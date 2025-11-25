Maestrul Eugen Doga, evocat la Atena printr-un eveniment cultural-filantropic
Basilica.ro, 25 noiembrie 2025 19:20
Maestrul Eugen Doga a fost evocat la Atena printr-o seară muzicală organizată de Uniunea Moldo-Elenă „Alexandros Ipsilantis”. Banii strânși în cadrul evenimentului au fost redirecționați către Centrul Maternal „În Brațele Mamei” al Misiunii Sociale „Diaconia”. Maestrul Eugen Doga a fost un compozitor din Republica Moldova, care a scris muzică pentru peste 200 de filme. La…
• • •
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:30
Grupul Psaltic Tronos aduce cântări patriotice în Sudul Basarabiei cu prilejul Zilei Naționale # Basilica.ro
Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române va susține vineri un concert de cântări patriotice la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul, Republica Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României. Concertul își propune să aducă mai aproape comunitățile românești din sudul Basarabiei printr-un moment artistic dedicat limbii, credinței și tradițiilor care definesc identitatea românească de…
18:20
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului își propune să ajute peste 10.000 de oameni de sărbători: Cum te poți implica # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a lansat luni ediția a VI-a a programului social „Vrei să fii bun de Crăciun?”, prin care peste 8.000 de copii și 2.000 de vârstnici din comunități vulnerabile vor primi sprijin în perioada sărbătorilor. Programul coordonat de Sectorul Social-Filantropic și Misionar, urmărește mobilizarea parohiilor, a voluntarilor, a ONG-urilor eparhiale, dar și…
Acum 4 ore
17:40
Arhim. Veniamin Micle a fost înmormântat la Mănăstirea Bistrița: Viața lui a reprezentat o slujire continuă # Basilica.ro
Arhimandritul Veniamin Micle a fost înmormântat vinerea trecută la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. „Viața lui a reprezentat o slujire continuă a lui Dumnezeu și a semenilor”, a subliniat Arhiepiscopul Râmnicului. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a oficiat slujba de înmormântare a părintelui Veniamin, duhovnicul mănăstirii, care a trecut la viața veșnică la vârsta de 86 de…
16:30
Elevii Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” din Galați au participat luni la o acțiune de donare de sânge organizată în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină, pentru a sprijini bolnavii care depind de transfuzii. Alături de elevi au donat preoți și credincioși din oraș, selectați atent în funcție de criteriile medicale necesare pentru a putea…
16:30
Consilierul pentru Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, desemnat Omul Anului la Cernăuți # Basilica.ro
Părintele Mihai Cobziuc, consilier la Biroul pentru Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a primit, la finele săptămânii trecute, distincția onorifică „Omul anului” acordată de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți. Părintele consilier eparhial a fost distins pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității istorice românești din…
16:10
Moaștele Sfântului Serafim cel Răbdător au fost aduse spre închinare la Catedrala Mitropolitană din Sibiu # Basilica.ro
Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au fost aduse luni la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde vor rămâne spre închinare pe tot parcursul săptămânii premergătoare sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Racla cu sfintele moaște a fost întâmpinată printr-o slujbă de mulțumire oficiată de un sobor de preoți. La slujbă au…
16:00
Bucurie duhovnicească la Vadu Negrilesei: Se va celebra primul hram închinat Sfinților Paisie și Cleopa # Basilica.ro
Mănăstirea Vadu Negrilesei va celebra, marți 2 decembrie, primul hram dedicat Sfinților Paisie Olaru și Cleopa Ilie, a anunțat așezământul pe pagina sa de Facebook. Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei va…
Acum 6 ore
15:30
Nu violenței! Mesaj ferm al Episcopului Benedict de ziua pentru eliminarea violenței împotriva femeilor # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului a transmis marți un mesaj ferm cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „Afirmăm răspicat: Nu violenței!”. Preasfinția Sa a subliniat că „Biserica este atentă la suferința lumii și, în mod deosebit, la suferința tăcută și ascunsă a multor femei, în familii sau în alte diverse situații dificile, în…
15:20
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va construi două centre multifuncționale pentru copii # Basilica.ro
Fundația „Dosoftei Mitropolitul” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a prezentat luni două proiecte prin care își propune să sprijine copiii din medii vulnerabile social: va construi două centre socio-culturale, unul în mediul rural și celălalt în municipiul Suceava. În total, peste 520 de copii din județul Suceava vor beneficia, la aceste centre, de activități educaționale,…
15:10
Predarea Religiei ortodoxe în școlile germane, tema întâlnirii preoților români din Bavaria de Sud # Basilica.ro
Preoții din Protopopiatul Bavariei de Sud s-au reunit sâmbătă la München, unde s-a discutat pe larg despre introducerea și consolidarea predării Religiei ortodoxe în școlile din Germania. Întâlnirea a avut loc la Parohia „Buna Vestire” din München și a fost prezidată de părintele protopop Alexandru Nan. Evenimentul a fost structurat în două părți: o conferință…
14:50
Hram la Paraclisul Facultății de Teologie din București: Studenții și profesorii au cinstit-o pe Sfânta Ecaterina # Basilica.ro
Studenții și profesorii Facultății de Teologie „Iustinian Patriarhul” din București au sărbătorit marți hramul paraclisului universitar închinat Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și delegatul Preafericitului Părinte Patriarhul Daniel. Din sobor au făcut parte preoții profesori ai Facultății de Teologie. Mărturia Sfintei Ecaterina În…
14:50
Sfântul Apostol Andrei, sărbătorit la Galați și în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Programul liturgic # Basilica.ro
Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, va fi sărbătorit în orașul de pe Dunăre, începând cu 27 noiembrie. Astfel, prăznuirea ocrotitorului spiritual al Galațiului va debuta joi, de la ora 16:00, cu o procesiune cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica pe strada Domnească, de la Universitatea „Dunărea de…
14:10
Clerici din România și Serbia s-au reunit pentru rugăciune și cateheză la o veche parohie românească din Banatul Sârbesc # Basilica.ro
Un sobor de preoți din Episcopia Daciei Felix și Episcopia Caransebeșului a oficiat duminică seară Taina Sf. Maslu la parohia românească Alibunar din Regiunea Autonomă Voivodina, Serbia. Rugăciunea, la care au participat numeroși credincioși, a fost urmată de o cateheză susținută de părintele Mihai Ciucur, Directorul Departamentului pentru Misiune și Tineret al Episcopiei Caransebeșului. Preotul…
14:10
Protosinghelul Daniel Pantazi, pomenit la Schitul Măgureanu la cinci ani de la trecerea în veșnicie # Basilica.ro
Protosinghelul Daniel Pantazi a fost pomenit sâmbătă la Schitul Măgureanu din Capitală, la cinci ani de la trecerea în veșnicie. Părintele Daniel s-a născut în data de 11 octombrie 1938 în comuna Cernătești, județul Buzău, din părinții Neagu și Rada, primind numele la Botez de Dumitru. După parcurgerea studiilor teologice în București, a fost cântăreț…
Acum 8 ore
13:50
IPS Nifon, la Centenarul Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu: Semn al legăturii dintre credință, educație și națiune # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal a transmis, luni, un mesaj cu o ocazia împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu. Cu acest prilej, IPS Nifon a subliniat că acest monument „reprezintă un moment de rememorare a rolului important pe care această instituție a…
13:50
1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic marcați la Roma: Conferință cu doi preoți români, unul ortodox și celălalt catolic # Basilica.ro
Conferința „Hristos, mărturia noastră” a reunit la Roma, la finele săptămânii trecute, aproximativ 500 de români din Italia și din țară. Publicul multiconfesional i-a ascultat pe preotul ortodox Constantin Necula și pe preotul romano-catolic Francisc Doboș. Evenimentul a fost organizat, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și…
13:00
Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București și-au sărbătorit ocrotitoarea | FOTO # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal, a oficiat marți, 25 noiembrie 2025, Sfânta Liturghie la paraclisul Facultății de Teologie din București, cu prilejul hramului „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Acum 12 ore
11:00
Expoziția de fotografie „Cărările Regale ale Transilvaniei” se va deschide, vineri, la Centrul de Artă Medievală „Medievalis”, din Sighișoara, informează un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, evenimentul este organizat de către Casa de Cultură a Studenților din București, în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret” din București și Fundația „Mihai Eminescu Trust”…
11:00
Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025 # Basilica.ro
Cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale (30 noiembrie) și al celebrării Zilei Naționale a României (1 decembrie) slujbele la Catedrala Națională se vor desfășura după următorul program: În ziua de 30 noiembrie 2025, începând cu ora 7.00 și până la ora 10.00 vor avea loc slujbele…
10:50
Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: Anul 2025 aduce în atenție hărțuirea online # Basilica.ro
Marți marcăm Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, instituită de Națiunile Unite în anul 2000, pentru a proteja fetele și femeile prin educarea și implicarea publicului. Ziua a fost aleasă în memoria surorilor Mirabal din Republica Dominicană, ucise în 1960 la ordinul conducătorului țării din acea vreme. Tema anului 2025 Anul acesta, tema zilei este…
10:20
Strategie de sprijin pentru femei și familii în Episcopia de Bălți: PS Antonie s-a întâlnit cu reprezentanții Pro Vita Iași # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, s-a întâlnit săptămâna trecută, la Centrul Eparhial din Bălți, Republica Moldova, cu Părintele Radu Brînză, coordonatorul Departamentului Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor (Pro Vita Iași). Au mai participat Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași, Părintele Dorian Revenco, Protopop de…
09:50
Marți, în ziua de pomenire a Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, se împlinesc șapte ani de la sfințirea altarului Catedralei Naționale – un ideal devenit realitate în timpul generației noastre. Sfințirea a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cărora li s-au alăturat ierarhii din Sfântul Sinod al Bisericii…
09:40
Copiii de preot din Arhiepiscopia Iașilor s-au întâlnit, pentru prima oară, într-un cadru organizat, sâmbăta trecută. Ziua a început cu Sfânta Liturghie la parohia „Sfântul Sava cel Sfințit”, urmată de activități desfășurate în Muzeul Mitropolitan: jocuri de cunoaștere, o conferință, o dezbatere tematică și un campionat de jocuri de socializare. Această întâlnire inaugurală a marcat…
09:10
Ți-am pregătit 5 știri importante de luni, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel îl felicită pe IPS Nifon la aniversarea a 40 de ani de arhierie Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, cu…
Acum 24 ore
00:00
Odovania Praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului; † Sfânta Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 25 noiembrie Sfânta Ecaterina S-a născut pe vremea împăratului Maximian (286-305) în Alexandria Egiptului, într-o familie de neam ales, tatăl ei Constans fiind cârmuitor al cetăţii. Deşteaptă, frumoasă, crescută în belşug, Sfânta Ecaterina a dobândit cunoştinţe rare şi multă învăţătură, ajungând, de foarte tânără, printre cei mai de seamă înţelepţi ai vremii sale.…
Ieri
18:50
Profesorii de Religie din București organizează un simpozion despre educația religioasă în contextul globalizării # Basilica.ro
Asociația Profesorilor de Religie din Capitală organizează miercuri, la Colegiul Național „Sfântul Sava”, Simpozionul Național „Educația religioasă în contextul globalizării”. Ajuns la cea de-a doua ediție, simpozionul are ca temă „Educația religioasă în Anul centenar al Patriarhiei Române”. Evenimentul îi are ca invitați pe părintele profesor Constantin Coman și pe profesorul Constantin Cucoș, considerați două…
18:00
Arhiepiscopul Atanasie a fost în mijlocul românilor din Northampton la sărbătoarea hramului # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit duminică la Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Northampton, cu ocazia hramului. Sărbătoarea hramului a încununat trei zile de rugăciune și activități în comunitatea ortodoxă românească din Northampton. Programul hramului a început joi cu slujba Privegherii, continuând vineri cu Sfântul Maslu…
17:10
Arhiepiscopia Alba Iuliei va marca 50 de ani de la reînființare printr-un eveniment festiv # Basilica.ro
Arhiepiscopia Alba Iuliei organizează marți un eveniment aniversar dedicat împlinirii a 50 de ani de la reînființarea eparhiei. Manifestarea va avea loc de la ora 10:00, în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” a Catedralei Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, marcând cinci decenii de la constituirea Adunării Eparhiale. Programul cuprinde un moment de rugăciune, urmat…
16:50
35 ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România: Eveniment la Palatul Parlamentului # Basilica.ro
Palatul Parlamentului a găzduit, în perioada 19-20 noiembrie, evenimentul aniversar „35 ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România”. Au participat lideri religioși ai ucrainenilor din România, parlamentari, membri ai comunității ucrainene din țara noastră. Manifestarea a debutat cu un moment solemn de rugăciune și comemorare pentru victimele războiului din Ucraina și fondatorii Uniunii Ucrainenilor…
16:40
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, cu ocazia aniversării a 40 de ani de arhierie. Patriarhul Daniel apreciază lucrarea pastorală și misionară din Arhiepiscopia Târgoviștei și activitatea Înaltpreasfinției Sale de reprezentare internațională a Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Patriarh a subliniat…
16:20
Protos. Arsenie Irimiea: Darul se împlinește în dialog cu Dăruitorul. Ce trebuia să-și spună bogatul căruia i-a rodit țarina # Basilica.ro
Protos. Arsenie Irimiea, starețul mănăstirii bucureștene Schitul Darvari, a explicat duminică unde a greșit bogatul căruia i-a rodit țarina. Părintele stareț a vorbit despre „drama omului contemporan”, care „nu știe ce să facă cu binele și cu succesul pe care le trăiește”. „Cum manageriezi succesul?” s-a întrebat părintele stareț în cuvântul de învățătură. „În zilele…
16:00
IPS Teofan la botezul unui prunc: Scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit duminică slujba botezului pentru al treilea copil al părintelui paroh Felix-Petru Prisecariu de la Parohia „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Botoșani. Pruncul a primit numele de Teofan, iar botezul a fost un prilej de bucurie duhovnicească atât pentru familie, cât…
15:50
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, aniversează, luni, 40 de ani de arhierie. IPS Nifon s-a născut în data de 5 ianuarie 1944, în comuna Creţeşti-Vidra, jud. Giurgiu, din părinţii Anghel şi Maria Mihăiţă, la botez primind numele Nicolae. Studii A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală între 1951 şi…
15:40
Simpozionul Național „Teologie și sfințenie în Ortodoxia românească a secolului XX. Contextul sibian” se va desfășura marți și miercuri, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie „Sf. Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, reunind teologi și cercetători din întreaga țară. Evenimentul îi omagiază pe sfinții români ai secolului XX care au marcat profund viața…
15:30
Iarna își anunță sosirea iar prima zăpadă așternută peste biserici creează peisaje ce ne încântă sufletul, trezind în noi bucuria curată a copilăriei. Vă invităm să vă bucurați de selecția noastră de imagini din perioada 17–23 noiembrie. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram…
15:20
Moaștele Sfântului Calinic de la Cernica, duse spre închinare la capela Spitalului de Copii „Maria Sklodowska Curie” # Basilica.ro
Racla care conține un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, aflate în patrimoniul Mănăstirii Cernica, va fi adusă spre închinare la capela spitalului „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, cu ocazia hramului lăcașului, sărbătoarea Sfântului Stelian Paflagonul. Programul liturgic va începe cu Slujba Acatistului Sfântului Stelian, de la ora 08:00, urmată de Utrenie.…
15:00
Universitatea de Vest l-a premiat pe Mitropolitul Banatului pentru activitatea social-filantropică # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a primit Premiul „Sever Bocu” pentru Implicare Civică și Socială joi, în cadrul Galei Premiilor Universității de Vest din Timișoara (UVT), ca recunoaștere a activității constante în sprijinul comunității și al celor aflați în dificultate. Gala Premiilor UVT 2025 a avut loc la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara și…
14:00
ASCOR Iași vrea să dăruiască 500 de ursuleți de pluș micilor pacienți de la Spitalul „Sfânta Maria” # Basilica.ro
Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), filiala Iași, a lansat campania prin care își propune să ofere 500 de ursuleți de pluș copiilor internați la Spitalul „Sfânta Maria”. Campania „Moș Crăciun la copiii din spitale”, ajunsă la ediția a cincea, își propune să aducă bucurie micilor pacienți în perioada sărbătorilor, când internarea este cu atât…
11:30
Moaștele Sf. Iacob Putneanul la Paraclisul Episcopal din Copenhaga: Un tânăr convertit a primit numele sfântului # Basilica.ro
O delegație de la Mănăstirea Putna, condusă de Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul sfântului așezământ și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a dus sâmbătă, la Paraclisul Episcopal din Copenhaga, un fragment din moaștele Sf. Ier. Iacob Putneanul. Delegația care a purtat în pelerinaj sfântul odor a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul…
10:50
ASCOR marchează 35 de ani de activitate cu un concert caritabil: Sub pridvorul cerului # Basilica.ro
ASCOR București și Universitatea Politehnica din București, prin Centrul de Spiritualitate „Sf. Grigorie Palama”, anunță organizarea unui concert caritabil de colinde intitulat: „Sub pridvorul cerului. ASCOR 35”. Evenimentul, care marchează 35 de ani de activitate a ASCOR, va avea loc în 11 decembrie 2025, de la ora 18:00, în Aula Magna a Politehnicii. La concert…
10:40
Imigrația românească din ultimii 14 ani s-a dovedit un vector de creștere pentru Ortodoxia din Franța. Este concluzia unui studiu realizat de Părintele Jivko Panev și publicat recent pe site-ul Orthodoxie.com. În perioada 2010-2024, numărul lăcașurilor de cult deținute de parohiile ortodoxe române din Franța aproape că s-a dublat (o creștere de 94%), ajungând la…
09:50
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește altora „Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește și el altor oameni”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Citește mai mult. PS Paisie Sinaitul…
00:10
Calendar Ortodox, 24 noiembrie Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei Era roman de neam, a fost adus la Hristos de marii Apostoli Petru şi Pavel. Clement a fost al treilea episcop al Romei, după Lin şi Anaclet, timp de zece ani. A fost botezat de Sfântul Apostol Petru, devenind astfel un adevărat discipol al lui…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Tårs, Danemarca, a fost sfințită vineri de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Ierarhul a subliniat importanța consacrării unui lăcaș de cult, comparând ungerea cu Sfântul și Marele Mir cu momentul sfințirii omului în Sfânta Taină a Botezului. „S-a sfințit acest lăcaș propriu românesc de aici,…
18:20
Un secol de la construirea bisericii din parohia clujeană Mănăstireni: IPS Andrei a resfințit lăcașul de cult # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei a resfințit sâmbătă Biserica „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni, județul Cluj, construită între 1925 și 1927. Lăcașul de cult a trecut, în ultimii cinci ani, printr-un amplu proces de renovare care a inclus lucrări la acoperiș, instalații, tâmplărie, restaurarea picturii și reamenajarea curții. La eveniment au participat numeroși credincioși, autorități civile și militare, reprezentanți…
17:10
Pregătiri pentru parada de 1 Decembrie: Peste 2.900 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf # Basilica.ro
Peste 2.900 de militari cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Națională organizată luni, 1 Decembrie, în București, anunță Ministerul Apărării Naționale. Vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum…
16:30
Binele trebuie împărtășit: Arhiepiscopia Aradului a pregătit 150 de pachete pentru copiii și adulții din spitale # Basilica.ro
Arhiepiscopia Aradului a pregătit 150 de pachete de primă necesitate pentru copiii și adulții internați în spitale, într-o acțiune social-filantropică desfășurată în apropierea sărbătorilor. Activitatea a fost coordonată de părintele Bogdan Gheorghe Noghiu, consilier eparhial la Sectorul Social–Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, și realizată cu sprijinul voluntarilor și al persoanelor care au contribuit financiar. „Mulțumesc tuturor…
15:50
În predica rostită duminică la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat importanța recunoștinței și a grijii față de aproapele: „Când cineva mulțumește, darul se înmulțește”. Episcopul vicar a arătat că pilda bogatului căruia i-a rodit țarina din Evanghelia Duminicii este, înainte de toate, o lecție despre lipsa mulțumirii.…
