Cele 12 zile ale Revoluției maghiare din 1956
Contributors.ro, 26 noiembrie 2025 06:10
Numele lui Victor Sebestyen, istoric și jurnalist de origine maghiară, nu este tocmai necunoscut cititorilor români. În urmă cu vreo zece ani și mai bine, lui Sebestyen i-a apărut traducerea în limba română a unei masive și extrem de documentate cărți consacrată evenimentelor din 1989, evenimente în urma cărora a căzut comunismul în Europa de […]
• • •
Acum o oră
06:10
Numele lui Victor Sebestyen, istoric și jurnalist de origine maghiară, nu este tocmai necunoscut cititorilor români. În urmă cu vreo zece ani și mai bine, lui Sebestyen i-a apărut traducerea în limba română a unei masive și extrem de documentate cărți consacrată evenimentelor din 1989, evenimente în urma cărora a căzut comunismul în Europa de […]
Acum 24 ore
08:30
Se vorbește în ultimii ani în unele think-tank-uri occidentale despre o nevoie de convergență parțială și chiar de fuziune parțială între sectorul public și cel privat. Pe ansamblu, ar fi câteva motive principale. Pe de o parte, reintrarea lumii într-un ciclu de tensiuni geopolitice de termen lung (o eventuală înțelegere privind Ucraina nu va schimba […]
08:00
Spre un sistem extins al migrației din România în Europa: de ce și cum o astfel de abordare? # Contributors.ro
Introducere Trebuie redus sau extins spațiul european de raportare pentru mai buna înțelegere a diasporelor românești? O cercetare anterioară susținea că este suficient un „hexagon" (Sandu, 2025), o raportare la șase societăți, pentru a înțelege peste 80% din migrațiile românilor în spațiul european. Așa este, din punct de vedere strict demografic. Din punct de vedere […]
07:50
A trecut un an de când, într-un cadru oficial, îmi exprimam opinia că actualul mandat al Consiliului de Administrație al BNR va fi unul din cele mai complexe și dificile, poate cel mai dificil. Detaliez cauzele pe care le prezentam anticipativ în sinteză, la care adaug noi provocări și dezvoltări, surse de vulnerabilități, imprevizibilități și […]
07:50
Despre generalizări nedrepte și încețoșate. Referitor la articolul domnului Cristian Pârvulescu „Ceață și fum. O critică a sondajelor în societatea informațională”. # Contributors.ro
Evaluarea calității sondajelor de opinie publică preelectorale și la ieșirea de la vot publicate cu ocazia alegerilor desfășurate în țara noastră în 2024 și 2025 reprezintă o necesitate. Eșecurile masive ale sondajelor publicate în acești doi ani în ceea ce privește estimarea corectă a rezultatelor alegerilor, fără precedent prin covârșitoarea lor majoritate, reprezintă o tristă […]
Ieri
17:20
Un interviu cu Andreas Umland realizat de Simon Schröder pentru ziarul german Frankfurter Rundschau. Articolul original, apărut pe 23.11.2025, poate fi găsit aici. Simon Schröder (SS): Cum evaluați, în general, planul de pace al lui Trump? Andreas Umland (AU): Practic, acesta repetă încercările anterioare ale Moscovei de a instrumentaliza SUA pentru a impune agenda de […]
11:40
Pace în condițiile Europei. Cum schimbă SUA acordul de încetare a focului și unde apare principala problemă # Contributors.ro
Declarațiile americanilor despre „calendarul agresiv" al negocierilor dintre Ucraina și SUA privind posibilele condiții ale unui armistițiu cu Rusia s-au dovedit a nu fi deloc un bluff. Deja duminică, la Geneva neutră, pe teritoriul reprezentanței diplomatice americane, au început negocierile privind textul acordului.Și nu numai că au început, ci au dus și la schimbări practice. […]
08:00
O veste a făcut înconjurul lumii în ultimele zile: există un plan pentru încetarea războiului din Ucraina. Ştirea în sine este foarte pozitivă, din moment ce în ultimii ani diplomațiile rusă, americană, europeană, rusă sau ucraineană nu au reușit să ajungă la vreo variantă agreată în comun a unui plan de pace. Se ajunsese chiar […]
07:40
Am văzut Don Quijote, cea mai recentă premieră a Teatrului ACT din București, cu Marcel Iureș în rolul principal și cu Dan Rădulescu în cel al lui Sancho Panza, nu în sediul de pe Calea Victoriei nr. 126, ci cu ocazia celei de-a treizecișișașea ediții a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț. În sala […]
07:30
„România va fi solidară cu SUA și cu statele UE pentru a pune în practică aceste sancțiuni. (…) Luni vom publica în transparență un act normativ prin care România stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru, care ne permite să permitem sancțiuni doar pentru deciziile luate de state UE, astfel încât săptămâna viitoare […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
La aproape patru ani de la debutul barbarei agresiuni a Rusiei împotriva Ucrainei, perspectiva unui acord de încetare a focului este din nou evocată: departe de a fi clar stabilit definitiv, planul elaborat de administraţia americană este privit ca punctul de plecare al unui efort accelerat de încheiere al conflictului. Dar, ca de atâtea […]
23 noiembrie 2025
18:00
Revin aici cu una dintre ciudatele învățături rămase de la Marele Maestru. Ca și Acela, nici MM nu vorbea de la-nceput limpede, pe înțeles, ci totdeauna într-un fel de parabole foarte personale, dacă pot să le spun așa și iată că pot. Pentru a nu fi bănuit de intenții obscure (precizez că MM n-a lăsat […]
08:40
Motto: „Dacă totul e strategie, atunci nimic nu mai este o strategie." Președintele Nicușor Dan anunță, printr-un Comunicat de presă[1], că s-a încheiat perioada celor două săptămâni de consultare publică și că va fi aprobată Strategia națională de apărare 2025-2030, în ședința CSAT de luni 24 noiembrie. În același Comunicat se arată că, multe dintre […]
22 noiembrie 2025
08:10
Ciudățeniile noului plan american de pace explicate de istoricul Armand Goșu. Reacție rapidă # Contributors.ro
Contributors: Noul plan de pace avansat de administrația de la Washington, publicat miercuri, 19 noiembrie, de Axios, și care a fost mai apoi discutat de toată presa internațională (și care are aprobarea lui Donald Trump), poate fi o bază de plecare pentru negocieri serioase care să ducă în cele din urmă la încheierea războiului? Aproape […]
21 noiembrie 2025
10:00
În ultimul timp, a devenit din ce în ce mai ușor să lăsăm inteligența artificială să scrie pentru noi, de la emailuri și rapoarte, până la postări sau chiar idei brute. Popularitatea unor instrumente precum ChatGPT a explodat, iar astăzi peste 70% din interacțiunile cu ChatGPT sunt pentru scopuri personale (nu au legătură neapărat cu […]
09:00
Bulgaria va adopta, la 1 ianuarie 2026, moneda europeană. Deși va avea loc peste noapte, acest eveniment istoric va fi încununarea unui îndelungat proces de asimilare a elementelor civilizației europene. În domeniul monetar, acest proces a început încă în anul 1881, când Principatul autonom al Bulgariei a instituit sistemul monetar bimetalist (aur, argint), existent în […]
07:10
Dincolo de faptul că The Yellow Tie este o producție în stil hollywoodian asezonată cu accente, uneori chiar și cu unele patetisme à la roumaine, uneori chiar cu mici naivități și stereotipuri și de situație, și de construcție , dincolo de bugetul consistent (20 de milioane de euro), dincolo de faptul că a fost în […]
20 noiembrie 2025
09:50
Cum este tratată energia în propunerea de Strategie Națională de Apărare a Țării 2025-2030? # Contributors.ro
Prima analiză în care am încercat să răspund la întrebarea din titlu este aici. Amintesc că Strategia Națională de Apărare este în dezbatere publică, deci putem face propuneri de modificări și după cum știm că există comentarii la sfârșitul fiecărui articol, rog pe cei care monitorizează presa pe această temă să le includă deoarece sunt convins […]
09:20
„A invoca obsesiv «actualitatea» înseamnă totuşi o falsificare a perspectivei. Se sugerează, involuntar, un provizorat, o maladie, o stare de criză. E ca şi cum am spune: e actual azi, dar n-a fost ieri sau nu va fi mâine. Astfel stând lucrurile, e mai potrivit să vorbim nu despre actualitatea lui Caragiale, ci despre perenitatea […]
19 noiembrie 2025
09:00
La Centrul Român de Politici Europene am publicat prima analiză independentă a Planului Național de Acțiune privind Deceniul Digital. Este o radiografie critică, dar realistă, a ceea ce ar fi trebuit să fie politica cheie a României pentru a ne seta obiectivele digitale pentru 2030 și după, dar nu este momentan decât un exercițiu formal, […]
09:00
Destinul Monicăi Lovinescu înseamnă edificarea tenace a acestei Românii care trăieşte dincolo de graniţele României captive: vocea şi scrisul devin uneltele cu care se clădeşte, împotriva tiraniei şi a complicilor ei, o patrie a luminii şi a speranţei. Căci exilul nu a fost, vreme de patru decenii, o despărţire, ci o contopire cu România- luciditatea […]
07:10
"Spațiul Celibidache, cea mai recentă carte a istoricului Stejărel Olaru, apărută în 2025 la editura bucureșteană Omnium, nu aspiră numai la condiția de biografie a marelui dirijor. Aceasta în pofida faptului că, bazându-se pe o extrem de temeinică documentare, pe cercetarea atentă, aș zice chiar încăpățânată, a arhivelor de toate felurile, autorul volumului aduce contribuții […]
18 noiembrie 2025
12:50
Diferențieri comunitar-regionale între emigrările românilor spre opt țări de atracție # Contributors.ro
Întrebări Cum se constituie câmpurile de migrație ale unei țări de emigrare precum România? Ce contează mai mult, comunitatea de rezidență/plecare sau regiunea în care aceasta se află? Plecările în străinătate de scurtă durată (emigrarea sub un an de zile, în intenție) înregistrate la momentul ultimului recensământ de aici, cel din decembrie 2021, sunt selective […]
17 noiembrie 2025
09:20
Bobby Duffy, fost director al Ipsos, a arătat în volumul Pericolele percepției. De ce ne înșelăm în aproape toate privințele că publicul nu greșește doar din când în când, ci sistematic, supraestimând pericolele, subestimând realitățile plicticoase și confundând aproape reflex zgomotul mediatic cu starea lumii.
08:40
Pe 17 noiembrie se împlinesc 40 de ani de la decesul inginerului și disidentului Gheorghe Ursu. Personalitatea lui a fost mai puțin evocată în acești ani în care ne-am concentrat să discutăm mai degrabă despre dreptate, justiție și, în mod repetat, moartea sa violentă. La mijlocul anilor '80, Gheorghe Ursu era în plină carieră de […]
07:00
E adevărat. Ne privește! Stimulat de excelentul spectacol al Teatrului Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, purtând semnătura regizorală a lui Bocsárdi László, am încercat să aflu dacă și când a mai fost reprezentată pe o scenă din România piesa Un înger sosește la Babilon a elvețianului Friedrich Dürrenmatt. Cum siteul instituției producătoare, altminteri destul de […]
16 noiembrie 2025
06:20
Într-o lume saturată semiografic, unde algoritmii transformă avertizarea într-un ritual vizual, întrebarea nu mai este dacă pericolul există, ci cum trăim cu incertitudinea. Hărțile devin promisiuni de control, iar grafica liniară sugerează ordinea pe care natura nu o recunoaște. Între protecție și spectacol, între pedagogia riscului și „magia algoritmică", rămâne o dilemă esențială: cum reconstruim […]
06:20
Alegerile pentru Bucureşti 2025: între referendumul lui Nicuşor Dan şi costul vieţii # Contributors.ro
La şapte luni de la demisia lui Nicuşor Dan de la Primăria Generală, în 7 decembrie, bucureştenii sunt din nou chemaţi la urne pentru a-şi alege primarul. Tabloul candidaţilor arată, la fel ca la scrutinele din super anul electoral 2024, o fragmentare cel puţin la fel de ridicată. La fel ca la alegerile din 2024, […]
15 noiembrie 2025
10:00
Un proiect legislativ al Uniunii Europene menit să combată abuzul sexual online asupra copiilor a ajuns în centrul celei mai intense dispute europene despre criptare și confidențialitatea comunicațiilor din ultimii ani. Statele membre nu au reușit încă să ajungă la un compromis, iar presiunea politică, atât din partea organizațiilor de protecție a copiilor, cât și […] Articolul UE și „chat control”: Ce prevede cu adevărat legea și unde s-a blocat dezbaterea apare prima dată în Contributors.
08:50
Motto : « Și cuvintele, și tăcerile au ecoul lor »(Sartre) 1.Visul lui Havel ; 2. Magistratul și băcanul ; 3. Capcana de a fi important ; 4. Ce s-a schimbat de când m-am născut? ; 5. Perplexități și scurte concluzii Visul lui Havel The Power of the Powerless, așa se intitulează faimosul eseu al lui Václav Havel […] Articolul Puterea celor fără de putere apare prima dată în Contributors.
14 noiembrie 2025
12:50
La aproape șase luni de la preluarea mandatului, Președintele Nicușor Dan a prezentat noua strategie națională de apărare a țării, așa cum îi cere și legea planificării apărării. Această strategie reprezintă o încercare majoră de articulare strategică a unei noi viziuni pentru securitatea națională a României într-un context regional și global extrem de periculos și […] Articolul Noua strategie națională de apărare: o evaluare critică apare prima dată în Contributors.
10:40
Crizele, geopolitica și geostrategia determină o schimbare a arhitecturii energetice # Contributors.ro
Strategia Națională de Apărare este în dezbatere publică și cine este interesat poate să facă propuneri de modificări. La o citire rapidă, am observat că problematica energiei este tratată sumar pe palierul intern și satisfăcător pe palierul extern. Încercăm să teoretizăm câteva probleme referitoare la mediul extern, urmând să revenim și cu câteva probleme ale […] Articolul Crizele, geopolitica și geostrategia determină o schimbare a arhitecturii energetice apare prima dată în Contributors.
07:50
Încheiam comentariul consacrat ediției de anul trecut a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț cu speranța ca ceea ce se va întâmpla pe mai departe, la următoarele manifestări cu caracter festivalier, va izbuti să se ridice la nivelul a ceea ce s-a petrecut atunci. Reamintesc, a treizecișicincea ediție, cea din 2024, a fost organizată […] Articolul Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț- a XXXVI-a ediție apare prima dată în Contributors.
13 noiembrie 2025
08:50
La treizeci de ani de la urcarea sa la cele veşnice, despre Corneliu Coposu singurul timp la care putem scrie despre el este acela al unui prezent deschis spre viitorul patriei noastre: silueta sa nu este aceea a unei statui pioase şi prăfuite, căci posedă vibraţia de granit a unei inimi care bate încă, spre […] Articolul Corneliu Coposu sau dârzenia speranţei apare prima dată în Contributors.
12 noiembrie 2025
12:20
Extinderea UE – un imperativ geopolitic Pe 4 noiembrie, Comisia Europeană a publicat pachetul anual privind extinderea Uniunii Europene (UE). În prezent, există nouă țări candidate la aderarea la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Ucraina) și un potențial candidat (Kosovo*). Războiul total al Rusiei împotriva Ucrainei și […] Articolul Între regată și convoi: perspective ale proiectului european apare prima dată în Contributors.
07:30
1.Aniversare O poezie celebră purtând semnătura poetului american Carl Sandburg afirmă răspicat că toți actorii vor să joace Hamlet. Firesc atunci ca un spectacol ce își propune să refacă, atât din perspectiva timpului, sau, mai corect spus, a istoriei, ca și din aceea a contemporaneității, adică a tinerilor de azi, cum s-a ajuns ca Oradea […] Articolul Premiere la Teatrul SZIGLIGETI din Oradea apare prima dată în Contributors.
11 noiembrie 2025
21:10
Denunțul calomnios al CSM – batjocorirea valorilor, principiilor și normelor, ridiculizarea ideii de independență a justiției # Contributors.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea Parchetului pentru efectuarea de cercetări asupra vicepreședintei Guvernului, Oana Gheorghiu întrucât ar fi incitat la violenţă, ură sau discriminare. Incitarea la marile rele ar consta în susținerile dnei Gheorghiu că „e foarte greu să renunți la un privilegiu care ți s-a dat zeci de ani”, creșterea în timp […] Articolul Denunțul calomnios al CSM – batjocorirea valorilor, principiilor și normelor, ridiculizarea ideii de independență a justiției apare prima dată în Contributors.
16:00
Discuțiile privind numirea doamnei Oana Gheorghiu în Guvern continuă. Co-fondatoarea Asociației „Dăruiește viață”, alături de doamna Carmen Uscatu, mărește temperatura prin recenta declarație privind pensiile magistraților. Președintele amendează cu un bemol declarația și susține că nu va aproba cererea de urmărire penală a Doamnei Gheorghiu înaintată de Consiliul Superior al Magistraturii pe motiv de…incitare la […] Articolul ONG la Guvern. Sau invers? apare prima dată în Contributors.
10:10
Bill Gates și cele „trei adevăruri dure despre climă”: De la apocalipsă la pragmatism # Contributors.ro
În octombrie 2025, Bill Gates a publicat un memorandum adresat delegaților COP30 din Belém, Brazilia (noiembrie 2025), care marchează o schimbare de paradigmă în modul în care comunitatea globală ar trebui să gândească despre climă, dezvoltare și prosperitate umană. Cele „trei adevăruri dure despre climă” din textul său nu reprezintă, în principiu, o încercare de […] Articolul Bill Gates și cele „trei adevăruri dure despre climă”: De la apocalipsă la pragmatism apare prima dată în Contributors.
08:40
Am dat zilele trecute peste textul de pe Facebook scris de Alexandra Furnea cu ocazia împlinirii a zece ani de la „Colectiv”. Citindu-l, mi-am pus din nou întrebarea care mi-a apărut în minte când am întâlnit-o prima dată: ce mai pot să exprime cuvintele mele puse în oglindă cu cele ale cuiva care a ajuns […] Articolul Alexandra Furnea și trecutul nejudecat apare prima dată în Contributors.
10 noiembrie 2025
09:50
Reducerea numărului de parlamentari nu e o soluție pentru reala problemă a neîncrederii oamenilor in politicieni. Și o contrapropunere # Contributors.ro
Recent, în discuția publică din România s-a regăsit din nou tema reducerii numărului de parlamentari, sub două forme principale. În primul rând, un proiect de lege depus de USR a propus ca numărul total de aleşi în cele două camere să fie redus la 300 (faţă de cele circa 465 în prezent) – proiect care […] Articolul Reducerea numărului de parlamentari nu e o soluție pentru reala problemă a neîncrederii oamenilor in politicieni. Și o contrapropunere apare prima dată în Contributors.
08:10
Oana Gheorghiu, te iubim! Îți spun și ție că România are nevoie de industrializare si internaționalizare # Contributors.ro
Nici eu, precum mulți alții, nu gust multe lucruri la Donald Trump. Uite, de exemplu, sunt supărat pe POTUS că a retras o parte din trupele care apărau un popor pe care îl place foarte mult și pe care îl consideră minunat. Poate că sunt scoală veche, din generația care a văzut prea multe filme […] Articolul Oana Gheorghiu, te iubim! Îți spun și ție că România are nevoie de industrializare si internaționalizare apare prima dată în Contributors.
08:00
1.Povestea Femeii care cântă Wajdi Mouawad s-a născut în anul 1968. Pe vremea când Libanul său natal era încă ceea ce se cheamă o țară prosperă. Câțiva ani mai târziu, lucrurile stăteau cu totul altfel. Un război civil izbucnit ca din senin, complicat și radicalizat și din cauza intervențiilor externe, avea să arunce Libanul în […] Articolul Jurnal de FNT 35 (III) Două spectacole în regia lui Alexadru Mâzgăreanu apare prima dată în Contributors.
9 noiembrie 2025
09:10
Discutam recent, cu un cunoscut, despre ce credem noi că nu merge bine astăzi în lume, iar eu am spus două lucruri: că oamenii disociază și că nu sunt recunoscători și că asta caracterizează lumea de azi. Admit că atât eu cât și interlocutorul meu eram într-o pasă proastă. Lumea de astăzi, în mod sigur, e mult mai mult decât ceea ce am spus noi. Dar de ce am spus ce […] Articolul Despre recunoștință apare prima dată în Contributors.
8 noiembrie 2025
12:50
Primăria Capitalei a anunțat semnarea unui contract pentru achiziția de troleibuze produse de compania chinezească Yutong, în cadrul unui efort de modernizare a transportului public și de reducere a emisiilor1. Până aici, totul pare o poveste despre tranziție verde și eficiență energetică. Însă o știre recentă venită din Norvegia ar trebui să dea de gândit. […] Articolul Troleibuzele, dependența tehnologică și autonomia strategică apare prima dată în Contributors.
12:30
Premiul Nobel pentru economie 2025 consacră dialogul fructuos între istoria ideilor economice și teoria modernă a creșterii durabile. Comitetul Nobel a acordat jumătate din premiu (11 milioane coroane suedeze, aproximativ 1,2 milioane de dolari SUA) lui Joel Mokyr, iar cealaltă jumătate, lui Philippe Aghion și Peter Howitt, în părți egale. Înființat în 1968, premiul Nobel […] Articolul Premiul Nobel pentru economie 2025: inovarea și creșterea economică apare prima dată în Contributors.
7 noiembrie 2025
11:30
Şi chiar atunci când părea că este discreditată istoric, ambiţia utopică se retrezeşte, parcă spre a ne aminti că nimic nu este mai seducător şi mai mobilizator decât acest proiect al edificării paradisului terestru: egalitatea perfectă şi guvernarea omnipotentă sunt temeliile pe care se înalţă templul viitorului la care visează fanaticii reorganizării societăţii. În Zohran […] Articolul Utopia şi politica la scară umană sau despre firescul vieţilor noastre apare prima dată în Contributors.
05:50
Pe Cătălina Mihai o cunoșteam de ceva vreme în calitate de actriță. Tânără. Una dintre cele mai bune din generația ei. Am văzut-o la teatru, am văzut-o la cinematograf, debutul său prilejuit de filmul Heidi fiind recompensat cu un important premiu la Gala Gopo. Și iată că acum Cătălina Mihai izbutește să ne surprindă în […] Articolul Profunzimi apare prima dată în Contributors.
6 noiembrie 2025
16:10
În spatele Moldovei și nu numai: cine a depășit Ucraina pe drumul către UE. Clasamentul integrării europene # Contributors.ro
Comisarul european Marta Kos a explicat cine sunt adevărații lideri ai procesului de extindere. Și nu este vorba de Ucraina. Raportul UE privind extinderea din 2025, surprinzător de favorabil Ucrainei, a devenit motivul pentru o serie de declarații pozitive din partea politicienilor și oficialilor ucraineni. Într-adevăr, documentul dădea motive de bucurie. În ciuda evenimentelor din […] Articolul În spatele Moldovei și nu numai: cine a depășit Ucraina pe drumul către UE. Clasamentul integrării europene apare prima dată în Contributors.
15:10
Introducere ● Evoluția de lungă durată ● Schimbări ale mortalității pe vârste și impact asupra speranței de viață ● De unde vine nivelul scăzut al speranței de viață? Introducere Nivelul speranței de viață la naștere oglindește măsura în care un locuitor al unei țări are un nivel de trai ridicat, alimentație destulă și sănătoasă îndeosebi, […] Articolul Speranța de viață în România de la 1950 la 2050 apare prima dată în Contributors.
