FIFA a anunțat urnele pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale! Care este situația României
Sport.ro, 25 noiembrie 2025 20:50
FIFA a publicat oficial structura urnelor pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
20:50
FIFA a anunțat urnele pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale! Care este situația României # Sport.ro
FIFA a publicat oficial structura urnelor pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026.
Acum 30 minute
20:40
Dănuț Lupu a dat verdictul după ce România a picat cu Turcia la baraj: ”Mai bine cădeam cu ei” # Sport.ro
Naționala României va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din vară.
Acum o oră
20:20
FCSB pregătește o reconstrucție masivă în această iarnă.
20:20
FC Botoșani continuă parcursul impresionant din acest sezon, rămânând neînvinsă pe teren propriu după remiza cu Dinamo.
Acum 2 ore
20:00
Cine conduce topul golgheterilor în Superliga: fotbalistul lui FCSB, la egalitate cu rivalul de la Rapid # Sport.ro
17 etape s-au scurs din sezonul regulat al Superligii României.
19:50
Real Madrid, decimată de accidentări în apărare înaintea duelului cu Olympiakos! Cum ar putea arăta defensiva lui Xabi Alonso # Sport.ro
Real Madrid are probleme serioase de lot în defensivă! Jucătorii la care va apela, probabil, Xabi Alonso cu Olympiakos.
19:50
Jamie Vardy a fost jefuit! Ce s-a întâmplat în timpul meciului Cremonese - AS Roma din Serie A # Sport.ro
Superstarul englez a fost jefuit.
19:40
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, se pregătește de unul dintre cele mai dificile meciuri ale sezonului.
19:30
Gigi Becali a semnat și a plecat: "Sunt leul leilor!" Ce riscă acum patronul campioanei FCSB # Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) a suferit recent o intervenție chirurgicală complexă în zona cervicală, dar a refuzat să rămână sub supraveghere medicală.
19:20
Marius Marin a fost inclus în echipa celor mai slabi jucători din Serie A după 12 etape.
Acum 4 ore
19:00
Alarmă la Dinamo după remiza cu Botoșani! Un titular incontestabil are ruptură și stă pe bară săptămâni bune # Sport.ro
Dinamo a obținut doar un punct în deplasarea de la Botoșani, scor 1-1, în etapa a 17-a din Superliga, însă adevărata pierdere pentru trupa lui Zeljko Kopic este accidentarea lui Danny Armstrong.
18:50
Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Gigi Mulțescu.
18:40
Legendarul Lorenzo Buffon a decedat la 95 de ani.
18:30
Surpriză uriașă! Câte etape a fost suspendat Cristiano Ronaldo după cartonașul roșu primit în Irlanda - Portugalia # Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost eliminat în Irlanda - Portugalia.
18:10
Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, achitat în dosarul de luare de mită: "Faptele nu există" # Sport.ro
Dumitru Dragomir a primit vești uriașe marți, 25 noiembrie.
18:10
Luka Modric își arată clasa în Serie A la 40 de ani. Topul impresionant în care a fost inclus # Sport.ro
Luka Modric, printre cei mai buni mijlocași din Serie A la 40 de ani. Ierarhia făcută de jurnaliștii italieni.
18:00
Mick Schumacher (26 de ani) își schimbă complet traiectoria carierei.
18:00
CFR Cluj are pe masă una dintre cele mai mari oferte ale iernii.
17:30
Duel de foc pentru buzoieni.
17:30
Semnează Harry Kane cu Barcelona? Atacantul lui Bayern Munchen a clarificat public situația # Sport.ro
Harry Kane a vorbit deschis despre posibilitatea de a pleca de la Bayern Munchen la Barcelona.
17:30
Atacantul cu CV stelar a semnat în Superliga României în luna septembrie.
17:20
Cristi Chivu face scut în jurul lui Sommer! Decizia luată înainte de duelul de foc de la Madrid # Sport.ro
Prestația lui Yann Sommer din derby-ul pierdut a stârnit un val de critici în Italia, dar Cristian Chivu a intervenit prompt pentru a stopa orice "proces public" la adresa portarului său.
17:10
Chelsea și Barcelona se întâlnesc diseară în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Champions League.
Acum 6 ore
17:00
Gregory Tade, 39 de ani, fost atacant la FCSB, a vorbit deschis despre experiența trăită sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.
17:00
Xabi Alonso a fost nevoit să se adapteze după accidentarea integralistului său înainte de Olympiacos - Real Madrid.
16:40
Inter Milano a coborât pe patru după ultimul eșec din Serie A.
16:30
Runda a 17-a din Superligă a adus o situație rară, poate chiar unică.
16:30
Ungurii, revoltați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro # Sport.ro
Presa din Ungaria a reacționat după ce Andre Duarte și-a anunțat plecarea cu scandal de la Ujpest.
16:10
Cazul lui Vinicius Jr., analizat de Nadal: ce a spus fostul mare tenismen în direct, la TV # Sport.ro
Rafael Nadal, poziție clară asupra situației lui Vinicius Jr. la Real Madrid.
16:10
Boxerul român cu trei titluri la categoria mijlocie luptă la sfârșitul lunii în Germania: ”O să le demonstrez tuturor valoarea mea” # Sport.ro
Marius Antonietti (35 de ani) s-a luptat în august cu Florin Cardoș la Dynamite Fighting Show, în ultimul meci al sportivului din Baia Mare.
16:10
Știe precis de ce nu se retrage: obiectivele Soranei Cîrstea pentru sezonul 2026 în circuitul WTA # Sport.ro
Sorana Cîrstea, obiective îndrăznețe pentru stagiunea 2026.
15:40
După ce a defilat la Trofeul Carpați, România a anunțat azi lotul pentru Campionatul Mondial 2025! Sorina Grozav & Co au o grupă dificilă # Sport.ro
Fetele lui Ovidiu Mihăilă se află într-o grupă complicată.
15:30
FCSB se pregătește pentru următorul meci din Europa League.
15:20
Fetele de la Dinamo debutează astăzi în cupele europene! Meci tare cu locul 3 din Bundesliga # Sport.ro
CS Dinamo București o întâlnește în dublă manșă pe VfB Suhl LOTTO Thüringen.
15:20
La formația din Ștefan cel Mare, se întâmplă foarte rar ca un jucător să fie arătat cu degetul. Acum însă, ratările unui vârf „impotent“ l-au exasperat pe Andrei Nicolescu, omul din fruntea clubului.
Acum 8 ore
15:00
FCSB a remizat pe teren propriu, scor 1-1, în fața Petrolului în ultima etapă din Superliga.
14:50
Un om cu o ascensiune fulminantă în societatea românească, ajuns președinte FRF la doar 29 de ani, poate avea un viitor strălucit și într-un alt domeniu de activitate.
14:30
Marko Dugandzic, show alături de Jesse Lingard în Champions League! 4 goluri în 30 de minute # Sport.ro
Fostul golgheter din Superliga României are acum evoluții apreciate în Asia.
14:30
Starul portughez va împlini 41 de ani, în februarie, dar forma sa fizică, de invidiat, a devenit subiect de studiu. Cu o concluzie spectaculoasă!
14:20
FCSB a rezolvat primul transfer al iernii.
13:40
”Eurogol” semnat de dinamovist! După ce sezonul trecut a fost golgheterul echipei, a marcat în premieră în acest campionat # Sport.ro
CS Dinamo încearcă să se mențină în Liga 2 din postura de nou-venită în divizia secundă.
13:40
Dinamo a remizat în duelul cu FC Botoșani, scor 1-1, într-un meci din etapa 17 din Superliga.
13:30
Al-Gharafa, echipa unde fostul star al FCSB-ului mai mult nu joacă, e ciuca bătăilor în Champions League. Iar când vedem ce se petrece în apărarea ei, lucrurile devin mai ușor de înțeles.
Acum 12 ore
13:00
Arbitru cu scandal pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB: 5 roșii în derby-ul PSG - OM și un ”F*ck you” neînțeles! # Sport.ro
Centralul specializat în scandaluri din Ligue 1, delegat la Steaua Roșie Belgrad - FCSB!
13:00
Starul brazilian al Realului a dat cărțile pe față, după ce a „fiert“ de la începutul acestui sezon.
12:50
Dinamo are probleme mari cu accidentările în acest final de an.
12:40
CSM CSU Oradea nu are rival în sezonul regular.
12:30
Caramavrov analizează șansele formațiilor importante din Liga 1 la câștigarea campionatului.
12:10
Alex Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep și este într-o formă de zile mari.
12:00
Cel mai bizar cartonaș roșu din istoria Premier League! Idrissa Gueye, lăudat după eliminare de antrenor David Moyes # Sport.ro
Meci de colecție pe ”Old Trafford”, Manchester United - Everton 0-1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.