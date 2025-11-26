Cele 12 zile ale Revoluției maghiare din 1956

11:30

Şi chiar atunci când părea că este discreditată istoric, ambiţia utopică se retrezeşte, parcă spre a ne aminti că nimic nu este mai seducător şi mai mobilizator decât acest proiect al edificării paradisului terestru: egalitatea perfectă şi guvernarea omnipotentă sunt temeliile pe care se înalţă templul viitorului la care visează fanaticii reorganizării societăţii. În Zohran […] Articolul Utopia şi politica la scară umană sau despre firescul vieţilor noastre apare prima dată în Contributors.