CCR a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ cu privire la neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private
MainNews.ro, 25 noiembrie 2025 15:00
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ în ceea ce privește neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private din piloanele Ⅱ și Ⅲ. La precedentele termene, verdictul a fost amânat. Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de parlament și prevede că persoanele care optează să retragă banii din
• • •
Acum 15 minute
15:10
Coaliţia discută restanţele la reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, pe fondul divergenţelor privind salariile din administraţie # MainNews.ro
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit marţi, la Palatul Victoria, pentru a discuta restanţele privind reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, în condiţiile în care Guvernul vrea să îşi angajeze răspunderea în Parlament până la finalul săptămânii, dacă primeşte avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Situaţia este presantă, deoarece România trebuie să finalizeze acest jalon din PNRR
Acum 30 minute
15:00
CCR a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ cu privire la neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private # MainNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ în ceea ce privește neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private din piloanele Ⅱ și Ⅲ. La precedentele termene, verdictul a fost amânat. Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de parlament și prevede că persoanele care optează să retragă banii din
Acum 2 ore
13:40
O dronă militară care a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al României în zona județelor Tulcea și Galați a fost găsită prăbușită lângă localitatea Puiești din județul Vaslui. Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că aparatul de zbor fără pilot nu avea încărcătură explozivă. Anunțul găsirii dronei a fost făcut de către Ionuț
Acum 4 ore
12:20
Secretarul american al armatei s-a întâlnit cu oficiali ruși în Abu Dhabi pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA # MainNews.ro
Dan Driscoll, secretarul american al armatei s-a întâlnit în Abu Dhabi cu oficiali ruși pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA pentru a încheia războiul din Ucraina, relatează Reuters. Discuțiile din Emiratele Arabe Unite au avut loc după ce, anterior, secretarul american de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu șeful de cabinet
Acum 6 ore
11:10
Noi mesaje RO-ALERT după incursiuni ale dronelor ruse în apropierea granițelor României # MainNews.ro
Forțele aeriene au detectat pătrunderi ale unor drone ale armatei ruse în spațiul aerian al României, fiind ridicate de la sol mai multe aeronave pentru monitorizarea situației. Au fost emise mai multe mesaje RO-ALERT în județele Tulcea, Galați și Vrancea. „Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național,
10:10
Percheziții în județul Suceava într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv # MainNews.ro
Polițiștii au efectuat 17 percheziții în județul Suceava la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei rețele care ar fi obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea în ceea ce privește domiciliul. De asemenea, ar fi existat nereguli și cu privire la dobândirea cetățeniei române
Acum 8 ore
09:10
Ionuț Moșteanu explică lipsa de transparență a statului privind ajutorul pentru Ucraina: „Până acum nu s-au făcut publice valorile, n-o să le fac eu publice acum” # MainNews.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul apărării, a prezentat motivele pentru care statul nu publică în mod transparent informațiile privind ajutorul acordat Ucrainei. Oficialul a susținut că acestea nu pot fi dezvăluite public din cauza instrumentării politice, adăugând și că necomunicarea lor a făcut parte din politica statului român, pe care nu intenționează să o modifice. „Transparența ar
Acum 24 ore
21:00
Parchetul General îl contrazice pe Ciucu în scandalul cetățeniilor românești obținute fraudulos de 300 de ruși # MainNews.ro
Ministerul Public a transmis luni seară un comunicat prin care îl acuză pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat PNL la Primăria Capitalei, că a pretins în mod fals că a inițiat destructurarea rețelei care făcea trafic cu acte de identitate frauduloase, anchetată recent de Parchetul General. „Primarul unui sector din municipiul București a
20:40
BREAKING Anchetă a Parchetului General după ce 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești # MainNews.ro
Parchetul General desfășoară o anchetă amplă după ce circa 300 de cetățeni ruși ar fi obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, inclusiv pașapoarte și buletine, relatează G4Media.ro. Printre aceștia se află persoane cu antecedente penale, oligarhi apropiați Kremlinului și indivizi incluși pe listele de sancțiuni ale țărilor occidentale, recent dați în consemn la
20:00
CSAT a validat Strategia Națională de Apărare: România trebuie să fie pregătită pentru riscul unui conflict armat major # MainNews.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat luni Strategiei Naţionale de Apărare pentru 2025–2030 şi a evaluării riscurilor prognozate pentru 2026. Documentul care va defini arhitectura de securitate a României pentru următorii cinci ani a fost analizat în şedinţa de luni a CSAT. Strategia va fi prezentată de Preşedintele României în Parlament, în vederea
18:00
Un primar PSD din Bistrița, reținut pentru viol. Imaginile agresiunii au apărut pe rețelele de socializare # MainNews.ro
Primarul comunei Livezile (județul Bistrița), Traian Simionca, a fost reţinut pentru 24 ore sub acuzaţia de viol. Ancheta a fost declanşată după apariţia unor imagini intime cu edilul şi o angajată a Primăriei, distribuite masiv în spaţiul public. Poliţiştii şi procurorii din Bistriţa-Năsăud au efectuat percheziții în sediul Primăriei Livezile, de unde au ridicat telefoane
17:00
Mesajul lui Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: „Trebuie să consolidăm urgent sprijinul pentru Ucraina” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, după participarea la reuniunea extraordinară a liderilor UE privind Ucraina, că statele europene trebuie să identifice soluţii concrete pentru întărirea sprijinului acordat Kievului. Şeful statului subliniază că procesul de pace trebuie să ia în considerare legătura directă dintre securitatea Ucrainei şi stabilitatea Republicii Moldova şi a întregii regiuni. Întâlnirea, convocată
15:50
Daniel Băluță și Ciprian Ciucu au refuzat să participe la dezbaterea propusă de Cristian Preda. Ce mesaj a transmis candidatul PNL # MainNews.ro
Daniel Băluță și Ciprian Ciucu au refuzat să participe la o dezbatere alături de Cătălin Drulă, în cadrul unui demers inițiat de profesorul universitar Cristian Preda. Social-democratul a propus să trimită un reprezentant, iar liberalul a refuzat o dezbatere doar cu reprezentantul USR. Ulterior, Ciprian Ciucu a reiterat apelul făcut anterior pentru o dezbatere între
Ieri
15:10
Magistrații fac scut în jurul pensiilor speciale. Proiectul de reformă asumat de Guvern, respins cu o majoritate covârşitoare # MainNews.ro
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au respins, cu o majoritate covârşitoare, proiectul de lege prin care Guvernul intenţionează să modifice regimul pensiilor speciale ale magistraţilor. Reacţia instanţei vine în contextul în care România trebuie să închidă, până la 28 noiembrie, jalonul din PNRR privind această reformă, sub riscul pierderii a 231 de milioane de euro.
14:20
Hezbollah confirmă asasinarea comandantului Haitham Ali Tabatabai într-un atac israelian la Beirut. Iranul denunţă o încălcare flagrantă a armistiţiului # MainNews.ro
Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a anunţat duminică seara moartea comandantului militar Haitham Ali Tabatabai, ucis într-un atac israelian care a vizat periferia de sud a Beirutului, un bastion al organizaţiei şiite proiraniene. Israelul l-a prezentat pe Tabatabai drept „şeful Statului Major al Hezbollah", ceea ce face din această operaţiune cea mai importantă eliminare a unui
13:50
Polițiștii din Iași au deschis o anchetă după acuzațiile de hărțuire sexuală la adresa lui Alexandru Toader. Cum a reacționat Tudorel Toader # MainNews.ro
Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Iași au anunțat deschiderea unei anchete după dezvăluirile despre acuzațiile de hărțuire sexuală făcute de două studente la adresa lui Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader și cadrul universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Potrivit polițiștilor, sesizarea a fost din oficiu, iar verificările
12:40
Horațiu Potra a fost adus pentru audieri la Parchetul General în dosarul de evaziune fiscală și spălarea banilor # MainNews.ro
Horațiu Potra a fost adus pentru audieri la Parchetul General. El este acuzat de evaziune fiscală și de spălarea banilor în legătură cu banii câștigați în urma activității de mercenar în estul Republicii Democrate Congo. În luna iulie, Parchetul General a pus sechestru pe averea acestuia, respectiv pe suma de 26 de milioane lei, 28
11:40
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al justiției și judecător la Curtea Constituțională Tudorel Toader, a fost acuzat de avansuri intime de mai multe studente de la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, unde el este cadru didactic. Una dintre ele a transmis că a întreținut relații sexuale cu acesta. În
11:40
SUA şi Ucraina anunţă progrese în negocierile de pace de la Geneva: Orice acord de pace cu Rusia trebuie să respecte integral suveranitatea Ucrainei # MainNews.ro
Statele Unite şi Ucraina au anunţat, în noaptea de duminică spre luni, că discuţiile purtate la Geneva reprezintă un pas important către conturarea unui viitor acord de pace menit să pună capăt conflictului declanşat de Rusia în februarie 2022. Ambele părţi au subliniat că orice document final „va trebui să respecte deplin suveranitatea Ucrainei", după
10:30
CSAT discută despre noua Strategie Națională de Apărare a Țării și despre proiectele naționale din cadrul SAFE # MainNews.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește pentru a analiza și pentru a aviza noua Strategie Națională de Apărare a Țării. Un alt subiect de pe ordinea de zi este reprezentat de proiectele pe care România le va include în cadrul instrumentului SAFE de la nivelul Uniunii Europene. CSAT va analiza și va aproba
10:20
MApN: Noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniţei României. Avioane Eurofighter şi F-16, ridicate pentru monitorizarea spaţiului aerian # MainNews.ro
Federanţia Rusă a reluat, în noaptea de duminică spre luni, atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi infrastructuri portuare din sudul Ucrainei, în proximitatea graniţei cu România. Ministerul Apărării Naţionale anunţă că mai multe ţinte aeriene au fost detectate în zona Ismail, însă nu au existat pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Potrivit MApN, sistemele
09:20
Principalele state europene au formulat o contrapropunere la planul american de pace în Ucraina. Care sunt principalele diferențe între cele două documente? # MainNews.ro
Reprezentanții Franței, ai Germaniei și ai Marii Britanii au formulat o contrapropunere la planul SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Documentul european îl are la bază pe cel american, dar propune o serie de mici schimbări ale principalelor puncte din planul redactat de Steve Witkoff. Propunerea americană de pace, redactată de către emisarul special al
23 noiembrie 2025
17:40
Atac al Israelului asupra unei suburbii din Beirut. Ținta: Ali Tabtabai, șeful de stat major al Hezbollah # MainNews.ro
Israelul a lansat duminică un atac aerian asupra sudului Beirutului, capitala Libanului, vizându-l pe Ali Tabtabai, șeful de stat major al Hezbollah și unul dintre cei mai importanți comandanți militari ai grupării susținute de Iran. Anunțul a fost făcut de biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu și confirmat de o sursă israeliană și de una libaneză
15:50
Federația „Solidaritatea Sanitară” îi solicită premierului Ilie Bolojan să renunțe la planul de reducere cu 10% a salariilor în sectorul de sănătate # MainNews.ro
Federația „Solidaritatea Sanitară" îi solicită premierului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, să renunțe la intenția de a reduce cu 10% anvelopa salarială din sectorul medical, avertizând că o astfel de măsură ar afecta direct veniturile tuturor angajaților din sistem, de la medici și asistente, până la personalul tehnic și administrativ. Sindicaliștii susțin că declarațiile făcute
15:50
Planul de pace american pentru Ucraina-Andrei Iermak s-a întâlnit cu oficiali europeni: Următoarea întâlnire va avea loc cu delegaţia SUA # MainNews.ro
Delegaţia ucraineană prezentă în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Franţei, Germaniei şi Regatului Unit, a anunţat, duminică, negociatorul de la Kiev. „Am avut prima întâlnire cu consilierii pentru securitate naţională ai liderilor din Regatul Unit, Franţa şi Germania
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Rusia revendică trei noi localități în estul Ucrainei, pe fondul discuțiilor din Elveția privind planul Trump # MainNews.ro
Armata rusă a revendicat duminică noi avansuri în estul şi centrul-estul Ucrainei, anunţând cucerirea a trei localităţi în zone unde luptele sunt intense, iar trupele ucrainene se află sub presiune constantă. Ofensiva are loc în contextul în care reprezentanţi ai Ucrainei, Europei şi Statelor Unite se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul de pace
13:50
Se apropie startul sezonului de ski. Care sunt şansele să se schieze de 1 decembrie. Pe pârtiile din Maramureș ninge # MainNews.ro
Împătimiţii sporturilor de iarnă sunt invitaţi pe pârtie, la Cavnic. Stratul de omăt nu este chiar cel ideal, însă tunurile de zăpadă sunt pregătite să acţioneze. La Cavnic, oraş aflat la poalele Munţilor Gutâi, în Maramureş, stratul subţire de zăpadă a acoperit tot, însă nu suficient cât să nu ridice semne de întrebare dacă se
11:20
ANAF continuă demersurile pentru recuperarea despăgubirilor de la Klaus Iohannis, după ce instanța a respins sechestrul pe bunuri # MainNews.ro
Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat sâmbătă seară că instituția va continua toate procedurile legale pentru recuperarea despăgubirilor datorate de fostul președinte Klaus Iohannis statului român, în urma litigiului privind imobilul din centrul municipiului Sibiu. Precizările vin după ce Tribunalul Sibiu a respins cererea Fiscului de instituire a sechestrului asigurător pe bunurile familiei Iohannis. Potrivit
11:10
Trump afirmă că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este ”ultima ofertă” pentru Kiev # MainNews.ro
Preşedintele Donald Trump a afirmat că planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina nu este "ultima sa ofertă" pentru Kiev, după ce
22 noiembrie 2025
22:50
UPDATE – Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie # MainNews.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. ”Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare”, a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce … Articolul UPDATE – Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie apare prima dată în Main News.
18:00
Ceață densă în sudul țării: Vizibilitate sub 50 de metri și trafic îngreunat în Giurgiu, Teleorman și Olt # MainNews.ro
Traficul rutier este afectat, sâmbătă seară, în mai multe zone din sudul țării, unde ceața densă reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. Județele Giurgiu, Teleorman și Olt se află sub o atenționare Cod Galben emisă de ANM, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu precauție sporită. Potrivit Centrului … Articolul Ceață densă în sudul țării: Vizibilitate sub 50 de metri și trafic îngreunat în Giurgiu, Teleorman și Olt apare prima dată în Main News.
17:50
Banca Mondială monitorizează Centrul de Arși Grav de la Timişoara. Alexandru Rogobete: „Este o vizită cu o miză uriașă” # MainNews.ro
Reprezentanta Băncii Mondiale a mers sâmbătă la Timișoara, în vizită oficială de monitorizare a lucrărilor Centrului de Arși Grav. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a însoţit-o pe Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale. „Este o vizită cu o miză uriașă: este prima dată când un oficial de un asemenea nivel al Băncii Mondiale merge pe teren, … Articolul Banca Mondială monitorizează Centrul de Arși Grav de la Timişoara. Alexandru Rogobete: „Este o vizită cu o miză uriașă” apare prima dată în Main News.
16:40
UPDATE – Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie # MainNews.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. ”Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare”, a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce … Articolul UPDATE – Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie apare prima dată în Main News.
13:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea valabilă de sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:00, până luni, 24 noiembrie, ora 10:00. În acest interval, cea mai mare parte a țării se va confrunta cu precipitații însemnate, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Pentru zona montană din mai multe … Articolul ANM: Ploi abundente, vânt puternic și răcire accentuată. Cod galben în zona montană apare prima dată în Main News.
12:00
Trecerea cu bacul între Isaccea și Orlovka, oprită temporar după atacurile rusești de noaptea trecută # MainNews.ro
Trecerea cu bacul între punctele de frontieră Isaccea (România) și Orlovka (Ucraina) a fost suspendată temporar în urma bombardamentelor care au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă pe teritoriul ucrainean. Garda de Coastă a anunțat că măsura a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, după ce infrastructura feribotului din partea ucraineană a … Articolul Trecerea cu bacul între Isaccea și Orlovka, oprită temporar după atacurile rusești de noaptea trecută apare prima dată în Main News.
11:50
Incendiu puternic într-un bloc cu 11 etaje din București. Șase persoane au ajuns la spital, una în stare gravă # MainNews.ro
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei, pe strada Sg. Ion Nuțu. Flăcările au generat degajări masive de fum, atât în apartamentul afectat, cât și pe scara blocului, ceea ce a necesitat intervenția rapidă a pompierilor și evacuarea … Articolul Incendiu puternic într-un bloc cu 11 etaje din București. Șase persoane au ajuns la spital, una în stare gravă apare prima dată în Main News.
11:50
Noi atacuri cu drone în apropierea graniței cu România. F-16 ridicate de la sol și mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea # MainNews.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că în noaptea de vineri spre sâmbătă s-au înregistrat noi atacuri cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea frontierei cu România. Ca măsură de precauție, două aeronave militare F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol, iar pentru populația din nordul județului Tulcea a fost … Articolul Noi atacuri cu drone în apropierea graniței cu România. F-16 ridicate de la sol și mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea apare prima dată în Main News.
10:40
UPDATE – A început campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie/ Apelul Autorităţii Electorale Permanente către competitorii electorali # MainNews.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început, sâmbătă, la ora 0.00 şi se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”. De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise în … Articolul UPDATE – A început campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie/ Apelul Autorităţii Electorale Permanente către competitorii electorali apare prima dată în Main News.
21 noiembrie 2025
22:00
INSP: Creștere de 12% a infecțiilor respiratorii în România. Peste 72.000 de cazuri raportate într-o singură săptămână # MainNews.ro
Numărul infecțiilor respiratorii înregistrate la nivel național a crescut semnificativ în intervalul 10–16 noiembrie, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). În total, au fost raportate 72.897 de cazuri, cu 12% mai multe decât în săptămâna precedentă. Deși în creștere față de săptămâna anterioară, numărul cazurilor este cu 22,1% mai … Articolul INSP: Creștere de 12% a infecțiilor respiratorii în România. Peste 72.000 de cazuri raportate într-o singură săptămână apare prima dată în Main News.
21:00
Putin ameninţă să cucerească şi mai multe teritorii, dacă Ucraina nu acceptă planul american. „El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret” # MainNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă vineri. într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american. Planul propus de către Statele Unite în Ucraina poate ”servi ca bază a unei rezolvări definitive” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin. ”El poate servi ca … Articolul Putin ameninţă să cucerească şi mai multe teritorii, dacă Ucraina nu acceptă planul american. „El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret” apare prima dată în Main News.
19:10
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu președintele Volodimir Zelenski pentru a respinge punctele esențiale ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina, potrivit agențiilor internaționale de presă. Propunerea SUA, care ar include concesii teritoriale către Rusia și limitări asupra armatei ucrainene, a generat îngrijorări majore în capitalele europene. Cancelarul … Articolul Aliații europeni ai Kievului resping punctele-cheie ale planului SUA pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
19:00
Premierul Ilie Bolojan: Nicio instituţie nu trebuie să fugă de evaluare. Posturile nejustificate trebuie desfiinţate # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că administrarea corectă a banului public impune evaluări riguroase în toate instituţiile statului, atât la nivel central, cât şi în administraţiile locale. Guvernul transmite că acolo unde există personal în plus sau angajaţi care nu performează, posturile vor trebui eliminate. Bolojan a subliniat că procesul de reducere a cheltuielilor, … Articolul Premierul Ilie Bolojan: Nicio instituţie nu trebuie să fugă de evaluare. Posturile nejustificate trebuie desfiinţate apare prima dată în Main News.
16:50
Ilie Bolojan: Pachetul fiscal stă la baza bugetului pe anul viitor. Adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că pachetul fiscal, care a fost contestat din nou la CCR, stă la baza bugetului pe anul viitor, el precizând că adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro. „În ceea ce priveşte pachetul fiscal, … Articolul Ilie Bolojan: Pachetul fiscal stă la baza bugetului pe anul viitor. Adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro apare prima dată în Main News.
16:40
Ilie Bolojan: Există premise bune ca Guvernul să primească mai repede avizul CSM pe proiectul pensiilor magistraților # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că există premise favorabile ca Guvernul să primească mai rapid avizul CSM pentru proiectul privind pensiile magistraților, decât termenul maxim de 30 de zile. „Din semnalele publice pe care le-am constatat, din faptul că CSM a convocat adunările generale, înseamnă că există premise bune ca să primim un aviz mult … Articolul Ilie Bolojan: Există premise bune ca Guvernul să primească mai repede avizul CSM pe proiectul pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
16:30
Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu # MainNews.ro
Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a anunțat vineri că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR și PNȚCD. Influencerul s-a înscris inițial în competiție drept candidat independent și, până acum, a beneficiat de susținerea Dianei Șoșoacă și a partidului acesteia, SOS România. „Astăzi, de ziua mea, … Articolul Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu apare prima dată în Main News.
16:20
Greșeli gramaticale într-un proiect de ordin al Ministerului Educației. Cum a reacționat ministrul Daniel David # MainNews.ro
Un proiect de ordin al Ministerului Educației a generat controverse după ce într-o propoziție de doar 12 cuvinte au fost identificate trei greșeli gramaticale și de ortografie. Publicat pe 19 noiembrie pe site-ul ministerului, proiectul de ordin privind temele pentru acasă cuprinde doar 14 articole, întinse pe mai puțin de trei pagini, dar a ajuns … Articolul Greșeli gramaticale într-un proiect de ordin al Ministerului Educației. Cum a reacționat ministrul Daniel David apare prima dată în Main News.
15:40
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că va nominaliza, „într-un termen relativ rezonabil”, un nou șef la SRI. Șeful statului a adăugat că acest serviciu funcționează. „Într-un termen relativ rezonabil. (…) Așa cum am spus la ultima conferință, n-a fost, pentru că au fost foarte multe alte lucruri, n-ar fi fost una dintre principalele mele … Articolul Nicușor Dan susține că va nominaliza un șef la SRI într-un termen relativ rezonabil apare prima dată în Main News.
14:30
Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia nu este definitivă # MainNews.ro
Magistrații de la Curtea de Apel București au decis că mercenarul Horațiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeași măsură preventivă a fost luată și în cazul fiului … Articolul Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia nu este definitivă apare prima dată în Main News.
13:40
Cel mai recent sondaj, realizat de Flashdata, confirmă scorul strâns dintre primii candidați pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Pe primul loc în intenția de vot figurează Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, fiind urmat de Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4. În urma lor, la mică distanță, se află Cătălin Drulă și … Articolul Nou sondaj pentru alegerile din București. Care este ordinea primilor candidați apare prima dată în Main News.
13:00
Investigație Snoop: George Simion a plătit un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus. AEP a refuzat decontarea sumei și a depus plângere la parchet # MainNews.ro
AUR a plătit un milion de euro pentru realizarea, timp de o zi, a mai multor emisiuni de promovare a lui George Simion în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025. Aproape jumătate din această sumă a fost alocată pentru emisiunea „Culisele statului paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, deși liderul AUR nu a fost prezent … Articolul Investigație Snoop: George Simion a plătit un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus. AEP a refuzat decontarea sumei și a depus plângere la parchet apare prima dată în Main News.
