România în Direct. Care este cel mai mare inamic al României?
Europa FM, 26 noiembrie 2025 14:00
Care este cel mai mare inamic al României? Strategia Națională de Apărare a Țării va fi prezentată de președintele Nicușor Dan în Parlament, într-o ședință comună a celor două camere. Strategia a fost pusă în dezbatere publică în urmă cu aproape două săptămâni și ulterior a fost aprobată și în ședința Consiliului Suprem de Apărare […]
14:00
Furt într-un magazin de bijuterii din Timișoara. Bărbatul a vrut să fugă cu o brățară de aur care valora peste 35.000 de lei și un inel cu diamante | AUDIO # Europa FM
Atac într-un mall din Timișoara. Un individ a încercat să fure dintr-un magazin de bijuterii o brățară de aur și un inel cu diamante. Bărbatul a fost prins de mai mulți cumpărători care se aflau în apropierea magazinului și predat agenților de pază. El a ajuns acum în arestul poliției. Bărbatul a intrat în magazinul […]
14:00
Zeci de percheziții au loc azi în dosarul penal al falimentării companiei de asigurări Euroins. Vindea polițe RCA la prețuri mici, fără a plăti despăgubiri. Banii ajungeau la alte entități | AUDIO # Europa FM
Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineață, în dosarul falimentării companiei de asigurări Euroins. Procurorii, însoțiți de polițiști, au descins în București și Târgu Mureș la domiciliile unor persoane fizice care au făcut parte din conducerea companiei de asigurări, precum și la sediilor unor firme controlate în prezent de patronatul bulgar al societății. Persoanele vizate […]
14:00
ANM: Ploile se extind în toate regiunile țării până la finalul săptămânii. Ninsori preconizate în nordul Moldovei # Europa FM
Vremea se va răci semnificativ miercuri în vestul şi nord-vestul ţării, apoi şi în restul zonelor, vor fi ploi dar şi lapoviţă şi ninsoare, transmite Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Ploile se vor extinde dinspre vestul țării şi sud-vest, treptat, spre toate regiunile. În nordul Moldovei sunt așteptate ninsori în seara şi noaptea de joi […]
14:00
Italia: Legea care pedepsește femicidul cu închisoare pe viață, aprobată în unanimitate de Parlament. Premierul Georgia Meloni salută votul | AUDIO # Europa FM
Parlamentul italian a adoptat în unanimitate legea care pedepsește femicidul cu închisoare pe viață. Decizia vine la doi ani după cazul unei tinere ucise de fostul ei iubit, o tragedie care a zguduit Italia și a reaprins dezbaterea despre violența împotriva femeilor. Noua lege susținută de guvern, dar și de opoziție, prevede înregistrarea separată a […]
14:00
Liderii UE pun condiții ferme în aplicarea planului de pace în Ucraina. Șefa Comisiei Europene: „Trebuie să fim foarte clari: frontierele nu pot fi schimbate cu forța” | AUDIO # Europa FM
Concluziile „Coaliției de Voință” – ședința liderilor din țările europene care vor să sprijine Ucraina – au fost prezentate miercuri, 26 noiembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta a prezentat cinci condiții pe care Uniunea Europeană le susține în planul pentru pace inițiat la Geneva, după propunerea Statelor Unite. Ucraina nu poate […]
14:00
Franța: Patru persoane suspectate de spionaj pentru Rusia au fost arestate. Acționau sub acoperirea unui ONG care pretindea ajutorarea Ucrainei | AUDIO # Europa FM
Arestări la Paris într-un dosar de spionaj economic și propagandă în favoarea Rusiei. Trei persoane au fost reținute, iar o a patra este sub supraveghere judiciară, după ce autoritățile franceze au descoperit o rețea care ar fi derulat activități de spionaj pentru Rusia. Rețeaua funcționa sub acoperirea unui ONG ce pretindea ajutorarea Ucrainei. Ancheta este […]
14:00
China: Mai multe blocuri dintr-un complex rezidențial din Hong Kong au fost cuprinse de un incendiu de proporții. Patru oameni au fost găsiți fără suflare | VIDEO # Europa FM
Patru oameni au murit miercuri în urma unui incendiu puternic izbucnit în Hong Kong: flăcările au cuprins mai multe blocuri dintr-un complex rezidențial și mai mulți oameni au rămas blocați în interior. În imaginile difuzate de agențiile de presă străine, se observă nori groși de fum. Incendiul a cuprins un complex rezidențial din districtul Tai […]
14:00
14:00
Spania: Incendiu puternic la spitalul Santa Lucia din Cartagena. Mai mulți pacienți și angajați au fost evacuați | VIDEO # Europa FM
Un incendiu puternic a afectat în această dimineață spitalul Santa Lucia din Cartagena, Spania. Mai mulți pacienți și angajați ai unității medicale au fost evacuați, după ce flăcările s-au extins la fațada clădirii. Nimeni nu a fost rănit, au transmis serviciile de urgență locale. Incendiul a izbucnit în jurul orei 7:30 dimineața, în exteriorul spitalului, […]
14:00
Autoritățile avertizează că există risc de prăbușire a blocului din orașul Buftea, județul Ilfov, unde a explodat ieri după-amiază o butelie într-un apartament de la parter. Cinci persoane au fost rănite: o adolescentă de 14 ani a fost lovită puternic în zona capului, iar un bărbat are arsuri pe jumătate din suprafața corpului. Zona a […]
14:00
O scrisoare, semnată și de tinere românce, va ajunge la Comisia Europeană cu recomandări pentru formarea noii strategii pentru egalitate de gen a Uniunii Europene | AUDIO # Europa FM
Rețeaua „Fem Network”, care luptă pentru drepturile femeilor în Europa, activează și în România. Părerile celor 900 de tinere chestionate în program, din cinci țări europene, sunt incluse în recomandările către instituția europeană, precum probleme în abuz, educație, hărțuire și discriminare. Este inclusă și violența împotriva femeilor, ne-a declarat coordonatoarea de comunicare a asociației ART […]
10:00
Volodimir Zelenski va merge la Casa Albă pentru a discuta „punctele sensibile” ale planului de pace cu Donald Trump. Americanii se vor întâlni ulterior cu Vladimir Putin, la Moscova | AUDIO # Europa FM
Negocierile de pace pentru Ucraina. Preşedintele Volodimir Zelenski le-a transmis ieri aliaţilor săi că este pregătit să „mergă mai departe” cu planul american pentru a pune capăt războiului cu Rusia. În următoarele zile, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va face o vizită la Washington pentru a încheia înţelegerea cu liderul de la Casa Albă. Donald Trump […]
10:00
Programul „Rabla” 2026, pus sub semnul întrebării din lipsă de fonduri. În ce condiții ar putea fi continuat | AUDIO # Europa FM
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat. În acest moment, nu sunt bani pentru acesta, a declarat ieri ministra Mediului, Diana Buzoianu. Declarațiile au fost făcute presei la un eveniment organizat de Federaţia Patronală a Energiei. Ministra Mediului, Diana Buzoianu: În cazul în care vom găsi, totuși, buget, să fie suplimentar cu câteva condiții „Anul […]
10:00
Dâmbovița: Incendiu produs la la un depozit cu muniție din Mija. 25 de oameni au fost evacuați # Europa FM
Un incendiu a izbucnit miercuri la un depozit de muniție din localitatea Mija, județul Dâmbovița. 25 de persoane au fost evacuate. La fața locului acționează cinci autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și o autospecială de descarcerare. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era lichidat, iar în acest moment se înregistrează doar degajări de fum. […]
10:00
Timiș: O fetiță de zece ani a fost înjunghiată de mama ei, în urma unui conflict în familie. Femeia avea mai multe afecțiuni psihice | AUDIO # Europa FM
Caz șocant la Timișoara. O fetiță de zece ani a fost înjunghiată marți seară de mama ei. Femeia voia să se răzbune pe soțul ei care intenționa să o interneze într-o clinică de boli mintale. Femeia avea mai multe afecțiuni psihice. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțioanal! Atacul a avut loc într-un apartament al unui […]
22:00
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Au fost identificate cinci victime, dintre care una în stop cardiorespirator. Purtător de cuvânt ISU București-Ilfov: „Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia” | VIDEO # Europa FM
Pompierii intervin în seara zilei de marți pe Aleea Tineretului din Buftea, județul Ilfov, după o explozie de butelie produsă într-un apartament aflat la parterul unui imobil cu regim P+1. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, au transmis echipajele aflate la fața locului. ISU București-Ilfov transmite că, în urma exploziei din Buftea, au fost […]
22:00
Ministrul Sănătății, despre răniții de la Buftea: Toate spitalele cu locuri pentru arși au fost contactate, dacă numărul de victime va crește | AUDIO # Europa FM
În urma exploziei din Buftea, neurmată de incendiu, la Ministerul Sănătății s-a creat o celulă de criză din care fac parte Spitalul de Urgență București, Spitalul Floreasca, Spitalul Bagdasar Arseni, spitalul de arși și Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Potrivit Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o declarație pentru Europa FM, au fost identificate patru victime. Ministrul […]
22:00
DEZBATERE ELECTORALĂ. Ana Ciceală, candidat la Primăria Capitalei: „Știu și toate instituțiile subordonate de acolo și de asta cred că sunt omul potrivit, în acest moment al orașului nostru, pentru a-l conduce” | VIDEO # Europa FM
Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Bucureștiului, a fost invitată la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat. La emisiune a participat și jurnalistul Sebastian Zachmann. Ana Ciceală: „Ei se consideră îndreptățiți, cei din coaliție, cu toate subvențiile lor de la bugetul de stat, să candideze și în același timp să […]
22:00
Clinica lui Marek Vâlcu, chirurgul acuzat că face operații ORL deși nu avea această specializare, a fost închisă de DSP București | AUDIO # Europa FM
Clinica lui Marek Vâlcu, chirurgul acuzat că face operații ORL deși nu avea această specializare, a fost suspendată de Direcția de Sănătate Publică București. Săptămâna trecută, site-ul de investigații Snoop.ro a scris că medicul a făcut timp de cel puțin 16 ani astfel de operații. Marek Vâlcu era cunoscut drept chirurgul vedetelor. Direcția de Sănătate […]
18:00
Cine sunt cetățenii ruși care ar fi primit în mod fraudulos cărți de identitate românești. Astăzi au avut loc mai multe percheziții în județul Suceava și în două sectoare din Capitală | AUDIO # Europa FM
Dosarul cărților de identitate românești obținute ilegal de cetățeni din Rusia, Ucraina și Republica Moldova: Printre cei care au reușit să obțină documente românești ar fi și omul de afaceri rus Kirill Seleznev, care se află pe lista sancțiunilor internaționale. Astăzi au avut loc mai multe percheziții în județul Suceava și în două sectoare din […]
18:00
Continuă negocierile pentru pace în Ucraina: Oficialii americani și cei ruși se întâlnesc astăzi la Abu Dhabi. Liderii europeni vor discuta într-o videoconferință despre planul de pace inițiat la Geneva | AUDIO # Europa FM
Continuă negocierile pentru pacea în Ucraina: oficialii americani se întâlnesc și azi cu cei ruși la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe, iar peste 50 de lideri europeni au programat astăzi o videoconferință. Tema discuțiilor va fi planul de pace propus de Statele Unite și modificat între timp la Geneva, în care au fost incluse și […]
18:00
Proiectul de lege care stabilea cum vor fi încasate pensiile private, adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament, a picat, astăzi, la Curtea Constituțională. Sesizările au fost făcute de reprezentanții AUR și de Instanța supremă. Decizia vine la al treilea termen. Magistrații au amânat de două ori o hotărâre în acest caz. Parlamentul stabilise că […]
18:00
Cristian Tudor Popescu, mesaj către tineri după videoclipurile de pe TikTok care îl elogiază pe Ceaușescu: „Ar fi trăit într-o Românie întunecat-cenușie”/ „N-ar fi putut să posteze ce le trece prin cap. Că nici n-aveau unde” | VIDEO # Europa FM
TikTok-ul, blugii, bananele ori mașinile de lux, printre altele, nu ar fi existat în România „întunecată” a dictatorului Nicolae Ceaușescu, spune gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu la emisiunea „România în Direct” – cu Cătălin Striblea – la Europa FM. „Vă imaginați că permitea Ceaușescu așa ceva?”, a adăugat gazetarul. Acesta a făcut un apel […]
18:00
România va avea în curând o nouă capacitate antiaeriană pentru a doborî dronele, anunță comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa: „Statele Unite și întreaga Alianță sunt dedicate prezenței aici” | AUDIO # Europa FM
România va avea în curând o nouă capacitate antiaeriană pentru a putea doborî dronele care pătrund în spațiul aerian. Declarația a fost făcută de generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa. Generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa: „Soldații români și alți soldați ai Alianței au fost […]
18:00
Cristian Tudor Popescu, despre drona căzută în Vaslui: „Rușii trimit câte o zburătoare din asta, și ridicăm patru avioane de luptă pe post de gardă de onoare” # Europa FM
Drona care a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui, ar fi trebuit doborâtă de piloți, spune gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu într-o reacție la emisiunea „România în Direct”, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. „Ți-a intrat un obiect străin pe teritoriu, nu răspunde la apel, îl dai jos”, adaugă acesta. Ministrul […]
18:00
Statele Unite și Ucraina au ajuns la un acord asupra celor mai importante puncte din planul de pace. Zelenski va efectua o vizită la Washington pentru a încheia înțelegerea cu Trump | AUDIO # Europa FM
Statele Unite și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia, propus de președintele american Donald Trump, a declarat șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov. Potrivit acestuia, în următoarele zile, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua o vizită la Washington pentru a încheia înțelegerea […]
18:00
Ce înseamnă construcția de locuințe sociale, protejarea chiriașilor și protecția mediului în viziunea candidatei SENS? Ce ar presupune o administrație care pune în prim-plan spațiile verzi, mobilitatea nepoluantă, locuințele accesibile și transparența decizională? Există o viziune „socialistă” asupra Bucureștiului? Invitații lui Tudor Mușat sunt Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Bucureștiului, și jurnalistul Sebastian Zachmann.
18:00
World Vision cere schimbarea definiției din DEX a cuvântului femeie, iar Filarmonica George Enescu lansează o campanie împotriva violenței asupra femeii și a indiferenței față de această problemă Sunt doar două acțiuni care marchează în România Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. De la începutul anului, 56 de femei din țara noastră și-au pierdut […]
18:00
Aproape o treime dintre deținutele din Penitenciarului Arad au ajuns după gratii după ce ani la rând au fost abuzate de parteneri. Comisar șef de poliție penitenciară: „Victima ajunge să riposteze și astfel să devină agresor pentru agresorul ei” | AUDIO # Europa FM
Solicitați ajutor pentru a ieși în siguranță din violența domestică și faceți acest lucru cât mai din timp, acesta este mesajul Penitenciarului Arad, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată în întreaga lume în data de 25 noiembrie. Pe măsură ce anii de abuzuri trec, reacțiile victimelor le pot duce tot pe ele […]
18:00
Întrerupere de sarcină gratuită pentru femeile din UE, prevede un proiect care urmează să fie votat în Parlamentul European. Autoarea proiectului: Inițiativa ar elimina această povară financiară | AUDIO # Europa FM
Întrerupere de sarcină gratuită pentru femeile din Uniunea Europeană. Aceasta prevede inițiativa „My Voice, My Choice”, care urmează să fie votată în Parlamentul European luna viitoare. Inițiativa a trecut – în noiembrie – de Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen a forului european. Inițiatoarea proiectului, activista poloneză Nika Kovac, a reușit să strângă […]
14:00
Premierul Ilie Bolojan: „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult. Cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea” # Europa FM
Modificările legislative actuale privind violența domestică trebuie dublate de capacitatea instituțiilor de a acționa rapid și coerent pentru siguranța persoanelor aflate în pericol, transmite prim-ministrul Ilie Bolojan marți, 25 noiembrie, într-un mesaj de Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie […]
14:00
Precizări noi de la MApN, după ce o dronă a fost detectată dimineață în spațiul aerian național: Cel mai probabil vor fi făcute cercetări pe teren, în județul Galați | VIDEO # Europa FM
Drona care ar fi survolat trei județe din România marți dimineață: mesajele de atenționare RO Alert au fost dezactivate în jurul orei 10:00. În acest moment, drona nu mai apare pe radar, susțin oficialii de la Ministerul Apărării. Drona a apărut inițial pe radare aproape de ora 08:00 în județul Galați, unde piloții avioanelor de luptă […]
14:00
Ministrul Apărării: O dronă a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui / Probabil este aceeași pe care au încercat să o dea jos avioanele | AUDIO # Europa FM
O dronă a căzut marți, 25 noiembrie, înainte de ora prânzului, în localitatea Puiești, județul Vaslui, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, aflat la la baza aeriană „Mihail Kogălniceanu” din județul Constanța. În urmă cu puțin timp, avioanele germane Eurofighter Typhoon s-au întor la bază după ce au monitorizat spațiul aerian întreaga dimineață. O dronă […]
14:00
România în Direct, Cap la Cap cu Cristian Tudor Popescu. Cum ar fi fost cu Nicolae Ceaușescu președinte? # Europa FM
Cum ar fi fost cu Nicolae Ceaușescu președinte? Sunt sute de videoclipuri pe TikTok ce promovează regimul comunist și care au strâns 130 de milioane de vizualizări. Mesajele prin care Nicolae Ceaușescu este lăudat sunt tot mai prezente în mediul online, avertizează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. O altă campanie […]
14:00
Șase drone au survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele s-a prăbușit peste o casă | AUDIO # Europa FM
Șase drone (posibil de proveniență rusească) au survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele s-a prăbușit peste o casă. Din fericire, nu au existat victime. Autoritățile au evacuat zona de urgență. Potrivit Ministerului Apărării din Republica Moldova, prima dronă a fost detectată în zona localităților Vinogradovca–Vulcănești, la aproape 1.500 de […]
14:00
Nicușor Dan, după ce rețelele de socializare s-au umplut de videoclipuri realizate cu AI care răspândesc idei false: „E nevoie să detectezi în timp real o campanie de dezinformare” | AUDIO # Europa FM
„Instituțiile nu colaborează” – este reacția președintelui Nicușor Dan, după ce rețelele de socializare s-au umplut de videoclipuri virale realizate cu inteligență artificială, care instigă la revoltă și răspândesc idei false. Președintele a spus că statul încă nu are mecanismele de detectare automată a campaniilor de dezinformare. Între timp, un proiect de Ordonanță de Urgență […]
14:00
Aproape 10% din fermierii români sunt în pragul falimentului. E nevoie de sprijinul Guvernului și al băncilor, susține președintele Comisiei pentru agricultură din Senat | AUDIO # Europa FM
10% din fermieri, în prag de faliment. Atenționarea a venit din Comisia pentru Agricultură a Senatului, care a avut o întâlnire cu reprezentanții fermierilor. Mii de fermieri reclamă dobânzile mari la credite și spun că riscă să piardă utilajele luate cu împrumuturi de la bănci. Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic: „Trebuie să […]
14:00
Reprezentanții IPJ au securizat zona în care a căzut drona, spune prefectul județului Vaslui: Cred că este vorba despre o dronă întreagă, pentru că are atât elementul central, cât și aripile | AUDIO # Europa FM
Drona care a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui, are dimensiuni între 1,5 și 2 metri, iar zona în care a fost găsită a fost securizată, spune la Europa FM prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, aflat la locul incidentului. Acolo urmează să ajungă și specialiști de la Brigada Antitero a SRI, care […]
10:00
SUA și Ucraina au modificat planul inițial de pace. Au fost scoase cele mai controversate nouă puncte din cele 28 | AUDIO # Europa FM
În cadrul negocierilor de la Geneva dintre Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni, documentul de pace inițial a fost redus de la 28 de puncte la 19, potrivit presei de peste Ocean. Cele mai controversate puncte – inclusiv problemele teritoriale și relațiile dintre NATO, Rusia și America – nu ar fi cuprinse în această formă. […]
10:00
Percheziții într-un dosar care vizează acte de identitate cu domiciliu fictiv. Sunt vizați funcționari publici din Suceava # Europa FM
Percheziții, marți dimineață, într-un dosar penal care vizează acte de identitate cu domiciliu fictiv. Este vorba despre o rețea care apela la funcționari de la un serviciu de evidența populației și ai unei primării din județul Suceava pentru a obține documente de identitate românești false. Beneficiarii nu ar fi locuit niciodată la adresele respective. În […]
10:00
O dronă a intrat în această dimineață în spațiul aerian al României. Patru avioane ridicate de la sol. Ministerul Apărării monitorizează situația # Europa FM
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în proximitatea județului Tulcea. O oră și jumătate mai târziu, aceasta a fost detectată din nou pe teritoriul României, în zona județului Galați. Patru aeronave au fost ridicate de la sol, iar MApN monitorizează situația în cursul dimineții. […]
10:00
Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Raport ONU: La fiecare zece minute, în lume are loc un femicid # Europa FM
Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor este marcată anual, la nivel global, pe data de 25 noiembrie. Statisticile arată că 50.000 de fete și femei au fost ucise în 2024 de parteneri sau membri de familie, conform unui raport publicat de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Astfel, la fiecare 10 minute, o femeie sau o […]
22:00
Primarul din Ghimbav, după ce administrația locală a cumpărat o toaletă inteligentă cu 64.000 de euro: „Este pentru calitatea vieții în oraș”/ | AUDIO # Europa FM
Reacție din partea primarului din orașul Ghimbav, județul Brașov, după ce administrația locală a cumpărat o toaletă inteligentă la preț de apartament, cu 64.000 de euro, în plină austeritate. Administrația a decis să reamenajeze o parcare dintr-o zonă rezidențială, pe care a transformat-o în parc, unde era nevoie și de o toaletă. Nu este o […]
22:00
Emil Munteanu, coordonatorul revistei Alecart, despre reacția echipei de producție a filmului „Cravata galbenă” la cronica unei eleve: Intervenția regizorului este sub orice critică. Să ceri eliminarea articolului este inacceptabil | VIDEO # Europa FM
În urma difuzării filmului Cravata galbenă, referitor la viața marelui dirijor Sergiu Celibidache, o cronică scrisă de o elevă din Iași a stârnit reacții controversate din partea echipei de producție, reacții care au dus la rescrierea recenziei. Acest episod invită la reflecție cu privire la felul în care tinerii sunt încurajați să aibă o voce în […]
22:00
CSAT a aprobat cererea României de a investiții peste 16 miliarde de euro din SAFE pentru industria de apărare | AUDIO # Europa FM
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat cererea României de dotare a Armatei în cadrul mecanismului european SAFE. Până la finalul acestei săptămâni, Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite formularele pentru a înregistra formal documentația. România ar urma să primească peste 16 milioane de euro. Fondurile din programul SAFE alocate României vor fi folosite […]
22:00
Bistrița-Năsăud: Primarul comunei Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost reținut de polițiști | AUDIO # Europa FM
Primarul comunei Livezile din Bistrița-Năsăud, implicat într-un scandal de agresiune sexuală chiar în sediul primăriei, a fost reținut, iar locuința și primăria au fost percheziționate de anchetatori. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au efectuat trei percheziții în dosarul deschis pe 5 noiembrie pe numele primarului Traian […]
22:00
Senatul adoptă tacit proiectele inițiate de PSD privind eliminarea CASS pentru mame, veterani și personalul monahal | AUDIO # Europa FM
Senatul a adoptat tacit proiectele inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției pentru sănătate pentru anumite categorii sociale, printre care veteranii de război și mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Termenul limită pentru aceste proiecte a fost depășit, iar ele se consideră adoptate tacit. Inițiativele vor fi transmise Camerei Deputaților, […]
18:00
Academia Europa FM, cu Marcel Bartic: Cum ne încurajăm copiii să aibă o voce în spațiul public? # Europa FM
În urma difuzării filmului Cravata galbenă, referitor la viața marelui dirijor Sergiu Celibidache, o cronică scrisă de o elevă din Iași a stârnit reacții controversate din partea echipei de producție, reacții care au dus la rescrierea recenziei. Acest episod invită la reflecție cu privire la felul în care tinerii sunt încurajați să aibă o voce […]
18:00
Vizitele părinților acuzați de abuz asupra copiilor ar putea avea loc doar în prezența unui asistent social, prevede o propunere legislativă inițiată de AUR | AUDIO # Europa FM
Persoanele acuzate că și-ar abuza copiii și care obțin totuși dreptul de a-i vizita nu vor mai putea face acest lucru decât în prezența unui angajat al Direcției de Asistență și Protecție Socială. Propunerea vine din partea AUR, după ce, într-o scrisoare adresată deputatei Gianina Șerban, o femeie a semnalat că fetița ei în vârstă […]
18:00
Evaluarea populației de capre negre în această perioadă. ROMSILVA anunță că specia poate fi observată în continuare pe crestele munților din Retezat și asta înseamnă că ecosistemele încă funcționează. De două ori pe an, primăvara și toamna, echipele ROMSILVA merg pe versanți încă de la primele ore ale dimineții pentru a monitoriza caprele negre din […]
