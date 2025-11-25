Daniel Fenechiu a spus că legea pensiilor private poate intra în vigoare în acest an dacă motivarea CCR apare rapid

15:20

Curtea Constituţională a anunţat că a admis sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de AUR pe Legea privind plata pensiilor private, potrivit HotNews, de la care relatăm cele ce urmează. Actul normativ invalidat de CCR prevedea că, după pensionare, românii vor putea retrage din fondurile private de pensii maximum 30% din sumă, iar restul banilor urmau să fie plătiţi lunar timp de cel mult opt ani.