui turist care a sunat la 112 spunând că se află într-o stare avansată de epuizare și hipotermie în apropiere Lacului Țigănești, în munții Bucegi. După șapte ore de căutări în noapte, fără succes, salvamontiștii au revenit […]
21:40
Bihor: Adolescent dus la spital după ce a băut suc în care un prieten zdrobise și medicamente # Aktual24
Un elev de clasa a X-a din Borș, județul Bihor, a ajuns, săptămâna trecută la spital, după ce a băut un „cocktail” făcut din suc și medicamente de un prieten de aceeași vârstă, potrivit Bihoreanul. „Era ora 14, când băiatului i s-a făcut rău. Vorbea greu, abia se ținea pe picioare. Diriginta l-a dus la […]
21:30
Un șofer beat care a rămas blocat cu TIR-ul pe calea ferată, arestat de polițiști după ce a fost prins din nou băut la volan # Aktual24
Un șofer în vârstă de 64 de ani, din Mediaș, județul Sibiu, care în urmă cu câteva zile a ajuns cu TIR-ul pe calea ferată și a rămas blocat acolo, a fost arestat, luni, pentru 30 de zile după ce a fost prins din nou beat la volan. Pe 16 noiembrie, în timp ce conducea […]
21:20
Wizz Air reacționează după incidentul de la Koln, unde doi români au alegat pe pistă după avion. Un pasager a declarat că procedura de îmbarcare a fost defectuoasă. „ Cei doi din video nu au fost singurii rămaşi pe lângă” # Aktual24
După incidentul de pe aeroportul din Koln, unde doi români au spart geamul unei ieșiri de urgență și au alergat pe pistă pentru a prinde avionul spre București, compania Wizz Air a transmis că accesul neautorizat în zonele de manevră este strict interzis și reprezintă un risc major pentru siguranța pasagerilor și a zborurilor. „Numai […]
21:10
Negocierile din ultimele zile pe tema păcii din Ucraina sunt de interes pentru toată lumea. Mai ales pentru statele europene, a căror securitate depinde mult de ce se întâmplă în acest conflict. Iar România, una dintre statele de pe flancul estic al NATO, o țară care nu mai are niciun tampon între ea și Rusia […]
21:10
Israelul concediază definitiv importanți ofițeri superiori din cauza „eșecului” de a preveni atacul Hamas din 7 octombrie: ”Lecțiile acelei zile sunt numeroase și semnificative” # Aktual24
Șeful armatei israeliene, locotenentul general Eyal Zamir, a declarat că a concediat mai mulți ofițeri superiori și i-a mustrat pe alții pentru eșecul lor de a preveni atacurile Hamas din octombrie 2023. Decizia a fost anunțată duminică seară, în urma unei anchete interne, relatează DW. Zamir a declarat că a concediat și a mustrat comandanți […]
20:40
Compania ucraineană Naftogaz și ORLEN LNG din Polonia au semnat contracte pentru a furniza Ucrainei aproape 1 miliard de metri cubi # Aktual24
Cea mai importantă companie energetică din Ucraina, Naftogaz și ORLEN din Polonia au semnat un acord final pentru livrarea a 300 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate din SUA către Ucraina în primul trimestru al anului 2026, au anunțat companiile. GNL-ul american livrat prin Polonia și Grecia face parte din efortul mai […]
20:20
Consilierul pe politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat luni, potrivit presei de stat ruse, că propunerea de contra-plan europeană la documentul american în 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina „la prima vedere este complet neconstructivă și nu ni se potrivește”. Marea Britanie, Franța și Germania au elaborat un contra-plan cu o […]
20:10
Primarul Londrei a salutat cu prudență informațiile conform cărora va putea impune o taxă turistică vizitatorilor care petrec noaptea în capitală. Se așteaptă ca ministrul de finanțe Rachel Reeves să le acorde primarului Londrei, Sadiq Khan, și altor autorități locale autoritatea de a face acest lucru prin intermediul proiectului de lege English Devolution and Community […]
20:00
AUR vrea să-l bage la pușcărie pe Nicușor Dan pentru că ar fi plecat din ședinta CSAT. Deputat AUR: ”Da, e de pușcărie” # Aktual24
Deputatul extremist Dan Tănasă susține că președintele Nicușor Dan ar trebui să fie condamnat la închisoare cu executare pentru că a plecat dintr-o ședință a CSAT pentru a participa la o reuniune video cu liderii Uniunii Europene. ”Da, e de pușcărie”, susține Tănasă preluând o postare a unei ”influnceriță” AUR, fostă PNL. Da, e […]
19:50
Parchetul General îl acuză pe Ciprian Ciucu de fake news: ”A publicat informații nereale privind o cauză penală” # Aktual24
Parchetul General a emis, luni seară, un comunicat în care îl acuză pe Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Generală, că a difuzat ”informații nereale” privind implicarea sa într-un dosar în care oligarhi ruși au primit acte false românești. ”În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie, 2025, primarul unui sector din municipiul București a publicat […]
19:30
O nouă lege pentru viitorii șoferi. Cei care dețin B1 nu mai trebuie să susțină proba teoretică pentri obținerea categoriei B # Aktual24
Senatul a adoptat, luni, în urma reexaminării solicitate de preşedinte, proiectul de lege de modificare a Ordonanţei de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice, stabilind că persoanele care deţin permis de conducere categoria B1, obţinut la vârsta de 16 ani sau 17 ani, vor fi exceptate de la susţinerea probei teoretice pentru obţinerea permisului de […]
19:10
ANALIZĂ Pro și anti Ucraina. Care sunt taberele de politică externă din administrația Trump # Aktual24
Obișnuim să vedem echipele de guvernare – din America sau oricare țară – ca pe niște monoliți, entități care acționează ca o singură persoană. În realitate, rareori este cazul. Desigur, decidentul suprem rămâne președintele Donald Trump, dar de multe ori poate fi „manipulat” sau condus într-o anumită direcție de inițiativele și sfaturile celor din subordinea […]
19:10
Primar PSD reținut pentru viol. PSD l-a ”suspendat” abia acum, deși dosarul a fost deschis de o lună # Aktual24
Traian Simionca, primarul PSD al comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol. Măsura a fost dispusă de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, în cadrul unui dosar penal deschis […]
18:20
„Manevră” sau speranțe reale? Putin spune că discuțiile de la Geneva „ar putea fi baza pentru pace” # Aktual24
O variantă a propunerii americane de a pune capăt războiului din Ucraina „ar putea, în principiu, să stea la baza unui acord final de pace”, a transmis astăzi Kremlinul, într-un rezumat al unei convorbiri telefonice între președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Cei doi lideri au discutat despre propunerea SUA pentru […]
