„A înnebunit complet” » Van Dijk, făcut praf după gafa imensă comisă chiar de lângă Dennis Man

Potrivit unor proiecte de hotărâre care se află pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din Sectorul 5, mai multe săși de sport ale școlilor din acest sector ar urma să fie scoase la închiriat către terți. Este vorba de 14 săli de sport și 10 săli de clasă.Spațiile ar urma să fie folosite după terminarea orelor sau în weekend, pentru cursuri de baschet, karate sau robotică. ...