Relicva descoperită pe fundul Lacului Vidraru a pus pe jar internauții. Imagini fabuloase cu tezaurul dispărut acum 35 de ani
Gândul, 26 noiembrie 2025 13:20
Lacul Vidraru ascunde o mare surpriză, dezvăluită după ce nivelul apei a scăzut cu peste 100 de metri. Un obiect inedit a stârnit imediat interesul internauților, lucru firesc întrucât povestea lui este una cu adevărat impresionantă. Obiectul găsit în acest lac cu o priveliște spectaculoasă a devenit viral în mediul online. O descoperire neașteptată a […]
Acum 5 minute
13:40
FOTO. Cu ce vedetă ar fi vrut Mihai Sturzu o AVENTURĂ de o noapte. ”Era bine de tot pe vremea aia, cred că și acum” # Gândul
Mihai Sturzu, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit cu ce vedetă din showbiz-ul românesc și-ar fi dorit o aventură de o noapte. Mihai Sturzu s-a bucurat de mare succes ca artist pe vremea când făcea parte din formația Hi-Q. După destrămarea trupei, Mihai Sturzu a cochetat cu politica, iar ulterior și-a făcut […]
13:40
Vacanța de iarnă 2025 – 2026 începe mai devreme decât se așteptau elevii și profesorii. Din 20 decembrie, cursurile se opresc, iar școlarii pleacă în vacanță. Structura acestui an școlar este împărțită în cinci module, separate de cinci vacanțe, iar cea de iarnă este cea mai lungă. Vacanța de iarnă 2025 2026 Vacanța începe oficial […]
13:40
Născuți în România și abandonați în fața unei secții de poliție, doi frați adoptați în Canada își caută familia biologică # Gândul
Doi frați care au fost abandonați în copilărie în zona Gării de Nord din București și adoptați apoi în străinătate își caută familia biologică. Povestea lor a fost relatată pe pagina Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României și este un apel tulburător la memorie și solidaritate. „Eu și fratele […]
13:40
Nicușor Dan prezintă Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni # Gândul
Nicușor Dan prezintă Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care luni a primit aprobarea CSAT. Șeful statului a precizat că anumite pasaje pe care le va prezenta miercuri sunt rezultatul sugestiilor pe care le-a primit din partea cetățenilor. „În acest interval de cam zece zile, cât a fost Strategia pusă în dezbatere, am […]
13:40
Șeful diplomației de la Chișinău susține că drona căzută în Republica Moldova putea fi lansată din regiunea Nikolaev sau Herson a Ucrainei # Gândul
Drona găsită în Satul Cuhureștii de jos, din Republica Moldova putea fi lansată din regiunea Nikolaev sau Herson a Ucrainei, a anunțat, miercuri, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Șeful diplomației de la Chișinău a precizat că a făcut această concluzie după ce a analizat datele apărute în spațiul public despre caracteristicile aparatului […]
Acum 15 minute
13:30
Rafinăria Petrotel Ploiești nu mai prelucrează țiței rusesc din 2022. Repornirea rafinăriei, abia la sfârșitul anului # Gândul
Rafinăria Petrotel Ploiești, controlată de gigantul energetic rus Lukoil, a oprit importurile de țiței rusesc începând cu decembrie 2022. Repornirea rafinăriei a fost amânată după termenul limită impus de SUA pentru cedarea activelor grupului, stabilit pentru 13 decembrie. Oil Terminal a confirmat că rafinăria prelucrează în prezent exclusiv țiței din surse aprobate de UE, subliniind […]
Acum 30 minute
13:20
Uniunea Europeană impune reguli noi pentru proprietarii animalelor de companie. Ce măsuri devin obligatorii # Gândul
Deputații europeni și reprezentanții Consiliului au ajuns la un acord care introduce, pentru prima dată, un cadru de reglementare comun pentru creșterea, gestionarea, importul și trasabilitatea câinilor și pisicilor în întreaga Uniune Europeană. Potrivit acordului, toți câinii și pisicile deținuți în UE, inclusiv cei aflați în proprietate privată, vor trebui identificați prin microcip și înregistrați […]
13:20
Acum o oră
13:10
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne” # Gândul
O călugăriță româncă a devenit eroină în trafic, chiar în inima Romei, capitala Italiei. Emilia Simona Jitaru, din Congregația Surorilor Maestre Pioase Venerini, a reușit să deblocheze un ambuteiaj, după ce un autobuz a rămas prins între niște mașini parcate neregulamentar, în zona centrală a Romei. „Am făcut-o pentru că conștiința mea îmi spunea că […]
13:00
Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală # Gândul
BRD Groupe Société Générale continuă parteneriatul cu GO Scholarship, programul care susține tinerii sportivi români să își atingă potențialul atât în sport, cât și în educație și dezvoltare personală. Colaborarea, începută în 2022, este acum amplificată prin povestea a patru tineri sportivi care fac parte din program: Darius Râpă, Mara Banciu, Natalia Constantin și David […]
13:00
Zona de Nord a Bucureștiului a devenit în ultimii ani una dintre cele mai dorite zone pentru cei care caută locuințe. Pentru chiriași, oferă un stil de viață stabil, acces la transport și apropiere de principalele centre de business. Pentru cumpărători, este o investiție sigură datorită cererii constante pentru apartamente de închiriat București fără comision, […]
13:00
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii # Gândul
Cercetătorii au efectuat un studiu genetic despre impulsivitate. Datele sugerează că astfel de trăsături ar fi adânc înrădăcinate în ADN-ul uman și că acestea ar putea să influențeze riscurile în cazul anumitor probleme fizice și de sănătate mintală. În cadrul acestui studiu au fost studiate și analizate date genetice de la aproape 135.000 de persoane. […]
12:50
„Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța # Gândul
Doi panda gigantici care au trăit în Franța timp de 13 ani și au născut trei pui, s-au întors în China, a anunțat Grădina Zoologică Beauval. Huan Huan, femela, și partenerul ei Yuan Zi, ambii în vârstă de 17 ani, au zburat 12 ore, de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, în cutii mari […]
12:50
Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN # Gândul
Fostul parlamentar PSD Marius Isăilă, anchetat în dosarul Mită la MApN pentru fapte de corupție, s-a prezentat, miercuri la prânz, la Secția 22 de Poliție pentru controlul judiciar. Isăilă fusese inițial reținut de structura centrală a DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. DNA îl acuză pe Isăilă că ar fi promis indirect, prin […]
12:50
Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri # Gândul
Cele patru persoane reținute, marți, pentru jaful de la Muzeul Luvru vor rămâne în arest deocamdată, a declarat parchetul din Paris. E vorba de doi bărbați, în vârstă de 38 și 39 de ani, și două femei, în vârstă de 31 și 40 de ani, toți din regiunea pariziană, scrie presa din Franța. Persoana acuzată […]
Acum 2 ore
12:40
FOTO. Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare după moartea tatălui ei. ”E singurul lucru pe care îl REGRET” # Gândul
Nidia Moculescu a făcut mărturisiri sfâșietoare după dispariția tatălui său, regretatul compozitor Horia Moculescu. Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai apreciați compozitori din țara noastră. Mariana Moculescu a trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul compozitor Horia Moculescu, de care a divorțat în anul 2000. Din mariajul celor doi […]
12:40
Salubrizare Sector 5 explică ce înseamnă deșeurile din plastic și cum trebuie colectate corect. Ce sunt deşeurile din plastic? Exemple: pungi, sticle, ambalaje, tacâmuri de unică folosinţă. Se degradează extrem de greu – pot rămâne în natură timp de 100-500 de ani. Unde ajung? În ape: râuri, mări, oceane Pe terenuri și în păduri In […]
12:30
Tendințele actuale în alegerea unei lumânări de botez pentru ceremonii restrânse evidențiază o orientare către emoție filtrată prin simplitate atentă. O lumânare de botez devine un obiect cu rol simbolic, dar capătă tot mai des o funcție estetică integrată în atmosfera intimă creată de familii care preferă un cadru apropiat, cu accente discrete. În astfel […]
12:30
Comisia Europeană a creat cadrul legal pentru confiscarea activelor rusești. Belgia se teme de riscurile financiare și cere asigurări # Gândul
Comisia Europeană, în ciuda opoziției Belgiei, va prezenta în curând textul juridic al propunerilor privind exproprierea activelor Rusiei blocate pe teritoriul țării, a declarat Ursula von der Leyen. „În absența oricărei intenții reale a Rusiei de a se angaja în negocieri de pace, este clar că trebuie să sprijinim Ucraina să se apere. Începem prin […]
12:20
Ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire a vremii până pe 30 noiembrie 2025 # Gândul
ANM spune că vremea se va răci semnificativ miercuri în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul zonelor, unde vor fi ploi dar și lapoviță și ninsoare, în intervalul 26 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00. Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. În nordul […]
12:20
S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a fost lansată licitația pentru modernizarea Pistei 1 a Aeroportului Henri Coandă. Valoarea contractului este de 106 milioane de euro. „Prin acest proiect, Compania Națională Aeroporturi București continuă modernizarea și extinderea capacității de operare a Aeroportului „Henri Coandă”, conformând infrastructura aeroportuară la standardele internaționale cele mai stricte […]
12:10
(P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului # Gândul
Reprezentanții Infrastructură Sector 5 anunță noi intervenții în teren. Echipele societății au finalizat recent o rampă pentru pubele pe strada Tunsu Petre și au efectuat reparații locale pe strada Sirenelor. „Am finalizat o nouă rampă pentru pubele pe strada Tunsu Petre, facilitând accesul și menținând zona mai organizată. De asemenea, am efectuat reparații locale pe […]
12:00
Mircea Dinescu publică scrisoarea lui Nicolae Ceaușescu către popor: „Nespus mă bucur însă că aveți memoria îngrozitor de scurtă” # Gândul
Mircea Dinescu dezvăluie scrisoarea lui Nicolae Ceaușescu către popor. În dreptul ei, a încărcat și o imagine cu Elena Ceaușescu și soțul ei din perioada în care se aflau la malul Mării Negre. Mircea Dinescu a notat pe contul de Facebook „scrisoarea celui mai iubit președinte din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje”. „Dragi […]
12:00
Un incendiu major a cuprins mai multe blocuri din Hong Kong. Cel puțin patru persoane au fost carbonizate. S-a raportat că oamenii erau blocați în clădiri. Imaginile transmise live de agențiile internaționale arată flăcările care se răspândesc e pe schelele din bambus din afara blocurilor. Știre în curs de actualizare.
12:00
Coșmarul trăit de o româncă în ITALIA din cauza iubitului: imagini intime cu ei doi publicate online, tot felul de abuzuri și numeroase amenințări # Gândul
O româncă stabilită în Bologna, regiunea Emilia-Romagna, a trăit un adevărat coșmar în relația pe care a avut-o cu un bărbat italian de 40 de ani, originar din Rieti (Lazio). Femeia a fost victima unui lanț de abuzuri, amenințări și hărțuiri, scrie Il Messaggero. Totul a culminat cu publicarea pe Internet a unor imagini intime […]
11:50
Veste bună despre Linia 5 de tramvai. Încep testele. Pe această rută va circula Imperio Metropolitan # Gândul
Linia 5 de tramvai, cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”, s-ar putea deschide până la sfârșitul acestui an. Probele pe această linie vor începe în această săptămână, și de ele vor depinde darea în funcțiune a rutei de tramvai. Pe Linia 5 vor circula Imperio Metropolitan. Constructorul Marian Mândrilă, patronul Mari Vila Com, firma care a câştigat […]
11:50
O fetiță în vârstă de 10 ani a ajuns la spital marți seara după ce mama sa, aparent care suferă de boli psihice, a înjunghiat-o. Cazul s-a întâmplat la Timișoara. Fetița a fost dusă la Spitalul Louis Țurcanu și este în stare stabilă. „Fetița a ajuns la spital cu multiple plăgi înjunghiate, în urma unei […]
11:50
Acum 4 ore
11:40
FOTO. Mihai Albu dă detalii despre fiica sa. ”S-ar putea ca, pe viitor, să se ocupe și de FIRMA mea” # Gândul
Mihai Albu, în vârstă de 63 de ani, a dat detalii despre Mikaela, fiica sa din mariajul pe care l-a avut cu Iulia Albu. Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor. În […]
11:40
Ce să verifici atunci când cumperi carne de porc pentru masa de Crăciun, potrivit inspectorilor ANSVSA # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când va fi sărbătorit Crăciunul. Înainte de sosirea sărbătorilor de iarnă, mulți consumatori își pregătesc listele de cumpărături. Printre alimentele cumpărate din magazine și piețe se află, de altfel, carnea de porc, de pui și de curcan. Inspectorii sanitari ANSVSA vin cu o serie de recomandări pentru […]
11:40
Jaf într-un magazin din Timișoara. Un tânăr cu cagulă a agresat vânzătoarea și a furat bijuterii de peste 28.000 de lei # Gândul
Marți seara, un tânăr care avea fața acoperită cu o cagulă a agresat angajata unui magazin din Timișoara și a furat bijuterii în valoare de peste 28.000 de lei. Tot marți seara, polițiștii din Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană având fața acoperită cu o cagulă a furat bijuterii în […]
11:40
Fiecare zodie are propriile preferințe culinare, influențate de temperamentul și energia guvernatorilor astrologici. Astrologia nu vorbește doar despre personalitate, ci și despre felul în care ne raportăm la gusturi, arome și plăcerea mesei. Vei afla ce preparate apreciază nativii, publică aici Cancan. Berbecii, dinamici și impulsivi, preferă preparatele care îi alimentează rapid cu energie: mâncăruri […]
11:20
Curtea de Apel Supremă a Franței se va pronunța miercuri într-un caz de presupusă finanțare ilegală a campaniei electorale împotriva fostului președinte Nicolas Sarkozy. Aceasta este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare definitivă. Curtea de Casație din Paris va decide dacă o instanță inferioară a avut dreptate să-l condamne pentru […]
11:20
Iată care este cel mai mare oraș din lume, de fapt, cu 41,9 milioane de locuitori. Tokyo este pe locul trei. Un nou raport al Națiunilor Unite a constatat că Jakarta, capitala Indoneziei, este cel mai mare oraș din lume, cu 41,9 milioane de locuitori, urmată de Dhaka din Bangladesh, cu 36,6 milioane. Jakarta, un […]
11:20
(P) Trei pași simpli pentru a scădea generarea deșeurilor. Ce trebuie să știe cetățenii Sectorului 5 # Gândul
Reducerea generării deșeurilor și reciclare acestora sunt aspecte importante pentru protejarea mediului. Salubrizare Sector 5 oferă soluții practice pentru îmbunătățirea colectării selective. Reprezentanții Salubrizare 5 enumeră câteva sfaturi care pot fi incluse în rutina zilnică pentru a menține Sectorul 5 curat: Compostare: Compostați deșeurile organice, cum ar fi resturi de fructe și legume, pentru a […]
11:20
Comisiile juridice ale Parlamentului resping proiectul pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional # Gândul
Proiectul legii pensiilor magistraților, pe care Guvernul și-a angajat răspunderea, rămâne blocat definitiv în Parlament. Comisiile juridice reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au dat miercuri raport de respingere, după ce CCR a decis că întreaga lege este neconstituțională. Președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, Bogdan Ciucă, a explicat că Parlamentul nu mai are nicio […]
11:10
Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025 # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat că planul său de a pune capăt războiului din Ucraina a fost „perfecționat” și că îl trimite pe emisarul Steve Witkoff să se întâlnească cu Vladimir Putin și pe secretarul armatei americane, Dan Driscoll, să se întâlnească cu oficiali ucraineni. Potrivit BBC, Steve Witkoff va purta discuții la Kremlin […]
10:40
Hidroelectrica a făcut mai multe modificări în cadrul aplicației iHidro pentru a oferi clienților o experiență modernă, sigură și eficientă. Compania a anunțat că a reușit să finalizeze procesul de modernizare cu patru zile mai devreme decât era estimat. Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 […]
10:40
RAPID pregătește prima lovitură din „mercato”: Mauro Pederzoli a mers în Italia să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A # Gândul
Rapidul lui Dan Șucu pregătește prima lovitură pe piața transferurilor din „mercato” de iarnă. Directorul sportiv Mauro Pederzoli a mers în Italia zilele trecute, acolo unde s-a dus să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A. Din câte se pare, giuleștenii urmăresc să aducă un coordonator de joc, echipa pregătită de Costel Gâlcă […]
10:40
Sudul Thailandei este sub ape, după cele mai puternice ploi din ultimii 300 de ani. Autoritățile vor transforma un portavion în „spital plutitor” # Gândul
Cel puțin 33 de oamenii și-au pierdut viața în urma inundațiilor record cu care se confruntă mai multe regiuni din sudul Thailandei, relatează BBC. Orașe și sate întregi au fost înghițite de ape, iar autotitățile au trimis bărci și elicoptere militare pentru a sprijini eforturile de salvare. Potopul a lovit zece provincii din sudul țării […]
10:40
Caz șocant de violență extremă în Dâmbovița. Orbit de furie, un bărbat i-a dat FOC fostei iubite. Victima, în stare gravă la spital # Gândul
Scene șocante s-au derulat în județul Dâmbovița, în localitatea Găești, unde un bărbat și-a stropit fosta concubină cu o substanță inflamabilă și ulterior i-a dat foc. Victima a fost transportată de urgență cu arsuri pe 15% din suprafața corpului. Potrivit anchetatorilor, incidentul cutremurător a avut loc pe 24 noiembrie, când bărbatul a pătruns fără drept […]
10:40
Vremea se schimbă radical, informare meteorologică de ultimă oră. ANM, pentru Gândul: „Aria precipitațiilor se va extinde, procesul de răcire va continua” # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, în această noapte, un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. Vremea se menține relativ frumoasă, în multe regiuni al țării, cu temperaturi care sunt, potrivit ANM, mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă a […]
10:30
Vârstele la care creierul nostru se schimbă. Adolescența neuronală durează până la 32 de ani # Gândul
Creierul uman trece prin câteva majore de dezvoltare și transformare, cu momente-cheie surprinzător de bine conturate la vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Cambridge. Conform oamenilor de știință, creierul își reorganizează constant conexiunile neuronale, dar nu într-un ritm liniar, ci în etape distincte, cu schimbări […]
10:30
Ion Cristoiu: Pozna cu drona din plop: Un nou moment din campania lui Ionuț Moșteanu de compromitere a Armatei Române # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție situația cu drona rusească ajunsă în spațiul aerian al României. „Pe rețelele sociale, cu deosebire pe TikTok, e un veritabil festival de umor, ironie, sarcasm stârnit de telenovela tipic românească, telenovela cu drona care a umblat prin văzduhul […]
10:20
Incendiu la Uzina Mija din Dâmbovița. 25 de persoane au fost evacuate din depozitul de muniție # Gândul
Panică la Uzina Mija, în județul Dâmbovița. Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la un depozit de muniție, iar 25 de persoane au fost evacuate. Detașamentul de Pompieri Moreni a primit alerta la primele ore ale zilei și a trimis imediat echipaje în localitatea Mija. La sosire, pompierii au constatat că incendiul fusese deja stins, […]
10:20
Maurício Gonçalves Garcia, un student la Drept în vârstă de 28 de ani, a fost arestat în São Paulo, suspectat de uciderea mamei sale, Eliana Roschel, o profesoară pensionară de 61 de ani. Mai mult, fiul i-ar fi tăiat degetul mamei sale pentru a-i accesa conturile bancare prin telefonul mobil, transmite publicația braziliană Metrópoles. Maurício […]
10:10
O pace prea îndepărtată. Rusia intensifică atacurile împotriva Ucrainei și trimite în luptă mai multe avioane de vânătoare multirol Su-30SM2. „Moscova și-a stabilizat lanțul de aprovizionare, în ciuda sancțiunilor occidentale” # Gândul
Rusia a livrat forțelor sale de aviație navală un nou lot de avioane de vânătoare multirol Su-30SM2, marcând prima livrare a flotei raportată public în 2025. Această mutare adaugă o capacitate de atac cu rază lungă de acțiune chiar într-un moment în care Moscova se bazează pe avioane de vânătoare grele pentru a pune presiune […]
10:00
O simplă sesizare online a lăsat un șofer fără permis pentru 60 de zile: „Nu a fost necesar să vin să dau declarații” # Gândul
Doar un simplu formular completat pe site-ul Poliției Române a fost suficient pentru ca un șofer care a pus în pericol o mamă și pe copilul ei pe o trecere de pietoni să rămână fără permis pentru 60 de zile. Acest caz arată cât de repede pot să fie sancționați șoferii care nu respectă legea, […]
10:00
Alexandru Rogobete, după tragedia din Buftea: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față cu numărul mare de victime” # Gândul
Alexandru Rogobete a efectuat o serie de declarații, după tragedia care a avut loc în Buftea, marți după-amiază, 25 noiembrie 2025. În urma unei explozii dintr-un bloc, șase persoane au fost rănite, iar una ajungând în stare critică, la spital. Ministrul Sănătății a menționat că „nu vom face față cu numărul mare de victime”, în […]
09:50
Trump susține că Rusia „face concesii” în privința planului de PACE, iar Ucraina „este mulțumită”. Zelenski: „Nu faceți un acord pe la spatele nostru” # Gândul
Donald Trump afirmă că negocierile dintre Rusia și Ucraina avansează, susținând că Moscova „face concesii”, iar Kievul ar fi „mulțumit” de progres. În realitate, diplomația ucraineană avertizează că rămân puncte extrem de sensibile, în special cele privind posibile cedări teritoriale. Moscova transmite, la rândul său, că nu va accepta niciun acord care se abate de […]
