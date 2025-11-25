Kallas afirmă că revenirea Rusiei în G8 nu ar trebui să aibă loc în niciun caz

12:20

Țările de Jos au început demersurile pentru crearea unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune de producție proprie, inspirată din capacitățile rachetei americane Tomahawk, după ce au invocat cererea tot mai mare pentru astfel de armament la nivel global și disponibilitatea limitată pe piața internațională, informează Army Recognition. © G4Media.ro.