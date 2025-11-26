Tatuajele, un risc pe termen lung pentru sănătate. Concluziile unui studiu care a durat 7 ani
HotNews.ro, 26 noiembrie 2025 19:50
Tatuajele pot afecta sistemul imunitar, slăbind apărarea organismului în faţa anumitor infecţii sau tipuri de cancer, avertizează un studiu al Universităţii din Elveţia Italiană (USI) publicat în revista americană Proceedings of the National Academy of…
• • •
Acum 5 minute
20:30
Clubul Dinamo a anunțat oficial prelungirea contractului lui Maxime Sivis până în 2028, cu opțiune pentru încă un an. Fundașul dreapta, în vârstă de 27 de ani, unul dintre cei mai constanți jucători ai „câinilor”,…
20:30
Suspiciuni de simpatii naziste în guvernul propus de Andrej Babis. Președintele Cehiei ridică noi obiecții # HotNews.ro
Partidul populist ANO din Republica Cehă a propus miercuri numirea în guvern a unui eurosceptic de dreapta criticat pentru efectuarea unui salut nazist, complicând eforturile de formare a unui executiv după alegerile de luna trecută,…
Acum o oră
19:50
Tatuajele, un risc pe termen lung pentru sănătate. Concluziile unui studiu care a durat 7 ani # HotNews.ro
Tatuajele pot afecta sistemul imunitar, slăbind apărarea organismului în faţa anumitor infecţii sau tipuri de cancer, avertizează un studiu al Universităţii din Elveţia Italiană (USI) publicat în revista americană Proceedings of the National Academy of…
19:40
Compania aeriană chineză China Eastern intenționează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, relatează agenția germană DPA, citată de Agerpres. Compania aeriană a anunțat miercuri că, începând cu data…
Acum 2 ore
19:30
Startup Nation 2025: S-a modificat procedura, pentru prelungirea sesiunii de înscriere a firmelor la granturile IMM de 50.000 EUR. Număr mic de persoane juridice înscrise la finanțare # HotNews.ro
Ministerul Economiei a modificat procedura de implementare a programului Startup Nation 2025, în vederea prelungirii sesiunii de înscriere a firmelor la granturile IMM de până la 250.000 de lei (aproape 50.000 EUR) fiecare, în condițiile…
19:30
Ministrul David dă asigurări profesorilor pensionari în privința cumulului cu salariul: „Ne ajută să acoperim orele/ Nu avem suficientă resursă umană” # HotNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice. El a…
19:20
Şefa diplomaţiei UE propune reducerea armatei Rusiei. „Dacă vrem să prevenim continuarea acestui război” – VIDEO # HotNews.ro
Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a cerut miercuri reducerea dimensiunii şi bugetului armatei ruse, pentru a se încheia războiul în Ucraina, în timp ce , în contextul în care Statele Unite au propus un plan…
19:00
Ambulanţă militară, implicată într-un accident rutier în Bucureşti. Două persoane au fost rănite # HotNews.ro
O ambulanţă militară care circula cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune a fost implicată, miercuri, într-un accident rutier în Bucureşti, două persoane din autospecială fiind rănite. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112…
18:50
Recorder: Hidroelectrica a furnizat energie fără factură de 2 milioane de euro pentru instituții religioase și afaceriști cu conexiuni politice # HotNews.ro
Curtea de Conturi a descoperit că Hidrolectrica a furnizat curent electric fără să factureze pentru companii ai căror patroni au conexiuni în mediul politic sau unor instituții religioase, scrie Recorder. Plângerile penale care au urmat…
Acum 4 ore
18:30
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Afacere de familie în HoReCa: Andreea și Eladie Bumbar au dat Capitala pe antreprenoriat la Piatra Neamț # HotNews.ro
Andreea și Eladie Bumbar (foto) sunt un cuplu tânăr care a avut curajul să-și lase în urmă viața construită în București pentru a începe, de la zero, o afacere în orașul natal al lui Eladie,…
18:20
Lovitură de stat într-o țară africană. Puciul are loc înaintea anunțării rezultatelor alegerilor prezidențiale # HotNews.ro
Un grup de ofițeri ai armatei au anunțat că au preluat puterea în Guineea-Bissau, după ce zgomote de arme de foc au fost auzite în mai multe locuri din capitala Bissau, informează Radio France Internationale,…
18:10
Rusia spune că nu va face concesii în negocierile de pace. „Nu se poate vorbi despre vreun pas înapoi în poziţiile noastre” # HotNews.ro
Rusia salută eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar nu va face concesii la negocierile asupra planului de pace propus de SUA, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe…
18:10
Spălarea hainelor pentru cei mici pare un detaliu banal, dar în realitate este una dintre cele mai importante griji ale părinților. Pielea sensibilă a bebelușilor reacționează imediat la substanțe agresive, iar alegerea produselor potrivite devine…
17:50
Creierul uman, „preconfigurat” să gândească înainte de a percepe lumea exterioară – studiu # HotNews.ro
Când încep să ni se formeze gândurile? O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a descoperit că primele momente ale activităţii electrice a creierului au loc în cadrul unor modele structurate, fără nicio experienţă externă,…
17:50
Ciclonul Adel, pentru care în Grecia a fost emis cod roșu de vreme severă, ajunge în România / Anunț de ultimă oră al meteorologilor # HotNews.ro
Un ciclon pe care serviciul meteo din Grecia l-a denumit Adel va afecta și România în următoarele zile și va aduce ploi abundente, dar și lapoviță și ninsoare. La final de săptămână, temperaturile maxime vor…
17:50
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto # HotNews.ro
Ministrul Apărării din Bosnia a refuzat miercuri să permită unui avion militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, să aterizeze în Republica Srpska, acuzând Budapesta l-a sprijinit pe liderul sârb…
17:30
Elicopter Black Hawk, folosit în premieră de salvamontiştii braşoveni într-o acţiune de căutare a unui turist dispărut de duminică în Bucegi # HotNews.ro
Salvamontiştii braşoveni au folosit miercuri, în premieră, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie care caută încă de duminică un tânăr dispărut în zona Ţigăneşti, din Bucegi, să…
17:20
Samsung e pe cale să piardă după 14 ani primul loc la numărul de smartphone-uri livrate # HotNews.ro
Apple este pe cale să livreze mai multe smartphone-uri decât Samsung în 2025, pentru prima dată după 14 ani, a declarat firma de consultanță Counterpoint Research într-o notă publicată miercuri și în comentarii făcute pentru…
17:20
Armata cumpără sisteme de rachete antiaeriene portabile Mistral. Contract semnat cu Franța # HotNews.ro
Armata Română se dotează cu lansatoare portabile și rachete antiaeriene Mistral după ce a semnat un contract de peste 625 de milioane de euro cu Guvernul francez, printr-un program european de achiziții militre în comun…
17:10
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, confruntat la Ministerul de Externe cu drona rusească căzută pe o casă din Republica Moldova # HotNews.ro
Șade drone rusești nu intrat marți în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una a căzut pe o casă, potrivit autorităților de la Chișinău. Ambasadorul Rusiei a fost confruntat cu dovada, atunci când a ajuns…
17:10
Un avion de pasageri al companiei poloneze LOT a ieşit miercuri de pe pista de rulare a aeroportului din capitala lituaniană Vilnius, la sosirea sa de la Varşovia, incident care a dus la întreruperea întregului…
17:10
Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a primit undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra compania ArcelorMittal Tubular Products Iași. El…
17:00
Încă o condamnare definitivă pentru Nicolas Sarkozy. Un judecător va decide cum va executa pedeapsa # HotNews.ro
Curtea de Casaţie de la Paris a confirmat miercuri condamnarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy în dosarul finanţării campaniei sale electorale din 2012, a doua condamnare penală definitivă din cazierul judiciar al fostului şef al…
17:00
Întrebat miercuri de jurnaliști când va face numirile la conducerea serviciilor de informații, președintele a răspuns scurt: „Probabil la începutul anului viitor”. În contextul în care Serviciul Român de Informații nu mai are un director…
17:00
Cod roșu în Sănătatea românească: din primii 200 de rezidenți, în ordinea mediilor, 1 a ales chirurgia generală, 6 au ales ATI, iar 33 au ales cele două specialități care țin de medicina de înfrumusețare. O singură specialitate le-a depășit # HotNews.ro
La recentul examen pentru rezidențiat, care se dă la finalul facultății de Medicină, prima specialitate care s-a ocupat, în ordinea mediilor, a fost dermatologia. Statistica solicitată de HotNews de la organizatori arată că pentru cele două…
16:50
Jumătate dintre noile programe pentru liceu propuse de Ministerul Educației recomandă folosirea inteligenței artificiale la ore # HotNews.ro
Instrumentele de inteligență artificială (AI) apar în aproximativ jumătate dintre proiectele de programe pentru disciplinele de liceu publicate în consultare de Ministerul Educației și Cercetării, luni, 24 noiembrie 2025. Noile documente prevăd utilizarea AI la…
16:50
INTERVIU. „Am vrut să aduc pe ecran un alt model de a fi la vârsta a treia”. Un documentar despre artista Marina Voica, la 89 de ani # HotNews.ro
Marina Voica, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică pop din România, în vârstă de 89 de ani, este protagonista unui documentar biografic despre viața sa, „Fluturi de noapte”, realizat de regizorul Andrei Ștefan…
16:40
Irlanda va înăspri regulile de imigrație pentru a ține sub control creșterea populației: „Ritmul creșterii este îngrijorător” # HotNews.ro
Irlanda a introdus miercuri măsuri pentru înăsprirea regulilor privind imigrația, măsuri despre care ministrul justiției a spus că urmăresc să încetinească un ritm „îngrijorător” de ridicat al creșterii populației, în contextul unui număr prea mare…
Acum 6 ore
16:30
[P] Este oficial! Sectorul 4 unește Piața Sf. Vineri și Piața Unirii cu o nouă linie de tramvai # HotNews.ro
Proiect deosebit de important pentru traficul din centrul Bucureștiului, interconectarea infrastructurii de tramvai între capetele de linie Piața Sf. Vineri și Piața Unirii va fi demarată în perioada imediat următoare, sub coordonarea directă a Sectorului…
16:30
Un startup de AI își propune să automatizeze o bună parte din munca de rutină făcută de bancheri # HotNews.ro
Un startup de inteligență artificială denumit Model ML a primit 75 de milioane de dolari finanțare pentru a dezvolta tehnologii care să înlocuiască mare parte din munca de rutină făcută de bancherii de investiții. Tehnologia…
16:30
Acord pe exploatarea resurselor naturale din Mediterana. Liban și Cipru au delimitat frontierele maritime # HotNews.ro
Libanul şi Ciprul au anunţat miercuri semnarea unui acord care delimitează frontierele lor maritime în Marea Mediterană, ceea ce va facilita explorarea de către cele două ţări a resurselor de combustibil, relatează AFP, preluată de…
16:00
Ordonanță de urgență pentru cazul Lukoil, companie afectată de sancțiunile SUA. Guvernul introduce un nou mecanism de „supraveghere extinsă” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, mieruri, în dezbatere publică, un proiect de act normativ menit să ofere Guvernului instrumentele necesare să gestioneze sancțiunile SUA asupra activelor Lukoil. Proiectul introduce un mecanism de „supraveghere extinsă”,…
16:00
În SRI va fi creată o unitate specială care se va ocupa de corupție, spune Nicușor Dan. „Va avea o singură sarcină # HotNews.ro
Președintele spune că implicarea Serviciului Român de Informații în lupta anticorupție, care a fost introdusă în Strategia națională de apărare, va implica înființarea unei „unități” speciale, care va avea „un singur rol”: culegerea de informații…
15:50
VIDEO Un angajat al guvernului blochează și împinge jurnaliștii care vor să pună întrebări premierului Ilie Bolojan # HotNews.ro
Jurnaliștii prezenți miercuri pe holurile Parlamentului au fost împiedicați să se apropie de premierul Ilie Bolojan de către un angajat al Guvernului care s-a pus în fața acestora, iar pe unii i-a împins. Potrivit imaginilor…
15:50
Teoria omului lui Putin despre cum a ajuns în presă discuția sa cu Steve Witkoff. „Nimeni nu va coopera cu un partener care divulgă informații” # HotNews.ro
Iuri Ușakov a declarat că „există unele conversații pe WhatsApp, pe care, aparent, cineva le-ar putea asculta cumva”, și a sugerat că nu crede că emisarul lui Donald Trump, interlocutorul său, este cel care a…
15:30
VIDEO Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat ce va face concret pentru a combate fenomenul de violență domestică și femicid în România # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost rugat miercuri, la ieșirea din Parlament, după prezentarea Strategiei Naționale de Apărare, să explice ce măsuri ar trebui ar trebui să ia autoritățile în cazul femeilor care sunt victimele violenței…
15:30
Un jurnalist turc care i-a amintit președintelui Recep Erdogan ce le făceau otomanii liderilor nepopulari a fost condamnat la 4 ani de închisoare # HotNews.ro
Un tribunal turc l-a condamnat miercuri pe jurnalistul independent Fatih Altayli, o figură proeminentă a presei din Turcia, la patru ani și două luni de închisoare pentru comentariile pe care le-a făcut despre conducerea președintelui…
15:30
„Fără știință, ar fi fost imposibil să devenim părinți”. Povestea Monicăi, tânăra care a aflat la 21 de ani că e infertilă / Câte cupluri din România sunt într-o situație similară # HotNews.ro
Monica și-a dorit să fie o mamă tânără, după ce și-a cunoscut soțul când avea 19 ani. Dar, după câțiva ani, „mi-am dat seama că nu se întâmplă și am început să îmi pun semne…
15:20
Opoziția depune moțiune de cenzură împotriva guvernului: Acuză că i-a fost tăiat microfonul în Parlament # HotNews.ro
Parlamentarii din grupul PACE cu susținerea AUR vor depune săptămâna viitoare moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Senatorul Ninel Peia a declarat pentru HotNews că voia să facă acest anunț miercuri în plenul Parlamentului dar…
15:10
O companie de tehnologie cunoscută de generații întregi anunță că va miza totul pe AI și că va da afară mii de angajați # HotNews.ro
HP a anunțat că va concedia între 4.000 și 6.000 de angajați până la sfârșitul anului 2028, în contextul în care compania de tehnologie cunoscută pentru imprimantele și calculatoarele pe care le produce vrea să…
14:40
Bulgarii de la Euroins acuză că perchezițiile din România coincid cu un nou proces deschis la Washington: Despăgubirile totale cerute statului depășesc acum un miliard de euro # HotNews.ro
Grupul bulgar Eurohold a reacționat miercuri față de perchezițiile împotriva foștilor angajați ai Euroins România, într-un dosar penal vizând falimentarea fostului lider RCA, precizând că acțiunea coincide cu un nou proces demarat împotriva statului român…
Acum 8 ore
14:10
13:50
Autostrada „Unirii” A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliard de euro. Când încep lucrările # HotNews.ro
Contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada ,,Unirii” A8 au fost semnate miercuri de către Compania Națională de Investiții Rutiere. Contractele valorează împreună peste 1 miliard de euro și vizează două loturi…
13:40
SuperLiga: Ce spune Sorin Cârțu despre căderea de formă a unui atacant de la U Craiova / „E un jucător cu calitate, trebuie să-şi revină” # HotNews.ro
În primele luni petrecute în Bănie, fotbalistul transferat de la Śląsk Wrocław pentru un milion de euro s-a integrat rapid şi a marcat goluri importante atât în campionat, cât şi în preliminariile UEFA Conference League,…
13:30
Regulă nouă pentru ordinele de protecție a victimelor violenţei domestice. Ce prevede legea adoptată de Camera Deputaților # HotNews.ro
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede o serie de măsuri esențiale pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Proiectul prevede că mai multe instituţii pot depune cererea de ordin de protecţie în…
13:30
Marian Vanghelie spune că femeia care l-a reclamat la Poliție că a urmărit-o e cea care, îl urmărea, de fapt, pe el: „Nu știu ce căuta dânsa, e ceva ciudat” # HotNews.ro
Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, reclamat la Poliție de o femeie care îl acuză că a urmărit-o în noaptea de marți spre miercuri pe mai multe străzi din București și Ilfov, susține că…
13:30
SuperLiga: Un mare club din Europa îl vrea pe Louis Munteanu, spune Neluţu Varga / CFR nu vrea mai puțin de 10 milioane de euro # HotNews.ro
Louis Munteanu este curtat de cluburi din străinătate, însă pretenţiile salariale şi suma cerută de CFR fac transferul dificil în acest moment, scrie Orange Sport. Louis Munteanu continuă să atragă oferte din străinătate, iar interesul…
13:10
VIDEO Imaginea neobișnuită surprinsă de o dronă ucraineană în Pokrovsk, cel mai fierbinte punct al luptelor sângeroase cu Rusia # HotNews.ro
Rușii și ucrainenii duc lupte dezlănțuite pentru controlul orașului din Donbas. Puținii locuitori rămași acolo încearcă să aibă o vială normală, după cum arată imaginile filmate de o dronă și postate pe canalul de Telegram…
13:10
Am întrebat bărbațiide la meciul România – San Marino dacă au văzut sponsorul misterios de pe stadion # HotNews.ro
Pe panourile și bannerele de pe teren a apărut Prostate Cancer (cancerul de prostată) tratat ca un sponsor oficial. A fost inclusiv în transmisiunile televizate, dar nu prea l-a observat nimeni. Cu toate acestea, rolul…
13:00
Studiu: Creierul copiilor începe să funcționeze în ritm de TikTok, shorts și reels, nu în cel necesar pentru școală, lectură sau activități care cer răbdare # HotNews.ro
TikTok degradează creierul- este cea mai recentă concluzie a oamenilor de știință, care atrag atenția că această rețea de socializare a devenit, pentru copii și adolescenți, un spațiu de joacă, de socializare și, uneori, de…
