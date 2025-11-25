FIFA a anunțat urnele pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale! Care este situația României

Sport.ro, 25 noiembrie 2025 20:50

FIFA a publicat oficial structura urnelor pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026.

Acum 15 minute
20:50
Acum 30 minute
20:40
Dănuț Lupu a dat verdictul după ce România a picat cu Turcia la baraj: ”Mai bine cădeam cu ei” Sport.ro
Naționala României va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din vară.
Acum o oră
20:20
Vine la FCSB! MM Stoica a dat de veste: „Ne-a interesat mereu. Am fost în contact” Sport.ro
FCSB pregătește o reconstrucție masivă în această iarnă.
20:20
"Egreu să pierdem!" Valeriu Iftime le transmite un mesaj clar rivalelor din Liga 1 Sport.ro
FC Botoșani continuă parcursul impresionant din acest sezon, rămânând neînvinsă pe teren propriu după remiza cu Dinamo.
Acum 2 ore
20:00
Cine conduce topul golgheterilor în Superliga: fotbalistul lui FCSB, la egalitate cu rivalul de la Rapid Sport.ro
17 etape s-au scurs din sezonul regulat al Superligii României.
19:50
Real Madrid, decimată de accidentări în apărare înaintea duelului cu Olympiakos! Cum ar putea arăta defensiva lui Xabi Alonso Sport.ro
Real Madrid are probleme serioase de lot în defensivă! Jucătorii la care va apela, probabil, Xabi Alonso cu Olympiakos.
19:50
Jamie Vardy a fost jefuit! Ce s-a întâmplat în timpul meciului Cremonese - AS Roma din Serie A Sport.ro
Superstarul englez a fost jefuit.
19:40
Diego Simeone, în locul lui Chivu la Inter Milano!? Răspunsul tehnicianului Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, se pregătește de unul dintre cele mai dificile meciuri ale sezonului.
19:30
Gigi Becali a semnat și a plecat: "Sunt leul leilor!" Ce riscă acum patronul campioanei FCSB Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) a suferit recent o intervenție chirurgicală complexă în zona cervicală, dar a refuzat să rămână sub supraveghere medicală.
19:20
Umilitor! Marius Marin, inclus într-o echipă a rușinii Sport.ro
Marius Marin a fost inclus în echipa celor mai slabi jucători din Serie A după 12 etape. 
Acum 4 ore
19:00
Alarmă la Dinamo după remiza cu Botoșani! Un titular incontestabil are ruptură și stă pe bară săptămâni bune Sport.ro
Dinamo a obținut doar un punct în deplasarea de la Botoșani, scor 1-1, în etapa a 17-a din Superliga, însă adevărata pierdere pentru trupa lui Zeljko Kopic este accidentarea lui Danny Armstrong.
18:50
Ultimele clipe ale lui Gigi Mulțescu, povestite de fiul său: „Au fost zile de coșmar” Sport.ro
Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Gigi Mulțescu.
18:40
Doliu în Italia! A murit Lorenzo Buffon Sport.ro
Legendarul Lorenzo Buffon a decedat la 95 de ani. 
18:30
Surpriză uriașă! Câte etape a fost suspendat Cristiano Ronaldo după cartonașul roșu primit în Irlanda - Portugalia Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost eliminat în Irlanda - Portugalia.
18:10
Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, achitat în dosarul de luare de mită: "Faptele nu există" Sport.ro
Dumitru Dragomir a primit vești uriașe marți, 25 noiembrie.
18:10
Luka Modric își arată clasa în Serie A la 40 de ani. Topul impresionant în care a fost inclus Sport.ro
Luka Modric, printre cei mai buni mijlocași din Serie A la 40 de ani. Ierarhia făcută de jurnaliștii italieni. 
18:00
Adio, Formula 1! Mick Schumacher a semnat și pleacă în America Sport.ro
Mick Schumacher (26 de ani) își schimbă complet traiectoria carierei.
18:00
Ofertă de 7.000.000$ pentru Louis Munteanu! Salariul uriaș cerut de atacant Sport.ro
CFR Cluj are pe masă una dintre cele mai mari oferte ale iernii. 
17:30
HC Buzău întâlneşte clubul bosniac RK Konjuh Zivinice în optimile European Cup Sport.ro
Duel de foc pentru buzoieni.
17:30
Semnează Harry Kane cu Barcelona? Atacantul lui Bayern Munchen a clarificat public situația Sport.ro
Harry Kane a vorbit deschis despre posibilitatea de a pleca de la Bayern Munchen la Barcelona. 
17:30
Gata, CFR Cluj a făcut anunțul: „Mult succes, Islam Slimani!” Sport.ro
Atacantul cu CV stelar a semnat în Superliga României în luna septembrie.
17:20
Cristi Chivu face scut în jurul lui Sommer! Decizia luată înainte de duelul de foc de la Madrid Sport.ro
Prestația lui Yann Sommer din derby-ul pierdut a stârnit un val de critici în Italia, dar Cristian Chivu a intervenit prompt pentru a stopa orice "proces public" la adresa portarului său.
17:10
Chelsea - Barcelona, de la 22:00 | Analiza lui Dan Chilom + cotele la pariuri Sport.ro
Chelsea și Barcelona se întâlnesc diseară în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Champions League.
Acum 6 ore
17:00
Fostul atacant de la FCSB iese la atac: „Reghecampf mi-a distrus cariera!” Sport.ro
Gregory Tade, 39 de ani, fost atacant la FCSB, a vorbit deschis despre experiența trăită sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. 
17:00
OUT înainte de Olympiacos - Real Madrid! Xabi Alonso a pierdut un fotbalist crucial Sport.ro
Xabi Alonso a fost nevoit să se adapteze după accidentarea integralistului său înainte de Olympiacos - Real Madrid.
16:40
Chivu vrea să dea lovitura la Inter cu un transfer de cinci stele: ”Ar fi un vis” Sport.ro
Inter Milano a coborât pe patru după ultimul eșec din Serie A.
16:30
În Superliga se întâmplă! „Antrenorul etapei” nu are licență UEFA PRO Sport.ro
Runda a 17-a din Superligă a adus o situație rară, poate chiar unică.
16:30
Ungurii, revoltați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro Sport.ro
Presa din Ungaria a reacționat după ce Andre Duarte și-a anunțat plecarea cu scandal de la Ujpest.
16:10
Cazul lui Vinicius Jr., analizat de Nadal: ce a spus fostul mare tenismen în direct, la TV Sport.ro
Rafael Nadal, poziție clară asupra situației lui Vinicius Jr. la Real Madrid.
16:10
Boxerul român cu trei titluri la categoria mijlocie luptă la sfârșitul lunii în Germania: ”O să le demonstrez tuturor valoarea mea” Sport.ro
Marius Antonietti (35 de ani) s-a luptat în august cu Florin Cardoș la Dynamite Fighting Show, în ultimul meci al sportivului din Baia Mare.
16:10
Știe precis de ce nu se retrage: obiectivele Soranei Cîrstea pentru sezonul 2026 în circuitul WTA Sport.ro
Sorana Cîrstea, obiective îndrăznețe pentru stagiunea 2026.
15:40
După ce a defilat la Trofeul Carpați, România a anunțat azi lotul pentru Campionatul Mondial 2025! Sorina Grozav & Co au o grupă dificilă Sport.ro
Fetele lui Ovidiu Mihăilă se află într-o grupă complicată.
15:30
Ce au spus Darius Olaru și Florin Cernat înaintea meciului Steaua Roșie - FCSB Sport.ro
FCSB se pregătește pentru următorul meci din Europa League.
15:20
Fetele de la Dinamo debutează astăzi în cupele europene! Meci tare cu locul 3 din Bundesliga Sport.ro
CS Dinamo București o întâlnește în dublă manșă pe VfB Suhl LOTTO Thüringen.
15:20
Dinamo își amenință atacantul „certat cu golul“: „Devine supărător!“ Sport.ro
La formația din Ștefan cel Mare, se întâmplă foarte rar ca un jucător să fie arătat cu degetul. Acum însă, ratările unui vârf „impotent“ l-au exasperat pe Andrei Nicolescu, omul din fruntea clubului.
Acum 8 ore
15:00
Adversara FCSB-ului nu s-a ferit să o spună: „Nu mai sunt de speriat” Sport.ro
FCSB a remizat pe teren propriu, scor 1-1, în fața Petrolului în ultima etapă din Superliga.
14:50
Burleanu își pregătește cariera politică: cu cine s-a văzut, astăzi Sport.ro
Un om cu o ascensiune fulminantă în societatea românească, ajuns președinte FRF la doar 29 de ani, poate avea un viitor strălucit și într-un alt domeniu de activitate.
14:30
Marko Dugandzic, show alături de Jesse Lingard în Champions League! 4 goluri în 30 de minute Sport.ro
Fostul golgheter din Superliga României are acum evoluții apreciate în Asia.
14:30
Descoperirea americanilor, incredibilă: câți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo Sport.ro
Starul portughez va împlini 41 de ani, în februarie, dar forma sa fizică, de invidiat, a devenit subiect de studiu. Cu o concluzie spectaculoasă!
14:20
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB Sport.ro
FCSB a rezolvat primul transfer al iernii.
13:40
”Eurogol” semnat de dinamovist! După ce sezonul trecut a fost golgheterul echipei, a marcat în premieră în acest campionat Sport.ro
CS Dinamo încearcă să se mențină în Liga 2 din postura de nou-venită în divizia secundă.
13:40
Verdict în cazul fazei controversate din Botoșani - Dinamo! Greșeală mare de arbitraj Sport.ro
Dinamo a remizat în duelul cu FC Botoșani, scor 1-1, într-un meci din etapa 17 din Superliga.
13:30
Coman, coleg cu niște „șchiopi“: fază de cascadorii râsului, sub ochii lui Florinel Sport.ro
Al-Gharafa, echipa unde fostul star al FCSB-ului mai mult nu joacă, e ciuca bătăilor în Champions League. Iar când vedem ce se petrece în apărarea ei, lucrurile devin mai ușor de înțeles.
Acum 12 ore
13:00
Arbitru cu scandal pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB: 5 roșii în derby-ul PSG - OM și un ”F*ck you” neînțeles! Sport.ro
Centralul specializat în scandaluri din Ligue 1, delegat la Steaua Roșie Belgrad - FCSB!
13:00
Vinicius a luat decizia: ce i-a spus lui Florentino Perez a ajuns în toată presa Sport.ro
Starul brazilian al Realului a dat cărțile pe față, după ce a „fiert“ de la începutul acestui sezon.
12:50
Dinamo are probleme mari! Jucătorii, OUT până în 2026 Sport.ro
Dinamo are probleme mari cu accidentările în acest final de an.
12:40
Echipa din România cu parcurs perfect în acest campionat: 10 meciuri, 10 victorii! Sport.ro
CSM CSU Oradea nu are rival în sezonul regular.
12:30
Lupta la titlu: Rapid și Craiova, principale favorite. FCSB la 14 puncte de lider! Sport.ro
Caramavrov analizează șansele formațiilor importante din Liga 1 la câștigarea campionatului.
12:10
Alex Maxim este omul record! Fotbalistul român, în TOP 3 la nivel mondial Sport.ro
Alex Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep și este într-o formă de zile mari.
12:00
Cel mai bizar cartonaș roșu din istoria Premier League! Idrissa Gueye, lăudat după eliminare de antrenor David Moyes Sport.ro
Meci de colecție pe ”Old Trafford”, Manchester United - Everton 0-1.
