Medic din Argeș, reținut după ce ar fi agresat sexual o tânără sub pretextul angajării
ObservatorNews, 26 noiembrie 2025 20:50
Un medic stomatolog din județul Argeș a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, sub pretextul că intenționează să o angajeze. Acesta se află deja sub control judiciar într-un alt dosar, în care este acuzat de amenințare și distrugere, informează News.ro.
Ministrul Educaţiei, despre cumulul pensie-salariu: Vom fi atenţi să nu afecteze cadrele didactice # ObservatorNews
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdiciţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât cadrele didactice să nu fie afectate. Acesta a explicat că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor. David a anunţat că nu se discută de o nouă mărire a normei didactice.
Chefi la cuţite, 26 noiembrie 2025. Cine este concurentul de 23 de ani care a gătit pentru frații Tate # ObservatorNews
Chefi la cuţite, 26 noiembrie 2025. Un tânăr bucătar din Satu Mare a atras atenția chefilor nu doar prin preparatul său, ci și prin experiența profesională neobișnuită: a gătit pentru frații Tate.
Polonia, contract de 2,73 mld. $ cu Saab pentru achiziția a trei submarine A26 destinate Mării Baltice # ObservatorNews
Polonia a anunțat miercuri că a ales compania suedeză Saab pentru a furniza trei submarine, într-un contract de miliarde de dolari, considerat crucial pentru întărirea apărării naționale în zona Mării Baltice, potrivit Reuters, informează News.ro.
Un elev de 9 ani din Cluj i-a dislocat umărul învăţătoarei, şi-a lovit mama şi directoarea adjunctă în pauză # ObservatorNews
Un incident grav a avut loc la un colegiu din Cluj-Napoca, unde un elev de 9 ani a devenit extrem de agitat şi agresiv după ce a crezut că un coleg i-a pus piedică. Băiatul a fost greu de imobilizat, iar învăţătoarea, directoarea adjunctă şi chiar mama lui au fost rănite, potrivit News.ro. Copilul a fost transportat la o unitate medicală pentru evaluare, iar poliţia a deschis o anchetă.
Ciprian Ciucu, despre prima măsură ca primar al Capitalei: Întâi înveţi, apoi prioritizezi. Faci management # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, a refuzat să răspundă care va fi prima măsură pe care o va face în calitate de edil al Bucureştiului în ediţia specială Observator 19, spunând că mai întâi trebuie să înveţe şi apoi să prioritizeze.
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană" # ObservatorNews
Punctul nevralgic al sectorului 6 este Prelungirea Ghencea, un cartier nou cu probleme vechi. Ca să scape de trafic locuitorii au încercat totul: de la proteste la mersul pe jos sau chiar mutarea în altă zonă. Dar lucările de modernizare tot nu se mai termină.
Trump îşi trimite oamenii la Putin să negocieze planul de pace. Europenii cer să ia parte la discuţii # ObservatorNews
Entuziasmul stârnit de planul american de pace în Ucraina s-a stins după o zi. Rusia cere discuţii suplimentare. Donald Trump îşi trimite diplomaţii la Moscova, pentru tratative cu Vladimir Putin. Negocierile vin în plin în plin scandal la Washington. Presa americană a dezvăluit că emisarul special Steve Witkoff i-a sfătuit pe ruşi cum să îl manipuleze pe liderul de la Casa Albă pentru a obţine o înţelegere favorabilă lor.
Ciprian Ciucu propune un plan pe 10 ani pentru București: "Riscul seismic este cea mai mare problemă" # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Municipiului Bucureşti şi actualul edil al Sectorului 6, a vorbit, în cadrul ediţiei speciale Observator 19 cu Alessandra Stoicescu, despre planul său de 10 ani pentru Capitală. El a subliniat care sunt cele mai arzătoare probleme ale Bucureştiului şi a prezentat etapizarea planului care cuprinde
Portret de candidat: Ciprian Ciucu, între administrație, muzică rock și terenul de baschet # ObservatorNews
E rocker, joacă baschet şi merge cu metroul. Prietenii spun despre el că are tupeu de spartan. I-ar plăcea să fie portar, dar e primar. Ciprian Ciucu este la al doilea mandat la primăria de sector, după un scor am putea spune istoric 73 la sută, dar ţinteşte mai sus, la primăria capitalei. De altfel, este a doua oară când înceracă asta, în 2016 a candidat independent cu sprijinul partidului M10. Ciprian Ciucu îi asigură pe locuitorii din sectorul 6 că nu pleacă din oraş dacă iese primar, rămâne tot alături de el. Haideţi să l cunoaştem şi altfel decât până acum pe Ciprian Ciucu.
Foştii manageri Euroins ar fi furat 330 de milioane de euro. Milioane de români au plătit preţul delapidării # ObservatorNews
Falimentul Euroins, care a dus la scumpirea poliţelor RCA pentru milioane de români, a fost rezultatul delapidării companiei de asigurări. Parchetul General a percheziţionat astăzi zece foşti manageri Euroins, bănuiţi că au sifonat 330 de milioane de euro către companii căpuşă. În tot acest timp, compania bulgară minţea statul român că nu are bani, iar aproape 6.000 de clienţi s-au ales cu dosarele de pagubă respinse fără motiv. Ancheta procurorilor arată şi că Euroins încearcă acum să revină pe piaţa românească de asigurări prin intermediul a trei firme noi.
Filmul exploziei din Buftea. O butelie defectă a creat haos. "Uşile de la bucătărie le-am găsit în parcare" # ObservatorNews
Au trecut 24 de ore de la explozia care a zguduit oraşul Buftea, însă autorităţile nu au putut intra încă în clădire pentru că se poate prăbuşi în orice moment. O butelie defectă a provocat deflagraţia după ce proprietarul apartamentului ar fi intrat cu ţigara aprinsă în casă, susţin vecinii săi. Şase oameni au ajuns la spital în stare gravă, printre ei şi o fată de 14 ani. Zeci de locatari sunt pe drumuri acum.
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor # ObservatorNews
Campioni la reciclare! Peste două miliarde 300 de milioane de ambalaje au fost returnate prin sistemul naţional. La doi ani de la implementare, RetuRO are proiecte-pilot pentru a putea recicla ambalaje din carton şi caută soluţii pentru oamenii de la sate care nu au cum să îşi recupereze garanţia plătită.
ANIMAŢIE. Tânără de 20 de ani, moartă în accidentul provocat de prietena ei, în Bucureşti # ObservatorNews
O fată de 21 de ani şi-a condus cea mai bună prietenă spre moarte seara trecută, în Capitală. Maşina în care se aflau cele două s-au lovit puternic de un stâlp de pe marginea drumului. Impactul a fost fix pe partea pasagerei de 20 de ani care nu a mai avut nicio şansă. Martorii spun că autoturismul circula cu viteză de autostadă în mijlocul oraşului. Poliţiştii iau în calcul varianta unei întreceri ilegale.
Escrocheriile se reinventează în sezonul petrecerilor, iar ultimele verificări ale autorităților scot la iveală o schemă tot mai sofisticată: bilete false pentru Revelion vândute online sub eticheta "last-minute". Totul pare perfect până ajungi la eveniment și afli că accesul nu îți este recunoscut.
Grupare de hoţi români, destructurată după jafuri de 800.000 € în UK. Ce ascundeau în fortăreaţa lor din Bacău # ObservatorNews
O grupare de crimă organizată din România, care a furat 800.000 de euro din bancomatele din Marea Britanie, a fost destructurată după o operațiune complexă desfășurată în Regat și în România. Membrii bandei, care și-au afișat sfidarea față de poliție inclusiv prin inscripţii pe fundul unei piscine, au fost condamnați la peste 18 ani de închisoare.
Au comandat kendame, dar au primit cartofi. Cum eviți țepele de Crăciun de pe internet # ObservatorNews
Cea mai frumoasă imagine a sărbătorilor de iarnă este, fără doar şi poate, momentul în care oferim şi primim la rândul nostru cadouri de la cei dragi. Imaginaţi-vă cum ar fi ca, sub ambalaj, copilul vostru să găsească un cartof. Pare o glumă, dar mai mulţi români care au avut prezenţa de spirit să verifice coletul comandat au avut parte de această dezamăgire.
Primul elicopter Black Hawk folosit într-o operațiune montană. Salvamont caută tânărul dispărut în Bucegi # ObservatorNews
Operațiunile de căutare din zona Țigănești, în Munții Bucegi, au continuat și astăzi pentru localizarea tânărului dispărut în cursul serii de duminică. Într-un efort fără precedent, pentru prima dată într-o misiune de salvare montană a fost folosit un elicopter Black Hawk al IGAv - MAI, care a transportat și inserat rapid echipele de intervenție direct în zonele extrem de greu accesibile ale masivului.
Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 şi a anunţat o noutate majoră: în cadrul SRI va fi înfiinţată o unitate specială care se va ocupa exclusiv de fenomenul de mare corupţie. Noua structură va avea un mandat precis: să identifice şi să colecteze informaţii despre reţelele şi mecanismele corupţiei la nivel înalt, transmite News.ro.
Cele trei cerinţe din planul de pace pe care Ucraina nu e dispusă să le accepte. Analiză CNN # ObservatorNews
Deși administrația lui Donald Trump vrea să pară că este aproape de un acord de pace în Ucraina, Kievul nu este încă pregătit să accepte condițiile impuse, arată o analiză CNN care sugerează că "optimismul oficial" maschează probleme în negocieri. Potrivit sursei citate, Ucraina a respins trei condiții esențiale din planul american de pace, importante pentru Rusia: cedarea de teritoriu în regiunea Donețk, reducerea efectivelor armatei ucrainene și renunțarea la aderarea la NATO.
Modele de pe OnlyFans și LiveJasmin, sub lupa ANAF. 103 persoane vizate şi alte 384 analizate # ObservatorNews
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a inițiat controale ample vizând 103 persoane fizice care au obținut venituri din activitatea de creare de conținut video, iar datele preliminare indică faptul că au fost nedeclarate venituri în valoare totală de 64,25 milioane de lei, informează Agerpres.
Secundele de dinainte de impactul fatal din Ferentari. Jasmina a murit pe loc, lângă şoferiţa de 21 de ani # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc azi-noapte în Bucureşti, pe Calea Ferentari. Jasmina, o tânără de 20 de ani, a murit pentru că prietena ei a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a izbit cu viteză de un stâlp. Şoferiţa de 21 de ani a scăpat cu viaţă, dar este în stare gravă. Imaginile surprinse de camera de supraveghere cu câteva secunde înainte de impact arată că atât maşina în care se aflau fetele, cât şi un alt autoturism condus de un tânăr de 19 ani, mergeau cu viteză extrem de mare. Tocmai de aceea anchetatorii iau în calcul varianta că făceau liniuţe în momentul în care autoturismul condus de Maria a derapat pe liniile de tramvai
BMW Seria 3 confiscat într-un dosar penal, scos la licitație de ANAF în decembrie. Care e preţul de pornire # ObservatorNews
Un autoturism BMW 320D confiscat într-un dosar penal va fi scos la a doua licitație publică, organizată în decembrie de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Mașina are un preț de pornire de 31.220 de lei, fără TVA.
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat la 50 de metri de bloc # ObservatorNews
Momentul exploziei de marţi seara din Buftea a fost surprins de o cameră de supraveghere a unui magazin aflat la circa 50 de metri de bloc.
MApN, achiziţie de rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL din Franţa în valoare de peste 625 mil. euro # ObservatorNews
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat, marţi, contractul privind achiziţia de sisteme de rachete antiaeriene portabile MANPAD MISTRAL, cu bătaie apropiată sau rază foarte scurtă de acţiune. Preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro fără TVA.
Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!" # ObservatorNews
Opoziția a întrerupt de mai multe ori miercuri discursul președintelui Nicușor Dan în Parlament, la prezentarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării.
România, printre puținele state care își majorează rezervele de gaze. Media UE, în scădere # ObservatorNews
Datele publicate pe platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe (GIE) indică o scădere considerabilă a stocurilor de gaze ale Uniunii Europene față de aceeași perioadă a anului trecut, informează News.ro.
Ciclonul Adel ajunge în România şi aduce cu el fenomene meteo extreme, în perioada 26 - 30 noiembrie, informează Administraţia Naţională de Meteorologie. Până la sfârşitul săptămânii temperaturile nu vor urca mai mult de 8-9 grade Celsius.
Moarte suspectă în Alba. Bărbat de 41 de ani, descoperit spânzurat de grilajul unei uși metalice # ObservatorNews
Un bărbat de 41 de ani din Alba a fost găsit spânzurat într-o anexă gospodărească. Polițiștii din cadrul IPJ Alba nu au identificat urme de violență pe trupul victimei, însă continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, scrie Agerpres.
Cum ar putea fi tratat cancerul cerebral prin nas: o nouă nanoterapie promițătoare, testată cu succes în SUA # ObservatorNews
Un nou tratament intranazal ar putea revoluționa lupta împotriva unor forme agresive de cancer cerebral, activând sistemul imunitar direct în creier, printr-o metodă non-invazivă, conform News.ro.
Un angajat al Guvernului le-a blocat calea jurnaliştilor care încercau să-i pună întrebări premierului Bolojan # ObservatorNews
Un angajat de la Biroul de presă al Guvernului a blocat miercuri mai mulţi jurnalişti care încercau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan, la ieșirea din plenul Parlamentului.
Nicuşor Dan: Dronele care intră pe teritoriul ţării sunt "accidente". Dezinformarea, adevărata acţiune ostilă # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care "din când în când intră pe teritoriul" României sunt "accidente". El a precizat că adevărata acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare care se desfăşoară de mai bine de 10 ani.
Analist: Este o problemă faptul că nu am doborât drona rusească, şi extern, şi intern # ObservatorNews
O dronă a Rusiei s-a plimbat ca pe bulevard timp de patru ore prin spaţiul aerian al României şi a ajuns pentru prima dată mult mai adânc în estul ţării. Mai concret, a traversat judeţele Tulcea, Galaţi şi Vrancea, pentru ca - la un moment dat - să se izbească de un pom din judeţul Vaslui. Aparent, drona a rămas fără combustibil şi astfel a ajuns în curtea unui sătean.
Guvernul Guvernul va putea numi supraveghetori pentru Lukoil. Ce prevede noul proiect de OUG # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat punerea în transparență decizională a proiectului de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare a sancțiunilor internaționale. Inițiativa vine la propunerea Consiliului Interinstituțional pentru Sancțiuni Internaționale (CISI) și este rezultatul colaborării între MAE, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor.
Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, "întâmpinat" pe treptele MAE de drona prăbuşită marţi peste o casă # ObservatorNews
La o zi după ce autorităţile din Republica Moldova au detectat şase drone care au traversat neautorizat spaţiul aerian al ţării, dintre care una s-a prăbuşit peste o casă, Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest. Pe treptele Ministerului, ambasadorul Oleg Ozerov a dat chiar de o dronă rusească prăbuşită, pusă acolo de autorităţile de la Chişinău.
Vremea de mâine 27 noiembrie. Se răceşte în toată ţara. Temperaturile scad drastic faţă de ziua precedentă # ObservatorNews
Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţării, seara şi noaptea vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Maximele zilei se vor încadra între 3 şi 15 grade. Iată prognoza meteo de mâine 27 noiembrie.
Șofer beat la volanul unui Porsche a făcut prăpăd la Kiev: a lovit maşini, a bătut o femeie şi a tras cu arma # ObservatorNews
Un șofer băut a semănat panică pe străzile Kievului după ce a provocat un accident cu mai multe mașini, a lovit o femeie și a tras de două ori cu un pistol asupra unui alt conducător auto. Bărbatul riscă până la șapte ani de închisoare.
Ministerul Finanţelor a împrumutat miercuri un miliard de lei de la bănci, prin două emisiuni, una de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, informează Agerpres.
Parlamentul European vrea ca 16 ani să fie vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale # ObservatorNews
Parlamentul European cere ca vârsta minimă pentru accesul la reţelele sociale să fie de 16 ani pentru a proteja minorii. Totodată, adolescenţii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani ar putea să le utilizeze doar cu consimțământul părinților. Decizia vine în urma unui raport care arată că 97% dintre tineri utilizează zilnic internetul, iar 78% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani își verifică dispozitivele cel puțin o dată pe oră. În paralel, unu din patru minori se încadrează la o utilizare „problematică” sau „disfuncțională” a telefoanelor inteligente, adoptând modele comportamentale care seamănă cu dependența.
Femeia din Timişoara, care şi-a înjunghiat fetiţa de 10 ani, în timp ce dormea, voia să se răzbune pe soţ # ObservatorNews
Poveste cumplită în Timişoara. O copilă de doar 10 ani a fost înjunghiată de mai multe ori, în timp ce dormea, de mama ei. A fost găsită de tatăl său, care a sunat imediat la 112. Fetiţa a fost transportată la spital, iar agresoarea a fost reţinută. Era sub tratament psihiatric.
Imagini devenite virale cu o călugăriță româncă care a dirijat traficul rutier în Roma ca un adevărat polițist # ObservatorNews
O călugăriță româncă stabilită în Roma a devenit vedetă în Italia, după ce un autobuz a rămas blocat într-o intersecție. Călugărița a mers în mijlocul străzii și a început să dirijeze traficul. Le-a făcut semne șoferilor când să avanseze, să se oprească sau să schimbe direcția.
Kremlin: Serviciile secrete din Ucraina și Rusia s-au întâlnit la Abu Dhabi. Nu s-a discutat planul de pace # ObservatorNews
Reprezentanţii serviciilor secrete din Ucraina și Rusia s-au întâlnit marți la Abu Dhabi, dar nu au discutat despre pacea în Ucraina, a declarat miercuri presei ruse consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov. Presa occidentală a relatat ieri că în capitala Emiratelor Arabe Unite au avut loc negocieri între delegația rusă și cea americană, dedicate noului plan de pace propus de administrația SUA. Secretarul armatei americane Daniel Driscoll s-a întâlnit cu delegația rusă. De asemenea, la Abu Dhabi se afla și o delegația ucraineană condusă de Kirilo Budanov.
Cum s-a produs accidentul mortal din Ferentari. Şoferiţa ar fi făcut "liniuţe" cu un şofer de 19 ani # ObservatorNews
Accident mortal noaptea trecută în sectorul 5 al Capitalei. O tânără de 20 de ani a murit, după ce mașina condusă de prietena ei a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului. În urma impactului, şoferiţa a fost grav rănită.
