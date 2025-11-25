România evită suspendarea fondurilor UE și își recâștigă credibilitatea, afirmă Bolojan după ce Comisia Europeană a suspendat temporar procedura de deficit excesiv

11:30

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică că nu este convins că se va găsi o soluție acceptabilă pentru Ucraina, bazată pe planul în 28 de puncte al Statelor Unite, până la termenul limită stabilit de președintele Donald Trump, informează Reuters și The Guardian. „Rămân, nu vreau să spun pesimist, dar nu sunt deocamdată convins […]