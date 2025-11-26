Arestări, la Paris, într-un caz de spionaj și ingerință în favoarea Rusiei / Activitatea, acoperită de un ONG care aparent sprijinea Ucraina
Spionaj şi ingerinţă în favoarea Rusiei: Trei persoane arestate la Paris Trei persoane au fost inculpate şi plasate în arest la Paris în cadrul unui dublu caz de spionaj economic în favoarea Moscovei şi ingerinţă, după descoperirea unor afişe pro-ruse pe Arcul de Triumf, unul dintre simbolurile capitalei franceze, relatează AFP, preluată de Agerpres. Unul
Cum a exploatat propaganda rusă cazurile dronelor rusești și a camionului cu arme de contrabandă – Ziarul de Gardă
Marți, 25 noiembrie. Mai multe drone violează spațiul aerian al R. Moldova, punându-i în pericol locuitorii. Una dintre drone se oprește pe o casă din raionul Florești. Câteva zile mai devreme, un camion încărcat cu arme de contrabandă încercase să treacă frontiera din R. Moldova în România. Sunt evenimente extrem de grave pentru securitatea R.
„Verstappen nu este Superman" – Motivul pentru care olandezul este încă în lupta pentru titlul din F1
Max Verstappen este un super campion, dar nu este Superman, transmite gpblog. Olandezul este implicat în lupta pentru titlul mondial doar pentru că piloții McLaren încă se maturizează, mai transmite sursa citată. Lipsa de experiență a piloților McLaren l-a readus pe Verstappen în lupta pentru titlul din F1 După etapa din Olanda, Verstappen era la
BREAKING Percheziții în cazul falimentării Euroins / Compania ar fi respins câteva mii de dosare de daună, cu obligații de peste 60 de milioane de lei / Schema prin care ar fi fost devalizată compania
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție coordonează percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, miercuri dimineață, într-un dosar care vizează falimentarea Euroins, anunță Ministerul Public într-un comunicat de presă. Acțiunile vizează 10 persoane fizice care au deținut funcții de conducere executivă în cadrul
După înfrângerea cu rivala Milan (0-1), pentru Cristi Chivu urmează duelul tare cu Atletico Madrid din deplasare, din Champions League. Antrenorul român are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a nu intra într-o zonă de criză. Tot miercuri vor avea loc și alte meciuri interesante, cel mai frumos afiș avându-l partida dintre Arsenal și Bayern
România ar putea rata ținta de decarbonizare asumată pentru 2030, din cauza sectorului transporturilor / Totuși, țara noastră este mai aproape de obiectiv decât alte state UE
România stă cel mai bine la capitolul decarbonizare a economiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, în special pentru că mare parte din industria anilor 1990 a fost închisă. Cu toate acestea, ținta de reducere a emisiilor pentru anul 2030 poate să nu fie atinsă din cauza emisiilor din sectorul transporturilor, avertizează Energy Policy Group (EPG) într-un
Cum a primit Polonia decizia justiției europene de a impune recunoașterea căsătoriilor gay încheiate în alt stat membru / Apărătorii drepturilor LGBT au salutat-o ca fiind istorică / Conservatorii acuză CJUE că vrea să "supună în întregime statele membre agendei de stânga"
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a fost sesizată de doi cetățeni polonezi care s-au căsătorit în Germania în 2018 și cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în țara lor de origine, unde căsătoria între persoane de același sex nu este permisă, scrie La Libre Belgique, citată de Rador Radio România. Potrivit
Consiliul de Securitate al ONU merge în Siria şi Liban / Un an de la căderea dictatorului Bashar al-Assad
Consiliul de Securitate al ONU se va deplasa în Siria şi Liban săptămâna viitoare, a anunţat marţi misiunea slovenă care va prezida Consiliul în decembrie, notează AFP, citată de Agerpres. Cu câteva zile înainte de prima aniversare a căderii fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad, ambasadorii celor 15 state membre urmează să călătorească la Damasc pe
Aproape 70% din adulții chestionați despre consumul cultural în 2024 nu au participat niciodată la o astfel de activitate / Doar un sfert din cei care consumă cultură merg la teatru cel puțin o dată pe an
67% dintre respondenţii adulți incluși într- cercetare care a stat la baza elaborării Barometrului Cutural pe 2024, precum și copiii lor, nu au participat niciodată la activităţi de educaţie culturală, în pofida unui nivel ridicat de conştientizare a importanţei acestor practici, notează Agerpres. Cu toate acestea, dintre respondenţii care au participat la astfel de activităţi,
VIDEO EXCLUSIV | Mersul fără lesă: De ce este important și la ce ajută / Etapa de dresaj explicată de instructorul canin Mihai Nae
Educația cățelului este una dintre cele mai importante etape pe care blănosul le stabilește cu deținătorul lui. Dincolo de faptul că îl ajută să se comporte corespunzător în societate, printre alți oameni sau alte animale, un câine care are însușite cât mai multe elemente va fi un companion extrem de plăcut. În plus, se va
Cum arată cazurile de femicid în Balcani: legi, statistici, cazuri reale în România, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Abania, Bosnia, Kosovo, Croația și Turcia
Milioane de femei din întreaga lume trăiesc cu teama constantă de violență domestică, iar zeci și sute de femei își pierd viața în fiecare an în fiecare țară. Datele de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arată că aproape una din trei femei, sau aproximativ 840 de milioane de femei din întreaga lume, au experimentat
Clujul va avea patru târguri de Crăciun / Prima ediție a Christmas Opera / Municipiul intră oficial de vineri în sezonul sărbătorilor de iarnă / Ce poți face în Cluj de Crăciun
Clujul a intrat oficial, în weekend, în sezonul sărbătorilor, prin deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Unirii. Patru târguri de Crăciun vor fi organizate în oraș în această iarnă, unul în premieră, anunță Cluj24. Târgul de Crăciun din Piața Unirii este deschis până în 1 ianuarie 2026, sub conceptul creativ „Planeta Crăciun". Deschiderea oficială a
ONU ar putea fi condusă, pentru prima dată, de o femeie / Procesul de selecție pentru noul secretar general a fost lansat, iar statele sunt încurajate să nominalizeze femei
Procesul de selecţie a următorului secretar general al ONU a fost lansat oficial marţi, odată cu trimiterea statele membre a unui apel de candidaturi către pentru a-l înlocui pe António Guterres, începând cu 1 ianuarie 2027, notează AFP, preluată de Agerpres. Într-o scrisoare comună trimisă celor 193 de state membre, ambasadorul Sierra Leone, Michael Imran
Shell își extinde parteneriatul cu Ferrari / Grupul petrolier va ajuta divizia auto din Maranello pentru furnizarea de energie verde
Grupul petrolier Shell a semnat un acord pe termen lung pentru furnizarea de energie regenerabilă către Ferrari până la sfârșitul anului 2034. Reuters titrează că Shell va ajuta producătorul italian să reducă emisiile de carbon prin oferirea de acorduri de achiziție de energie electrică.
„Elon Musk îl întrece pe Iisus ca model pentru societate", afirmă chatbotul Grok / Cum încearcă miliardarul să rescrie istoria
Elon Musk a atras din nou atenția publică prin comportamentul controversat al chatbotului său, Grok, care a afirmat recent că Musk îl întrece pe Iisus Hristos ca model pentru societate. Potrivit Grok, realizările lui Musk în inovație, asumarea riscurilor și explorarea spațială îl fac un exemplu superior pentru umanitate, anunță The Atlantic
România la un an după primul tur al alegerilor prezidențiale: În fața unei inflații puternice și victimă a unor tentative de destabilizare din partea Moscovei, guvernul liberal se află în dificultate în sondaje / Extrema dreaptă se hrănește cu nemulțumirea populației – analiză Le Monde
Sunt aproape o sută, adunați sub cerul gri în fața Curții de Apel din București, în această zi de 17 noiembrie. „Călin Georgescu este nevinovat!", strigă manifestanții în cor, înainte de a începe o rugăciune pentru „unitatea națională". Mulțimea se înghesuie pe treptele clădirii, unii transmit imagini în direct pe TikTok, în timp ce femei
Planul inițial de pace, în 28 de puncte, al Casei Albe era „doar o schiță", iar Ziua Recunoștinței nu mai este valabilă ca termen limită pentru încheierea negocierilor, afirmă Donald Trump
Un diplomat ucrainean a avertizat că acordul de pace aflat în curs de negociere prezintă în continuare puncte sensibile, în special perspectiva concesiilor teritoriale. Între timp, Moscova a subliniat că nu va permite ca niciun acord să se îndepărteze prea mult de propriile obiective, scrie Sky News. Redăm articolul integral: Donald Trump a afirmat că
Operatorii de lansare ai sistemelor antigrindină renunță de la demisii / 170 și-au dat inițial demisia în zona Moldovei / "Când au văzut că noi facem angajări au revenit asupra deciziei"
După ce peste 170 de operatori de lansare și personal administrativ din centrele sistemelor antigrindină din țară au depus demisii, apar acum acuzații că de fapt lideri din interior ar fi încercat să deturneze activitatea printr-o firmă nouă,, scrie Ziarul de Iași. După valul de demisii care a zguduit sistemul antigrindină, conflictul pare să fi
Cum ar putea arăta o pace justă pentru Ucraina / Ce spun experții străini consultați de G4Media
O pace corectă și echitabilă pentru Ucraina ar însemna restabilirea teritoriilor ocupate de ruși, oferirea unor garanții de securitate reale, întoarcerea civililor în casele lor (în special a copiilor răpiți), posibilitatea de a-i urmări penal pe cei care au comis crime de război și includerea fondurilor pentru reconstrucție provenite din resurse rusești, au declarat experți
O nouă criză a gu
Colectarea deșeurilor de la cetățeni din zonele Făget, Deta și Jimbolia se suspendă începând de miercuri, anunță Agenția de presă Rador, care citeaază Radio Timișoara. Într-o notificare transmisă firmelor de colectare a gunoaielor din zonele Făget, Deta și Jimbolia, firma Polaris, care operează stațiile de transfer, anunță că suspendă preluarea deșeurilor pentru că firma Consiliului […] © G4Media.ro.
Cadavrele a doi alpiniști , dintre care unul era din Statele Unite, au fost recuperate după ce au căzut de pe cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă, transmite Mediafax. Bărbații făceau parte dintr-un grup de patru persoane care escalada Muntele Cook, la 3.724 de metri înălțime, când au căzut de pe o creastă. Salvatorii […] © G4Media.ro.
China avertizează că ”va zdrobi” eforturile străine de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă din apropiere # G4Media
China a avertizat, miercuri, că va ”zdrobi” orice încercare străină de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă situată în apropierea Taiwanului, guvernat democratic, relatează Reuters, citată de News.ro. ”Avem voinţa fermă, determinarea puternică şi capacitatea solidă de a ne apăra suveranitatea naţională şi integritatea […] © G4Media.ro.
Cu doar două etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Lando Norris este favorit la câștigarea titlului mondial. Întrebat despre posibilitatea ca pilotul britanic al celor de la McLaren să triumfe, Max Verstappen a reamintim declarația sa din urmă cu un an de zile, una în care spunea că va veni și ziua lui […] © G4Media.ro.
Trei persoane au fost arestate la Paris pentru spionaj și promovarea propagandei rusești / Unul din bărbați lipea afișe pro-ruse pe Arcul de Triumf din Paris # G4Media
Poliția din Paris a arestat trei persoane suspectate de spionaj în favoarea Rusiei și de promovarea propagandei de război a Kremlinului, au anunțat marți procurorii, transmite Mediafax. Autoritățile franceze au arestat trei persoane sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei și de promovarea propagandei sale de război, în cadrul unei anchete privind o asociere franco-rusă, […] © G4Media.ro.
Scandal în F1 înainte de Qatar: Șeful Haas avertizează că noua regulă Pirelli „va ruina cursa” # G4Media
Ayao Komatsu, directorul echipei Haas, agită apele din Formula 1 înainte de cursa din Qatar, din acest weekend. Oficialul nipon spune că noua regulă impusă de Pirelli (producătorul limitează la maximum 25 de ture folosirea unui set de pneuri) riscă „să distrugă” spectacolul de pe circuitul de la Lusail. Pirelli, regulă nouă în Qatar: Pneurile […] © G4Media.ro.
Dovleacul aduce în orice mic dejun o notă caldă, aromată și reconfortantă, iar această rețetă de baked oatmeal îl pune cu adevărat în valoare. Textura cremoasă a piureului de dovleac se combină perfect cu fulgii de ovăz, aromele de toamnă și dulceața siropului de arțar. Preparatul este sățios, ușor de făcut și ideal pentru diminețile în care […] © G4Media.ro.
Șeful Pentagonului va vizita Republica Dominicană pentru discuții privind combaterea drogurilor # G4Media
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, va vizita miercuri Republica Dominicană, un aliat apropiat al SUA în Caraibe, pentru discuții privind combaterea traficului de droguri, în contextul unui impas dintre Washington și Venezuela, transmite Mediafax. Pentagonul a confirmat vizita, care are loc în contextul în care președintele Donald Trump își intensifică presiunile asupra omologului său […] © G4Media.ro.
Trump a transformat veselia de la festivitatea tradițională a grațierii curcanilor de Ziua Recunoștinței într-o tiradă de atacuri politice # G4Media
O tradiție veselă a Casei Albe a devenit marți puternic partizană, președintele Donald Trump profitând de ceremonia anuală de grațiere a curcanilor pentru a ataca democrații, a reînvia acuzațiile de conspirație despre Joe Biden, potrivit France24, citată de Mediafax. Încă din vremea lui Abraham Lincoln, președinții au cruțat ocazional o pasăre norocoasă de la a […] © G4Media.ro.
Fostul președinte francez Sarkozy riscă o a doua condamnare, privind finanțarea ilegală a campaniei electorale # G4Media
Curtea de Apel Supremă a Franței se va pronunța miercuri într-un caz de presupusă finanțare ilegală a campaniei electorale împotriva fostului președinte Nicolas Sarkozy, transmite Mediafax. Aceasta este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare definitivă. Curtea de Casație din Paris va decide dacă o instanță inferioară a avut dreptate să-l […] © G4Media.ro.
Un bărbat din Găești a fost arestat preventiv după ce ar fi pătruns în locuința fostei concubine, ar fi stropit-o cu o substanță inflamabilă și i-ar fi dat foc. Victima a ajuns la spital cu arsuri, potrivit Mediafax. Un bărbat din orașul Găești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență […] © G4Media.ro.
Turiştii străini vor plăti mai mult decât triplu pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Administraţia Trump vrea să acorde prioritate americanilor # G4Media
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyon sau Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă semnificativă începând din 2026, a anunţat marţi administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde „prioritate americanilor”, relatează AFP, conform News.ro. Începând cu 1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste parcuri va […] © G4Media.ro.
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu # G4Media
Judecătoria Bistriţa a decis, marţi seară, plasarea primarului comunei Livezile, Traian Simionca, în arest la domiciliu pentru 30 de zile, potrivit soluţiei publicate pe portalul instanţelor de judecată, relatează Agerpres. Instanţa a respins propunerea de luare a măsurii arestului preventiv formulată de procurori. „Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, […] © G4Media.ro.
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina # G4Media
Trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, proaspăt ieșit din triumful acordului de pace din Gaza, a purtat luna trecută o convorbire telefonică cu un înalt oficial al Kremlinului pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina – și i-a transmis acestuia că Vladimir Putin ar trebui să-l prezinte lui Donald Trump, […] © G4Media.ro.
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale # G4Media
O familie de cinci persoane a trăit în Italia, într-o cabană izolată în pădure, alături de cai, măgari și găini, folosind panouri solare și apă dintr-o fântână proprie și evitând conectarea la rețelele urbane. Autoritățile au intervenit și au separat copiii de părinții cu care locuiau în regiunea italiană Abruzzo. Instanța de judecată a motivat decizia […] © G4Media.ro.
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal # G4Media
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, avertizează că se vor aplica noi amenzi, după ce marţi dimineaţă au fost reluate tăierile de arbori în Sectorul 3 al Capitalei, pe strada Nicolae Grigorescu nr. 18. „Parlamentul României trebuie să decidă: este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără […] © G4Media.ro.
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink # G4Media
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia satelitară ”direct-to-cell” a Starlink, într-un efort de a menţine milioane de utilizatori conectaţi în timpul penelor masive de curent şi al infrastructurii avariate de război, transmite Reuters, citată de News.ro. © G4Media.ro.
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” # G4Media
Kevin Spacey a clarificat declarațiile sale despre faptul că „nu are casă” într-un interviu recent, după ani de acuzații de hărțuire sexuală și procese, scrie People. Într-un videoclip postat pe Instagram actorul în vârstă de 66 de ani, a răspuns la titlurile care au circulat după ce a declarat pentru The Telegraph că „locuiește în […] © G4Media.ro.
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina # G4Media
Când negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de pace despre care se spune că ar fi provenit din SUA, administraţia Trump a trimis o figură neaşteptată să participe la o serie de întâlniri în străinătate: Dan Driscoll, cel mai tânăr secretar […] © G4Media.ro.
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție? # G4Media
Tot mai mult conținut de pe internet este generat de inteligențe artificiale, iar granița dintre autorul uman și cel artificial devine pe zi ce trece mai greu de distins. Un nou raport al companiei de marketing digital Graphite arată că peste 50% dintre articolele publicate pe web în prezent sunt create cu ajutorul modelelor de […] © G4Media.ro.
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui # G4Media
Președintele Donald Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel din funcția de director al FBI în următoarele luni, întrucât el și principalii săi consilieri sunt din ce în ce mai frustrați de titlurile nefavorabile generate recent de Patel, potrivit a trei persoane care cunosc situația și care au solicitat anonimatul pentru a putea vorbi […] © G4Media.ro.
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat. Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi şi au rămas neocupate 38 de locuri şi 1 post, transmite News.ro. ”În aceastǎ searǎ s-a încheiat procesul […] © G4Media.ro.
Un aventurier britanic a călătorit aproape trei decenii ca să afle care sunt cele mai înfricoșătoare locuri de pe Pământ. Bărbatul vrea să devină primul om care călătorește fără întrerupere în jurul lumii. Călătoria sa a început în Chile, în 1998, potrivit Mediafax. Britanicul Karl Bushby, un fost parașutist în vârstă de 56 de ani, […] © G4Media.ro.
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției celor dispuși să acționeze s-au reunit pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina # G4Media
În timp ce Europa și partenerii săi sunt pe deplin angajați în căutarea unei păci juste și durabile, Rusia a intensificat aseară atacurile asupra Kievului, rachetele și dronele sale încălcând chiar și spațiul aerian al Moldovei și României. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen informează că a lansat un apel la întrunirea „Coaliției celor […] © G4Media.ro.
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor” # G4Media
Există locuri care prind viață în mod firesc, fără forțări, fără lansări zgomotoase. Așa e și povestea Rekolta, un spațiu care a crescut treptat dintr-o fostă ceainărie și s-a transformat, pas cu pas, într-un bistrou urban cu identitate proprie. G4Food a mers în vizită la Rekolta pentru a vedea cum arată locul astăzi, ce atmosferă are […] © G4Media.ro.
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor # G4Media
Palatul Cotroceni a fost iluminat marți seara în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, care se alătură astfel campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor”, care se derulează anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie. “Violența împotriva femeilor […] © G4Media.ro.
Petrolul scade pe fondul semnalelor de sprijin din partea Ucrainei pentru acordul de pace cu Rusia # G4Media
Prețurile petrolului au scăzut cu peste 2% marți, după ce Ucraina a sugerat că eforturile diplomatice intense ale administrației americane pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva sa ar putea da roade, scrie Reuters. Sfârșitul războiului din Ucraina ar putea deschide calea pentru ridicarea sancțiunilor occidentale împotriva comerțului cu energie al Moscovei, ceea ce ar […] © G4Media.ro.
Rusia este decisă să majoreze exporturile de petrol către China şi să extindă cooperarea în privinţa livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL), a declarat marţi vicepremierul Alexander Novak, la Beijing, transmite Reuters conform Agerpres. După invadarea Ucrainei, în februarie 2022, China şi India au devenit principalii cumpărători de petrol rusesc. China importă aproximativ 1,4 milioane […] © G4Media.ro.
Un șomer italian a fost acuzat că s-a îmbrăcat ca mama sa decedată, completând ținuta cu ruj și colier de perle, pentru a-i revendica în mod fraudulos pensia, într-un caz bizar care a fost numit scandalul „Mrs Doubtfire”, scrie The Telegraph. Bărbatul în vârstă de 56 de ani, un asistent medical șomer din orașul Mantua, […] © G4Media.ro.
Piața auto din România, printre cele mai slabe evoluții din Europa în 2025 / Programul RABLA neatractiv pentru clienți și situația economică locală, printre motive # G4Media
România se află, în continuare, printre puținele state cu scăderi în zona de înmatriculări de mașini noi. Prin comparație, țări precum Bulgaria, Croația sau Ungaria observă creșteri în vânzările de autoturisme noi, potrivit unui raport al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) citat de Economica.net. © G4Media.ro.
