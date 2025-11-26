Veste bună despre Linia 5 de tramvai. Încep testele. Pe această rută va circula Imperio Metropolitan

08:20

În așteptarea lunii decembrie, românii vor să știe pe ce dată vin ninsorile în București anul acesta. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială, iar acum datele s-au schimbat. După ce anunțaseră inițial că Bucureștiul va avea încă un Crăciun fără zăpadă, meteorologii de la Accuweather s-au răzgândit. Când ninge în București Se schimbă complet scenariul […]