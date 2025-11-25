Kallas afirmă că revenirea Rusiei în G8 nu ar trebui să aibă loc în niciun caz
G4Media, 25 noiembrie 2025 15:00
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat în cadrul emisiunii Today a BBC că acordul pentru încheiarea războiului trebuie să fie încheiat astfel încât să împiedice Rusia să invadeze din nou Ucraina. „Dacă vrem să punem capăt acestei situații odată pentru totdeauna, trebuie să obținem concesii din partea Rusiei", a spus Kallas. În ceea […]
• • •
Acum 5 minute
15:20
Moda are un mod subtil, dar ferm, de a influența nu doar garderoba, ci și starea de spirit. În pragul unui nou sezon, toamna și iarna se transformă într-un decor pentru rafinament și eleganță. Este momentul în care accesoriile capătă greutate, iar alegerea perechii potrivite de pantofi devine mai mult decât o chestiune de stil […]
15:20
Germania începe operaţiunile de desfăşurare a sistemului antirachetă Arrow 3, ce îi va permite să detecteze şi să intercepteze rachete balistice în afara atmosferei terestre # G4Media
Forţele armate germane au anunţat începerea operaţiunilor în vederea desfăşurării noului sistem antirachetă Arrow 3, informează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Inspectorul general Carsten Breurer, comandantul Bundeswehr, şi general-locotenentul Holger Neumann, comandantul aviaţiei militare, urmează să declare operaţional sistemul în 3 decembrie, la baza aeriană Holzdorf/Schoenewalde. Arrow 3 va permite Germaniei pentru […]
15:20
Secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, a lansat o campanie menită să redea politețea în călătoriile cu avionul. Exact la timp pentru aglomerația de Ziua Recunoștinței, administrația Trump a prezentat o inițiativă care ar trebui să încurajeze bunul-simț, dar care a stârnit deja controverse, scrie The New York Times. Campania, anunțată miercuri printr-un videoclip are scopul, […]
15:20
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat în urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani, transmite The Telegraph. O sursă a declarat pentru ABC News că „detaliile minore" trebuie încă rezolvate, dar a afirmat că „ucrainenii au acceptat acordul de pace". Rusia a semnalat însă că va respinge modificările aduse planului inițial […]
15:20
Vaticanul a publicat o nouă notă doctrinară pe tema monogamiei, care susține printre altele că susţine că sexul uneşte cuplurile şi nu ar trebui redus doar la finalitatea sa procreativă # G4Media
Vaticanul a publicat marţi o nouă notă doctrinară a Departamentului pentru doctrina credinţei, aprobată de papa Leon al XIV-lea, pe tema monogamiei şi care, printre alte afirmaţii, susţine că sexul uneşte cuplurile şi nu ar trebui redus doar la finalitatea sa procreativă, informează agenţia de știri ANSA. Documentul, intitulat "Una caro. Elogio della monogamia", afirmă […]
Acum 15 minute
15:10
Al patrulea suspect în jaful de la Luvru a fost arestat / Bijuteriile furate rămân de negăsit # G4Media
Era ultimul membru al grupului căutat pentru jaful secolului din Muzeul Luvru, din 19 octombrie. Al patrulea suspect a fost arestat marți dimineață de anchetatorii brigăzii de combatere a banditismului (BRB), au declarat pentru Le Figaro surse concordante, confirmând o informație publicată de Parisien. El se află în prezent în arest preventiv la sediul poliției […]
Acum 30 minute
15:00
Proiect de OUG pentru tăierea ilegală a copacilor din orașe: până la 3 ani de închisoare / În cazurile documentate de G4Media, din Sectoarele 2 și 3 au dispărut în ultima săptămână peste 50 de arbori # G4Media
Proiectul de ordonanță de urgență care modifică articolul 140 din Codul Silvic, anunțat de ministra Mediului în replică la tăierile ilegale de arbori din București, a fost publicat în transparență decizională pe 22 noiembrie. Astfel, tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a vegetației forestiere aflate pe spațiile verzi din intravilan se transformă în infracțiune pedepsită […]
15:00
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat în cadrul emisiunii Today a BBC că acordul pentru încheierea războiului trebuie să fie încheiat astfel încât să împiedice Rusia să invadeze din nou Ucraina. „Dacă vrem să punem capăt acestei situații odată pentru totdeauna, trebuie să obținem concesii din partea Rusiei", a spus Kallas. În ceea […]
15:00
Planul american pentru Ucraina: „Rusia folosește diplomația ca armă de război” / De ce crede cercetătorul Peter Pomerantsev că Europa “este percepută ca un vasal al Statelor Unite și al Rusiei” # G4Media
Cercetătorul și jurnalistul britanic Peter Pomerantsev, născut la Kiev, autor a două lucrări de referință despre propaganda rusă, afirmă, într-un interviu pentru Le Monde, că Rusia are o concepție despre diplomație foarte diferită față de Occident. "Rusia folosește diplomația ca pe o armă de război în sine", spune acesta. "Uitați-vă ce au făcut în Siria: […]
Acum o oră
14:50
Decizie CJUE în cazul a doi cetățeni polonezi căsătoriți în Germania: Un stat membru are obligația de a recunoaște căsătoria dintre doi cetățeni ai Uniunii de același sex încheiată legal într-un alt stat membru # G4Media
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) consideră că refuzul recunoașterii unei căsătorii între doi cetățeni ai Uniunii, încheiată legal într-un alt stat membru în care aceștia și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere, este contrar dreptului Uniunii, deoarece aduce atingere acestei libertăți, precum și dreptului la respectarea vieții private și de familie. Statele […]
14:40
Mașinile electrificate au depășit vânzările celor pe benzină și motorină / Creștere de 4,9% a vânzărilor de mașini noi la nivel european # G4Media
Vânzările de autoturisme noi în Europa au crescut cu 4,9% în octombrie, pe fondul unei creșteri în înmatriculările de mașini electrice. Potrivit datelor publicate de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA), citate de Reuters, mașinile electrice le-au surclasat pe cele pe benzină și motorină.
14:40
Amazon, suspectată că a acţionat ca un „cal troian” într-un caz de fraudă vamală în Italia # G4Media
Poliţia italiană a descins luni în două locaţii ale Amazon, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse fraude vamale şi fiscale legate de importuri chinezeşti, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate investigaţiei, transmite News.ro.
14:40
Ronnie O'Sullivan (49 de ani) este din punctul multor specialiști cel mai mare jucător de snooker din istorie, iar cel supranumit „The Rocket" a povestit cum și-a redescoperit pasiunea pentru sportul care i-a adus consacrarea. Mai mult decât atât, Ronnie spune că „există ceva dincolo de perfecțiune". În luna august a acestui an, Ronnie a […]
14:40
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București resping proiectul de reformă a pensiilor magistraților și cer CSM să dea un aviz negativ # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au respins, marți, proiectul de reformă a pensiilor magistraților. „Procurorii din cadrul Parchetului de lângă Curtea de Apel București, întruniți la data de 24.11.2025 in Adunare Generală, au exprimat, cu majoritatea celor prezenți, un punct de vedere negativ referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea […]
14:30
Ciprian Ciucu susținătorilor săi din sectorul 6: Ca primar general voi debloca proiecte importante pentru sectorul nostru # G4Media
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și unul dintre cei mai apreciați administratori ai Bucureștiului, le-a transmis recent locuitorilor sectorului un mesaj clar: decizia de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei a fost motivată de încrederea oamenilor și de nevoia de a debloca marile proiecte ale orașului. Mulți cetățeni i-au spus direct, pe stradă, sau […]
Acum 2 ore
14:20
Ministrul Investițiilor: Cererea de plată 4 o vom depune în jur de 15 decembrie / Probabil va fi cea mai rapidă cerere din istoria PNRR / Este vorba de granturi în valoare de 2,62 miliarde de euro # G4Media
Cererea de plată 4 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) va fi depusă în jurul datei de 15 decembrie şi în februarie ar putea intra 2,62 miliarde euro din granturi, iar din cererea de plată 3 ar mai putea intra cel puţin 500 milioane de euro, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor […]
14:20
Primăria Iași, trofeul internațional „Mărul de Aur” pentru demersurile privind dezvoltarea turismului / Orașul e singurul din România în top cinci orașe europene cu cele mai rapide rate de creștere economică, în ultimii 15 ani, conform analizei Oxford Economics # G4Media
Edilul Iașului, Mihai Chirică, anunță că trofeul „mărul de aur" revine, anul viitor, primăriei pe care o conduce, în semn de recunoaștere a demersurilor de promovarea și dezvoltare a turismului. „Am candidat și am câștigat acest trofeu important care demonstrează pașii importanți pe care i-am făcut pentru recunoașterea Iașului ca o destinație turistică excepțională", a […]
14:20
Consumatorii britanici se pregătesc să cheltuiască peste 10,2 miliarde de lire în perioada Black Friday, potrivit celor mai recente estimări realizate de Barclays. Aproape jumătate dintre cumpărători intenționează să profite de reduceri, cu o medie de 430 de lire de persoană, cu aproape 100 de lire mai mult decât anul trecut, scrie Fashion Network. Cu […]
14:20
Coaliţia de guvernare discută restanţele ce privesc reforma pensiilor magistraţilor şi tăierile de salarii din administraţia publică # G4Media
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit, marţi, la Palatul Victoria, pe agenda discuţiilor aflându-se, în continuare, restanţele privind reforma pensiilor magistraţilor, unde se aşteaptă avizul CSM-ului dar şi tăierile de salarii din administraţia publică, cu care PSD nu este de acord, transmite News.ro. Principala discuţie din coaliţie vizează legea privind reforma pensiilor magistraţilor, Guvernul dorind […]
14:10
Hotel Rex, monument istoric din Mamaia, inaugurat de Carol al II-lea, scos la licitație pentru 10 milioane de euro de un executor judecătoresc # G4Media
Hotel Rex, simbol și monument istoric din stațiunea Mamaia, inaugurat de Regele Carol al II-lea în 1936, a fost scos la licitație pentru 10 milioane de euro de executorul judecătoresc Constantin Adrian Stoica, transmite Info Sud-Est. Informația a fost publicată inițial de Ziua de Constanța care notează că licitația, pentru clădire și parcare, va avea […]
14:10
Tot mai mulți tineri sub 30 de ani stau la coadă pentru o masă caldă, la cantina socială, în Italia / „Nu reușesc să-și acopere cheltuielile, chiar dacă lucrează” # G4Media
Emilia-Romagna ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de beneficiari ai cantinelor sociale din Italia, potrivit Curierul Italiei, care citează Corriere della Sera. Sunt multe persoane cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani și mame singure cu copii, care vin pentru o masă caldă. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 […]
14:10
Platforma media de investigaţii germană Correctiv, care cercetează dezinformarea rusească şi structurile de putere pe care Putin le construieşte în Europa, declarată „indezirabilă” în Rusia # G4Media
Platforma media de investigaţii germană Correctiv a anunţat marţi că a fost clasificată drept „organizaţie străină indezirabilă" în Rusia, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Aceasta înseamnă că activităţile noastre în Rusia sunt interzise", a anunţat Correctiv de la sediul său din oraşul Essen din Germania. Cetăţenii ruşi care au contact cu Correctiv […]
14:00
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private # G4Media
Curtea Constituțională a admis, marți, sesizarea care vizează legea privind pensiile private. Judecătorii CCR au admis în parte sesizarea, constatând că sunt neconstituționale prevederile care includ discriminarea pozitivă a bolnavilor cu afecțiuni oncologice față de cei cu alte boli cu risc vital imediat, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Decizia a fost luată cu majoritate […]
14:00
Organizația World Vision România solicită Academiei Române revizuirea definiţiei pentru „femeie” / În dicţionarele de sinonime la termenul „femeie” apar sinonime şi sensuri precum nevastă, muiere și femeie de serviciu # G4Media
World Vision România solicită Academiei Române, de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, revizuirea şi actualizarea definiţiei pentru „femeie" din Dicţionarul explicativ al limbii române, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, marţi, Agerpres, în contextul în care dicţionarele de sinonime listează în continuare pentru „femeie" sinonime şi sensuri precum nevastă, muiere, femeie de serviciu, […]
14:00
Millenialii revin în magazine de Black Friday pentru a evita falsurile și pentru oferte reale # G4Media
Millenialii revin în magazine de Black Friday pentru a evita falsurile și pentru a căuta oferte care să ofere valoare reală, nu doar prețuri mici. În timp ce costul rămâne criteriul principal pentru al treilea an la rând, importanța lui scade, doar 66% dintre cumpărători îl consideră decisiv, cu 11 puncte procentuale mai puțin față […]
14:00
Ministrul Energiei: În momentul de faţă, sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România / Interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că în momentul de faţă, sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România iar interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid, transmite News.ro. "În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona […]
13:50
De ce a pierdut Nicușor Dan, la CCR, acțiunea împotriva „Legii Vexler”, de combatere a extremismului # G4Media
Curtea Constituțională și-a publicat motivarea deciziei prin care a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate ridicată de președintele Nicușor Dan privitor la așa-numita „Lege Vexler", care completa o ordonanță de urgență din 2002 privind combaterea extremismului. În esență, președintele Nicușor Dan obiecta că în lege nu sunt definite exact noțiuni precum legionar, fascist, materiale legionare, […]
13:50
Ronnie O'Sullivan (49 de ani) este din punctul multor specialiști cel mai mare jucător de snooker din istorie, iar cel supranumit „The Rocket" a povestit cum și-a redescoperit pasiunea pentru sportul care i-a adus consacrarea. Mai mult decât atât, Ronnie spune că „există ceva dincolo de perfecțiune". În luna august a acestui an, Ronnie a […]
13:30
Percheziţii în mai multe landuri din Germania după ameninţări cu bombă ce au vizat şcoli, gări şi locuri publice # G4Media
Poliţia germană a efect
13:30
Cătălin Gherghe, decanul Facultății de Matematică din București: Niciodată să nu-l criticați pe un elev dacă greșește, dimpotrivă, să-i spuneți că din greșeală se poate învăța # G4Media
Cătălin Gherghe, decan al Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București (FMI-UB) și coordonator al lotului național de matematică, a declarat că „niciodată să nu-l criticați pe un elev dacă greșește, dimpotrivă, să-i spuneți că din greșeală se poate învăța”. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Educația la putere de la TVR 2. „Trebuie tot timpul […] © G4Media.ro.
13:30
RAPORT România, în plutonul țărilor cu peste 50% din hotărările importante pronunțate de CEDO în ultimii zece ani care încă nu au fost puse în aplicare / Ungaria este campioană absolută, România conduce la cel mai mare număr de hotărâri importante în așteptare # G4Media
Bulgaria, Ungaria, Italia, Polonia și România au continuat să fie țările cu cele mai mari dificultăți în aplicarea hotărârilor CEDO în 2024, se arată într-un raport realizat de European Implementation Network, consultat de G4Media.ro. Potrivit sursei citate, România a continuat să aibă cel mai mare număr de hotărâri importante pendinte sau în așteptare (111), în […] © G4Media.ro.
13:30
Soluția lui Daniel Băluță pentru rezolvarea termiei în București: ”Fuziune ELCEN cu RADET” # G4Media
Invitat la emisiunea Observator 19, de la Antena 1, primarul sectorului 4, Daniel Băluță a fost întrebat de cum va rezolva problema căldurii și a apei calde în București. ”Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET. În plus, intensificarea ritmului de schimbare a țevilor și schimbarea tehnologiei, pentru că nu este suficient doar să înlocuim țevi! Există […] © G4Media.ro.
13:30
Curtea de Apel Bucureşti a decis reevaluarea ofertei declarate câştigătoare pentru construcţia noului stadion „Dan Păltinişanu” din Timişoara # G4Media
Curtea de Apel Bucureşti a judecat recursul la o contestaţie care viza licitaţia Companiei Naţionale de Investiţii pentru noul Stadion ”Dan Păltinişanu” de la Timişoara, stabilind că trebuie reevaluată oferta declarată câştigătoare, transmite News.ro. Asocierea condusă de Concelex, clasată pe locul al doilea în urma licitaţiei, a depus contestaţie în luna aprilie la Tribunalul Bucureşti, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:20
Nicuşor Dan spune că folosește un consilier AI la Președinție: „Eu, personal, îl folosesc doar pe cel al lui Google” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, dacă şi-a luat un consilier AI la Preşedinţie, el răspunzând afirmativ şi precizând că el, personal, îl foloseşte doar pe cel al lui Google, transmite News.ro. © G4Media.ro.
13:20
Ce simți când nu simți muzica: anhedonia muzicală, tema celui mai nou documentar marca Electric Castle (Parteneriat) # G4Media
Electric Castle lansează „In A World That Won’t Stop Singing / Într-o lume care cântă fără oprire”, un emoționant documentar despre doi tineri care trăiesc cu anhedonie muzicală, o condiție neurologică rară care îi împiedică să simtă plăcere atunci când ascultă muzică. Filmul este o pledoarie pentru acceptarea diversității și bucuria multiplă pe care un […] © G4Media.ro.
13:20
România este lider în Uniunea Europeană la creşterea veniturilor reale per capita ale gospodăriilor în ultimii 20 de ani, cu un avans de 134% # G4Media
Veniturile reale per capita ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au crescut cu 22% între 2004 şi 2024, însă România a avut cea mai mare creştere a acestor venituri dintre toate statele membre, cu un avans de 134%, arată datele publicate marţi de Eurostat, transmite Agerpres. Alte state membre cu creşteri puternice ale veniturilor reale per […] © G4Media.ro.
13:10
„Versace este un brand unic și extraordinar, dar în același timp complementar cu Prada și Miu Miu din punct de vedere estetic și al percepției consumatorilor,” a declarat Andrea Guerra, CEO al Prada Group, într-un interviu acordat publicației La Repubblica. „Totodată, Versace împărtășește afinități importante cu mărcile noastre: este ancorat în cultură, în reflecție profundă […] © G4Media.ro.
13:10
Verdict dur pentru fanii lui Michael Schumacher: „Nu cred că-l vom mai vedea vreodată”, spune un prieten apropiat # G4Media
Richard Hopkins, fost mecanic în Formula 1 și prieten apropiat al lui Michael Schumacher în anii ’90, a vorbit recent despre starea de sănătate a germanului, iar verdictul acestuia este unul dureros pentru fanii legendarului fost pilot de la Ferrari: „Nu cred că-l vom mai vedea vreodată pe Michael Schumacher”. În decembrie 2013, Michael Schumacher […] © G4Media.ro.
13:10
Spargere la o primărie din Sibiu / Hoții au fugit cu seiful în care erau 7.000 de lei, banii de lemne ai comunității # G4Media
Persoane necunoscute au furat din sediul Primăriei din Valea Viilor un seif în care se aflau 7.000 de lei. Lipsa seifului a fost remarcată luni, când a fost sesizată și poliția. Hoții au intrat în sediul instituției în timpul weekendului, anunță Turnul Sfatului. Din informațiile ziarului sibian, banii din seif sunt cei strânși de la […] © G4Media.ro.
13:10
Cercetătorii din Australia au descoperit o serie de modificări cerebrale în boala Parkinson, ce ar putea conduce la noi metode de tratament # G4Media
Cercetătorii din Australia au descoperit că boala Parkinson provoacă modificări semnificative şi progresive ale vaselor sangvine cerebrale, schimbând modul în care această boală este înţeleasă, ceea ce ar putea să ducă la noi căi de tratament, informează marţi agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres. Deşi boala Parkinson este caracterizată prin depuneri de proteine alfa-sinucleină, […] © G4Media.ro.
13:00
Linte, o leguminoasă ieftină, versatilă și insuficient apreciată în România. Avantajele acestei legume sunt multiple: în comparație cu fasolea sau năutul se gătește mult mai rapid, nu necesită înmuiere, se potrivește bine cu o mulțime de ingrediente și, dacă știi să o prepari, este o adevărată delicatesă. În bucătăria mediteraneeană este nelipsită din meniul tradițional. […] © G4Media.ro.
12:40
Christian Horner a devenit principalul favorit pentru a ocupa funcția de director al echipei de Formula 1 Aston Martin, transmite publicația The Race. Andy Cowell, de-acum fostul director, a fost mutat într-o funcție care-l „leagă” de departamentul motoarelor de cursă. Dat afară în vara acestui an de la RedBull Racing, Horner și-ar putea găsi o […] © G4Media.ro.
12:30
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani # G4Media
Deversarea controlată de la Vidraru a desenat peisaje rare pe valea Argeșului, anunță pagina de Facebook a Apelor Române într-o postare care strânge mai multe fotografii ”Pantele abrupte, albia eliberată și apa în mișcare au transformat locul într-un tablou viu, urmărit pas cu pas de echipele noastre din teren. 13 puncte de monitorizare, hidrologi, tehnicieni […] © G4Media.ro.
12:30
Armata israeliană a ucis un palestinian în orașul Nablus, pe care-l acuză de uciderea a doi militari israelieni într-un atac în mai 2024 # G4Media
Armata israeliană a anunţat că a ucis un palestinian, Ala Raouf Shetiyya, pe care-l acuză de un atac soldat cu moartea a doi militari israelieni, Diego Harsaj şi Eliya Hilel, anul trecut, la Nablus, în Cisiordania, ocupată, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. Forţe israeliene l-au ”eliminat pe teroristul Ala Raouf Shetiyya”, a anunţat […] © G4Media.ro.
12:20
Țările de Jos au început demersurile pentru crearea unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune de producție proprie, inspirată din capacitățile rachetei americane Tomahawk, după ce au invocat cererea tot mai mare pentru astfel de armament la nivel global și disponibilitatea limitată pe piața internațională, informează Army Recognition. © G4Media.ro.
12:20
Scădere a câștigurilor salariale în Învățământ în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut, după măsurile luate de Guvern prin Legea Bolojan # G4Media
În luna septembrie 2025 câștigul salarial mediu net din învățământ a scăzut la 5.657 de lei, față de 5.775 de lei în septembrie 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică recent. Diferența reprezintă o reducere de 118 lei, adică o scădere de aproximativ 2% într-un singur an. În calcul sunt luate toate câștigurile din […] © G4Media.ro.
12:10
Ucraina califică ultimele atacuri ruseşti, în urma cărora au murit șase oameni, drept o „reacţie teroristă” a lui Putin la propunerea de pace a SUA # G4Media
Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga, a calificat marţi atacul masiv rusesc care a ucis cel puţin şase persoane la Kiev drept o „reacţie teroristă” din partea preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, la eforturile de pace ale SUA, potrivit agențiilor de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. „Reacţie teroristă din partea lui Putin la propunerile […] © G4Media.ro.
12:00
Un spaniol de 18 ani, înarmat cu un cuţit, a fost împușcat la Madrid după ce a rănit trei trecători pe stradă / Tânărul este anchetat cu privire la un posibil atentat jihadist # G4Media
Un tânăr spaniol, înarmat cu un cuţit, a fost ”neutralizat” în weekend de către poliţia spaniolă, într-un cartier al Madridului, după ce a atacat trei trecători, scrie presa spaniolă, citată de News.ro. Luni, la două zile după fapte, justiţia spaniolă a deschis o anchetă cu privire la un posibil atentat jihadist, în contextul în care […] © G4Media.ro.
11:50
Proiectul privind restricționarea cumulului pensie specială-salariu la stat a fost pus în dezbatere publică. Penalități de 85% din pensie pentru pensionarii „speciali” # G4Media
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care reglementează situația cumulului pensiei – normale și de serviciu – cu salariul la instituții și companii de stat. Spre dosebire de precedenta tentativă de reglementare a acestei chestiuni, picată la Curtea Constituțională, noul proiect aducă câteva modificări esențiale. Precedenta încercare, elaborată în […] © G4Media.ro.
11:50
În ultimele luni, trei state americane și două țări europene au introdus proiecte de lege menite să întărească protecția animalelor de companie și a proprietarilor lor. Noile reglementări vizează transparența în serviciile financiare, combaterea comerțului ilegal cu animale și eliminarea exploatării din crescătoriile comerciale („puppy mills”). Iată o privire de ansamblu asupra celor mai importante schimbări. © G4Media.ro.
