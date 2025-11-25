Tenis de masă: Calificare în sferturile de finală pentru Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey, la dublu mixt, la CM de Juniori
News.ro, 25 noiembrie 2025 17:20
Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey au făcut pasul printre primele opt perechi de U19 dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori 2025 din Cluj-Napoca.
• • •
Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR – Administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie / Mai multe persoane i-au cerut să înceteze / Poliţişti locali prezenţi la faţa locului nu au intervenit / Dosar penal pentru neglijenţă în serviciu # News.ro
Poliţiştii au fost chemaţi să intervină, marţi, în zona retrocedată din Parcul IOR, unde au constatat că administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Mai multe persoane i-au cerut să înceteze, iscându-se discuţii contradictorii. La faţa locului erau şi poliţişti locali de la Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului, dar care nu au întrerupt tăierea de arbori. Secţia 12 Poliţie s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu.
Dolj: Patru poliţişti, reţinuţi după ce ar fi primit sume cuprinse între 50 şi 150 de lei pentru a facilita înmatricularea de autovehicule fără respectarea prevederilor legale # News.ro
Patru poliţişti de la Serviciul de înmatriculări din Dolj au fost reţinuţi pentru luare de mită în formă continuată, după ce ar fi primit sume cuprinse între 50 şi 150 de lei pentru a facilita înmatricularea de autovehicule fără respectarea prevederilor legale. Astfel, ei primeau dosare de la alte persoane decât proprietarii din contract sau fără programare.
Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile rămân de negăsit # News.ro
Poliţia franceză a arestat încă patru suspecţi în cadrul anchetei privind jaful de bijuterii de la Luvru de luna trecută, a declarat procurorul parizian Laure Beccuau într-un comunicat. Printre aceştia se numără un bărbat suspectat a fi ultimul membru rămas în libertate al grupului de comando care a furat bijuteriile de la Luvru, acesta fiind arestat marţi, a aflat BFMTV.
Coface: Proiecte în valoare de peste 750 de miliarde de dolari ar putea fi întârziate la nivel global până în 2030 din cauza saturării infrastructurii energetice a SUA # News.ro
Proiecte în valoare de peste 750 de miliarde de dolari ar putea fi întârziate la nivel global până în 2030 din cauza saturării infrastructurii energetice a SUA, arată o analiză Coface. Confruntate cu explozia AI, centrele de date înregistrează o creştere fără precedent, impulsionată de investiţii record şi o concentrare fără precedent în Statele Unite., relevă analiza. Fiecare miliard de dolari investit în centrele de date AI necesită 125 de milioane de dolari în investiţii în sectorul energetic, dintre care două treimi sunt destinate reţelei şi o treime producţiei. În Statele Unite, care reprezintă mai mult de jumătate din noua capacitate globală, întârzierile în interconectarea reţelelor pot depăşi cinci ani.
Caraş-Severin: Bărbat arestat preventiv după ce şi-a omorât în bătaie mama, supărat că aceasta nu a vrut să îi dea bani # News.ro
Un bărbat din judeţul Caraş-Severin a fost arestat preventiv după ce şi-a omorât în bătaie mama, în urma consumului excesiv de alcool, supărat că aceasta nu a vrut să îi dea bani.
Ministrul Sănătăţii anunţă încă un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR, la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila: Am închis oficial încă un demers esenţial pentru reducerea infecţiilor nosocomiale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă încă un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR, la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila, el arătând că a închis oficial încă un demers esenţial pentru reducerea infecţiilor nosocomiale. Investiţiile au vizat laboratorul de microbiologie modernizat, zone dedicate prevenirii infecţiilor, bloc operator modernizat şi dotat corect, ATI adus la standarde actuale şi Centrul de hemodializă reabilitat şi dotat complet.
Mediul de afaceri din România cere ferm decidenţilor eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. ”Atractivitatea României pentru investitori este deja în scădere” # News.ro
Mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), În perspectiva discuţiilor privind construcţia bugetului de stat pentru 2026, arată un comunicat semnat de mai mult federaţii patronale, asociaţii ale oamenilor de afaceri şi camere de comerţ din România. Potrivit acestora, impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă una dintre principalele bariere în calea investiţiilor, într-un context macroeconomic şi bugetar complicat şi un climat geopolitic tensionat, iar atractivitatea României pentru investitori este deja în scădere.
UPDATE - Un oficial american afirmă că Ucraina a acceptat propunerea de pace, în timp ce Zelenski spune că „mai sunt multe de făcut” / ABC News: Kirilo Budanov se află la Abu Dhabi şi s-ar putea întâlni cu oficiali ruşi # News.ro
Ucraina a acceptat acordul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând de rezolvat doar „detalii minore”, a declarat un oficial american, chiar dacă preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut, relatează CNN.
Handbal masculin: HC Buzău întâlneşte formaţia bosniacă RK Konjuh Zivinice, în optimile European Cup # News.ro
Echipa HC Buzău va întâlni formaţia bosniacă RK Konjuh Zivinice în optimile de finală ale European Cup, potrivit tragerii la sorţi de marţi.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Am deblocat fondurile pentru Autostrada Moldovei. Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile, lucru care nu s-a întâmplat nici la lansarea PNRR # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că, prin PNRR, dar şi prin programul SAFE, Iaşiul câştigă o garanţie de dezvoltare pentru următorii ani, precizând că au fost deblocate fondurile pentru finalizarea autostrăzii A7.
UPDATE - Opt maşini, implicate într-un accident pe A2/ Patru persoane, transportate la spital # News.ro
Opt maşini au fost implicate marţi, într-un accident rutier petrecut pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti. Patru persoane, între care un copil, au fost transportate la spital. Circulaţia rutieră este restricţionată în zona accidentului.
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Estimez un reviriment în 2026, cu condiţia ca măsurile luate să fie menţinute, adică să rămânem într-o zonă de prudenţă, să facem cheltuieli chibzuite şi să construim bugete corecte # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că estimează un reviriment economic în anul 2026, cu condiţia rămânerii într-o zonă de prudenţă, cu cheltuieli chibzuite şi bugete corect întocmite.
KazMunayGas anunţă poziţia oficială referitoare la vânzarea activelor din România şi precizează că în prezent nu există nicio decizie cu privire la privatizarea KMGI, care grupează rafinăria Petromidia, lanţul de benzinării Rompetrol, Dyneff Franţa şi celelalte firme din fostul grup Rompetrol.
NATO trebuie să accelereze eforturile pentru protecţia flancului estic împotriva dronelor, spune Polonia după incursiunea din România # News.ro
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor, a declarat marţi ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a ridicat avioane de vânătoare, în urma incursiunilor dronelor în spaţiul său aerian, relatează Reuters.
Planul lui Donald Trump în vederea opririi Războiului din Ucraina le dă fiori europenilor şi creşte şi mai mult presiunile în vederea tranşării problemei activelor ruse îngheţate, care se află în centrul unui dispozitiv de finanţare a Kievului, relatează AFP,
Instanţe de judecată din mai multe judeţe anunţă că nu sunt de acord cu proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor/ Una dintre instanţe susţine că se „încalcă principiul constituţional al egalităţii în faţa legii” # News.ro
Instanţe de judecată din teritoriu anunţă că nu sunt de acord cu noua formă a actului normativ propus de Guvern prin care se schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor. În unele cazuri, judecătorii argumentează că „în nicio altă familie ocupaţională cu regim special pensia nu este plafonată la 70% din net, nivel specific, în mod normal, prestaţiilor contributive obişnuite” invocând că se „încalcă principiul constituţional al egalităţii în faţa legii”.
Proiect depus în Parlament: Victimele pentru care s-a emis un ordin de protecţie provizoriu sau definitiv vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate # News.ro
Victimele pentru care s-a emis un ordin de protecţie provizoriu sau definitiv vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, prevede un proiect de lege depus în Parlament de deputatul PNL Raluca Turcan şi senatoarea PSD Victoria Stoiciu.
Traian Băsescu: O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti / Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizăm # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu declară, marţi, după pătrunderea de noi drone în spaţiul aerian românesc, că am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare pentru că am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim ridicoli. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti, spune Băsescu, care consideră că ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizăm.
Şapte maşini au fost implicate marţi, într-un accident rutier petrecute pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale.
Ruben Amorim ar vrea ca şi jucătorii de la Manchester United să se certe aşa cum au făcut-o Michael Keane şi Idrissa Gueye de la Everton # News.ro
Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, ar fi vrut să-şi vadă jucătorii luptându-se între ei, aşa cum au făcut-o adversarii săi de la Everton, Michael Keane şi Idrissa Gueye, cel din urmă eliminat pentru că şi-a pălmuit coechipierul.
CNAIR anunţă restricţii de circulaţie pentru maşinile de peste 7,5 tone cu prilejul sărbătorii de Sfântul Andrei şi a Zilei Naţionale a României # News.ro
Compania Naţională de Administrare a Infracţiunii Rutiere (CNAIR) anunţă că vor fi restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone de ziua Sfântului Andrei şi de Ziua Naţională a României, precum şi în ziua de dinaintea celor două mari sărbători.
Aprinderea tradiţională a flăcării olimpice pentru JO de iarnă, perturbată de condiţiile meteorologice. Ceremonia este programată miercuri, la Olympia # News.ro
În ciuda vremii care pare un semn rău din antichitate, Grecia refuză să cedeze: flacăra olimpică va fi aprinsă la data prevăzută. Dar ceremonia va trebui să părăsească ruinele sacre ale templului zeiţei Hera pentru a se refugia în muzeul olimpic.
Ucraina vrea să organizeze o vizită a lui Zelenski în SUA săptămâna aceasta, anunţă Umerov. Sâbiga denunţă atacurile din Ucraina drept o ”reacţie teroristă” a lui Putin faţă de planul american. Reuniuni ”secrete” între ruşi şi americani la Abu Dhabi # News.ro
Ucraina vrea să organizeze - în această săptămână - o vizită a lui Volodimir Zelenski în Statele Unite, la negocieri cu omologul său american Donald Trump cu privire la planul american care vizează să oprească războiul cu Rusia, subliniază marţi pe X negociatorul ucrainean Rustem Umerov.
AUR, după decizia CCR de respingere a legii privind plata pensiilor private: O confirmare a faptului că legea votată de majoritatea PSD, PNL, USR şi UDMR a fost construită defectuos şi cu riscuri majore pentru drepturile financiare ale cetăţenilor # News.ro
AUR transmite, marţi, după decizia CCR de respingere a legii privind plata pensiilor private, că este o confirmare a faptului că legea votată de majoritatea PSD, PNL, USR şi UDMR a fost construită defectuos şi cu riscuri majore pentru drepturile financiare ale cetăţenilor.
Consiliul Concurenţei analizează preluarea grupul Moco Topco Limited de către Ares Management UK Limited # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Ares Management UK Limited intenţionează să preia grupul Moco Topco Limited, UK.
Classix Festival va avea loc la Iaşi, între 1 şi 8 martie 2026/ Love Frequencies şi In Between, primele două concerte confirmate # News.ro
Classix Festival, ediţia a şaptea, va avea loc între 1 şi 8 martie 2026, la Iaşi. Prin concerte, instalaţii, prelegeri şi formate participative, festivalul va aduce în prim-plan funcţiile emoţionale, cognitive şi sociale ale artei.
Ghiduri pentru elevi, consilieri şcolari şi părinţi pentru admiterea la facultate, puse la dispoziţie de Ministerul Educaţiei # News.ro
Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia elevilor, a consilierilor şcolari şi a părinţilor ghiduri care conţin informaţii despre admiterea la facultate şi viaţa de student.
ANSVSA face recomandări pentru cetăţeni în privinţa cumpărării şi consumului alimentelor de origine animală, în preajma sărbătorilor de iarnă/ Inspectorii vor intensifica, în aceeaşi perioadă, controalele pentru comercianţi # News.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) face cetăţenilor, în preajma sărbătorilor de iarnă, recomandări privind cumpărarea şi consumul alimentelor de origine animală, dar şi obligaţiile celor care sacrifică porci în gospodărie. În paralel, pentru protejarea sănătăţii publice, ANSVSA anunţă că face controale extinse la nivel naţional, care vor fi intensificate în perioada următoare.
Mai mulţi tineri care s-au luat la bătaie pe stradă, în apropierea unui liceu din municipiul Piteşti, au fost ridicaţi şi duşi la audieri, marţi. Poliţiştii urmează să stabilească dacă sunt liceeni şi care sunt motivele pentru care s-au încăierat.
CCR: Articolul din legea pensiilor private care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului, într-o singură tranşă, încalcă principiul egalităţii în drepturi # News.ro
CCR explică, marţi, motivul respingerii legii plăţii pensiilor private, arătând că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului, încalcă principiul egalităţii în drepturi, întrucât instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecţiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii.
Virgil Popescu: Am votat pentru adoptarea Programului pentru Industria Europeană de Apărare, în valoare de 1,5 miliarde de euro # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă că a votat pentru adoptarea Programului pentru Industria Europeană de Apărare - EDIP, în valoare de 1,5 miliarde de euro, el afirmând că acest regulament este conceput pentru a consolida baza industrială de apărare a Uniunii Europene, pentru a încuraja achiziţiile publice comune şi pentru a stimula creşterea capacităţii noastre de producţie în domeniul apărării.
Casa lui Jamie Vardy a fost victima unui jaf duminică, în timp ce jucătorul participa la meciul dintre Cremonese şi AS Roma (1-3).
Ambasadorul Rusiei în R.Moldova, convocat de Chişinău, în urma survolării spaţiului aerian moldovean de către ”şase drone”, o ”acţiune inacceptabilă” # News.ro
Ministerul moldovean de Externe anunţă marţi că urmează să-l convoace miercuri pe ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, ”pentru ca să dea explicaţii” cu privire la ”acţiuni inacceptabile” de survolare a spaţiului aerian moldovean de către ”şase drone”, inclusiv una care s-a prăbuşit intactă pe un acoperiş, ”în urma unui atac (rus) masiv împotriva Ucrainei în noaptea” de luni spre marţi.
CONFERINŢA ROINVEST: Ministrul Investiţiilor: Eu nu contest meritele programelor cu finanţare naţională. Cheltuim inclusiv fonduri naţionale acolo unde am fi putut să folosim liniştit fonduri europene # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş, Pîslaru, afirmă că nu contestă utilitatea programelor de susţinere a mediului de afaceri care sunt finanţate din bugetul naţional, însă atrage atenţia asupra faptului că, pentru unele dintre acestea, autorităţile ar fi putut să nu consume fonduri naţionale pentru că ar fi avut la dispoziţie fonduri europene.
West Side Christmas Market se va deschide vineri în Parcul Drumul Taberei din Bucureşti. Andia, Smiley, Loredana, Vunk, Damian & Brothers vor concerta live # News.ro
West Side Christmas Market, târgul creat de Untold Universe în Parcul Drumul Taberei în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 Bucureşti, îşi va deschide porţile vineri, de la ora 17.00. Vor fi aprinse luminile festive, focurile de artificii şi va fi organizat un concert live susţinut de Andia.
Paramilitarii sudanezi din Forţele de Susţinere Rapidă anunţă un armistiţiu unilateral, în Războiul din Sudan, pe o perioadă de trei luni # News.ro
Paramilitarii sudanezi din Forţele de Susţinere Rapidă (SFR) anunţă un armistiţiu umanitar - unilateral - de trei luni, la o zi după ce armata rivală a respins o propunere internaţională a unui armistiţiu în Sudan, o ţară devastată de peste doi ani de un război sângeros, relatează AFP.
Ministrul Muncii: Decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009 # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009, care se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie.
INTERVIU - Pavel Popescu (ANCOM): În 3 ani de acum încolo, nu vom mai recunoaşte lumea în care trăim! România mai are cel mult un an pentru a decide dacă vrea să fie pe harta lumii AI. Proiectul nostru de ţară ar trebui să fie „România, AI-maker nation“ # News.ro
Fereastra de oportunitate a României în noua lume care vine cu o viteză fantastică peste noi se va închide în următoarele 6-12 luni, afirmă Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, într-un interviu acordat News.ro. Mai avem doar foarte puţin timp pentru a ne decide dacă vom fi sau nu pe harta noii lumi care va fi dominată de inteligenţa artificială, iar această decizie va aparţine preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan, mai spune oficialul.
Lorenzo Buffon, unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului italian, a murit la 95 de ani # News.ro
Lorenzo Buffon, unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului italian, a decedat, marţi, în oraşul său natal Latisana, din regiunea Udine, în nord-estul peninsulei.
CONFERINŢA ROINVEST – Ministrul Investiţiilor: Nu se pune problema în acest moment ca proiectele care au început în Programul Anghel Saligny să fie abandonate complet, este doar o fazare şi o temporizare # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că nu se pune problema ca proiectele cu finanţare prin Programul naţional ”Anghel Saligny” care au demarat dar care nu mai primesc finanţare din cauza gradului redus de implementare să fie abandonate complet, Pîslaru explicând că, în cazul acestora este vorba despre „doar o fazare şi o temporizare”.
Campanie împotriva violenţei asupra femeii şi a indiferenţei faţă de această problemă, lansată de Filarmonica „George Enescu”. Ateneul Român, luminat în portocaliu/ VIDEO # News.ro
Campania „Nu întoarceţi privirea!” a fost lansată marţi de Filarmonica „George Enescu”, în cadrul proiectului global de comunicare UNiTE to End Violence Against Women, desfăşurat de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), între 25 noiembrie şi 10 decembrie 2025. Faţada Ateneului Român va fi luminată, marţi seară, în portocaliu, culoarea campaniei ONU, UNiTE to End Violence Against Women.
Nicuşor Dan: România trebuie să fie un stat care îşi priveşte trecutul în faţă, fără rezerve şi fără ocolişuri. Asumarea istoriei noastre recente reprezintă o condiţie pentru maturizarea democraţiei / CNSAS este parte din această obligaţie naţională # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi, un mesaj în cadrul Conferinţei „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securităţii. Postcomunismul românesc”, prezentat de către Valentin-Sorin Costreie, Consilier Prezidenţial - Departamentul Educaţie şi Cercetare, în care arată că România trebuie să fie un stat care îşi priveşte trecutul in fata, fără rezerve şi fără ocolişuri iar înţelegerea şi asumarea istoriei noastre recente reprezintă o condiţie pentru maturizarea democraţiei româneşti, CNSAS fiind parte din această obligaţie naţională.
Coaliţia de guvernare discută restanţele privind reforma pensiilor magistraţilor şi tăierile de salarii din administraţia publică # News.ro
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit, marţi, la Palatul Victoria, pe agenda discuţiilor aflându-se, în continuare, restanţele privind reforma pensiilor magistraţilor, unde se aşteaptă avizul CSM-ului dar şi tăierile de salarii din administraţia publică, cu care PSD nu este de acord.
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor # News.ro
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor, solicitând CSM să emită, la rândul său, aviz negativ.
Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova - FSV Mainz, din Conference League # News.ro
Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova - FSV Mainz, care va avea loc, joi, în grupa principală din Conference League.
Brandul japonez de skincare premium Onshindo Osaka intră oficial pe piaţa din România. România devine a doua piaţă europeană în care brandul este prezent # News.ro
Brandul japonez de skincare premium Onshindo Osaka intră oficial pe piaţa din România prin distribuitorul exclusiv Pharma Brands. România devine a doua piaţă europeană în care brandul este prezent. Potrivit companiei, segmentul skincare premium este în creştere constantă, iar consumatorii locali sunt tot mai exigenţi,
