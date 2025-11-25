Fără bani mărunți: Simplitatea plății și e-ticketing-ul, modernitate la bord

13:20

Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe anunță la RFI un sondaj din care reiese că are împreună cu Ana Ciceală 15% din intențiile de vot. Datele vor fi publicate miercuri, precizează fostul europarlamentar, care subliniază că scorul amintit este apropiat de cel al candidatului USR. Vlad Gheorghe spune că are împreună cu candidata Ana Ciceală (SENS) spre […] Articolul Vlad Gheorghe la RFI: Eu plus Ana Ciceală avem spre 15%, voi publica mâine un sondaj apare prima dată în PS News.