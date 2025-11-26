A jucat fotbal în naționala României: Călugărița care a devenit cunoscută după ce a dirijat circulația într-o intersecție din Roma e româncă / Emilia Jitaru ajută copiii bolnavi de cancer și e fondatoare a echipei de fotbal a călugărițelor
26 noiembrie 2025
O călugăriță pasionată de fotbal devine agent de circulație într-un videoclip viral. Se întâmplă să fie și româncă. Sora Emilia Jitaru a renunțat la cariera sa în fotbal pentru Iisus, iar recent a devenit celebră în Italia, după ce a fost filmată dirijând circulația într-o intersecție blocată din centrul Romei, scrie The Times. Ea a […] © G4Media.ro.
Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte automat până la soluţionarea cererii în primă instanţă – proiect adoptat de Camera Deputaților
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 284 de voturi "pentru", 2 voturi contra, 5 abţineri şi un deputat nu a votat, în calitate de for decizional, pachetul legislativ de modificare a Legii nr. 217/2003 şi a Codului Penal – un set de prevederi esenţiale pentru protecţia victimelor violenţei domestice, în linie cu recomandările Avocatului Poporului
Vlad Pascu contestă condamnarea de 10 ani / Acuză lipsa unor expertize esențiale și erori în interpretarea probelor
La aproape doi ani de la evenimentele tragice din 2 Mai, cazul Vlad Pascu intră într-o fază crucială, ajungând la Înalta Curte de Casație și Justiție, anunță Mediafax. Tânărul, care a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, contestă legalitatea sentinței printr-un recurs în casație, acuzând lipsa unor expertize esențiale și erori în interpretarea
VIDEO Un complex rezidenţial de zgârie-nori din Hong Kong, devastat de un incendiu violent / Schelele din bambus au generat extinderea incendiului / Două persoane cu arsuri grave, pompieri răniţi / Alerta, ridicată la nivelul 4
Un incendiu devasta miercuri mai mulţi zgârie-nori, într-un complex rezidenţial, în cartierul Tai Po, la Hong Kong, iar pompieri au fost răniţi în timpul luptei împotriva flăcărilor, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. Se crede că incendiul s-a răspândit prin schelele de bambus de la exteriorul clădirilor, iar serviciile de urgență sunt la
Mașinile produse în România domină vânzările în Europa / Dacia Duster și Ford Puma, în top 5 al vânzărilor de SUV-uri de mici dimensiuni
Dacia și Ford se bucură de vânzări tot mai bune, în special brandul autohton. Cu modelul Sandero bine poziționat pentru a încheia anul pe locul I la vânzările totale, modeele Duster (din clasa B-SUV) și Bigster (din clasa C-SUV) se vând din ce în ce mai bine. Totodată, și Ford Puma, asamblat la uzina din Craiova, se
Târg de sărbători organizat ilegal pe terenul retrocedat din Parcul IOR / Organizatorii, amendați cu 10.000 de lei
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 a sancționat cu 10.000 de lei organizatorii unui așa-zis târg de sărbători anunțat pe suprafața retrocedată din zona Parcului Alexandru Ioan Cuza (IOR), după ce aceștia au început ridicarea unei construcții metalice fără autorizație de construire, transmite MEDIAFAX. Potrivit Poliției Locale Sector 3, în urma verificărilor efectuate în
VIDEO | O companie aeriană românească lansează conceptul all inclusive la bord: „E o premiera cel mai probabil mondială" / Chef Alex Petricean a semnat meniul / Care este costul
Compania cu capital 100% românesc AnimaWings lansează două noi pachete de servicii: priority all inclusive și priority all inclusive plus. Noile opțiuni reunesc într-un singur produs servicii de bagaje, masă, băuturi, locuri premium, prioritate la check in și îmbarcare, dar și flexibilitate în modificarea rezervărilor.
Dacă a existat multă surpriză și confuzie cu privire la originile propunerii de pace susținute de SUA pentru Ucraina, care purta amprenta rusească peste tot, acum acestea încep să se clarifice, scrie Sky News. După ce ies la iveală detalii despre trimisul american Steve Witkoff și interacțiunile sale cu Rusia, începi să înțelegi de ce
Sergio Perez a fost preț de patru sezoane coechipier al lui Max Verstappen, iar înainte de o revenire în Formula 1 (anul viitor, alături de Cadillac) a explicat de ce este atât de dificil să conduci un monopost RedBull. „Totul este construit pentru el", admite pilotul mexican. Sergio Perez spune că monopostul RedBull este făcut
Kremlinul anunță un „acord provizoriu" pentru vizita lui Steve Witkoff la Moscova săptămâna viitoare / Trump i-a cerut trimisului special să se întâlnească cu Putin
Kremlinul a anunțat că s-a ajuns la un „acord provizoriu" pentru vizita trimisului special al președintelui SUA, Steve Witkoff, la Moscova săptămâna viitoare. „S-a ajuns la un acord provizoriu ca el să vină la Moscova săptămâna viitoare", a declarat consilierul Yury Ushakov, citat de agenția rusă TASS. Consilierul lui Putin anunță că s-a ajuns la
Cost record pentru noua pistă a aeroportului Heathrow din Londra: 24 de miliarde de lire sterline / Fiecare metru al noii piste va costa aproape 7 milioane de euro
După ani de dezbateri, guvernul britanic a dat undă verde pentru construirea unei a treia piste la Aeroportul Heathrow din Londra, cel mai aglomerat aeroport din Europa și unul dintre cele mai importante hub-uri din lume, anunță Corriere della Sera. Dar ceea ce naște controverse în rândul experților este costul construirii pistei: 21 de miliarde
Românii vor un stat digital care să elimine birocraţia şi drumurile la ghişee şi care să accelereze modernizarea administraţiei publice, arată un studiu de specialitate / 84% dintre români consideră că ritmul digitalizării statului este lent sau foarte lent
Cel mai recent studiu realizat în această lună de Edge Institute, prezentat la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025 desfăşurat sub patronajul preşedintelui României, indică o nemulţumire profundă a românilor în ceea ce priveşte ritmul digitalizării statului, 84% dintre ei considerând că acesta este lent sau foarte lent. Datele studiului arată că 76,4% dintre români au
VIDEO EXCLUSIV | Cum îngrijești blana câinelui în sezonul rece? Dar pe a pisicii? La ce sa fii atent: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea
Iarna, blana are nevoie de îngrijire specială pentru a rămâne sănătoasă și pentru a asigura o protecție termică. Condițiile meteorologice, umiditatea, frigul, sunt factori de stres pentru animale, iar părul poate suferi modificări. De aceea, este util să ținem cont de câteva aspecte utile care ajută cățeii și pisicile să aibă blana sănătoasă, lucioasă si
Donald Trump îl apără pe Steve Witkoff chiar și după stenogramele în care emisarul său le explică rușilor cum să îl manipuleze pe președintele SUA pentru a accepta planul de capitulare a Ucrainei. Congresmani republicani: Witkoff trebuie demis, e omul Rusiei
Casa Albă l-a apărat pe trimisul special Steve Witkoff chiar și după ce agenția Bloomberg a publicat stenograma unei o conversații în care acesta i-a dat instrucțiuni unui oficial rus despre cum să îl manipuleze pe președintele american Donald Trump, transmite The Wall Street Journal. În paralel, mai mulți congresmani din partidul lui Donald Trump
"Testarea genetică poate schimba evoluția unor boli endocrine rare:" explicațiile dr. Ioana Daniela Constantin, MedLife
Deși testele genetice nu se recomandă în patologiile endocrine cele mai frecvente, precum tiroiditele autoimune, osteoporoza sau nodulii tiroidieni, ele pot face diferența în situații complicate, precum unele sindroame genetice, atât pentru pacient, cât și pentru rudele de gradul I, explică Dr. Constantin Ioana Daniela . În acest cazuri, identificarea unei mutații genetice poate influența
SURSE Euroins încearcă să reintre pe piața RCA din România prin trei clone / Toate sunt vizate de percheziții
Compania bulgară de asigurări Euroins încearcă să reintre pe piața RCA românească prin trei clone, au avertizat surse oficiale pentru G4Media.ro. Toate sunt vizate de perchezițiile din această dimineață făcute de Parchetul General. Este vorba de firmele Pheonix MGA Services, BSS Insurance și Afes International. Potrivit datelor firmei publicate în Monitorul Oficial, firma Pheonix MGA
Autorizaţia electronică de călătorie, obligatorie pentru a merge în Marea Britanie, din februarie 2026
Toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA) – din 25 februarie 2026, a informat, miercuri, Ambasada britanică la Bucureşti, potrivit Agerpres. ETA se obţine rapid şi simplu online sau folosind aplicaţia oficială „UK
Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului ucrainean Zaporojie în noaptea de marți spre miercuri. Atacul a provocat incendii, a rănit 19 persoane și a avariat grav clădiri și vehicule, a anunțat guvernatorul regional, transmite MEDIAFAX. Ivan Fedorov, într-o postare pe Telegram, a declarat că atacul a distrus magazine și a
Percheziţii în Piteşti, la presupuşi falsificatori de documente / Şapte români şi moldoveni, suspectaţi că falsificau acte de identitate şi permise de conducere, contra unor sume importante de bani / În paralel, percheziţii şi în Republica Moldova
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri dimineaţă, percheziţii în Piteşti, în cazul unor presupuşi falsificatori de documente. Potrivit anchetatorilor, şapte cetăţeni români şi moldoveni sunt suspectaţi că falsificau, contra unor sume importante de bani, acte de identitate şi permise de conducere care atestau în mod nereal că sunt emise de autorităţi din Republica Moldova. În paralel,
China, interesată să construiască noi porturi pe canalul Panama / Președintele Trump a amenințat că va prelua controlul asupra acestuia
Mai multe companii chineze sunt interesate să liciteze pentru un contract de construire a două noi porturi pe Canalul Panama, a anunţat marţi administratorul acestuia, în ciuda ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump că va prelua din nou controlul, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Trump a afirmat la începutul anului că acest canal
BREAKING Planul "de pace" al SUA pentru Ucraina a fost copiat dintr-un document al Rusiei, susține Reuters /
Planul de pace în Ucraina în 28 de puncte, susținut de SUA și respins dur de Kiev și UE pentru că însemna capitularea Ucrainei, a avut ca sursă un document elaborat de Rusia și transmis administrației Trump în octombrie, arată Reuters, care citează trei surse oficiale. Dezvăluirea Reuters vine la doar câteva ore după cu […] © G4Media.ro.
METEO Ploi în toată ţara, cu acumularea unor cantităţi importante de apă, dar şi lapoviţă şi ninsoare în nordul Moldovei / De miercuri, vremea se răceşte semnificativ, începând din vestul şi nord-vestul ţării / Cum va fi vremea în Bucureşti # G4Media
Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă. În nordul Moldovei, dar şi la munte, de joi seară vor fi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări, atingând viteze de 45-50 de kilometri pe oră. De miercuri, vremea se răceşte […] © G4Media.ro.
CONFIRMARE ANAF a descoperit venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei din platforme pentru adulți # G4Media
Fiscul a descoprit venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei din platforme pentru adulți, după noi verificări în online, după cum a scris Economedia în exclusivitate. Economedia scria marți că ANAF a descoperit că peste 100 de utilizatori din România de pe două platforme cu conținut pentru adulți, inclusiv OnlyFans, nu au declarat venituri de […] © G4Media.ro.
Info Sud-Est a lansat „debunkeria”, un nou produs video unde sunt analizate minciunile virale, conspirațiile sketchy și manipulările care îți invadează feed-ul # G4Media
Ziarul Info Sud-Est anunță că a lansat un nou produs video pentru tineri. „Debunkeria este locul unde facem curățenie prin haosul digital. În debunkeria analizăm minciunile virale, conspirațiile sketchy și manipulările care îți invadează feedul”, arată sursa citată. Subiectele din episodul pilot: Trendyol takeover: de ce toți influencerii fac același haul și cum a ajuns […] © G4Media.ro.
O fată de 10 ani din Timișoara ar fi fost înjunghiată de mama sa / Tatăl fetiței a sunat la 112 / Polițiștii fac cercetări # G4Media
Polițiștii din Timișoara fac cercetări după ce au fost sesizați marți că o fată de 10 ani ar fi fost înjunghiată de mama sa, transmite MEDIAFAX. Potrivit IPJ Timiș, poliţiştii de la Secția 4 din Timișoara au fost sesizați marți, prin apel la 112, de un bărbat de 41 de ani, cu privire la faptul […] © G4Media.ro.
Unii dintre cei mai folosiţi chatboţi AI pot încuraja, în loc să combată, teoriile conspiraţiei, inclusiv pe cele periculoase sau complet demontate de ani de zile, susține un nou studiu, citat de The Conversation. © G4Media.ro.
„Corupția” și „totalitarismul” domină sistemul judiciar românesc / Situația este asemănătoare cu cea din anii ’50, afirmă fosta judecătoare Daniela Panioglu, într-un interviu pentru PRESShub # G4Media
Justiția din România se află în cea mai gravă situație din perioada post comunistă, sistemul fiind acaparat de corupție și totalitarism, afirmă fosta judecătoare, Daniela Panioglu, într-un interviu a acordat publicației Presshub. „În prezent, justiția se află în cea mai gravă situație de după 1989, mai mult se află într-o perioadă similară anilor ‘50, când […] © G4Media.ro.
Thales anunță o extindere accelerată în România: obiectiv de 1.800 de angajați până în 2030 / „Este o provocare, pentru că programatorii din domeniul apărării trebuie să stăpânească atât tehnologii din anii ’90, cât și soluții de ultimă generație” # G4Media
Thales România pregătește una dintre cele mai ample extinderi din industria de tehnologie, după o perioadă în care multe companii au operat disponibilizări. Compania are în prezent 700 de angajați pe plan local și vizează creșteri anuale de 200–250 de roluri, pentru a ajunge la 1.800 de angajați până în 2030. „Obiectivul nostru este să […] © G4Media.ro.
FIFA a anunțat componența urnelor pentru tragerea la sorți a grupelor de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Turneul final va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Pentru prima dată în istorie, la turneul final mondial vor lua parte 48 de echipe, acestea venind din cele șase confederații afiliate. La tragerea la sorți […] © G4Media.ro.
Marian Vanghelie, fostul primar de la sectorul cinci, acuzat de o femeie că a urmărit-o pe mai multe străzi din Capitală, ar fi înjurat-o și amenințat-o cu moartea / Vanghelie susține că el ar fi fost urmărit de femeie # G4Media
Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, este acuzat de o femeie că a urmărit-o pe mai multe străzi din București și Voluntari, care ar fi înjurat-o și amenințat-o cu moartea, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, în timp ce polițiștii discutau cu femeia în cauză, Ana Gabriela Clipici, la echipaj s-a prezentat […] © G4Media.ro.
Abuzul domestic și animalele de companie: 1 din 15 cazuri implică și amenințări la adresa acestora / Legătura terifiantă dintre abuzul domestic și cruzimea asupra animalelor # G4Media
Un studiu amplu a descoperit că aproape unul din 15 cazuri de abuz domestic din Anglia și Țara Galilor include referiri la cruzimi reale sau amenințări la adresa animalelor de companie. Analiza, realizată de Centrul Național pentru Violență Domestică (NCDV), evidențiază o legătură constantă între abuzul asupra oamenilor și răul făcut animalelor. © G4Media.ro.
Legătura dintre alimentație și starea emoțională / Psiholog: „Un creier hrănit corect poate funcționa coerent și poate adapta reacțiile emoționale” # G4Media
Psihologia modernă și științele nutriției au redefinit relația dintre alimentație și funcționarea emoțională. Tot mai multe studii arată că modul în care mâncăm influențează atenția, stabilitatea emoțională și rezistența la stres. Psihologul clinician Cecilia Ardusătan explică faptul că această conexiune nu este una metaforică. Starea emoțională este influențată direct de alimentație. „Legătura dintre alimentație și […] © G4Media.ro.
Armata israeliană anunţă lansarea unei „vaste operaţiuni” antiteroriste în nordul Cisiordaniei # G4Media
Armata israeliană a anunţat miercuri lansarea unei „vaste operaţiuni” împotriva grupurilor armate palestiniene din nordul Cisiordaniei ocupate, relatează AFP. „În timpul nopţii (de marţi spre miercuri), forţele (israeliene) au început să acţioneze ca parte a unei ample operaţiuni antiteroriste în regiunea nordică” a Cisiordaniei, se arată într-un comunicat al armatei israeliene. Forţele israeliene „nu vor […] © G4Media.ro.
Cristina Neagu a spus adio handbalului în vara acestui an, la vârsta de 37 de ani. Aflată într-o vacanță în SUA, fosta tricoloră spune că nu îi lipsește deloc sportul care i-a adus gloria. Miercuri debutează Campionatul Mondial de handbal feminin la care România este calificată. După zeci de ani în care a dus greul […] © G4Media.ro.
Șeful NATO afirmă că planul de pace al SUA pentru Ucraina necesită încă negocieri substanţiale / Mark Rutte îndeamnă la prudență # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudenţă cu privire la aşteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmând că planul necesită încă negocieri substanţiale, informează miercuri dpa, transmite Agerpres. Rutte a afirmat pentru grupul media RND şi ziarul spaniol El Pais, în declaraţii publicate miercuri, că planul, revizuit […] © G4Media.ro.
Cum a exploatat propaganda rusă cazurile dronelor rusești și a camionului cu arme de contrabandă – Ziarul de Gardă # G4Media
Marți, 25 noiembrie. Mai multe drone violează spațiul aerian al R. Moldova, punându-i în pericol locuitorii. Una dintre drone se oprește pe o casă din raionul Florești. Câteva zile mai devreme, un camion încărcat cu arme de contrabandă încercase să treacă frontiera din R. Moldova în România. Sunt evenimente extrem de grave pentru securitatea R. […] © G4Media.ro.
„Verstappen nu este Superman” – Motivul pentru care olandezul este încă în lupta pentru titlul din F1 # G4Media
Max Verstappen este un super campion, dar nu este Superman, transmite gpblog. Olandezul este implicat în lupta pentru titlul mondial doar pentru că piloții McLaren încă se maturizează, mai transmite sursa citată. Lipsa de experiență a piloților McLaren l-a readus pe Verstappen în lupta pentru titlul din F1 După etapa din Olanda, Verstappen era la […] © G4Media.ro.
Arestări, la Paris, într-un caz de spionaj și ingerință în favoarea Rusiei / Activitatea, acoperită de un ONG care aparent sprijinea Ucraina # G4Media
Spionaj şi ingerinţă în favoarea Rusiei: Trei persoane arestate la Paris Trei persoane au fost inculpate şi plasate în arest la Paris în cadrul unui dublu caz de spionaj economic în favoarea Moscovei şi ingerinţă, după descoperirea unor afişe pro-ruse pe Arcul de Triumf, unul dintre simbolurile capitalei franceze, relatează AFP, preluată de Agerpres. Unul […] © G4Media.ro.
BREAKING Percheziții în cazul falimentării Euroins / Compania ar fi respins câteva mii de dosare de daună, cu obligații de peste 60 de milioane de lei / Schema prin care ar fi fost devalizată compania # G4Media
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție coordonează percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, miercuri dimineață, într-un dosar care vizează falimentarea Euroins, anunță Ministerul Public într-un comunicat de presă. Acțiunile vizează 10 persoane fizice care au deținut funcții de conducere executivă în cadrul […] © G4Media.ro.
După înfrângerea cu rivala Milan (0-1), pentru Cristi Chivu urmează duelul tare cu Atletico Madrid din deplasare, din Champions League. Antrenorul român are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a nu intra într-o zonă de criză. Tot miercuri vor avea loc și alte meciuri interesante, cel mai frumos afiș avându-l partida dintre Arsenal și Bayern […] © G4Media.ro.
România ar putea rata ținta de decarbonizare asumată pentru 2030, din cauza sectorului transporturilor / Totuși, țara noastră este mai aproape de obiectiv decât alte state UE # G4Media
România stă cel mai bine la capitolul decarbonizare a economiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, în special pentru că mare parte din industria anilor 1990 a fost închisă. Cu toate acestea, ținta de reducere a emisiilor pentru anul 2030 poate să nu fie atinsă din cauza emisiilor din sectorul transporturilor, avertizează Energy Policy Group (EPG) într-un […] © G4Media.ro.
Cum a primit Polonia decizia justiției europene de a impune recunoașterea căsătoriilor gay încheiate în alt stat membru / Apărătorii drepturilor LGBT au salutat-o ca fiind istorică / Conservatorii acuză CJUE că vrea să ”supună în întregime statele membre agendei de stânga” # G4Media
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a fost sesizată de doi cetățeni polonezi care s-au căsătorit în Germania în 2018 și cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în țara lor de origine, unde căsătoria între persoane de același sex nu este permisă, scrie La Libre Belgique, citată de Rador Radio România. Potrivit […] © G4Media.ro.
Consiliul de Securitate al ONU merge în Siria şi Liban / Un an de la căderea dictatorului Bashar al-Assad # G4Media
Consiliul de Securitate al ONU se va deplasa în Siria şi Liban săptămâna viitoare, a anunţat marţi misiunea slovenă care va prezida Consiliul în decembrie, notează AFP, citată de Agerpres. Cu câteva zile înainte de prima aniversare a căderii fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad, ambasadorii celor 15 state membre urmează să călătorească la Damasc pe […] © G4Media.ro.
Aproape 70% din adulții chestionați despre consumul cultural în 2024 nu au participat niciodată la o astfel de activitate / Doar un sfert din cei care consumă cultură merg la teatru cel puțin o dată pe an # G4Media
67% dintre respondenţii adulți incluși într- cercetare care a stat la baza elaborării Barometrului Cutural pe 2024, precum și copiii lor, nu au participat niciodată la activităţi de educaţie culturală, în pofida unui nivel ridicat de conştientizare a importanţei acestor practici, notează Agerpres. Cu toate acestea, dintre respondenţii care au participat la astfel de activităţi, […] © G4Media.ro.
VIDEO EXCLUSIV | Mersul fără lesă: De ce este important și la ce ajută / Etapa de dresaj explicată de instructorul canin Mihai Nae # G4Media
Educația cățelului este una dintre cele mai importante etape pe care blănosul le stabilește cu deținătorul lui. Dincolo de faptul că îl ajută să se comporte corespunzător în societate, printre alți oameni sau alte animale, un câine care are însușite cât mai multe elemente va fi un companion extrem de plăcut. În plus, se va […] © G4Media.ro.
Cum arată cazurile de femicid în Balcani: legi, statistici, cazuri reale în România, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Abania, Bosnia, Kosovo, Croația și Turcia # G4Media
Milioane de femei din întreaga lume trăiesc cu teama constantă de violență domestică, iar zeci și sute de femei își pierd viața în fiecare an în fiecare țară. Datele de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arată că aproape una din trei femei, sau aproximativ 840 de milioane de femei din întreaga lume, au experimentat […] © G4Media.ro.
Clujul va avea patru târguri de Crăciun / Prima ediție a Christmas Opera / Municipiul intră oficial de vineri în sezonul sărbătorilor de iarnă / Ce poți face în Cluj de Crăciun # G4Media
Clujul a intrat oficial, în weekend, în sezonul sărbătorilor, prin deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Unirii. Patru târguri de Crăciun vor fi organizate în oraș în această iarnă, unul în premieră, anunță Cluj24. Târgul de Crăciun din Piața Unirii este deschis până în 1 ianuarie 2026, sub conceptul creativ „Planeta Crăciun”. Deschiderea oficială a […] © G4Media.ro.
ONU ar putea fi condusă, pentru prima dată, de o femeie / Procesul de selecție pentru noul secretar general a fost lansat, iar statele sunt încurajate să nominalizeze femei # G4Media
Procesul de selecţie a următorului secretar general al ONU a fost lansat oficial marţi, odată cu trimiterea statele membre a unui apel de candidaturi către pentru a-l înlocui pe António Guterres, începând cu 1 ianuarie 2027, notează AFP, preluată de Agerpres. Într-o scrisoare comună trimisă celor 193 de state membre, ambasadorul Sierra Leone, Michael Imran […] © G4Media.ro.
Shell își extinde parteneriatul cu Ferrari / Grupul petrolier va ajuta divizia auto din Maranello pentru furnizarea de energie verde # G4Media
Grupul petrolier Shell a semnat un acord pe termen lung pentru furnizarea de energie regenerabilă către Ferrari până la sfârșitul anului 2034. Reuters titrează că Shell va ajuta producătorul italian să reducă emisiile de carbon prin oferirea de acorduri de achiziție de energie electrică. © G4Media.ro.
„Elon Musk îl întrece pe Iisus ca model pentru societate”, afirmă chatbotul Grok / Cum încearcă miliardarul să rescrie istoria # G4Media
Elon Musk a atras din nou atenția publică prin comportamentul controversat al chatbotului său, Grok, care a afirmat recent că Musk îl întrece pe Iisus Hristos ca model pentru societate. Potrivit Grok, realizările lui Musk în inovație, asumarea riscurilor și explorarea spațială îl fac un exemplu superior pentru umanitate, anunță The Atlantic © G4Media.ro.
