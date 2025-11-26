Reacția lui Enzo Maresca după victoria la scor obținută de Chelsea cu Barcelona: „Chiar și 11 contra 11 am jucat mai bine”
Gazeta Sporturilor, 26 noiembrie 2025 07:50
Enzo Maresca (45 de ani), antrenorul lui Chelsea, a reacționat după ce echipa sa a reușit o victorie istorică în fața Barcelonei, scor 3-0 pe „Stamford Bridge”.Jules Kounde a deblocat tabela în minutul 27 după ce a marcat în proprie poartă, iar londonezii au profitat de eliminarea lui Ronald Araujo din finalul primei reprize, reușind să mai marcheze de două ori în partea secundă, prin Estevao și Liam Delap. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
08:10
Pep Guardiola, dărâmat după eșecul suferit de Manchester City: „Nicio ființă umană nu poate rezista la asta” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a reacționat după ce echipa sa a fost învinsă surprinzător pe „Etihad”, 0-2 cu Bayer Leverkusen.Guardiola a decis să înceapă meciul cu următorul „prim 11”: Trafford - Khusanov, Stones, Ake, Ait Nouri - Reijnders, Nico, Lewis - Bobb, Marmoush, Savinho. ...
Acum 30 minute
07:50
Reacția lui Enzo Maresca după victoria la scor obținută de Chelsea cu Barcelona: „Chiar și 11 contra 11 am jucat mai bine” # Gazeta Sporturilor
Enzo Maresca (45 de ani), antrenorul lui Chelsea, a reacționat după ce echipa sa a reușit o victorie istorică în fața Barcelonei, scor 3-0 pe „Stamford Bridge”.Jules Kounde a deblocat tabela în minutul 27 după ce a marcat în proprie poartă, iar londonezii au profitat de eliminarea lui Ronald Araujo din finalul primei reprize, reușind să mai marcheze de două ori în partea secundă, prin Estevao și Liam Delap. ...
Acum o oră
07:30
MM Stoica, ironic după gafa serii în Liga Campionilor: „Ai greșit poarta, băiatul meu” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administație de la FCSB, l-a ironizat pe fundașul Barcelonei Jules Kounde (27 de ani), autorul unui autogol în eșecul suferit de echipa sa în deplasare cu Chelsea, scor 0-3.Tabela a fost deblocată de autogolul fundașului francez în minutul 27, iar Barcelona a evoluat în inferioritate numerică din minutul 44, după ce Ronald Araujo a văzut al doilea cartonaș galben. ...
Acum 8 ore
00:30
Cuvântul asupra căruia a insistat selecționerul Ovidiu Mihăilă, cu mai puțin de 48 de ore înaintea debutului la Campionatul Mondial de handbal # Gazeta Sporturilor
Antrenorii Ovidiu Mihăilă și Iulia Curea au oferit declarații cu două zile înaintea debutului României la Campionatul Mondial de handbal feminin. Joi, 27 noiembrie, de la ora 19:00, „tricolorele” vor înfrunta Croația. ...
Acum 12 ore
00:00
Surpriză imensă în Manchester City - Bayer Leverkusen » „Cetățenii”, înfrângere pe teren propriu # Gazeta Sporturilor
După înfrângerea cu 1-2 în fața lui Newcastle, a urmat un nou pas greșit pentru Manchester City. Echipa lui Pep Guardiola (54 de ani) a cedat cu 0-2 în fața lui Bayer Leverkusen, într-un duel din etapa a 5-a a grupei unice din UEFA Champions League, un meci în care tehnicianul spaniol a mizat inițial pe o formulă experimentală. ...
00:00
Interviu rar! A lucrat la Dinamo în „era Cortacero”, apoi a cerut falimentul clubului! După doi ani, dezvăluie: „Am adus sponsori, dar am pierdut toți banii” # Gazeta Sporturilor
Radu Bîrlică, fostul director de marketing al lui Dinamo, omul care solicitase la un moment dat falimentul clubului, pe vremea când insolvența și datoriile către foștii angajați reprezentau o temă presantă pentru „câini”, mărturisește, într-un interviu-spovedanie acordat Gazetei Sporturilor, că a depășit orice animozitată legată de actuala conducere a roș-albilor. ...
25 noiembrie 2025
23:40
Șoc uriaș în sport! Cea mai de succes olimpică a țării a primit o suspendare de doi ani # Gazeta Sporturilor
Înotătoarea Penny Oleksiak (25 de ani) a primit o suspendare de doi ani pentru că nu a raportat de trei ori locația sa pentru controalele antidoping pe parcursul sezonului.Sportiva are activitatea suspendată până pe 14 iulie 2027. Canadianca a bifat a treia abatere în vara acestui an, înainte de Campionatele Mondiale.Penny Oleksiak e cea mai titrată înotătoare din istoria Canadei la Jocurile Olimpice, potrivit sport.aktuality. ...
23:30
Cotele s-au prăbușit! Cum a ajuns România favorită incontestabilă la calificarea în faza secundă a Campionatului Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
România a nimerit în cea mai complicată grupă preliminară a Campionatului Mondial de handbal feminin. Elevele lui Ovidiu Mihăilă vor înfrunta Croația, Japonia și Danemarca. Primele trei clasate merg în faza următoare. ...
23:20
Rezultat-ȘOC în Manchester City - Bayer Leverkusen » Rezervele „Cetățenilor”, conduse pe teren propriu # Gazeta Sporturilor
Manchester City primește pe „Etihad Stadium” vizita lui Bayer Leverkusen ACUM, în etapa 5 din grupa Ligii Campionilor. Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Cu 10 puncte obținute în primele 4 etape, Manchester City este una dintre cele 5 echipe neînvinse în această stagiune, alături de Bayern Munchen, Arsenal, Inter Milano și Tottenham. ...
23:20
Îngrijorarea lui Cristi Chivu, înainte de meciul din Liga Campionilor, după ce „și-a citit” adversarul: „La fel ca duminică” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Inter, Cristian Chivu (45 de ani), a prefațat în cadrul unei conferințe de presă confruntarea cu Atletico Madrid din Liga Campionilor, partidă contând pentru etapa a 5-a. Atletico Madrid - Inter, partidă contând pentru etapa a 5-a din Liga Campionilor, se joacă miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
22:30
Deschidere de scor în Manchester City - Bayer Leverkusen » Rezervele „Cetățenilor”, conduse pe teren propriu # Gazeta Sporturilor
Manchester City primește pe „Etihad Stadium” vizita lui Bayer Leverkusen ACUM, în etapa 5 din grupa Ligii Campionilor. Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Cu 10 puncte obținute în primele 4 etape, Manchester City este una dintre cele 5 echipe neînvinse în această stagiune, alături de Bayern Munchen, Arsenal, Inter Milano și Tottenham. ...
22:30
Nelu Varga, după ce au început să vină ofertele pentru Louis Munteanu: „Ăsta e prețul! Nu discut altfel” » Un gigant din Europa a intrat pe fir # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani) ar putea pleca în iarnă de la CFR Cluj. Dar Nelu Varga nu acceptă mai puțin de 10 milioane de euro, după cum a declarat pentru Gazeta Sporturilor.Urmărit la meciul cu Rapid de antrenorul lui D.C. United (MLS), Louis Munteanu e în atenția mai multor cluburi, iar CFR Cluj e în pline negocieri. De la americani a venit deja o ofertă, dar de internaționalul român ar fi interesate mai multe cluburi, printre care și Lyon. ...
22:30
Fix înainte de meciul direct din Liga Campionilor s-a autopropus înlocuitor pentru Cristi Chivu: „Mă văd antrenor la Inter” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone (55 de ani), și-a împărtășit așteptările înaintea confruntării cu Inter, echipa lui Cristi Chivu, din Liga Campionilor, programată miercuri seara, în etapa a 5-a a grupei, de la ora 22:00. El a lăudat adversarul pentru performanțele de la începutul sezonului și a recunoscut că anticipează un meci dificil. ...
22:30
Noul format al Campionatului Mondial din 2026 » Cum sunt protejate echipele de top și ce înseamnă asta pentru România # Gazeta Sporturilor
Campionatul Mondial din 2026 va fi cel mai mare din istorie, iar FIFA schimbă regulile jocului pentru a evita duelurile premature între superputerile fotbalului mondial. Spania, Argentina, Franța și Anglia vor fi plasate pe căi diferite către semifinale, astfel încât să se poată întâlni abia în finală.FIFA a publicat grupele valorice și a introdus un element nou și decisiv: împărțirea tabloului în două “căi” paralele. ...
22:30
Cine e cel mai inspirat tehnician din Superligă » Clasament neașteptat al deciziilor câștigătoare # Gazeta Sporturilor
În actuala stagiune de Superligă, statisticile golurilor și paselor decisive venite de la jucători introduși pe parcurs evidențiază câteva tendințe clare privind profunzimea loturilor, dar și a modalității în care tehnicienii își gestionează resursele în timpul meciurilor. GSP a efectuat o amplă analiză a tuturor jucătorilor ce și-au trecut în cont contribuții ofensive venind de pe bancă. ...
22:10
Cinci ani fără Maradona. Cinci ani în care lumea a mers înainte, dar sufletul fotbalului a rămas o clipă în urmă, ca un copil care întârzie lângă poarta școlii, sperând că poate vine tatăl să-l mai ia încă o dată în brațe.Așa a plecat Diego, nu ca un muritor, ci ca o constelație care s-a desprins din cerul Americii de Sud și a ales să rătăcească prin altă galaxie. ...
22:00
Islam Slimani (37 de ani), atacantul de la CFR Cluj, a fost convocat la naționala Algeriei pentru meciurile de la Cupa Arabă FIFA, competiție care se va juca în perioada 1-18 decembrie.Golgeterul all-time al naționalei Algeriei, cu 47 de goluri înscrise în 102 meciuri, va participa alături de echipa a doua a naționalei la Cupa Arabă, competiție care va avea loc înaintea Cupei Africii pe Națiuni. ...
21:40
Carlo Casap (26 de ani), fostul mijlocaș al celor de la Farul, a fost anunțat marți seară ca noul jucător al celor de la KF Prishtina e Re, ocupanta ultimului loc în campionatul din Kosovo.Produs al Academiei Gheorghe Hagi, jucătorul născut la Timișoara a ajuns în anul 2012 la gruparea constănțeană, dar, lovit de ghinion și accidentări, nu a reușit să confirme. ...
21:20
„Musafir” nepoftit înainte de meciul serii în Liga Campionilor » O vulpe a preluat rolul de „observator” # Gazeta Sporturilor
Un eveniment neașteptat a avut loc cu puțin timp înainte de fluierul de start al meciului Chelsea - Barcelona, partidă care urmează să înceapă la ora 22:00, în etapa a 5-a din grupa unică de Liga Campionilor. O vulpe a pătruns în incinta stadionului și s-a plimbat nestingherită prin tribune. ...
21:00
Echipele de start la Manchester City - Bayer Leverkusen » „Cetățenii” încep cu rezervele într-una dintre cele mai așteptate partide ale serii în Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Manchester City primește pe „Etihad Stadium” vizita lui Bayer Leverkusen în etapa 5 din grupa Ligii Campionilor. Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Cu 10 puncte obținute în primele 4 etape, Manchester City este una dintre cele 5 echipe neînvinse în această stagiune, alături de Bayern Munchen, Arsenal, Inter Milano și Tottenham. ...
20:50
Aflat la debut, Tibor Selymeș a lăudat atitudinea jucătorilor: „Și-au dat viața pe teren!” # Gazeta Sporturilor
Poli Iași a început excelent sub comanda noului tehnician Tibor Selymes (55 de ani). Formația moldoveană s-a impus marți seară, pe teren propriu, cu 1-0 împotriva celor de la Chindia Târgoviște, într-un duel din etapa a 14-a a Ligii 2.Golul victoriei a fost înscris în minutul 79 de Sekou Camara, după o partidă controlată în mare parte de ieșeni. ...
20:30
Gică Hagi, prezență surpriză la un meci de Champions League » Ce s-a întâmplat la intrarea pe stadion # Gazeta Sporturilor
Gică Hagi (65 de ani), legenda lui Galatasaray, a fost prezent la meciul turcilor cu Union St. Gilloise, din etapa a 5-a a grupei unice de Champions League.Liber de contract după ce a cedat banca tehnică a Farului, Gică Hagi merge des în Turcia, acolo unde se duce la meciurile fiului său, Ianis, legitimat la Alanyaspor.Gică Hagi, prezent la Galatasaray - Royale Union St. Gilloise+1 FOTOMarți seară, „Regele a vrut să vadă și un meci de Champions League. ...
20:30
Cea mai scumpă mașină din lume a fost vândută și adusă cu elicopterul » Imagini cum nu s-au mai văzut # Gazeta Sporturilor
Super-maşina Gordon Murray S1 LM a doborât orice record, devenind cea mai scumpă mașină nouă vândută vreodată în cadrul unei licitații. Modelul, creat de Gordon Murray, a atins suma uluitoare de 20,63 milioane de dolari la un eveniment organizat în Las Vegas, în acelaşi weekend în care a fost organizat şi Marele Premiu din Formula 1.Gordon Murray S1 LM este o mașină extrem de spectaculos și este produsă în ediție limitată, în doar cinci exemplare. ...
20:00
Vin și vești bune pentru Zeljko Kopic! După accidentările lui Musi și Armstrong, Dinamo s-ar putea baza pe jucătorul așteptat de fani # Gazeta Sporturilor
În apropierea bornei de doi ani petrecuți pe banca celor de la Dinamo, Zeljko Kopic are mari bătăi de cap pentru partidele din finalul anului calendaristic. Titularii din benzile ofensive, Alexandru Musi și Danny Armstrong, s-au accidentat și nu vor fi disponibili pentru cele șase meciuri rămase de disputat în 2025, după cum a anunțat președintele Andrei Nicolescu: Oțelul (a), Farul (d, Cupa României), FCSB (d), Metaloglobus (a), Hermannstadt (a, Cupa României) și UTA Arad ...
20:00
FIFA a anunțat urnele pentru Campionatul Mondial 2026! În ce grupă poate ajunge România dacă trece de baraj # Gazeta Sporturilor
România se pregătește pentru cel mai important baraj din ultimul deceniu. „Tricolorii” vor juca pe 26 martie 2026, în deplasare, împotriva Turciei, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dacă trece mai departe, naționala va evolua tot în deplasare în finala programată pe 31 martie, împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo. ...
20:00
Condiții dure pentru Juventus la Cercul Polar » Ninge abundent în Norvegia! Se anunță -10 grade la startul partidei # Gazeta Sporturilor
Juventus va juca diseară de la ora 22:00 (în direct la Digi Sport 3 și Prima Sport 4) pe o vreme de iarnă grea în Norvegia. La Bodo, a reînceput să ningă, după o repriză consistentă azi-noapte. S-a depus un nou strat de zăpadă de zece centimetri, iar la startul partidei cu Bodo/Glimt se vor înregistra -10 grade Celsius.Intrarea în iarnă a făcut ca vremea să fie tot mai ostilă fotbalului aproape de Cercul Polar. ...
19:50
Transferuri din Brazilia promiși noului antrenor de la Universitatea Craiova: „Relația mea cu domnul Rotaru este una specială” # Gazeta Sporturilor
Brazilianul Gustavo Vagenin (34 de ani), fostul mijlocaș al Universității Craiova, a revenit în Bănie la începutul acestei săptămâni, pentru a fi alături de echipă la meciul de joi, din grupa unică de Conference League, cu Mainz. Acesta a anunțat că în perioada următoare va facilita transferul jucătorilor din Brazilia la gruparea olteană. ...
19:20
Mihai Stoica a confirmat discuțiile cu fostul fundaș din Liga 1: „Ne-a interesat mereu” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a recunoscut că e în discuții cu fundașul central Andre Duarte (28 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest.Fostul jucător de la FCU Craiova a fost dorit și în 2023 de FCSB, dar Gigi Becali nu a ajuns atunci la un acord cu Adrian Mititelu. Ulterior, Duarte a plecat la Reggiana. A mai jucat la Osijek și Ujpest în ultimii doi ani. ...
Acum 24 ore
19:10
Ion Țiriac a primit o ofertă colosală: „I-am transmis-o șefului meu. Pentru un exemplar am avut 12 milioane” # Gazeta Sporturilor
Ion Țiriac (86 de ani), fostul mare jucător de tenis, a vorbit despre oferta pe care a avut-o luna aceasta pentru a vinde Țiriac Collection.La inaugurarea celei mai noi galerii din cadrul Țiriac Collection, omul de afaceri a fost întrebat despre oferta primită la începutului lunii noiembrie.Miliardarul a transmis că nu ia în calcul să-și vândă colecția de mașini de la Otopeni, indiferent de suma primită. ...
19:10
Imagini halucinante pe terenul de fotbal! Mișcare de judo prin care și-a făcut KO adversara # Gazeta Sporturilor
În timpul meciului din Cupa Angliei dintre echipele feminine de la Leicester și Crystal Palace, scor final 0-3, o fotbalistă și-a apucat adversara de gât și a pus-o pe gazon cu o mișcare din judo.Când scorul partidei era de 3-0 pentru Crystal Palace, în minutul 58, fotbalista Ruesha Littlejohn, chiar de la echipa aflată în avantaj, a început să se ia la ceartă cu jucătoarele formației adverse. ...
19:00
Luka Modric a vorbit despre plecarea de la Real Madrid: „Nu mai puteam menține acel nivel” # Gazeta Sporturilor
Luka Modric a rupt tăcerea în privința despărțirii sale de Real Madrid. La 40 de ani, mijlocașul croat a explicat că a simțit că etapa sa în capitala Spaniei ajunsese natural la final, după 13 sezoane în care a câștigat tot ce putea câștiga.Într-un interviu pentru Arena Sport, fostul câștigător al Balonului de Aur din 2018, a povestit cât de dificil a fost momentul. ...
19:00
Lovitură incredibilă pentru Cristi Chivu » Jucătorul care s-ar putea transfera în vară liber de contract la Inter! # Gazeta Sporturilor
Interul lui Cristi Chivu caută portar pentru a-l înlocui la Inter pe Yann Sommer, care luna viitoare va împlini 37 de ani. Presa italiană dezvăluie că nerazzurrii ar încerca să profite de situația lui Mike Maignan (30 de ani), care solicită un salariu prea mare pentru disponibilitatea lui AC Milan, pentru a-l semna la vară la parametru zero!Inter a pierdut duminică Il Derby della Madonnina (0-1) și din cauza portarului. ...
18:50
Ședință decisivă la primărie pentru construirea unui nou parc sportiv în București # Gazeta Sporturilor
Primăria Sectorului 2 a anunțat faptul că joi, 27 noiembrie 2025, primarul Rareş Hopincă va supune aprobării în ședința Consiliului Local două proiecte esențiale pentru creșterea calității vieții și reîntregirea patrimoniului verde al comunității, dintre care unul prevede construirea unui nou parc sportiv special destinat locuitorilor din sector. ...
18:30
CFR Cluj a primit oferta pentru Louis Munteanu » Atacantul i-a uimit pe americani: ce salariu vrea # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani) l-a impresionat pe Rene Weiler, antrenorul lui DC United, care l-a urmărit pe atacant la partida cu Rapid, scor 3-0. Echipa americană a făcut o ofertă pentru CFR Cluj.Rene Weiler l-a urmărit din tribune pe Louis. „Mi-a plăcut ce am văzut. Munteanu are multă calitate. Top player!”, a transmis antrenorul lui DC United, potrivit surselor GSP. La scurt timp a venit și oferta. ...
18:30
Bătaie generală în Croația! Au zburat picioare, pumni, chiar și mușcături » A fost implicat și președintele clubului # Gazeta Sporturilor
După un meci din liga inferioară de fotbal din Croația, dintre NK Orebic și ONK Metkovic, au izbucnit evenimente neplăcute, care au culminat cu acte de violență.Oaspeții au câștigat cu 5-4, însă mai mult decât rezultatul, ceea ce s-a întâmplat după fluierul final a stârnit discuții. Potrivit clubului Metkovic, până la trei dintre jucătorii lor au fost răniți. ...
18:20
Mesaj de unitate româno-maghiar, după ce Răzvan Burleanu și Oana Țoiu s-au întâlnit cu un politician important de la Budapesta: „Ne străduim” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a avut, marți, la Casa Fotbalului, o întrevedere cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Ungariei. În lumina clinciurilor xenofobe reciproce auzite tot mai pe stadioane, diplomatul maghiar a transmis un mesaj conciliant după tête-à-tête-ul cu Burleanu. ...
18:10
Maria a fost naturalizată și merge la Campionatul Mondial după 5 ani în România: „Da, mă simt româncă” # Gazeta Sporturilor
Naționala României de handbal feminin intră în linie dreaptă pentru Campionatul Mondial din Germania și Olanda, programat între 26 noiembrie - 14 decembrie 2025, iar una dintre noutățile remarcabile ale lotului este Maryia Skrobic (28 de ani), interul stânga de la Rapid, proaspăt naturalizată.România debutează la turneul final pe 27 noiembrie, de la ora 19:00, împotriva Croației, urmând duelurile cu Japonia (29 noiembrie) și Danemarca (1 decembrie). ...
18:10
Nemulțumit de minutele de joc, Islam Slimani (37 de ani) ia în calcul o posibilă despărțire de CFR Cluj în următorul mercato, la doar două luni de când a acceptat propunerea de a veni în Gruia. În schimb, din informațiile Gazetei Sporturilor, clubul nu are de gând să renunțe la serviciile jucătorului, chiar dacă, până acum, algerianul nu i-a câștigat încrederea lui Daniel Pancu. ...
18:10
FIFA a decis! Cum poate juca Cristiano Ronaldo la primul meci de la Mondial, după ce a primit o suspendare de TREI etape # Gazeta Sporturilor
Comitetul disciplinar al FIFA a decis consecințele cartonașului roșu primit de Cristiano Ronaldo (40 de ani) în meciul Irlanda - Portugalia, scor 2-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Acesta a primit o sancțiune de trei etape, dar două dintre ele sunt cu suspendare, ceea ce înseamnă că va putea juca de la primul meci la turneul final de vara viitoare. ...
17:50
Portarul naționalei Ungariei se transferă în România » Concurență incredibilă pe post # Gazeta Sporturilor
Portarul medaliat cu bronz la Campionatul European alături de Ungaria, Kinga Janurik (34 de ani), va părăsi echipa feminină de handbal Ferencvaros vara viitoare și se va transfera în „Liga Florilor”, la Gloria Bistrița.Janurik a venit la Ferencvaros în 2020 de la Érd, echipă cu care a câștigat de două ori campionatul și de patru ori Cupa Ungariei. ...
17:50
I. Organizatorul concursuluiOrganizatorul este Ringier Sportal S.R.L., cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J2018004372405, cod fiscal RO 39114787, (denumită în continuare “Organizator” sau “Ringier Sportal”).Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. ...
17:40
Gigi Becali, exasperat de jucătorul de la FCSB: „Înseamnă că joci la mișto. Batjocură” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a criticat pe Octavian Popescu (22 de ani), extremă stânga, la 3 zile după remiza cu Petrolul, scor 1-1.Becali a fost deranjat de pasele cu călcâiul date de Tavi Popescu, în ciuda faptului că printr-un astfel de procedeu a participat direct la marcarea golului de 1-0 cu Petrolul.De asemenea, patronul echipei roș-albastre a fost nemulțumit că Popescu a șutat din voleu, de la distanță, la ultima fază a primei reprize de pe Arena Națională. ...
17:20
17:10
Fostul mare fotbalist a fost dat afară de la Federație pentru hărțuire sexuală. Dar oare chiar e hărțuire ce-a făcut el?Dacă încep spunând că peste câteva zile, în 30 noiembrie, se vor împlini patruzeci și doi de ani de la golul său istoric marcat la Bratislava, probabil se va spune că vreau să acopăr mizeria prezentului cu emoția trecutului. Trecutul e de necontestat, prezentul necesită însă niște explicații. ...
17:00
Rafael Nadal (39 de ani), legenda tenisului retrasă în 2024, a vorbit despre situația de la Real Madrid și despre munca depusă de Xabi Alonso (44 de ani) în timpul prezenței sale la gala ziarului Marca.Rafa a cerut răbdare pentru noul proiect al Madridului și nu e îngrijorat de forma slabă pe care o traversează echipa. ...
16:40
Ce riscă România după incidentele din tribune de la meciul cu Bosnia » Comisia de Disciplină a FIFA va judeca acest caz # Gazeta Sporturilor
România riscă o nouă sancțiune după incidentele de la meciul cu Bosnia Herțegovina, disputat la Zenica. Aceasta s-ar putea aplica chiar la barajul cu Turcia.Așa cum era de așteptat, după cum s-au desfășurat lucrurile la Zenica, în partida Bosnia-Herțegovina - România (2-1), în penultima etapă din preliminariile de calificare la Mondialul 2026, Comisia de Disciplină FIFA a deschis din nou o procedură disciplinară împotriva noastră. ...
16:30
A început procesul bărbatului care a transformat sărbătoarea titlului din Liverpool într-un coșmar # Gazeta Sporturilor
Marți, 25 noiembrie, a început procesul fostului soldat britanic Paul Doyle, acuzat că în luna mai a intrat cu mașina în mulțimea de fani care sărbătoreau câștigarea titlului Premier League de către Liverpool. Se estimează că procesul va dura aproximativ o lună.La audierea de la începutul lunii septembrie, el s-a declarat nevinovat, făcând acest lucru printr-o transmisiune video direct din celula închisorii. ...
16:20
Atacant pentru Dinamo! Propunere-surpriză pentru Nicolescu: „Ți l-am pregătit, îl iei și dă 10 goluri” # Gazeta Sporturilor
Dinamo va legitima cel puțin un atacant în pauza de iarnă. Motivul? Randamentul scăzut pe care l-a oferit Stipe Perica (30 de ani), cel care trebuia să reprezinte principala soluție în acest sezon pe acea poziție. Croatul a fost mai mult accidentat, iar după ce a revenit cifrele lui au fost sub așteptări. ...
16:00
Breaking Bets: Aici ai ponturile pentru cele 9 meciuri programate azi în Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de astăzi a emisiunii Breaking Bets, difuzată la ora 13:00, a trecut în revistă meciurile zilei din Champions League, oferind ponturi, analize și cote propuse de Vbet.Chelsea – Barcelona a fost ales drept meci-focus, iar pontul a fost „Ambele marchează și peste 2.5 goluri”, cu o cotă de 1.48 la Vbet. O serie de alte partide au oferit cote mai mari, precum Ajax – Benfica, acolo unde cota este 1.90 pentru varianta conform căreia Benfica câștigă. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.