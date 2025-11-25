România evită suspendarea fondurilor UE și își recâștigă credibilitatea, afirmă Bolojan după ce Comisia Europeană a suspendat temporar procedura de deficit excesiv
CaleaEuropeana, 25 noiembrie 2025 20:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că România a primit „un semnal foarte important" din partea Comisiei Europene, care a decis să nu propună suspendarea fondurilor europene pentru România, confirmând măsurile fiscale și bugetare adoptate în ultimele luni de Guvern au început să producă efecte. Bolojan subliniază că acest mesaj reprezintă o validare a direcției
Acum 15 minute
20:50
Acum 4 ore
19:00
Ministrul finanțelor: Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată. România păstrează accesul deplin la finanțări # CaleaEuropeana
Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată și România își păstrează accesul deplin la finanțările esențiale pentru dezvoltare, a declarat marți ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, după ce Comisia Europeană a anunțat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care și România. "Vești bune de la Bruxelles:
18:20
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri, afirmă Nicușor Dan la 25 de ani de la înființarea CNSAS: “adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde” # CaleaEuropeana
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri și rolul CNSAS rămâne fundamental pentru studierea istoriei recente, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan. Șeful statului a transmis marți un mesaj în cadrul Conferinței „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Postcomunismul românesc", organizată
17:30
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, sub coordonarea Roxanei Mînzatu: „Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă” # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european 2026, care stabilește prioritățile de politică economică și de ocupare a forței de muncă menite să stimuleze competitivitatea. Într-un context geopolitic tot mai dificil, Comisia face apel la acțiuni coordonate pentru consolidarea productivității, inovării și investițiilor, în linie cu Busola pentru Competitivitate. Pachetul de
17:10
Comisia Europeană pune “în așteptare” procedura de deficit excesiv în care se află România: Procedura rămâne deschisă, dar sunt evitate sancțiunile # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse "noi acțiuni procedurale", respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare. Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European
Acum 6 ore
16:50
UE și Uniunea Africană își asumă să promoveze „dezvoltarea durabilă a lanțurilor valorice pentru a diversifica și securiza lanțurile de aprovizionare globale, de exemplu în domeniul mineralelor critice” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și Uniunea Africană evidențiază într-o declarație comună adoptată la finalul celui de-al șaptelea summit dintre cele două păți, desfășurat în capitala Angolei, dorința de cooperare și dezvoltare pe baza angajamentelor comune. „Parteneriatul dintre UE și Uniunea Africană este puternic, dă rezultate și devine din ce în ce mai ambițios, în beneficiul cetățenilor noștri.
16:20
SUA și Ucraina au agreat termenii esențiali ai planului de pace propus de Trump: Zelenski dorește să meargă la Casa Albă pentru a încheia un acord # CaleaEuropeana
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens. Anunțul a fost făcut de fostul ministru
16:20
România și Ungaria își consolidează cooperarea energetică pentru stabilitatea regiunii. Bogdan Ivan: Energia nu ține cont de frontiere # CaleaEuropeana
În marja Romanian International Energy Conference, un eveniment organizat Federația Patronală în Energie, ministrul energiei, Bogdan Ivan a avut o întrevedere cu ministrul ungar de externe, Szijjarto Peter, prilej cu care a reafirmat importanța colaborării româno-ungare în sectorul energetic pentru stabilitatea regiunii. „Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu Szijjártó Péter, ministrul Comerțului și
16:00
Keir Starmer reafirmă angajamentul Regatului Unit de a „trimite trupe la sol” în Ucraina „în cazul încetării ostilităților” # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat despre activitatea în curs a „Coaliției celor dispuși" de a pregăti desfășurarea unei forțe multilaterale în Ucraina în eventualitatea unui armistițiu, a precizat Downing Street. Regatul Unit este în continuare dispus să trimită trupe la sol pentru a proteja Kievul dacă ostilitățile se vor
15:30
Șefa diplomației UE respinge ideea revenirii Rusiei în G8: “Nu putem reveni la normalitate. cum ți-ai putea imagina asta?” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat marți că revenirea Rusiei în formatul G8, așa cum este prevăzută în planul de pace propus de președintele Statelor Unite, „cu siguranță nu" se va întâmpla. Ea a afirmat acest lucru într-un program al BBC Radio 4, relatează Ukrinform. Potrivit
15:30
ICI București a organizat evenimentul online „Criminalitatea cibernetică sub control: Tehnologia portabilă pentru investigațiile digitale” # CaleaEuropeana
ICI București a organizat marți evenimentul online „Criminalitatea cibernetică sub control: Tehnologia portabilă pentru investigațiile digitale", dedicat prezentării stadiului actual al proiectului „Unitatea portabilă multifuncțională destinată combaterii criminalității digitale". Potrivit unui comunicat al institutului, sesiunea a reunit reprezentanți ai instituțiilor și specialiști interesați de evoluțiile din domeniul investigațiilor digitale. Participanții au fost informați cu privire
15:10
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, afirmă ministrul polonez al Apărării # CaleaEuropeana
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a lansat marți avioane de luptă în urma intrării unor drone în spațiul său aerian, relatează Reuters, potrivit Agerpres. „Operațiunea Eastern Sentry trebuie consolidată. Opt țări și-au pus la dispoziție
Acum 8 ore
15:00
PE a adoptat noi norme privind siguranța jucăriilor. Magazinele online vor fi obligate să își adapteze platformele pentru a le permite vânzătorilor să afișeze marcajele CE ale jucăriilor # CaleaEuropeana
Eurodeputații au confirmat marți un acord cu țările Uniunii privind noi norme pentru siguranța jucăriilor menite să îmbunătățească protecția sănătății și a dezvoltării copiilor. Deși Uniunea Europeană are unele dintre cele mai stricte norme privind siguranța jucăriilor, jucării periculoase continuă să ajungă în mâinile copiilor. Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, actualizarea directivei din 2009
14:30
Ministrul Energiei confirmă că trei companii sunt interesate să achiziționeze activele Lukoil în România # CaleaEuropeana
Prezent la Ediția a 7-a a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE), ministrul energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria cât și rețelele de benzinării, relatează Agerpres. „În momentul de față sunt trei companii care
14:20
Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa # CaleaEuropeana
Ucraina este „solidară cu partenerii din Triunghiul Odesa, România și Republica Moldova, și condamnă aceste acțiuni imprudente ale Rusiei", a transmis ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României în timpul atacului nocturn asupra Ucrainei. „Reprezintă încă o dovadă că agresiunea Rusiei amenință în
14:10
Parlamentul European dă undă verde primului program privind industria europeană de apărare # CaleaEuropeana
Reunit în sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a dat marți undă verde primului program privind industria europeană de apărare, un regulament care va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina. Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul, va institui
14:00
Din plenul PE, Victor Negrescu cere Comisiei Europene să sprijine România printr-un mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie # CaleaEuropeana
Pe fondul unei anchete majore derulate în România privind obținerea ilegală a actelor de identitate, cu posibile legături infracționale și până la 7.000 de documente suspecte, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin crearea unui mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie. „România investighează
13:40
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa, primit de ministrul apărării la Baza Mihail Kogălniceanu în timp ce drone rusești au căzut pe teritoriile României și R. Moldova # CaleaEuropeana
Prezența generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu de la Constanța este un semnal bun pentru România, a declarat, marți, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu. Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, găzduiesc marți vizita generalului
13:20
Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a catalogat atacul rusesc cu rachete și drone asupra Ucrainei drept o „reacție teroristă" a lui Putin la propunerile de pace ale Statelor Unite și ale președintelui american Donald Trump. „Putin a oferit un răspuns terorist la propunerile de pace ale Statelor Unite și ale președintelui Trump. Cu un
Acum 12 ore
12:40
Oana Țoiu și Péter Szijjártó, consultări la București cu accent pe relația pragmatică România-Ungaria și avansarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei # CaleaEuropeana
Întărirea cooperării bilaterale, dialogul deschis pe subiectele sensibile și coordonarea pozițiilor în dosarele europene majore au fost principalele teme ale întrevederii dintre ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, și omologul său ungar, Péter Szijjártó, care a avut loc marți, la București. Discuțiile au vizat consolidarea proiectelor comune cu impact economic direct, evoluțiile de securitate
12:40
Nicușor Dan cere o “democrație în comunicarea” statului. Digitalizarea este despre a da timp oamenilor, economiei, românilor din diaspora și statului într-o competiție tot mai dură # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a deschis marți, la Palatul Cotroceni, summitul dedicat guvernanței digitale cu un mesaj centrat pe transformarea digitală, securitatea hibridă, apărarea democrației și rolul comunicării publice într-o eră marcată de tehnologie accelerată. În cadrul evenimentului organizat de Edge Institute, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan a subliniat că digitalizarea, inteligența artificială
12:30
Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, subliniază Comisia Europeană: Stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună. Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru # CaleaEuropeana
Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă", iar stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună, transmite Comisia Europeană prin vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și comisarul european Hadja Lahbib, cu ocazia Zilei Internaționale de Eliminare a Violenței împotriva Femeilor. „Uniunea Europeană își reafirmă hotărârea de a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva
12:00
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri: „O măsură fiscală profund nocivă” # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului României eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), „o măsură fiscală profund nocivă, care lovește investițiile și pune în pericol viitorul economic al țări", se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. „IMCA nu este o reformă fiscală. Este o frână brutală pusă exact pe
11:30
Eurodeputații din comisiile de specialitate din PE pledează pentru un „Schengen militar”. Gheorghe Falcă: În fața riscurilor de securitate de pe flancul estic, viteza înseamnă protecție # CaleaEuropeana
Europarlamentarii din Comisiile pentru Transport și pentru Apărare din Parlamentul European solicită urgent facilitarea circulației trupelor și a echipamentelor militare în UE prin eliminarea frontierelor interne și modernizarea infrastructurii. Proiectul de rezoluție privind mobilitatea militară, adoptat luni de comisiile pentru transporturi și apărare, subliniază necesitatea urgentă de a facilita circulația rapidă transfrontalieră a trupelor, echipamentelor
11:10
Casa Albă afirmă că Donald Trump rămâne optimist în legătură cu negocierile de pace privind Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump rămâne optimist că discuțiile privind obținerea păcii în Ucraina vor conduce la un rezultat, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează dpa, potrivit Agerpres. La sfârşitul săptămânii trecute au avut loc discuţii foarte productive între echipa de securitate naţională a preşedintelui Trump şi delegaţia ucraineană, a
10:40
Europa își pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce privește inteligența artificială, avertizează președinta BCE: Trebuie să elimine rapid obstacolele care împiedică răspândirea acestei noi tehnologii # CaleaEuropeana
Europa își pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce privește inteligența artificială și trebuie să elimine rapid obstacolele care împiedică răspândirea acestei noi tehnologii, a avertizat luni președinta Băncii Centrale Europene Christine Lagarde, anunță Reuters, citat de Agerpres. „Cu Statele Unite și China în frunte, Europa a ratat deja oportunitatea de a
10:30
Macron îi îndeamnă pe europeni să „decidă singuri” asupra utilizării activelor rusești înghețate: „Ne dorim pacea, dar nu o capitulare” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a respins marți termenii planului de pace propus de Washington pentru Ucraina, îndemnând europenii să dea dovadă de fermitate și să decidă singuri în privința utilizării activelor rusești înghețate, relatează Politico Europe. Într-un interviu acordat unui post de radio francez, Macron a declarat că „europenii trebuie să decidă" asupra utilizării activelor
10:00
Bolojan: Fiecare caz de femicid, o dramă socială și un semnal că statul trebuie să facă mai mult. Femeile merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis marți un mesaj ferm privind necesitatea intensificării eforturilor statului în combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor, subliniind că „fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței". Șeful Guvernului a condamnat „cu toată fermitatea" aceste abuzuri și
Acum 24 ore
00:10
“Revenirea Taiwanului la China este parte integrantă a ordinii mondiale”, îi transmite Xi lui Trump. Liderul SUA va fi primit anul viitor la Beijing # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a calificat luni relațiile cu China drept „extrem de puternice", după un apel telefonic cu liderul chinez Xi Jinping, care i-a spus lui Trump că „revenirea Taiwanului la China" este o parte
00:00
“Revenirea Taiwanului la China este parte integrantă a ordinii mondiale”, îi transmite Xi lui Trump. Liderii Chinei și SUA au agreat să se viziteze reciproc # CaleaEuropeana
24 noiembrie 2025
21:20
CSAT: România trebuie să pregătită pentru “gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor” # CaleaEuropeana
Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor, a transmis luni Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la finalul ședinței care a avut loc la Palatul Cotroceni și în care a fost analizată Strategia Națională de Apărare a Țării și aprobată cererea României […] The post CSAT: România trebuie să pregătită pentru “gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
19:00
CSAT dă undă verde cererii României de investiții de 16,68 miliarde de euro din SAFE pentru industria de apărare. Analizată în CSAT, Strategia Națională de Apărare va fi prezentată de Nicușor Dan în Parlament # CaleaEuropeana
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a adoptat luni direcții esențiale pentru consolidarea securității naționale, într-o ședință în care Strategia Națională de Apărare 2025–2030 și investițiile strategice din cadrul Instrumentului SAFE au ocupat un loc central. Documentele analizate stabilesc viziunea României pentru următorii ani — de la creșterea capacității militare și revitalizarea industriei naționale de […] The post CSAT dă undă verde cererii României de investiții de 16,68 miliarde de euro din SAFE pentru industria de apărare. Analizată în CSAT, Strategia Națională de Apărare va fi prezentată de Nicușor Dan în Parlament appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Nicio femeie nu ar trebui să trăiască în frica de violență, subliniază secretarul general al Consiliului Europei: „Violența bazată pe gen este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului în Europa” # CaleaEuropeana
Nicio femeie nu ar trebui să trăiască în frica de violență, subliniază secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în ajunul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, amintind că „violența bazată pe gen este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului în Europa”. „Democrația se bazează pe principiul fundamental că toată lumea merită drepturi […] The post Nicio femeie nu ar trebui să trăiască în frica de violență, subliniază secretarul general al Consiliului Europei: „Violența bazată pe gen este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului în Europa” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Președintele FPSC, Cristian Erbașu, prezintă o analiză a anului 2025 și o serie de estimări pentru 2026 pentru sectorul construcțiilor: Apropierea termenului final pentru proiectele din PNRR, un stimul pentru amplificarea construcțiilor # CaleaEuropeana
Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), Cristian Erbașu, prezintă o analiză a anului 2025 pentru sectorul construcțiilor și avansează o serie de estimări pentru anul 2026. Într-o analiză exhaustivă, Erbașu arată că „ne aflăm în cea mai dificilă perioadă din punct de vedere al riscurilor și incertitudinilor”, iar zorii acestei situații s-au întrezărit încă […] The post Președintele FPSC, Cristian Erbașu, prezintă o analiză a anului 2025 și o serie de estimări pentru 2026 pentru sectorul construcțiilor: Apropierea termenului final pentru proiectele din PNRR, un stimul pentru amplificarea construcțiilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Merz avertizează că “nu poate exista un plan de pace dacă Europa nu-și dă acordul”: Pacea în Ucraina nu se va întâmpla peste noapte și nu poate afecta suveranitatea europeană # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că „pacea în Ucraina nu se va întâmpla peste noapte”, după o reuniune informală a liderilor europeni în Angola, desfășurată în marja summitului Uniunea Europeană – Uniunea Africană, relatează The Guardian. El a subliniat că, deși „unele probleme au fost clarificate” în discuțiile de la Geneva, Europa trebuie consultată […] The post Merz avertizează că “nu poate exista un plan de pace dacă Europa nu-și dă acordul”: Pacea în Ucraina nu se va întâmpla peste noapte și nu poate afecta suveranitatea europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Tusk nu acceptă ca “Europa să plătească pentru acțiunile Rusiei”: Pacea pentru Ucraina trebuie să întărească, nu să slăbească securitatea noastră # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că liderii europeni participanți la o reuniune informală în Angola, în marja summitului Uniunea Europeană – Uniunea Africană, au avut o discuție „serioasă” despre negocierile de pace privind Ucraina, convenind că cele 28 de puncte propuse de SUA și Rusia „au nevoie de revizuiri”, întrucât unele dintre propuneri sunt […] The post Tusk nu acceptă ca “Europa să plătească pentru acțiunile Rusiei”: Pacea pentru Ucraina trebuie să întărească, nu să slăbească securitatea noastră appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura între securitatea Ucrainei, a R. Moldova și a regiunii # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară” în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina. Șefii de stat și de guvern au făcut un schimb amplu de opinii și evaluări […] The post Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura între securitatea Ucrainei, a R. Moldova și a regiunii appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
ICI București va contribui la dezvoltarea unui centru național de testare a tehnologiilor cu potențial de risc cibernetic: Vom continua să sprijinim colaborarea dintre cercetare, industrie și partenerii euro-atlantici # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a organizat astăzi, 24 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului, în incinta Senatului României, workshop-ul „The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, un eveniment dedicat modului în care industria de apărare răspunde evoluțiilor tehnologice accelerate și cerințelor actuale ale NATO. Potrivit unui comunicat al institutului, […] The post ICI București va contribui la dezvoltarea unui centru național de testare a tehnologiilor cu potențial de risc cibernetic: Vom continua să sprijinim colaborarea dintre cercetare, industrie și partenerii euro-atlantici appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
“Alegerea propriului destin aparține Ucrainei”, transmit liderii UE după reuniunea privind planul de pace: “Trebuie să rămânem uniți” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după o reuniune specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat. Liderii celor […] The post “Alegerea propriului destin aparține Ucrainei”, transmit liderii UE după reuniunea privind planul de pace: “Trebuie să rămânem uniți” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a reiterat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional. Acesta a reprezentat România la cel de-al patrulea summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, eveniment care a oferit prilejul transmiterii unor „mesaje de încredere și sprijin pentru Ucraina din partea tuturor celor […] The post Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Principalul obstacol către pace, anunțat de Zelenski: “Putin vrea recunoașterea legală din partea Ucrainei și a lumii a ceea ce a furat” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că principalul obstacol în calea unui acord de pace cu Rusia, promovat de Statele Unite, îl reprezintă cererea președintelui rus Vladimir Putin ca Ucraina și comunitatea internațională să recunoască teritoriile ocupate de armata rusă ca parte a Federației Ruse, transmite EFE. „Putin vrea recunoașterea legală a ceea ce […] The post Principalul obstacol către pace, anunțat de Zelenski: “Putin vrea recunoașterea legală din partea Ucrainei și a lumii a ceea ce a furat” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Ministrul Justiției a discutat cu omologul din Franța despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene, în virtutea angajamentului comun „pentru dezvoltarea unui spațiu european al justiției” # CaleaEuropeana
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut luni o întâlnire cu omologul din Franța Gérald Darmanin, fapt ce le-a oferit celor doi prilejul de a discuta, printre altele, despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene și transferurile de persoane condamnate. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, oficialul francez se află într-o vizită în România ce „marchează continuitatea […] The post Ministrul Justiției a discutat cu omologul din Franța despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene, în virtutea angajamentului comun „pentru dezvoltarea unui spațiu european al justiției” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Antonio Costa a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor din UE: „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace” # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat că a discutat telefonic cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „pentru a afla evaluarea sa asupra situației” înaintea reuniunii informale a liderilor din UE privind Ucraina, care are loc astăzi în contextul summitului UE-Africa. „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv […] The post Antonio Costa a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor din UE: „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Avertismentul președintelui Cehiei către SUA și Occident: Fără Ucraina la masa negocierilor de pace, riscăm un nou “München 1938” # CaleaEuropeana
Președintele ceh Petr Pavel consideră că Ucraina trebuie să fie pe deplin inclusă în orice discuții privind un acord de pace cu Rusia, afirmând că excluderea țării din negocieri ar genera paralele cu Acordul de la München din 1938, care a culminat cu anexarea regiunii sudete a Cehoslovaciei de către Germania nazistă. „Este teritoriul lor, […] The post Avertismentul președintelui Cehiei către SUA și Occident: Fără Ucraina la masa negocierilor de pace, riscăm un nou “München 1938” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, transmite ministrul suedez de externe: Nu vom recompensa agresiunea # CaleaEuropeana
Ministrul suedez de externe Maria Malmer Stenergard a transmis că țara sa nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, pe fondul precipitării discuțiilor legate de pacea în Ucraina odată cu planul propus de Casa Albă, document care stă la baza dialogului dintre părțile ucraineană, americană și europeană de la Geneva. „Deoarece […] The post Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, transmite ministrul suedez de externe: Nu vom recompensa agresiunea appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Friedrich Merz se îndoiește că se poate ajunge la un acord privind Ucraina în termenul stabilit de Trump și respinge revenirea Rusiei în G8: Suntem încă departe # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică că nu este convins că se va găsi o soluție acceptabilă pentru Ucraina, bazată pe planul în 28 de puncte al Statelor Unite, până la termenul limită stabilit de președintele Donald Trump, informează Reuters și The Guardian. „Rămân, nu vreau să spun pesimist, dar nu sunt deocamdată convins […] The post Friedrich Merz se îndoiește că se poate ajunge la un acord privind Ucraina în termenul stabilit de Trump și respinge revenirea Rusiei în G8: Suntem încă departe appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Este „momentul pentru un parteneriat Uniunea Africană-UE îndrăzneț și orientat spre viitor”, subliniază Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară # CaleaEuropeana
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au subliniat ambiția comună a Europei și Africii de a valorifica „întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, pentru a construi o lume „mai dreaptă, verde și mai sigură, bazată pe valori comune și respect reciproc”. Într-un articol de opinie […] The post Este „momentul pentru un parteneriat Uniunea Africană-UE îndrăzneț și orientat spre viitor”, subliniază Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Mircea Abrudean a avut o întâlnire cu președintele Radei Supreme din Ucraina: O Ucraină europeană, puternică și incluzivă presupune și respectarea deplină a drepturilor minorității române # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, reprezintă România la cel de-al patrulea summit parlamentar al Platformei Crimeea, organizat la Stockholm, Suedia. Cu acest prilej, oficialul român a avut o întâlnire bilaterală cu președintele Radei Supreme Ruslan Stefanchuk. Discuțiile au vizat sprijinul pe care România îl acordă autorităților de la Kiev, atât în contextul războiului de agresiune al […] The post Mircea Abrudean a avut o întâlnire cu președintele Radei Supreme din Ucraina: O Ucraină europeană, puternică și incluzivă presupune și respectarea deplină a drepturilor minorității române appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
Iulian Chifu: Planul Trump pentru Ucraina – Propunerea imposibilă ca metodă de negociere # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Negocierea prin constrângere este o abordare nesigură. O abordare care nu aduce niciodată un acord cosimțit, în mod real, e subiect al anulărilor, revenirilor, revizuirilor. Cu atât mai mult la nivel internațional, acolo unde vicierea de consimțământ poate însemna război și pierderi de vieți omenești. Totuși în real-politik-ul pragmatic, cu iz de […] The post Iulian Chifu: Planul Trump pentru Ucraina – Propunerea imposibilă ca metodă de negociere appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:30
Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a încheiat discuțiile cu oficialii ucraineni și europeni, la Geneva, cu o notă de optimism, declarând că s-au înregistrat „progrese enorme” și că este „foarte optimist” că se va ajunge la un plan de pace „într-un interval de timp foarte rezonabil”, relatează The New York Times. Deși mai sunt […] The post Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace appeared first on caleaeuropeana.ro.
