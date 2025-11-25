Champions League, rezultate etapa 5. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet
Fanatik, 25 noiembrie 2025 17:20
Etapă incendiară în Champions League! Derby-uri cu tensiune, rezultate neașteptate și schimbări spectaculoase în clasament. Află scorurile finale, cine a făcut show pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor
Lovitură pentru Daniel Pancu! Atacantul de la CFR Cluj ratează toate meciurile din luna decembrie! # Fanatik
Vedeta de la CFR Cluj nu mai joacă în Gruia până la finalul anului. Echipa din Ardeal a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. „Mult succes”.
Gustavo schimbă meseria: devine agent și promite transferuri spectaculoase pentru Universitatea Craiova: „Vreau să aduc brazilieni de valoare!“ Exclusiv # Fanatik
Gustavo Vagenin, fostul jucător al Universităţii Craiova, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. A oferit detalii senzaţionale despre revenirea sa în Bănie şi viaţa de după retragerea din fotbal.
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac # Fanatik
Un director român al Dacia Renault a încetat din viață, iar înainte de decesul său, afaceristul s-a lovit de o serie de controverse. Constantin Olteanu fost agresat de un angajat și fost fotbalist în urmă cu ceva timp.
De 1 Decembrie, Betano celebrează România prin oamenii care o ridică în picioare: sportivii care ne unesc, echipele care ne fac să strigăm din toți plămânii și momentele care ajung să devină amintiri pentru o […]
Harry Kane a făcut un anunț important înainte de partida pe care Bayern o va disputa pe terenul lui Arsenal în UEFA Champions League. Englezul a clarificat mai multe aspecte.
Afacerea care l-a îmbogățit pe Mihai Rotaru. Din ce face bani, de fapt, patronul Universității Craiova # Fanatik
Mihai Rotaru are o avere uriașă și nu e de mirare, având în vedere faptul că acesta a făcut investiții profitabile în niște domenii care sunt într-o continuă ascensiune.
„Nu e despre Gaza, ci e despre cine va stăpâni lumea” – avertismentul de la Budapesta pentru Europa. Aceasta este bătălia finală pentru supremație # Fanatik
Gaza este doar începutul, nu este numai un conflict israeliano-palestinian: Rusia, islamismul și Turcia aduc o noua bătălie globală pentru putere. Cine va conduce lumea
Încă o vedetă pleacă de la CSM Bucureşti! A semnat cu o pretendentă la câştigarea Champions League # Fanatik
După transferul lui Elizabeth Omoregie la Ferencvaros, o altă jucătoare importantă pleacă de la CSM Bucureşti. A semnat cu o pretendentă la câştigarea Ligii Campionilor.
Răzvan Ioan Boanchiș explică de ce „Legea Novak” nu va avea succes: „Fotbalul nostru are nevoie de bani și de valori, nu de frâne” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a explicat în FANATIK de ce „Legea Novak”, în acest moment, nu poate fi aplicată în fotbalul românesc
Cătălin Mulţescu, dezvăluiri în lacrimi despre ultimele zile ale tatălui său: “E un coşmar pe care nu vreau să-l mai trăiesc vreodată! M-a strâns de mână când m-a auzit vorbind” # Fanatik
Cum și-a trăit Gigi Mulțescu ultimele zile. Fiul său a povestit, cu ochii plini de lacrimi, clipele de coșmar de la spital. „Pentru noi a fost un șoc. Știam că este bolnav”.
„Centralul” care a „ars“ naţionala U21 în preliminariile EURO 2027, trimis de UEFA la Universitatea Craiova – Mainz # Fanatik
Meciul dintre Universitatea Craiova şi Mainz va fi oficiat de către un central care nu este deloc îndrăgit de români după gafa de la un meci de tineret. Află despre cine este vorba.
Miodrag Belodedic, interviu eveniment înainte de Steaua Roşie – FCSB: “Cu cine să ţin? Nu ştiu ce să le spun sârbilor despre Steaua”. Totul despre “fuga” din ţară: “Vino, mă, pârnăiaşule!” # Fanatik
Miodrag Belodedic, interviu la FANATIK SUPERLIGA înainte de Steaua Roșie - FCSB. Fostul dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni a spus totul despre marele meci din Europa League.
Zeljko Kopic, noapte albă după remiza cu Botoşani: “Mi-a dat mesaj la 03:00 pe Whatsapp! Cum să dormi după un meci ca ăsta?” # Fanatik
Andrei Niculescu a dezvăluit că Zeljko Kopic nu a închis un ochi după rezultatul de egalitate cu Botoșani. Plin de frustrare, antrenorul i-a trimis, spre dimineață, un mesaj pe Whataspp. Ce l-a nemulțumit pe croat.
A început fotbalul la Dinamo, dar nu a jucat niciodată pentru “câini”: “De la trei ani am fost în Ştefan cel Mare!” # Fanatik
Cariera lui Cătălin, fiul regretatului Gigi Mulțescu. Fostul portar român a vorbit despre începuturile sale în sport. De ce nu a jucat niciodată la Dinamo.
Pep Guardiola, savuros înainte de meciul 100 din Champions League pe banca lui Manchester City: „Îmbătrânesc!” # Fanatik
Pep Guardiola bifează o altă bornă importantă pe banca lui Manchester City. Ce a spus tehnicianul spaniol înaintea meciului din Champions League.
Ce-l deranjează pe Gigi Neţoiu la Ciprian Ciucu. “Dă-i omului bani şi putere şi-i vezi caracterul!” # Fanatik
Gigi Neţoiu îl acuză pe Ciprian Ciucu de oportunism politic și spune că edilul Sectorului 6 a uitat promisiunile făcute alegătorilor în urmă cu un an și jumătate, intrând în cursa pentru Primăria Capitalei.
„Cel mai ignorat sponsor” la meciul „tricolorilor”! Campanie virală de prevenție cu un impact uriaș în România # Fanatik
La meciul România - San Marino, milioane de români s-au uitat la „tricolori”. Dar câți au observat bannerele cu cancerul de prostată? Regina Maria a încercat să transmită un mesaj printr-o campanie care a devenit virală pe internet
Andrei Nicolescu, supărat după Botoşani – Dinamo 1-1: “E ceva vodoo! Dăm gol doar când nu vrem să dăm la poartă”. A luat un jucător în colimator: “E din ce în ce mai dator” # Fanatik
Andrei Nicolescu, foc și pară după Botoșani - Dinamo 1-1. Ce l-a deranjat pe președintele „câinilor” și ce schimbări pregătește la echipă în perioada de iarnă.
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali e aproape să închidă primul transfer al iernii la FCSB. Fostul jucător al lui Adrian Mititelu este ținta campioanei României
Fără Musi şi Armstrong în FCSB – Dinamo! Lovitură dură pentru Kopic: “Nici nu poate să calce! Situaţia e foarte proastă”. Exclusiv # Fanatik
Lovitură după lovitură pentru Dinamo. Musi şi Armstrong s-au accidentat grav și ratează derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională! Anunțul lui Andrei Nicolescu.
Dezvăluiri din culise despre venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj: “Contractul este semnat şi de Neluţu Varga!”. Exclusiv # Fanatik
Detalii neștiute din spatele transferului fundașului Kurt Zouma la CFR Cluj. Ce a făcut patronul Neluțu Varga, de fapt.
„E o situație de luptă”. De ce nu poate fi doborâtă ușor drona care a alertat 3 județe din România. Mesaj RO-Alert până în Vrancea # Fanatik
De ce nu poate fi doborâtă ușor drona care a alertat 3 județe din România? Situație complicată în țara noastră în dimineața zilei de marți, 25 noiembrie 2025.
Adio titlu pentru FCSB?! Verdictul unui fost internațional: “Până acum două săptămâni credeam că tot ei vor fi campioni” # Fanatik
FCSB s-a împiedicat și cu Petrolul și s-a îndepărtat din nou de locurile de play-off. Mai mult, un fost internațional nu crede că mai are șanse să câștige titlul în SuperLiga.
„Văd în ceață!”. Mihai Stoica, reacție surprinzătoare înainte de Steaua Roșie – FCSB din Europa League. Amintiri fabuloase de la primul sezon european la Steaua # Fanatik
Mihai Stoica a povestit cum a trăit prima sa deplasare de la Belgrad din postura de oficial al formației patronate de Gigi Becali, în urmă cu 21 de ani.
Barcelona, absență grea la meciul cu Chelsea din Champions League: „E o pierdere pentru fotbal” # Fanatik
Un jucător important de la Barcelona nu a fost inclus în lot pentru meciul cu Chelsea din UEFA Champions League, iar tehnicianul londonezilor, Enzo Maresca, a comentat acest aspect.
„Gigi e de neînțeles. Cum să-l scoți de pe teren?” Mutarea lui Becali l-a șocat: „Am sunat imediat”. Cine pleacă pe 10 milioane de la FCSB # Fanatik
Mare fan al lui Octavian Popescu, Dumitru Dragomir a reacționat vehement după FCSB - Petrolul 1-1. Fostul șef LPF nu înțelege cum Gigi Becali l-a putut schimba pe tehnicul jucător al campioanei
Un nou caz de abuz în sportul românesc. Un copil de 15 ani, lovit cu șlapul de antrenor: „Am fost și bătuți, și cu banii luați” # Fanatik
Caz de violență în sportul din România. Un antrenor și-a lovit un elev. Tatăl copilului de 15 ani lansează acuzații grave. „Era pe marginea bazinului și s-a trezit cu un șlap peste față”.
Cei doi jucători pe care CFR Cluj îi va vinde în această iarnă. Iuliu Mureșan: „Au fost la meci scouteri din America și i-au remarcat pe amândoi”. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureșan a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA care sunt jucătorii lui CFR Cluj monitorizați din MLS. Pe cine au remarcat scouterii din Statele Unite.
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1 # Fanatik
Richard Hopkins, bun prieten cu Michael Schumacher în perioada când germanul domina “Marele Circ”, a făcut un anunț sfâșietor. Fanii legendarului pilot vor fi, cu siguranță, cu inima frântă.
Austeritatea de tip Bolojan nu e dorită la Bruxelles. Angajații Comisiei Europene vor să muncească mai puțin, dar pe aceiași bani. Cât câștigă o româncă # Fanatik
Modelul Bolojan pare să nu fie interesant și pentru instituțiile europene. Angajații Comisiei Europene cer mai puține ore de muncă, acuzând epuizarea, în timp ce câștigă regește.
Pe FCSB o așteaptă infernul la meciul cu Steaua Roșie! Bannerul afișat de ultrașii sârbi. Foto # Fanatik
FCSB va avea parte de o atmosferă ostiilă la partida din Europa League, contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, asta după ce fanii de la Delije au sunat adunarea.
Denis Alibec se antrenează din greu pentru a deveni om de bază la FCSB. Atacantul campioanei României a apelat la tehnologia făcută populară de Cristiano Ronaldo.
Selecționerul unei naționale calificate la Cupa Mondială vrea și România la turneul final: “Lăsați-o să câștige!”. Ce legătură are Mircea Lucescu # Fanatik
Selecționerul celui mai mic stat din istorie care participă la Cupa Mondială își dorește ca România să califice, la rândul ei, la turneul final din America de Nord. Care este motivul și ce legătură are Mircea Lucescu.
Sârbii au văzut declarațiile lui Gigi Becali, înainte de Steaua Roșie – FCSB și nu s-au ferit: „Jocuri psihologice” # Fanatik
Presa din Serbia a aflat despre declarațiile pe care Gigi Becali le-a dat și că patronul echipei FCSB a anunțat echipa de start pentru partida cu Steaua Roșie.
Surpriză de proporții pentru Meriton Korenica! Cine a venit să-l vadă la meciul cu Rapid: „E prima dată”. Video # Fanatik
Meriton Korenica a fost unul dintre remarcații partidei CFR Cluj – Rapid, scor 3-0. Kosovarul a închis tabela, iar la final era în culmea extazului. Cui i-a dedicat golul pe care l-a marcat în minutul 77.
„Populismele prind bine în tribună”. Polemica dintre Alex Dobre și Săpunaru a născut reacții dure după CFR – Rapid 3-0 # Fanatik
Cristi Săpunaru a taxat declaraţiile lui Alex Dobre după CFR Cluj - Rapid 3-0. Horia Ivanovici şi Robert Niţă l-au criticat pe fostul căpitan al Rapidului, spunând că a fost o reacţie populistă.
Ce conține testamentul milionarului Adrian Kreiner. Unde ajung ceasurile de 200.000 de euro furate de asasini # Fanatik
Au ieșit la iveală primele neînțelegeri între fiica și logodnica lui Adrian Kreiner, milionarul sibian ucis cu sânge rece în noiembrie 2023. Unde au ajuns ceasurile de 200.000 de euro furate de asasinii afaceristului
A marcat printr-o execuție înșelătoare și admite după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Rezultat nedrept! Am fost mai buni” # Fanatik
Marcatorul Raul Opruț și căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, au reacționat după remiza înregistrată de „câini”, 1-1 pe terenul lui FC Botoșani, în etapa a 17-a din Superligă.
Ce se întâmplă cu Michael Oliver, la două săptămâni după ce a arbitrat meciul Bosnia - România. Ce hotărâre a luat UEFA în cazul centralului din Anglia.
După Botoșani – Dinamo 1-1, Andrei Vochin amintește adevărul suprem al meseriei de portar: „Destinul celor cu stomacul tare” # Fanatik
Andrei Vochin a vorbit, după FC Botoșani - Dinamo 1-1, despre jobul de portar, o meserie cu termen de valabilitate emoțională scurt.
Planul lui Daniel Băluță pentru ca niciun bucureștean să nu rămână în urmă: sprijin pentru familii, tineri și persoane vulnerabile # Fanatik
Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, și-a prezentat planul prin care niciun bucureștean nu va rămâne în urmă. Este vorba despre mai multe măsuri de sprijin pentru familii, tineri și persoane vulnerabile
Tavi Popescu l-a scos din sărite pe Gigi Becali, iar patronul FCSB a luat o decizie radicală: „Joci la batjocură!”. Șumi, replică genială în direct # Fanatik
Gigi Becali a vorbit în direct despre Octavian Popescu. Ce decizie a luat patronul FCSB și ce regulă se aplică în lotul roș-albaștrilor indiferent de jucător.
Bogdan Matei, despre schimbările propuse de Daniel Băluță pentru București: „El va rezolva această problemă” # Fanatik
Bogdan Constantin Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a vorbit despre soluțiile propuse de Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, pentru problemele bucureștenilor.
Leo Grozavu, săgeți după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Antrenez Real Madrid! Nu mai puneți gaz pe foc” # Fanatik
Leo Grozavu a avut o serie de declarații tăioase la finalul meciului FC Botoșani - Dinamo. De ce a spus în glumă că o antrenează pe Real Madrid.
Scene incredibile în Manchester United – Everton: un fotbalist a fost eliminat după ce și-a pălmuit colegul de echipă! Video # Fanatik
Ultimul meci al etapa cu numărul 12 din Premier League a adus o eliminare în Manchester United - Everton și un gest șocant al unui jucător față de coechipierul său. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Olt Trafford.
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis # Fanatik
Ion Țiriac, stimă uriașă de la singura sa fată. Ioana a făcut o declarație complet neașteptată despre afaceristul român, cu o avere de 1,2 miliarde de euro.
Anestis, înger și demon pentru FC Botoșani! Grecul a fost cel mai bun jucător contra lui Dinamo, dar a gafat la golul „câinilor”. Video # Fanatik
Giannis Anestis, portarul celor de la FC Botoșani, a avut un meci aproape perfect contra lui Dinamo, însă a comis o mare eroare la reușita prin care „câinii” au egalat situația pe tabelă.
Zeljko Kopic, după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Nu e prima dată când avem acest scenariu!”. Ce jucători a remarcat # Fanatik
Zeljko Kopic a tras concluziile după ce Dinamo a remizat în meciul cu FC Botoșani, 1-1, și a reușit astfel să se mai apropie pe liderul Rapid, care e la 4 puncte distanță.
