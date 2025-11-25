Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” | EXCLUSIV
Cancan.ro, 25 noiembrie 2025 19:20
Stelian Ogică are o poveste de viață presărată cu multe picanterii. A avut mereu „noroc” la femei, dar nu și în dragoste! S-a îndrăgostit rapid, și la fel de repede a și divorțat. Cu cinci […]
Acum 30 minute
19:40
Cât costă să faci Revelionul pe litoral, la Mihai Trăistariu: „Trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu se teme să-și mai închirieze apartamentele tinerilor, mai ales de Revelion. Artistul a trecut prin câteva experiențe neplăcute, motiv pentru care a devenit extrem de atent. Altfel, acesta nu ne-a ascuns faptul că […]
Acum o oră
19:20
19:20
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia # Cancan.ro
Magistrații din Italia au decis să amâne pronunțarea în cazul extrădării lui Dani Mocanu și a fratelui său, Nando. Cei doi vor trebui să aștepte până pe 16 decembrie 2025 pentru a afla dacă vor […]
19:10
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Craiova # Cancan.ro
Doliu în lumea medicală din România. Prof. univ. dr. Nicolae Cernea, medic șef al Secției de Obstetrică-Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, a încetat din viață, lăsând în urmă o mare […]
19:10
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant # Cancan.ro
Kim Kardashian a intrat recent într-un scandal după ce a fost surprinsă purtând ceea ce pare a fi o geantă Hermès Birkin extrem de rară, confecționată din pielea unui elefant, într-o scenă din noul ei […]
19:00
Doliu în lumea fotbalului. Lorenzo Buffon s-a stins din viață în urma unui infarct în Latisana (provincia Udine), unde locuia. Avea aproape 96 de ani și a fost unul dintre cei mai mari portari din […]
19:00
Se pare că Londra a luat-o razna: câinii fac yoga, au parte de masaje și terapie reiki, iar stăpânii jură că patrupedele lor devin „mai zen decât Dalai Lama”. Studioul londonez Sacred Tones oferă toate […]
Acum 2 ore
18:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:20
Vești proaste pentru șoferi! Cu cât crește impozitul pentru mașinile hibrid începând cu 1 ianuarie 2026 # Cancan.ro
Vești importante pentru români! Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026. Mai mult, chiar dacă până acum au fost scutiți, proprietarii mașinilor electrice vor plăti […]
18:10
Doru Octavian Dumitru, primele declarații după ce a suferit un AVC: ”Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat” # Cancan.ro
Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Actorul de comedie a fost internat de urgență în urmă cu o lună, după ce a suferit un AVC. Acesta a trecut printr-o intervenție chirurgicală, […]
18:10
Olimpiada Cameristelor: un concurs de curățenie în care și-au testat îndemânarea și viteza. Imaginile s-au viralizat! # Cancan.ro
În urmă cu câteva zile, angajații din domeniul ospitalității din Las Vegas s-au întâlnit pentru un eveniment neobișnuit: un concurs de curățenie în care și-au testat îndemânarea și viteza în sarcini specifice departamentului de housekeeping. […]
Acum 4 ore
17:50
Cele 3 zodii protejate de Divinitate începând cu 26 noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire! # Cancan.ro
Norocul bate la ușă pentru trei zodii începând de mâine! Astrele le favorizează pe toate planurile: carieră, finanțe și iubire. Energia pozitivă aduce oportunități neașteptate, recunoaștere profesională și momente de conexiune autentică în relații. Iată […]
17:50
O atletă celebră a fost diagnosticată cu cancer în stadiul terminal. Simptomul banal pe care l-a ignorat! # Cancan.ro
O atletă cunoscută a primit un diagnostic crunt: cancer pulmonar în stadiul 4. Sportiva a ajuns la acest verdict dureros, după patru luni în care a acuzat dureri la braț și umăr. Află toate detaliile […]
17:30
Alexandra Ungureanu reglează lucrurile până la Crăciun: “În postul ăsta o scot la capăt” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Alexandra Ungureanu are o perioadă plină, fiind prinsă între angajamente profesionale și vizite la iubitul ei român, stabilit în Anglia. Vedeta a mărturisit, pentru CANCAN.RO, că abia aștepta perioada postului, recunoscând că perioada agitată de […]
17:30
Familia Regală scoate la vânzare hotelul Furnica din Sinaia. Suma uriașă pe care o cere pe Perla Carpaților # Cancan.ro
Hotelul „Furnica”, una dintre clădirile emblematice ale Domeniului Regal Peleș, a fost scos la vânzare de Familia Regală. Imobilul are o valoare istorică și arhitecturală deosebită, fiind inclus în categoria monumentelor de arhitectură de clasa […]
17:10
Ești pregătit/ă de o porție zdravână de râs? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și în această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente […]
17:10
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată mortal într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! # Cancan.ro
Maria de la Rosa, cunoscută sub numele de scenă „Delarosa”, o artistă latino în vârstă de doar 22 de ani, și-a pierdut viața în urma unui atac armat produs în Los Angeles. Tânăra se afla […]
17:10
Adda și Cătălin Rizea, primele declarații după ce au acceptat aventura Power Couple: ”S-ar nota cu roșu în calendar” # Cancan.ro
Adda și Cătălin Rizea au vorbit despre participarea în competiția „Power Couple România”. Cei doi au făcut dezvăluiri despre parcursul lor și au mărturisit cum i-a ajutat această provocare. Află tot în articol! Competiția Power […]
16:50
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici 3 diferențe în maximum 43 de secunde. Atenție! Timpul este limitat. 3, 2, 1… Start! Tot ce trebuie […]
16:40
În timp ce toată populația se plânge de criza economică, scumpiri și teama că sărăcia ne bate la ușă, Bucureștiul și Ilfovul apar în datele Eurostat ca facând parte din zonele din UE cu cei […]
16:40
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor # Cancan.ro
Industria filmelor pentru adulți este adesea percepută superficial: pentru public, totul pare să se reducă la scenele intime dintre actori. În realitate, producțiile sunt mult mai complexe și organizate. Filmările implică scenarii elaborate, parodii și […]
16:30
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde # Cancan.ro
Noua siluetă suplă a lui Michelle Obama stârnește noi controverse legate de fosta primă doamnă a Statelor Unite, iar internauții spun că aceasta ar fi folosit Ozempic sau un alt tip de medicament pentru a […]
16:30
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere # Cancan.ro
Fostul iubit al lui Marilu, Iustin Petrescu se poate considera cu uşurinţă un bărbat norocos. Noua sa iubită, Hara, pare să fie foarte atentă la nevoile și dorințele partenerului, situație care nu are cum să […]
16:30
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat după ce s-a mutat cu noul ei iubit și cu mama lui # Cancan.ro
O româncă, stabilită în Bologna, provincia italiană cu același nume din regiunea Emilia-Romagna, a fost supusă unor abuzuri grave, amenințări și hărțuiri repetate din partea fostului ei partener, un italian în vârstă de 40 de […]
16:20
Anastasia Soare este singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA și are o poveste de viață impresionantă. A crezut în visul ei și a luptat să și-l îndeplinească peste ocean. Avea 32 […]
16:20
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!” # Cancan.ro
Marilu e pusă pe schimbări în viața ei, după primul eșec din ”lupta” cu fostul iubit, Iustin Petrescu. Roșcata a transmis primul mesaj după hotărârea instanței care îi dă dreptate acestuia într-o primă etapă a […]
Acum 6 ore
15:50
Fiecare zodie are propriile preferințe culinare, influențate de temperamentul și energia guvernatorilor astrologici. Astrologia nu vorbește doar despre personalitate, ci și despre felul în care ne raportăm la gusturi, arome și plăcerea mesei. Din tabelul […]
15:40
În noiembrie 2025, Ciel Dubai Marina și-a deschis oficial porțile, adăugând un nou record impresionant pe harta turistică a emiratului. Parte din Vignette Collection by IHG Hotels & Resorts, hotelul a devenit imediat o atracție […]
15:40
Zici că-i film horror! Cum arată cel mai înfricoșător oraș din lume și de ce oamenii nu vor să se mute aici # Cancan.ro
Un adevărat oraș, construit din bani veniți din China în Malaezia, este complet gol, deși a costat o sumă uriașă. Forest City, așa cum este cunoscut în acest moment, a fost dezvoltat de compania chineză […]
15:40
Smiley şi Loredana, concert live la West Side Christmas Market 2025. Ce alte surprize aduce anul acesta cunoscutul târg de Crăciun # Cancan.ro
West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei își deschide porțile pe 28 noiembrie, ora 17:00, cu aprinderea luminilor festive, focuri de artificii și concertul Andia. Târgul va fi deschis zilnic până pe 27 decembrie. […]
15:40
Dacă și-au început povestea de iubire în secret, Alexia Eram și Tonghi nu mai vor să țină departe de ochii publicului relația lor. Fiica Andreei Esca și-a găsit fericirea în brațele tânărului după separarea de […]
15:10
Selly, de-a dreapta șefului Forțelor Terestre ale SUA, la Mihail Kogălniceanu | EXCLUSIV # Cancan.ro
Pe 25 noiembrie 2025, Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, au găzduit vizita Generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa. Această […]
15:00
De-a râsu’-plânsu’! Luca, un băiat de 15 ani, a fost dat dispărut! Unde a fost găsit, la scurt timp după ce a fost dat în urmărire # Cancan.ro
Preda Alexandru Luca – în vârstă de 15 ani – a fost dat în urmărire națională după ce pe data de 21 noiembrie a plecat de acasă și nu a mai revenit. Unde a fost […]
15:00
Adriana Bahmuțeanu, amintiri din timpul relației cu Silviu Prigoană! Certurile dintre ei erau monstruoase: „Casa varză, televizoare sparte, era ca la nebuni” # Cancan.ro
Relația dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a fost una dintre cele mai tumultoase din showbiz-ul românesc. În anii în care au fost împreună, cei doi au marcat numeroase scandaluri, divorțuri și împăcări. Recent, Adriana […]
14:50
În timpul atacului masiv cu rachete și drone din 25 noiembrie, o dronă rusească s-a prăbuşit pe teritoriul României. Potrivit unei hărți publicate de o sursă ucraineană, aceasta a fost cel mai probabil lansată din […]
14:50
Catedrala Mântuirii Neamului, redeschisă de Sf. Andrei și 1 Decembrie. Care este programul slujbelor # Cancan.ro
Patriarhia Română a anunţat programul pentru slujbele Catedralei Naţionale, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Andrei, după ce aceasta a fost închisă între 15 și 29 noiembrie în vederea continuării lucrărilor de pictură în mozaic și […]
14:50
Coasta de est a Australiei a fost lovită de un val de fenomene meteorologice extreme, care au transformat statul Queensland într-o zonă afectată de haos și avarii majore. Furtuni violente, grindină uriașă și rafale puternice […]
14:50
Programul Rabla ar putea fi anulat. Ministrul Mediului a făcut anunțul: „Nu mai există versiunea de fonduri europene” # Cancan.ro
Vești importante pentru români! Ministrul Mediului, Dana Buzoianu, a anunțat astăzi că programul Rabla ar putea fi anulat din cauza lipsei fondurilor. Află toate detaliile în articol! Programul Rabla este unul dintre cele mai populare […]
14:30
Iustin Petrescu, prima reacție după ce a câștigat procesul cu Marilu: ”Nu mi-am dorit scandalul ăsta” # Cancan.ro
Conflictul dintre influencerul Iustin Petrescu și fosta sa parteneră, Marilu Dobrescu, a ajuns la un nou punct de cotitură, odată cu o hotărâre a instanței care îi dă dreptate acestuia într-o primă etapă a procesului. Judecătorii […]
14:30
Moment important pentru Dani Mocanu! Manelistul și fratele său ajung astăzi, 25 noiembrie, în fața judecătorilor italieni. Cei doi urmează să afle dacă o să fie extrădați sau dacă o să li se permită să […]
14:20
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Surpriza iernii: Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist de națională! # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre transferul important pe care îl pregătește Dinamo: un fotbalist de națională a fost contactat pentru a rezolva una […]
14:10
Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea. O alta sportivă ar fi fost abuzată de mama Sabrinei # Cancan.ro
Scandalul în care Sabrina și Camelia Voinea sunt implicate escaladează cu o serie de noi acuzații din spartea mai multor membri din staff. Mama Sabrinei ar fi scos cu forța o gimnastă din sala de […]
14:10
Drama neștiută a femeii ucise în Olt. Fiul și fratele ei fac declarații tulburătoare: „Am încercat să o ajutăm” # Cancan.ro
Fiul femeii din Olt care a fost ucisă de concubin, s-a întors în țară pentru a-și plânge mama. Bărbatul, devastat de pierderea celei care i-a dat viață, a făcut declarații sfâșietoare. Mai mult, fratele victimei […]
14:00
Copilărie sub teroare pentru ”fetița de porțelan” din Tg Mureș: Judit a fost batjocorită de tată și băgată în comă de mamă | EXCLUSIV # Cancan.ro
La o vârstă la care alți copii descoperă lumea prin joacă și iubire, Judit Toto a întâlnit răul în cele mai crude forme. Propria mamă a agresat-o fizic până într-un punct în care a ajuns […]
14:00
Decizie fără precedent! Miss Univers renunță la titlu dintr-un motiv uluitor: ”Am fost martoră la…” # Cancan.ro
Olivia Yace, tânăra care a reprezentat Coasta de Fildeș în cadrul concursului Miss Univers 2025, a renunțat la titlul de Miss Univers Africa și Oceania. Yace a invocat angajamentul său de a fi un „model” […]
Acum 8 ore
13:50
Copilărie sub teroare pentru ”fetița de porțelan”: Judit a fost batjocorită de tată și băgată în comă de mamă | EXCLUSIV # Cancan.ro
La o vârstă la care alți copii descoperă lumea prin joacă și iubire, Judit Toto a întâlnit răul în cele mai crude forme. Propria mamă a agresat-o fizic până într-un punct în care a ajuns […]
13:50
Doi hoți au uimit autoritățile din Elveția. Doi români au fost arestați după ce oamenii legii au găsit în mașina lor mai multe bijuterii furate. Românii au fost inventivi, iar unele dintre obiectele prețioase erau […]
13:50
Un grup de sportivi români, calificați la Campionatul Mondial de Pescuit din Caiac, au trecut printr-o experiență pe care o descriu drept una dintre cele mai dificile din cariera lor, după ce autoritățile mexicane le-au […]
13:30
O femeie care călătorea singură la Tokyo, a rămas şocată când a văzut ce se află sub patul din camera de hotel unde era cazată. Păţita, pe numele său Natalisi Taksisi, originară din Ucraina, a […]
13:10
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT # Cancan.ro
Valentina Aldea a trăit, joi seara, scene care ar putea fi cu ușurință desprinse dintr-o telenovelă. Oana Ungureanu, soția furioasă, i-a vandalizat mașina și a atacat-o cu o rangă pe senatoarea POT. În urma agresiunii, […]
