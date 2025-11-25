Daniel Fenechiu a spus că legea pensiilor private poate intra în vigoare în acest an dacă motivarea CCR apare rapid
Bursa, 25 noiembrie 2025 20:50
Liberalul Daniel Fenechiu a declarat marţi că legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituţională de CCR, mai are şanse să intre în vigoare în acest an doar and #8222;cu condiţia ca motivarea Curţii să apară repede and #8221;.
21:00
Programul Rabla pentru anul 2026 riscă să fie anulat, întrucât în prezent nu există un buget alocat pentru acesta, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează. Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat marţi că Administraţia Fondului pentru Mediu nu are încă stabilit bugetul pentru anul viitor, iar priorităţile vor fi direcţionate spre proiectele din PNRR care şi-au pierdut finanţarea şi vor fi transferate pe AFM.
21:00
Premier Energy a raportat o creştere de 40% a veniturilor normalizate in ultimele 9 luni din 2025 # Bursa
Premier Energy Group a raportat o performanţă operaţională şi financiară solidă pentru primele nouă luni ale anului 2025, susţinută de o producţie mai mare de energie regenerabilă, creşterea volumelor de furnizare şi investiţiile continue în infrastructură energetică nouă la nivel regional, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Veniturile normalizate au crescut cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 1.174 milioane de euro, în timp ce EBITDA normalizată a urcat la 94 milioane de euro, în creştere cu 36% comparativ cu perioada similară din 2024.
Acum 15 minute
Acum 30 minute
20:40
Antique Market III şi Târgul Cadourilor de Crăciun vor avea loc la ROMEXPO, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Pavilionul C2 va deveni, timp de patru zile, un univers elegant al descoperirii: artă, mobilier de epocă, bijuterii, ceasuri, porţelanuri fine, argintărie, hărţi şi manuscrise, obiecte decorative şi piese de colecţie atent selectate de către anticari, galerii şi colecţionari cu reputaţie.
Acum o oră
20:20
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă finalizarea procesului financiar aferent anului 2025 pentru programul destinat cultivatorilor de legume în spaţii protejate, potrivit instituţiei, de la care transmitem cele ce urmează. Alocarea totală este de 271,2 milioane de lei, cea mai mare sumă acordată în ultimii ani acestui sector strategic. Fondurile au ajuns deja în conturile direcţiilor agricole judeţene, care vor efectua plăţile către fermieri până la 30 noiembrie 2025.
20:20
Poliţia franceză a efectuat încă patru arestări în ancheta privind jaful de bijuterii comis luna trecută la Muzeul Luvru, potrivit BFMTV, de la care transmitem cele ce urmează. Printre persoanele reţinute se află un bărbat considerat ultimul membru încă în libertate al comandoului care a sustras bijuteriile în valoare estimată la 88 de milioane de euro.
Acum 2 ore
19:40
Gaza Humanitarian Foundation (GHF), susţinută de SUA şi de Israel, îşi va încheia misiunea de a oferi ajutor în Gaza, în urma acordului de încetare a focului, susţinut de către SUA, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm.
19:30
Comisiile de Cultură din Parlament i-au audiat marţi pe Adriana Săftoiu, propusă de PNL pentru funcţia de preşedintă-director-general a TVR, şi pe Robert Schwartz, propus de USR pentru şefia Radioului Public, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Acum 4 ore
18:40
Eurodeputatul Bernard Guetta: Negocierile de aderare cu Moldova şi Ucraina trebuie să înceapă cu apărarea # Bursa
Discuţiile de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova şi Ucraina trebuie să debuteze cu negocieri aprofundate privind apărarea, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează. Declaraţia a fost făcută marţi, la Strasbourg, de eurodeputatul francez Bernard Guetta (Renew), într-un briefing cu jurnalişti români.
18:30
Comisia Europeană a confirmat eficienţa măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de ţara noastră, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Ca urmare, procedura de deficit excesiv (EDP), aplicată din aprilie 2020, rămâne deschisă (în suspensie), dar suspendarea fondurilor europene a fost îngheţată.
18:20
Ministrul german de externe avertizează că Rusia rămâne and #8222;un pericol agresiv şi imperial and #8221; # Bursa
Ministrul de externe german Johann Wadephul a avertizat că riscul reprezentat de Rusia nu trebuie subestimat nici măcar în eventualitatea încheierii războiului din Ucraina, potrivit DPA, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta miercuri Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 în plenul reunit al Parlamentului, potrivit agendei şefului statului, de la care transmitem cele ce urmează.
18:10
Code for Romania a solicitat o nouă întâlnire cu Nicuşor Dan pentru un dialog real şi transparent privind eforturile de digitalizare a ţării noastre # Bursa
Code for Romania a transmis către Nicuşor Dan a treia invitaţie la un dialog direct pe tema digitalizării ţării noastre, în speranţa că acesta va da curs acestei noi solicitări de întâlnire şi că rămâne garantul unei ţări deschise la dialog, cooperare şi construcţie sănătoasă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
18:10
Ministrul Sănătăţii a anunţat finalizarea unui proiect de peste 15 milioane lei la Spitalul and #8222;Carol Davila and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat finalizarea cu succes a unui proiect de peste 15 milioane de lei prin PNRR, la Spitalul Clinic de Nefrologie and #8222;Dr. Carol Davila and #8221;, el arătând că a închis oficial încă un demers esenţial pentru reducerea infecţiilor nosocomiale, potrivit unei postări pe pagina sa oficială de Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
17:50
SUA a transmis că delegaţia din Ucraina a acceptat termenii unui potenţial plan de pace, conform ABC News, de unde urmează să relatăm.
17:50
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a afirmat azi că NATO ar trebui să grăbească măsurile de întărire a apărării flancului estic împotriva dronelor, în contextul în care România a fost nevoită să ridice avioane de vânătoare după pătrunderea unor drone în spaţiul său aerian, potrivit agenţiei Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
17:40
Un laborator al Universităţii Yale documentează din 2022, cu ajutorul imaginilor prin satelit, locurile în care sunt duşi copiii ucraineni strămutaţi în Rusia, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează. Cercetătorii au identificat 210 tabere de reeducare şi tabere cu profil militar în care minorii sunt trimişi, a explicat directorul Humanitarian Research Lab (HRL), Nathaniel Raymond.
17:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că prin PNRR şi programul SAFE Iaşiul primeşte o garanţie de dezvoltare pentru anii următori şi că au fost deblocate fondurile necesare finalizării autostrăzii A7, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează.
17:30
Comisia Europeană a adoptat pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre - ţara noastră, Austria, Belgia, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia şi Slovacia.
17:30
Alexander Samofal, care a fost acuzat de implicare în asasinarea lui Aleksei Navalnîi şi Vladimir Kara-Murza, a fost numit şef adjunct al Direcţiei FSB pentru Moscova şi regiunea Moscovei şi promovat la gradul de general-maior, conform Meduza, de unde urmează să relatăm.
17:20
În perspectiva discuţiilor privind construcţia bugetului de stat pentru 2026, mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), potrivit unui comunicat emis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
17:20
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că orice acord pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să fie construit astfel încât Rusia să nu mai poată lansa o nouă invazie, potrivit BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
17:10
Statul a plătit peste 420.000 de euro chirie în 2025 pentru sediul fostului Minister al Familiei # Bursa
Ministerul Muncii a continuat să plătească în 2025 chiria pentru sediul fostului Minister al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, deşi instituţia a fost desfiinţată în decembrie 2024, relatează Snoop, de la care relatăm cele ce urmează. Conform datelor furnizate de minister, suma achitată anul acesta a fost de 421.377,48 euro cu TVA, contractul urmând să fie reziliat la 8 decembrie.
17:10
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că se aşteaptă la un reviriment economic în anul 2026, cu condiţia menţinerii unei politici de prudenţă fiscală, cu cheltuieli chibzuite şi bugete construite corect.
17:10
Planul lui Trump pentru Ucraina a reaprins disputa din UE privind activele ruseşti îngheţate # Bursa
Planul preşedintelui american Donald Trump pentru oprirea războiului din Ucraina provoacă nelinişte în capitalele europene şi intensifică presiunile privind decizia asupra activelor ruse îngheţate, aflate în centrul mecanismului de finanţare a Kievului, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 6 ore
17:00
Guvernul rus examinează mai multe variante de sprijin financiar pentru Căile Ferate Ruse (RZD), după ce datoria companiei a ajuns la un nivel fără precedent, de 4 trilioane de ruble (50,8 miliarde de dolari), au declarat pentru Reuters două surse familiare cu discuţiile, de la care relatăm cele ce urmează.
17:00
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a prezentat stadiul implementării programelor cu finanţare europeană pe care le gestionează, precum şi proiectele strategice cu impact major asupra dezvoltării regionale, în cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Vest, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
16:40
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a reacţionat după decizia Curţii Constituţionale de a respinge legea privind plata pensiilor private, apreciind că hotărârea reprezintă and #8222;o confirmare a faptului că legea votată de majoritatea PSD, PNL, USR şi UDMR a fost construită defectuos şi cu riscuri majore pentru drepturile financiare ale cetăţenilor and #8221;, potrivit unui comunicat al formaţiunii.
16:30
Nicuşor Dan va participa la reuniunea and #8222;Coaliţiei de Voinţă and #8221; pe tema negocierilor planului de pace din Ucraina # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la ora 17:00, la reuniunea and #8222;Coaliţiei de Voinţă and #8221;, unde se vor discuta negocierile pe planul de pace în Ucraina, conform G4Media, de la care relatăm cele ce urmează. Întâlnirea are loc în format videoconferinţă, fiind găzduită de premierul Marii Britanii, Keir Starmer, şi convocată de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.
16:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care se află în Africa, evocă marţi dimineaţa situaţia internaţională, la RTL şi M6, în timp ce o nouă reuniune a and #8221;Coaliţiei Voluntarilor and #8221;, a aliaţilor Ucrainei, pe care o asigură de susţinerea Franţei, este prevăzută marţi prin videoconferinţă, relatează AFP.
16:30
Trump a ameninţat cu tăierea ajutorului militar acordat Ucrainei pentru a forţa Kievul să semneze planul de pace # Bursa
Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a declarat că SUA and #8222;nu pot and #8221; continua să furnizeze arme Ucrainei la nesfârşit, semnalând o nouă iniţiativă a Washingtonului de a pune capăt războiului Rusiei prin canale diplomatice, conform Digi24, de unde urmează să relatăm.
16:30
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunţat marţi că a confirmat alinierea poziţiilor cu preşedintele american Donald Trump într-o convorbire telefonică dedicată consolidării alianţei bilaterale şi gestionării provocărilor din Indo-Pacific, inclusiv a tensiunilor tot mai accentuate cu China, relatează EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
16:20
Szijjarto a acuzat liderii europeni că au sabotat planul de pace al preşedintelui Trump pentru Ucraina # Bursa
Planul preşedintelui SUA, Donald Trump, ar fi putut deja să restabilească pacea în Ucraina dacă nu ar fi fost sabotat de liderii europeni, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, aflat în vizită în ţara noastră, potrivit presei internaţionale.
16:10
Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţia elevilor, consilierilor şcolari şi părinţilor o serie de ghiduri care oferă informaţii despre admiterea la facultate şi viaţa de student, potrivit paginii oficiale de Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat, rezultat în urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani, potrivit presei internaţionale.
16:00
Sergei Lavrov, Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, a acuzat ţările Europene de subminarea eforturilor de pace ale lui Trump din cauza schimbărilor pe care le-au adus asupra planului său, conform EFE, de unde urmează să relatăm.
15:50
În preajma sărbătorilor de iarnă, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a emis recomandări privind cumpărarea şi consumul alimentelor de origine animală, precum şi obligaţiile celor care sacrifică porci în gospodărie, potrivit ANSVSA, de la care relatăm cele ce urmează.
15:50
Statele Unite şi Ucraina au ajuns la o înţelegere asupra celor mai importante elemente ale planului de pace cu Rusia propus de Donald Trump, a declarat fostul ministru al apărării Rustem Umerov, în prezent secretar al Consiliului de Apărare şi Securitate Naţională al Ucrainei, citat de agenţia DPA, de la care relatăm cele ce urmează. El a precizat că preşedintele Volodimir Zelenski urmează să efectueze luna aceasta o vizită în SUA pentru a finaliza acordul cu liderul de la Casa Albă.
15:40
România riscă pierderi din PNRR din cauza întârzierilor la numirile din companiile energetice # Bursa
Jalonul 121 privind numirea unor noi manageri în companiile energetice trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie, însă procedurile sunt încă în desfăşurare, situaţie confirmată de ministrul energiei Bogdan Ivan, potrivit HotNews,de la care relatăm cele ce urmează. Întrebat câţi bani ar putea pierde România în cazul unei îndepliniri parţiale, ministrul a evitat să avanseze o cifră înainte de finalizarea tuturor proceselor, dar a estimat totuşi că and #8222;din 227 milioane de euro, vom salva cel puţin 90% and #8221;.
15:40
Primul transport feroviar de cereale după trei decenii a ajuns astăzi la Băbeni, judeţul Vâlcea, ca parte a unei iniţiative lansate de Grupul Carmistin, care operează în zonă mai multe ferme şi facilităţi de producţie hrană, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
Republica Moldova a convocat ambasadorul Rusiei după ce şase drone au survolat deaupra teritoriului său # Bursa
Ministerul de Externe al Republicii Moldova a anunţat convocarea ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse, după ce şase drone despre care se presupune că ar fi de fabricaţie rusă au survolat marţi dimineaţă teritoriul naţional, iar una a căzut peste o locuinţă din nord-vestul republicii, în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, relatează Radio Chişinău şi Deschide.md, sursa informaţiei.
15:30
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Ares Management UK Limited intenţionează să preia grupul Moco Topco Limited, din Regatul Unit, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:20
Curtea Constituţională a admis marţi, parţial, sesizarea care vizează legea privind pensiile private, referitoare la Pilonul II şi Pilonul III, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
15:20
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins, marţi, proiectul de reformă a pensiilor magistraţilor şi au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să emită un aviz negativ asupra iniţiativei legislative, potrivit comunicatului de presă al parchetului.
15:20
eToro: Acţiuni vs. bunuri: Cum se compară entuziasmul consumatorilor cu performanţa companiilor # Bursa
Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro a publicat o nouă analiză care evidenţiază costul de oportunitate asociat achiziţiilor de consum and #8222;costisitoare and #8221;, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:20
Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova - FSV Mainz, care va avea loc, joi, în grupa principală din Conference League
15:20
Bogdan Ivan: and #8221;Trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că în momentul de faţă, sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România iar interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid
15:20
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat, în cadrul unei vizite în Statele Unite, noul acord pentru programele FLEX/FLEX Abroad, susţinute de Departamentul de Stat al SUA
15:20
Florin Manole: and #8221;PSD nu va susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu în afara celor decise de CCR and #8221; # Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009, care se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie
15:20
Curtea Constituţională a anunţat că a admis sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de AUR pe Legea privind plata pensiilor private, potrivit HotNews, de la care relatăm cele ce urmează. Actul normativ invalidat de CCR prevedea că, după pensionare, românii vor putea retrage din fondurile private de pensii maximum 30% din sumă, iar restul banilor urmau să fie plătiţi lunar timp de cel mult opt ani.
