Desertul perfect pentru Postul Crăciunului: mere umplute cu nucă, stafide și miere

Un caz de-a dreptul șocant a avut loc în Italia, unde un bărbat și-a ținut mama moartă în casă vreme de trei ani, timp în care a continuat să-i încaseze pensia. Bărbatul s-a deghizat cu grijă, pentru a arăta cât mai mult precum mama sa decedată, reușind să păcălească mai multe persoane.