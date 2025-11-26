Iașul se încălzește din nou pe datorie
TeleM Iași , 26 noiembrie 2025 14:50
Municipalitatea ieșeană repetă scenariul ultimilor doi ani și se pregătește să contracteze un nou împrumut...
Acum 15 minute
15:00
Adrian Șovea, un tânăr alergător din Iași, continuă să uimească România prin determinarea și empatia...
15:00
Primăria Iași dă startul unui proiect major de transformare a orașului. Șase terenuri degradate dintre...
15:00
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au trimis în judecată doisprezece inculpați, acuzați...
Acum 30 minute
14:50
Primarul Mihai Chirica a facut o declaratie in spatiul public prin care afirma faptul ca...
14:50
Municipalitatea ieșeană repetă scenariul ultimilor doi ani și se pregătește să contracteze un nou împrumut...
14:50
În Iași, oamenii simt din plin greutatea scumpirilor din ultimul an, iar fiecare lună a...
Acum 2 ore
13:30
Ramona Corduneanu cercetată sub control judiciar după ce a snopit în bătaie un bărbat împreună cu soțul Adrian și fiul ei # TeleM Iași
Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian „Beleaua" este cercetata sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de...
Acum 4 ore
13:10
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi, în prezența ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian...
13:00
19 percheziții în Piatra Neamț, Galați și Târgu Neamț într-un dosar de trafic de droguri # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Neamț, împreună cu polițiști ai SCCO Neamț, au pus în aplicare 19 mandate...
12:40
Incendiu la un depozit de muniție din Dâmbovița. Au ars componente pentru încărcături de azvârlire # TeleM Iași
Un incendiu a izbucnit astazi la un depozit de munitie din localitatea damboviteana Mija. La...
11:50
Ieri dupa amiaza, in jurul orei 17:00, directorul unei unități de învățământ din orașul Vicovu...
11:30
Studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan Iași va fi finalizat în luna decembrie # TeleM Iași
Studiul de fezabilitate contractat de Primăria Municipiului Iași pentru proiectul trenului metropolitan va fi realizat...
11:30
În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipa pirotehnică a Inspectoratul pentru...
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile.De astăzi, 26 noiembrie,...
Acum 6 ore
11:10
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția...
11:10
Armele din camionul prins săptămâna trecută la Vama Albița erau preluate dintr-un depozit neidentificat din...
11:10
Studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan va fi finalizat în luna decembrie # TeleM Iași
Studiul de fezabilitate contractat de Primăria Municipiului Iași pentru proiectul trenului metropolitan va fi realizat...
11:10
ANAF a început verificarea veniturilor nedeclarate obținute de tinerele care se dezbracă pe OnlyFans # TeleM Iași
Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane...
11:10
Primăria Piatra-Neamț anunță deschiderea a patru locuri de joacă noi în cartierele Dărmănești, Mărăței și...
10:30
Valuri de mesaje pentru Andrei, tânărul care a sărit în Bahlui să salveze o fata de la înec # TeleM Iași
La doar 25 ani, inima lui Andrei Burlacu a incetat sa mai bata. Ultimele 6...
10:20
România nu riscă pierderea fondurilor europene, dar deficitul bugetar este încă prea mare. Avertismentul Comisiei Europene # TeleM Iași
România poate deocamdată să răsufle ușurată: Comisia Europeană nu propune tăierea sau înghețarea fondurilor europene,...
10:20
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Criza de la Spitalul de Copii din Iași se adâncește. Întrebări fără răspuns, al doilea manager interimar a demisionat! # TeleM Iași
„Cel mai mare spital pediatric din Moldova este în derivă. Zilele trecute, al doilea manager...
10:20
A treia zi consecutivă fără apă în cel mai mare cartier din Piatra-Neamţ şi în trei comune. Autoritățile anunță noi avarii # TeleM Iași
Locuitorii celui mai mare cartier din municipiul Piatra-Neamţ şi cei din trei comune limitrofe nu...
10:20
Scene şocante la un liceu din Vicovu de Sus, judeţul Suceava. Un elev de 14 ani...
09:50
„Prioritate americanilor", este explicația administrațieiTrump după ce a decis ca turiștii străini care doresc să...
09:50
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid...
09:50
Iași: Descoperiri arheologice de excepție la Dobrovăț, rezultate ale unui amplu proiect internațional româno-chinez # TeleM Iași
Sub egida Ministerului Culturii, prin Complexul Muzeal Național „Moldova" Iași – Muzeul de Istorie a...
09:30
Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta astăzi, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a ţării # TeleM Iași
În documentul strategic, adoptat în urmă cu două zile în CSAT, se arată că România...
09:30
Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi # TeleM Iași
Poliţia franceză a arestat încă patru suspecţi în cadrul anchetei privind jaful de bijuterii de...
09:20
Liderii coaliţiei nu au ajuns la un acord în privința cumulării pensiei cu salariul în sectorul public # TeleM Iași
Liderii coaliţiei nu au reușit să ajungă la un acord în privința proiectului de lege...
Acum 24 ore
21:30
Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit, în jurul orei 19.03, la un...
19:00
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj efectuează cercetări într-un dosar penalvizând săvârşirea infracţiunilor de luare...
19:00
Update 2 Până în acest moment au fost identificate 4 victime, una fiind în stop...
16:30
Județul Galați își consolidează statutul de capitală regională a energiei eoliene, odată cu demararea construcției...
15:30
Luna decembrie începe cu o vreme mai caldă decât de obicei, dar schimbările nu vor...
15:30
Parteneriatul dintre Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași și Arhiepiscopia Iașilor are un rol crucial...
15:30
La Iasi va fi montat un nou patinoar in centrul orasului. Primaria a anuntat ca...
15:30
Drumurile din județul Iași sunt, din păcate, martore ale unor tragedii repetate, an de an....
Ieri
14:50
Curtea Constituțională a României a decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională, o...
12:50
Ionut Mosteanu, ministrul Apararii a precizat ca drona urmarita dimineata de autoritati a cazut in...
12:30
Consilierii locali ieseni vor discuta in sedinta de maine oportunitatea derularii unui protocol intre Municipiul...
11:40
Investigație în Cehia. O companie a cumpărat drone din China și le-a vândut Ucrainei la un preț de 20 ori mai mare # TeleM Iași
O companie cehă, Reactive Drone, este anchetată de autoritățile din Cehia pentru suspiciuni de evaziune...
11:00
6 drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele a căzut peste o casă din Florești # TeleM Iași
O drona a cazut într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești. Locuinta apartine...
10:50
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid...
10:50
Parchetul European finalizează rechizitoriul în dosarul de fraudă cu fonduri UE la AJOFM Botoșani # TeleM Iași
Parchetul European a finalizat rechizitoriul în dosarul ce vizează o fraudă cu fonduri europene la...
10:40
Schimb de bune practici între DGA și SPIA din Republica Moldova la sediul Academiei „Ștefan cel Mare” din Chișinău # TeleM Iași
Reprezentanți ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vaslui și ai Serviciului Județean Anticoruptie...
10:40
Vasluienii își pârăsc vecinii la Garda de Mediu că nu se pot odihni din cauza cocoșilor # TeleM Iași
Garda de Mediu Vaslui a fost sesizata să intervina de „urgenta" din cauza prestațiilor artistice...
10:30
Varianta finală a strategiei naţionale de apărare a ţării, analizată de membrii CSAT, urmează să...
10:30
Botoșani | O mamă și băieții ei au ajuns la spital după ce s-au răsturnat cu mașina, la ieșirea din Săveni # TeleM Iași
O mamă și băieții ei, în vârstă de 13 și 19 ani, au ajuns la...
10:30
Naţionala de baschet masculin a României va întâlni Grecia, la Salonic, pe 27 noiembrie, în...
