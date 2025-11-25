Fără bani mărunți: Simplitatea plății și e-ticketing-ul, modernitate la bord
PSNews.ro, 26 noiembrie 2025 00:40
Trecerea la sistemul digital elimină stresul și confirmă repoziționarea STB ca alegere modernă, eficientă și inteligentă. Alege Smart Commuting, alege simplitatea digitală. Cererea Publicului Activ: Eficiență Fără Compromis În peisajul urban dinamic al Bucureștiului, publicul activ, din segmentul de vârstă 22-55 de ani, este cel care stabilește standardele de eficiență și rapiditate. Acești cetățeni
Acum o oră
00:40
Acum 4 ore
21:40
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Vasile Dîncu # PSNews.ro
Miercuri, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor", realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul PSD Vasile Dîncu. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți – miercuri, ora 16:00, la „Puterea Știrilor", doar
Acum 6 ore
20:40
PE SCURT: Inflația scade în UE, dar unul din patru europeni încă nu își plătește facturile la timp, iar tinerii sunt cei mai afectați. Germania cheltuiește cea mai mare parte din buget pe programe sociale, în timp ce Franța direcționează o treime din bugetul educației către pensiile profesorilor, afectând investițiile în școli. În Serbia, rafinăria
20:40
VIDEO Planul privind Ucraina. Victor Negrescu: Marea Neagră nu e menționată. Este o problemă majoră pentru România # PSNews.ro
În cadrul ediției speciale Puterea Știrilor transmisă din Parlamentul European de la Strasbourg, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a comentat în premieră discuțiile generate de planul de pace propus de președintele american Donald Trump pentru Ucraina, plan care va fi dezbătut și în Parlamentul European în această săptămână. Negrescu a subliniat nevoia ca România să aibă
Acum 8 ore
18:40
Sute de jandarmi, mobilizați la Prislop, pentru manifestările dedicate Sfântului Arsenie. 15.000 pelerini, așteptați # PSNews.ro
Peste 200 de polițiști, pompieri și jandarmi vor fi prezenți, în următoarele zile, în zona Mănăstirii Prislop și pe traseele de acces pentru a menține un climat de siguranță participanților la manifestările religioase prilejuite de proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, programate în perioada 27-28 noiembrie. Potrivit autorităților, la manifestările religioase sunt
18:40
VIDEO Ea e călugăriță de origine română care dirijează traficul auto în Roma. Imagini virale cu Emilia Jitaru # PSNews.ro
Sora Emilia Jitaru, considerată una dintre cele mai bune atacante din echipa de fotbal a călugărițelor italiene, este obișnuită mai degrabă să dribleze apărătorii adversari decât traficul din Roma. Fosta internațională română, care a jucat la echipa feminină a României înainte de a-și dedica viața credinței, a devenit cunoscută publicului larg după ce un videoclip
18:40
Coaliția a decis când va avea loc a doua rectificare bugetară din acest an. Cine primește bani în plus și de ce – surse # PSNews.ro
Guvernul va avea gata a doua rectificare bugetară din acest an până la finalul lunii noiembrie și ar urma să fie adoptată chiar în această săptămână, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Bani în plus vor merge către Casa Națională de Pensii, Casa de Sănătate, dar și către autoritățile locale. Liderii Coaliției de guvernare au
18:40
Prima reacție a Guvernului după decizia CCR privind pensiile private: Pe cine dă vina Executivul # PSNews.ro
Guvernul anunță, prin purtătorul de cuvânt Ioana Ene Dogioiu, că Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II și III rămâne validă în forma inițială propusă de Executiv, iar singura prevedere declarată neconstituțională de Curtea Constituțională este „un amendament introdus ulterior, în Parlament, în Comisia de Buget-Finanțe a Senatului". Decizia CCR, pronunțată marți cu o majoritate
18:40
VIDEO PS News la Strasbourg. Victor Negrescu, despre miza PSD în alegeri – ce spune despre Ciolacu și Băluță # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, prim-vicepreședinte al partidului după Congresul recent încheiat, a vorbit în exclusivitate la Puterea Știrilor, ediție specială în Parlamentul European de la Strasbourg, despre strategia social-democraților la alegerile locale parțiale. „Aceste alegeri parțiale sunt importante pentru că vor seta dezbaterea politică în lunile care urmează și sunt și un indicator al modului
17:40
Instanţe din mai multe judeţe anunţă că nu sunt de acord cu proiectul privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # PSNews.ro
Instanţe de judecată din teritoriu anunţă că nu sunt de acord cu noua formă a actului normativ propus de Guvern prin care se schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor. În unele cazuri, judecătorii argumentează că „în nicio altă familie ocupaţională cu regim special pensia nu este plafonată la 70% din net, nivel specific, în
17:40
FOTO Autostrada Moldovei: Inspecție preliminară pe următoarele loturi UMB care vor fi deschise din A7 # PSNews.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță marți pași importanți spre finalizarea Autostrăzii Moldovei A7. Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție preliminară pe autostrada A7 Focșani – Bacău: Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km) Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km) „Această etapă marchează un moment esențial,
17:40
PS News la Strasbourg. Noi norme privind siguranța jucăriilor din UE – vor fi introduse pașapoarte digitale # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat noi norme privind siguranța jucăriilor din UE. Noua legislație urmărește să reducă numărul jucăriilor nesigure vândute în UE și să protejeze copiii de riscurile asociate acestora. Deși Uniunea Europeană are unele dintre cele mai stricte norme privind siguranța jucăriilor, jucării periculoase continuă să ajungă în mâinile copiilor. Deputații europeni au confirmat
17:40
Nou sport internațional: alergatul după avion. Românii au dat startul, britanicii continuă. Tot pe aeroportul din Koln # PSNews.ro
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa. Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă ieşirea de urgenţă a unui avion, declanșând alarma.
17:40
Ministrul Finanţelor: Estimez un reviriment în 2026 / Nazare – optimist, dar cu o condiție # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că estimează un reviriment economic în anul 2026, cu condiţia rămânerii într-o zonă de prudenţă, cu cheltuieli chibzuite şi bugete corect întocmite. Alexandru Nazare a afirmat, într-o intervenţie online în cadrul Conferinţei "Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil" organizată la Iaşi, că, dacă România va
17:40
VIDEO PS News la Strasbourg. Victor Negrescu anunță creșteri importante în bugetul UE – vești bune pentru România # PSNews.ro
Parlamentul European se pregătește să adopte bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, un buget negociat în detaliu în ultimele luni. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere din partea Legislativului european, a explicat în exclusivitate, în emisiunea Puterea Știrilor, care sunt prioritățile și câștigurile majore pentru România. Eurodeputaţii
17:40
Incendiu uriaș și explozii puternice în Londra. 150 de pompieri încearcă să țină flăcările sub control # PSNews.ro
150 de pompieri au fost trimiși în misiune pentru a stinge un incendiu izbucnit în Londra. Un depozit a luat foc și în zonă este fum gros. De asemenea, martorii vorbesc despre mai multe explozii. Aproximativ 150 de pompieri luptă cu un incendiu izbucnit marți într-un depozit din zona Southall din vestul Londrei. Locuitorii au
17:40
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a respins în ședința de luni, 24 noiembrie 2025, tranzacția prin care grupul energetic ungar MVM urma să preia E.ON Energie România, au declarat pentru stiripesurse.ro surse politice. Informația vine în ziua în care Péter Szijjártó, ministrul ungar de externe, se află la București, unde participă la Romanian
17:40
Vești bune de la Bruxelles: Comisia Europeană a decis că în România nu se suspendă fonduri europene # PSNews.ro
Comisia Europeană apreciază măsurile fiscale adoptate de România în vara acestui an și anunță că nu va propune, în acest moment, suspendarea fondurilor europene în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică. Evaluarea vine în contextul procedurii de deficit excesiv în care se află România din 2020. Potrivit Executivului comunitar, pachetele de consolidare fiscală introduse de Guvern au
Acum 12 ore
16:30
10.000 de fermieri europeni pregătesc un protest uriaș la Bruxelles: Hrana din UE este în pericol # PSNews.ro
Aproximativ zece mii de fermieri și reprezentanți ai cooperativelor din Uniunea Europeană vor protesta pe 18 decembrie la Bruxelles, în contextul temerilor că noua structură financiară a UE și reforma Politicii Agricole Comune ar putea reduce masiv fondurile pentru producția de hrană și mediul rural. Alianța pentru Agricultură și Cooperare a participat în perioada 18–21 noiembrie
16:30
Manole: Decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009, care se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie. "Decizia politică a PSD este de a
16:30
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat, pe fondul austerității. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că nu sunt bani pentru a continua acest proiect. „Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor
16:30
PS News la Strasbourg. PE, undă verde primului program privind industria europeană de apărare. Câți bani revin Ucrainei # PSNews.ro
PE dă undă verde primului program privind industria de europeană de apărare. Regulamentul adoptat marți va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina. Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul, va institui primul program european privind industria de apărare (EDIP). Inițiativa are
16:30
Tánczos Barna: Modificările legii pensionării magistraților trebuie trimise către Bruxelles până pe 28 noiembrie # PSNews.ro
Invitat la Digi24, vicepremierul Tánczos Barna a confirmat că data-limită la care trebuie trimise către Bruxelles modificările legii pensionării magistraților, 28 noiembrie, există și nu este doar o invenție a guvernului, cum afirmase vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Barna a precizat că se așteaptă ca avizul CSM să fie emis rapid, fără a se
16:30
Patronatele cer eliminarea de urgență a IMCA: „Nu e o reformă fiscală, ci o frână pusă economiei” # PSNews.ro
Confederația Patronală Concordia cere Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o măsură fiscală nocivă pentru investiții și stabilitatea economică. La acest apel se alătură CONAF și AmCham România, care au avertizat că menținerea taxei ar putea afecta grav competitivitatea României și apetitul investițional. Concordia, care
16:30
Prima reacție a AUR după decizia CCR privind pensiile private. Ce promite partidul lui George Simion # PSNews.ro
AUR transmite, marţi, după decizia CCR de respingere a legii privind plata pensiilor private, că este o confirmare a faptului că legea votată de majoritatea PSD, PNL, USR şi UDMR a fost construită defectuos şi cu riscuri majore pentru drepturile financiare ale cetăţenilor. "Contestaţia AUR privind pensiile private a fost admisă de CCR. Curtea a
16:30
Oficial american: Ucraina a acceptat planul de pace propus de Donald Trump. Rusia încă nu a reacționat # PSNews.ro
Ucraina este de acord cu propunerea de pace, rămânând doar „detalii minore" de stabilit, spune un oficial american, însă Rusia nu a comentat deocamdată. Un oficial american a declarat pentru CBS News, marți, 25 noiembrie, că guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace" intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru
16:30
West Side Christmas Market se va deschide vineri în Parcul Drumul Taberei din Bucureşti. Care sunt punctele de atracție # PSNews.ro
West Side Christmas Market, târgul creat de Untold Universe în Parcul Drumul Taberei în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 Bucureşti, îşi va deschide porţile vineri, de la ora 17.00. Vor fi aprinse luminile festive, focurile de artificii şi va fi organizat un concert live susţinut de Andia. Începând din 28 noiembrie şi până în 27
15:30
George Simion critică Guvernul pentru menținerea subvențiilor partidelor și creșterea taxelor pentru populație # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a lansat luni seară un val de critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând amânarea reformelor și protejarea privilegiilor politice în detrimentul românilor care urmează să suporte noi taxe de la 1 ianuarie, scrie Mediafax. Simion a reproșat Executivului și partidelor de la putere – PSD, PNL, UDMR și
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că la Administraţia Prezidenţială există deja un consilier AI, precizând însă că, la nivel personal, foloseşte doar soluţia de inteligenţă artificială pusă la dispoziţie de Google, fiind vorba cel mai probabil de Gemini și produsele sale conexe. Întrebat, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, dacă şi-a „luat" un
15:30
O femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau membru al familiei aproximativ la f
15:30
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a relatat luni, 24 noiembrie, cum a „inițiat destructurarea unei rețele” prin care sute de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal acte românești. Ulterior acesta a precizat că 68 de cărți de identitate emise cu documente false au fost anulate de autoritățile […] Articolul Ciprian Ciucu, clarificări privind destructurarea rețelei de acte false din Sectorul 6 apare prima dată în PS News.
15:30
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, aviz negativ pentru proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor # PSNews.ro
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor, solicitând CSM să emită, la rândul său, aviz negativ. ”Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, întruniţi la data de 24.11.2025 în Adunare Generală, au exprimat, […] Articolul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, aviz negativ pentru proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor apare prima dată în PS News.
15:30
CCR dă dreptate Înaltei Curți: Legea privind plata pensiilor private este neconstituțională # PSNews.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, marţi, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Decizia a fost luată cu o majoritate de 5-4, potrivit stiripesurse.ro. Judecătorii Instanţei supreme au sesizat CCR în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private din piloanele II şi III. O sesizare […] Articolul CCR dă dreptate Înaltei Curți: Legea privind plata pensiilor private este neconstituțională apare prima dată în PS News.
15:30
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și, totodată, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, propune bucureștenilor un pachet de măsuri economice, un plan concret de combatere a excluziunii sociale, conform Gândul. Potrivit edilului Sectorului 4, Bucureștiul trebuie să devină cu adevărat o capitală care nu lasă pe nimeni în urmă și […] Articolul Daniel Băluță propune măsuri de sprijin pentru bucureștenii cu venituri mici apare prima dată în PS News.
15:30
Ministrul Educației anunță reforma curriculumului liceal: accent pe competențe și reducerea analfabetismului funcțional # PSNews.ro
Programele școlare noi pentru liceu, puse în transparență publică, reprezintă „o schimbare paradigmatică” pentru educația românească, afirmă ministrul Educației, Daniel David, conform Adevărul. Reforma vizează formarea celor opt competențe-cheie europene și promite o reducere drastică a analfabetismului funcțional – un fenomen pe care ministrul îl consideră „risc de securitate națională”. Noul curriculum ar urma să intre în […] Articolul Ministrul Educației anunță reforma curriculumului liceal: accent pe competențe și reducerea analfabetismului funcțional apare prima dată în PS News.
15:30
Ministerul Sănătății propune noi reguli pentru secțiile ATI: măsuri obligatorii și monitorizare sporită # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seară, că a suspus dezbaterii publice un ordin care modifică organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI , introducând o serie de obligativităţi pentru unităţile care fac anestezie. De asemenea, apare personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale. „Sunt măsuri concrete care elimină improvizaţiile, reglementează ferm activităţile de anestezie şi consolidează […] Articolul Ministerul Sănătății propune noi reguli pentru secțiile ATI: măsuri obligatorii și monitorizare sporită apare prima dată în PS News.
14:30
Locuitori evacuaţi în nord-vestul R.Moldova, după căderea unei drone pe un acoperiş la Cuhureştii de Jos # PSNews.ro
Poliţia din Republica Moldova anunţă evacuarea locuitorilor comunei Cuhureştii de Jos, în raionul Floreşti, în nord-vestul acestei ţări vecine cu Ucraina, după căderea unei drone pe o casă a unui paznic de livadă, relatează AFP. ”Unitatea tehnică de explozivi a poliţiei este în drum către faţa locului. Locuitorii au fost evacuaţi, iar zona a fost […] Articolul Locuitori evacuaţi în nord-vestul R.Moldova, după căderea unei drone pe un acoperiş la Cuhureştii de Jos apare prima dată în PS News.
14:30
Multe companii deținute de statul român continuă să acumuleze pierderi masive, unele chiar dublându-și datoriile de la un an la altul. CFR SA, CFR Marfă, UNIFARM, Metrorex, Termoenergetica și aeroporturile din Constanța și Timișoara se numără printre cele mai îndatorate entități, potrivit datelor publicate de Guvern. Vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că România are 1.502 […] Articolul „Performanța” la stat. Companiile publice cu zero profit și datorii uriașe apare prima dată în PS News.
14:30
Ana Ciceală: Panseluțe, stâlpișori și asfaltări anuale – „Așa se risipește banul public în București” # PSNews.ro
Prezentă în cadrul emisinii Puterea Știrilor, Ana Ciceală a arătat unde se risipește cel mai mult banul public. Panseluțe, stâlpișori, lucrări mărunte și sume mari direcționate spre instituțiile subordonate de cultură, plus asfaltările repetate pe aceleași străzi – toate acestea duc la sume uriașe cheltuite din bugetele sectoarelor. Bugetul sectoarelor, între „cosmetizări” și […] Articolul Ana Ciceală: Panseluțe, stâlpișori și asfaltări anuale – „Așa se risipește banul public în București” apare prima dată în PS News.
14:30
Varianta finală a Strategiei Naționale de Apărare a Țării a fost analizată, luni, de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și urmează să fie prezentată de către președinte României în Parlament, informează Administrația Prezidențială, potrivit Agerpres. Proiectul s-a aflat în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs și această […] Articolul Strategia Națională de Apărare 2026, analizată de CSAT și transmisă Parlamentului apare prima dată în PS News.
14:30
FOTO Așa arată drona căzută la Vaslui. Primele imagini. Ce spun localnicii despre incident # PSNews.ro
Au apărut primele imagini cu drona căzută în localitatea Puiești din județul Vaslui. Aparatul de zbor a picat în curtea unui localnic. Cum a căzut drona în Vaslui Potrivit localnicilor, drona a pierdut din altitudine și s-a izbit de un copac, după care a căzut într-o curte. Proprietarul gospodăriei a fost și cel care a […] Articolul FOTO Așa arată drona căzută la Vaslui. Primele imagini. Ce spun localnicii despre incident apare prima dată în PS News.
14:30
România va depune, cel mai probabil la jumătatea lunii decembrie, cererea de plată numărul 4 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR), banii urmând să fie viraţi în luna februarie, a declarat marți ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru. „Cererea de plată 4 va fi depusă imediat cum scăpăm de decizia CCR de pe 10 […] Articolul Pîslaru: Cererea de plată 4, blocată până la decizia CCR din 10 decembrie apare prima dată în PS News.
14:30
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a organizat, în data de 24 noiembrie a.c., Forumul de Afaceri România-Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Programului de Sporire a Competențelor managerilor „Republica Moldova-România”, aflat la a treia ediție, iar delegația de afaceri moldovenească […] Articolul CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral apare prima dată în PS News.
14:30
Ambasadorul Rusiei la Chișinău a fost convocat la Ministerul de Externe după ce o dronă a căzut marți pe o casă din localitatea Cuhureștii de Jos. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. […] Articolul Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la MAE, după drona căzută pe casă apare prima dată în PS News.
14:30
Eurostat: România, cea mai rapidă ascensiune economică din Uniunea Europeană. Care e explicația # PSNews.ro
Conform datelor recente publicate de Eurostat, puterea de cumpărare a cetățenilor din Uniunea Europeană, măsurată prin venitul real pe cap de locuitor, a înregistrat o creștere medie de 22% în perioada 2004-2024. Acest progres nu a urmat, însă, o traiectorie constantă. Traseul a fost marcat de volatilitate, cu perioade de avans economic întrerupte de stagnări […] Articolul Eurostat: România, cea mai rapidă ascensiune economică din Uniunea Europeană. Care e explicația apare prima dată în PS News.
14:30
Ministrul Apărării refuză declasificarea ajutorului pentru Ucraina, pe motiv că ar alimenta dezinformarea # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi24, despre ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei. Oficialul susține că țara noastră rămâne în continuare alături de de partenerii europeni și că toate insituțiile implicate lucrează pentru a ajunge la o soluție care să garanteze pacea și stabilitatea în regiune, dar nu poate să publice cifra […] Articolul Ministrul Apărării refuză declasificarea ajutorului pentru Ucraina, pe motiv că ar alimenta dezinformarea apare prima dată în PS News.
13:20
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe anunță la RFI un sondaj din care reiese că are împreună cu Ana Ciceală 15% din intențiile de vot. Datele vor fi publicate miercuri, precizează fostul europarlamentar, care subliniază că scorul amintit este apropiat de cel al candidatului USR. Vlad Gheorghe spune că are împreună cu candidata Ana Ciceală (SENS) spre […] Articolul Vlad Gheorghe la RFI: Eu plus Ana Ciceală avem spre 15%, voi publica mâine un sondaj apare prima dată în PS News.
13:20
Biroul electoral al Municipiului București (BEM) a stabilit ordinea pe buletinele de vot pentru alegerile din Capitală. Primele locuri sunt ocupate, conform legii, de reprezentanții partidelor parlamentare, conform Euronews. Cătălin Drulă, din partea USR, deschide lista. Pe pozițiile 2, 3 și 4 sunt, în această ordine, social-democratul Daniel Băluță, propunerea POT, George Burcea și, din […] Articolul Ordinea candidaților pe buletinele de vot pentru Primăria Capitalei, stabilită de BEM apare prima dată în PS News.
13:20
O parte din consilierii parlamentarilor riscă să plece acasă dacă suma forfetară se reduce cu 10% # PSNews.ro
Dacă suma forfetară a parlamentarilor va fi redusă cu 10%, așa cum a sugerat premierul Ilie Bolojan, o parte din consilierii senatorilor și deputaților vor pleca acasă, a precizat liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Acesta a declarat că este de acord cu măsura și a atras atenția că nu este nevoie de o lege specială […] Articolul O parte din consilierii parlamentarilor riscă să plece acasă dacă suma forfetară se reduce cu 10% apare prima dată în PS News.
13:20
PS News la Strasbourg. Eurodeputații din comisiile pentru Transporturi și Apărare din Parlamentul European cer de urgență facilitarea deplasării trupelor și echipamentelor militare în interiorul UE prin eliminarea obstacolelor administrative și modernizarea infrastructurii. Proiectul de rezoluție adoptat subliniază necesitatea ca Europa să fie pregătită să răspundă unei posibile agresiuni ruse, în special pe flancul estic. […] Articolul PS News la Strasbourg. Eurodeputații cer crearea unui „Schengen militar” apare prima dată în PS News.
