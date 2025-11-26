Cine a fost regele neîncoronat care a condus România din umbră. A avut relații cu nora lui Cuza şi cu Regina Maria
Click.ro, 26 noiembrie 2025 23:20
La 24 noiembrie 1927, România pierdea una dintre cele mai puternice și influente personalități politice ale sale: Ion I. C. Brătianu. Născut la 20 august 1864 în conacul familial de la Florica, în Argeș, Brătianu a crescut în atmosfera unei familii care modelase deja destinul țării.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
23:30
Cât de mare și frumos a crescut Max, fiul Cristinei Cioran și al lui Alex Dobrescu. Fotografia care a topit inimile fanilor # Click.ro
Cristina Cioran, una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc, a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu aproximativ nouă luni. Actrița este mamă singură, având grijă de Ema și Max, cei doi copii din relația cu Alex Dobrescu. Recent, vedeta a împărtășit o fotografiei emoționantă c
23:30
Două persoane aflate în uniformă militară au fost împușcate marți seara în centrul Washingtonului, într-un incident care a avut loc la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, potrivit unor surse familiare cu situația.
23:30
Horoscop joi, 27 noiembrie. Leii suferă schimbări în relațiile cu superiorii, iar Peștii trebuie să evite să ia decizii # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 27 noiembrie.
Acum 30 minute
23:20
Bucătarul care a gătit pentru frații Tate, prezent la Chefi la cuțite. Ce dezvăluiri a făcut Badar Zsolt despre petrecerile fastuoase ale acestora # Click.ro
Badar Zsolt, bucătarul care le-a gătit fraților Tate, s-a numărat printre concurenții prezenți în cadrul emisiunii culinare Chefi la cuțite, de la Antena 1. Pe lângă preparatul cu care s-a prezentat în fața juraților, tânărul a dezvăluit mici secrete din spatele petrecerilor exclusiviste pe care le
23:20
Cine a fost regele neîncoronat care a condus România din umbră. A avut relații cu nora lui Cuza şi cu Regina Maria # Click.ro
La 24 noiembrie 1927, România pierdea una dintre cele mai puternice și influente personalități politice ale sale: Ion I. C. Brătianu. Născut la 20 august 1864 în conacul familial de la Florica, în Argeș, Brătianu a crescut în atmosfera unei familii care modelase deja destinul țării.
Acum o oră
22:50
Singurul animal care poate „citi” codul Morse. Când e cald, îl vezi peste tot prin grădina ta # Click.ro
Singurul animal care poate „citi” codul Morse nu este un mamifer, nu este o pasăre și nici vreo creatură marină. Este un mic vizitator al verii, pe care îl vedem peste tot în zilele călduroase: bondarul.
22:50
Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat restricțiile rutiere pregătite pentru 29 noiembrie, ziua repetițiilor și 1 Decembrie, „Ziua Națională a României”. Circulația și parcarea autovehiculelor va fi restricționată în anumite intervale în zona din jurul Arcului de Triumf.
Acum 2 ore
22:10
Cine sunt Adriana și Gicu, TikTokerii deveniți virali pentru clementinele „belite”. Inclusiv Măruță i-a remarcat. Video # Click.ro
De-a lungul timpului, din ce în ce mai multe persoane din România s-au făcut remarcate prin intermediul conținutului divers care a atras atenția internauților. Cel mai recent cuplu care a devenit popular pe rețele sociale precum TikTok, după ce au postat un videoclip cu… „clementine belite”, mai con
21:50
Ce trebuie să pui la rădăcina leandrului, ca să aibă de 3 ori mai multe flori. Trucul secret știut doar de florarii cu experiență # Click.ro
Leandrul (Nerium oleander) este una dintre cele mai impresionante plante ornamentale, apreciată pentru rezistența sa și pentru florile abundente, care transformă orice spațiu într-o adevărată grădină mediteraneană.
21:40
Ce legătură există între Oana Roman și Anastasia Soare. Ce s-a întâmplat acum 15 ani: „A primit un telefon de la familia Beckham” # Click.ro
Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din mediul online, dar și o figură arhicunoscută în showbiz-ul românesc autohton, a vorbit despre legătura mai puțin cunoscută cu Anastasia Soare, singura femeie din România care a ajuns în topul Forbes al celor mai bogate femei din Sta
21:40
Pe 30 noiembrie, românii sărbătoresc Sfântul Andrei, considerat ocrotitorul României și unul dintre cei mai importanți apostoli ai creștinătății. În tradiția populară, această noapte este învăluită în mister și obiceiuri vechi, transmise din generație în generație. Iată lucruri pe care nu este bine
Acum 4 ore
20:50
Burlacul Mihai Trăistariu împarte casa cu 5 pisici maidaneze: „Toate sunt salvate de pe stradă”. Cine are grijă de ele, când e la cântări: „Plătesc!” # Click.ro
Burlacul Mihai Trăistariu are casa plină de pisici: „Când nu sunt acasă, plătesc pe cineva să aibă grijă de ele”. Solistul are record de invitații, la tv, pentru Revelion 2026
20:50
Gesturile mici de bunătate ne fac fericiți! De ce este, de fapt, atât de important să dăruim? # Click.ro
Într-o lume dominată de grabă și rutină, gesturile de generozitate capătă o valoare aparte. A oferi nu îi ajută doar pe ceilalți, ci îți poate îmbunătăți propria stare de spirit, sănătatea emoțională și relațiile cu cei din jur. Tu când ai făcut ultima dată ceva pentru cineva?
20:10
Cum a renăscut vinul românesc după cea mai mare criză din istoria sa. Momentul în care țara noastră a decis să nu piardă lupta # Click.ro
Industria vinului din România, una dintre cele mai vechi și mai bogate tradiții viticole din Europa, a traversat în ultimele două secole o dramă profundă: o criză devastatoare care a distrus podgorii, a ruinat comunități și a pus în pericol însăși existența vinului autohton.
19:50
De Revelion 2026, Jean Paler distrează românii plecați la muncă în străinătate: „Le aduc un pic de veselie în suflet”. În ce țară va juca, pentru un ban în plus la pensie? # Click.ro
De Revelion 2026, Jean Paler distrează românii plecați la muncă în străinătate: „Fac ce știu”. În ce țară va juca, pentru un ban în plus la pensie?
Acum 6 ore
19:20
Designul și amenajarea locuințelor japoneze au devenit un reper pentru locuitorii din mai multe țări care vor să își aranjeze casa într-un stil diferit și pe gustul lor. Iată câteva idei care te pot ajuta să implementezi elemente specifice japoneze în locuința ta.
19:20
Casa în care a copilărit Trump, scoasă la vânzare pentru 2,3 milioane $. Cum arată locuința # Click.ro
Casa din Queens, New York, în care a crescut actualul preşedinte al SUA, Donald Trump, a fost scoasă la vânzare, proprietarii solicitând suma de 2,3 milioane de dolari, potrivit New York Post.
19:00
Cine a fost, de fapt, Carmen Sylva. Povestea ei a rămas în istoria României pentru totdeauna # Click.ro
Puține nume feminine au luminat istoria României cu aceeași intensitate și delicatețe precum cel al Carmen Sylva. Pentru generațiile care au trăit la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.
18:40
Un sol hrănit și sănătos este necesar pentru o grădină bogată. Deși în comerț există nenumărate produse pentru buna funcționare a solului, există și alternative mult mai ieftine, la îndemâna oricui, și mult mai naturale. Iată amestecul banal care poate face minuni pentru grădina ta.
18:40
Curaj nebun! În provincia chineză Hunan, mai exact în spectaculosul Parc Naţional Zhangjiajie, s-a desfăşurat în august cea de-a opta ediţie a campionatului „Regele Corzii” („Slackline King”), un eveniment care atrage anual cei mai curajoşi sportivi din întreaga lume. Concursul presupune traversarea
18:20
Șantierul de la Unirea mai durează 3 ani. Cum se va transforma cea mai circulată intersecție a Capitalei # Click.ro
„Lucrările de înlocuire a planșeului de beton de la Unirea sunt mai avansate față de ce prevedea proiectul, dar zona va mai fi în șantier încă cel puțin trei ani”. Declarația a fost făcută ieri de primarul sectorului 4, Daniel Băluță, care vrea să înceapă și alte lucrări în zonă.
18:10
Rolurile refuzate, riscurile asumate: Florin Zamfirescu și alegerile care i-au marcat cariera: „Sunt peste 10-15 roluri refuzate” # Click.ro
Florin Zamfirescu, unul dintre titanii cinematografiei românești, și-a dedicat întreaga viață unei pasiuni ridicate la rang de artă. Cunoscut pentru rolurile sale emblematice și pentru prezența sa puternică pe marile scene, actorul mărturisește că, de-a lungul carierei, a fost nevoit să refuze numer
18:10
Când privim harta României de astăzi, vedem orașe, municipii, comune și sate, o rețea aparent stabilă, ale cărei linii par să fi fost mereu acolo. Dar, dacă coborâm doar câteva secole în trecut, descoperim o istorie mult mai dinamică, în care așezările se ridicau și se stingeau asemenea unor focuri.
17:50
În România secolului XX, marile proiecte energetice și miniere au promis modernizare, independență industrială și energie pentru întreaga țară.
17:40
Ce fel de femeie își dorește Cătălin Botezatu și ce greșeală nu ar accepta din partea partenerei: „Eu am grijă să-i ofer tot ce are nevoie” # Click.ro
Cătălin Botezatu (58 de ani) a fost întotdeauna un bărbat râvnit de femei.
Acum 8 ore
17:20
Preparatul banal pe care toți românii îl consumă, dar e mai rău decât zahărul. Mihaela Bilic: „Vai de mămăliga noastră!” # Click.ro
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă referitor la prezența glucidelor în aproape toate alimentele pe care le consumăm. Medicul nutriționist explică modul în care porumbul a devenit principala sursă de glucide, și a reușit să înlocuiască zahătul din mâncare.
17:20
Noi idei de vacanță pentru 2026! Vară italiană cu gust de vin în Valpolicella! Cât costă 4 zile cu degustare de vin în Italia și care este traseul de vis lăudat de turiști # Click.ro
Dacă ai un “Free Spirit” și ești deschis aventurilor atunci Italia îți propune o altfel de vacanță pentru 2026! Vară italiană cu gust de vin în Valpolicella!
16:20
Onshindo Osaka, brandul japonez de skincare premium care redefinește simplitatea în skincare, lansează în România noua eră „Soft Skin” # Click.ro
Onshindo Osaka, noul reper al J-Beauty în România, aduce arta îngrijirii japoneze construită pe ritualuri simple, formule concentrate și rezultate vizibile, imediate.
16:20
Recent, aproape 200 de voluntari, angajați și parteneri Nestlé, precum și din partea Asociației Re-Autentic, au participat voluntar la plantarea unui număr de 10.000 de puieți de salcâm pe raza Municipiului Oltenița, aproape de Dunăre.
16:10
Rețeta delicioasă, gata în mai puțin de o oră. Cum se pregătesc cartofii cu ciuperci și bacon # Click.ro
Acest preparat delicios va fi gata în mai puțin de o oră și nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple. Cartofii cu ciuperci și bacon sunt o rețetă perfectă pentru zilele reci de la finalul lui noiembrie, iar partea cea mai bună este faptul că se pregătesc foarte ușor.
15:50
Vlăduța Lupău are două dulapuri pline cu ținute de scenă.
15:40
Cele 5 alimente perfecte pentru longevitate. Sunt populare în dieta mediteraneană și nutriționiștii le recomandă # Click.ro
Dieta mediteraneană este una dintre cele mai faimoase din întreaga lume, iar nenumărați nutriționiști o recomandă celor care doresc să adopte un stil de viață mai sănătos. Iar anumite alimente foarte populare în această dietă ne pot ajuta să trăim mai mult, ele fiind foarte bune pentru longevitate.
Acum 12 ore
15:20
Un stil de viață sănătos este crucial pentru buna funcționare a organismului, iar numai câteva obiceiuri banale ne pot ajuta să ne simțim mult mai bine pe termen lung. Iar potrivit experților, există trei obiceiuri banale care pot reduce inflamația din organism.
15:20
Șoferii scapă de ghișee! Înmatricularea mașinilor devine complet digitală: „Mi s-a spus că nu se poate, iată că s-a putut!” # Click.ro
Românii care doresc să-și înmatriculeze mașinile nu vor mai fi nevoiți să meargă la ghișee pentru a obține datele de acces în contul de utilizator. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 26 noiembrie, proiectul de lege depus de deputatul USR Radu Miruță, care este și ministru al Economiei, Digitali
15:10
Ce a scos la iveală secarea controlată a lacului Vidraru. A atras imediat atenția localnicilor și turiștilor # Click.ro
În urma secării controlate a lacului de acumulare Vidraru, a fost făcută o descoperire spectaculoasă la care specialiștii nu s-ar fi așteptat niciodată. Este vorba despre epava unui vapor turistic care fusese dat dispărut cu zeci de ani în urmă.
15:10
Dinții albi imaculați sunt rezultatul unei îngrijiri atente și constante. Pe lângă aportul pe care îl aduce medicul stomatolog, este important ca rutina să fie continuată acasă.
15:10
Premieră în România. Cetatea de Scaun a Sucevei va fi restaurată prin metoda folosită la Basilica di Siponto # Click.ro
Cetatea de Scaun a Sucevei, unul dintre cele mai importante monumente ale Moldovei medievale, va intra într-un amplu proces de restaurare.
14:50
Cei care iau masa de unii singuri se pot confrunta cu probleme de sănătate. Ce au observat oamenii de știință # Click.ro
De-a lungul întregii lumi, miliarde de adulți iau masa singuri. Mulți dintre noi nici nu ne gândim în mod special la acest lucru, deoarece pare a fi un detaliu obișnuit al rutinei zilnice. Însă medicii spun că acest obicei poate avea efecte negative pentru sănătate.
14:50
Operație de coșmar! Pacientul l-a certat pe chirurg din cauza inteligenței artificiale: „Ar fi trebuit să dureze o oră. Ce nu mi-ați făcut?” # Click.ro
Un pacient operat de un abces uriaș a creat un adevărat scandal în spital după ce a contestat durata operației, bazându-se pe recomandările unui AI de pe telefon. Chirurgul a trebuit să explice de ce intervenția a durat doar 20 de minute, în ciuda informațiilor afișate de aplicație, iar discuțiile t
14:10
Cel mai bogat ucrainean pune ochii pe România! A primit undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică din țară # Click.ro
Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina și proprietarul Metinvest, face noi mutări spectaculoase în România. Comisia Europeană i-a dat undă verde pentru preluarea companiei ArcelorMittal Tubular Products Iași, iar grupul ucrainean are în plan și achiziția combinatului Liberty Galați. În paralel,
14:00
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...” # Click.ro
Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii show-urilor tv „Revelion 2026” „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
14:00
Călugărița care a devenit „polițist de circulație” în Roma. Gestul unei românce care a ajutat un oraș întreg. „O lecție de omenie și curaj” # Click.ro
Un episod neașteptat petrecut în centrul Romei a devenit viral și a stârnit admirația atât a italienilor, cât și a comunității românești. O călugăriță româncă a reușit să facă ceea ce nici poliția și nici șoferii blocați în trafic nu reușiseră: să restabilească ordinea într-un ambuteiaj.
13:50
O tânără a aflat că se confruntă cu o problemă de sănătate gravă după ce a mers în vacanță. Ce simptom a observat în timp ce se afla în avion # Click.ro
Abi Smith era o tânără care nu suferea de nicio problemă serioasă de sănătate și care nu se gândea niciodată că va primi vreun diagnostic dur. Însă, în timpul unui zbor către Statele Unite, ea a observat un detaliu minor, pe care inițial a decis să îl ignore. Însă, problemele au început să se intens
13:50
Infern în Hong Kong: patru blocuri zgârie-nori ard. Incendiul a fost alimentat de schelele din bambus | VIDEO # Click.ro
Un incendiu uriaș a izbucnit miercuri în complexul rezidenţial Wang Fuk Court, în districtul nord-ic Tai Po din Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid din cauza unor schele din bambus care înconjurau clădirile.
13:40
Zodia care are șanse să câștige la Loto la finalul acestei săptămâni. Vin bani din toate părțile pentru acest nativ # Click.ro
Finalul acestei săptămâni aduce o energie financiară puternică pentru nativii Capricorn, iar horoscopul financiar indică o perioadă rară, în care norocul, oportunitățile și inspirația se aliniază.
13:20
În lumea vedetelor, unii artiști au transformat casa într-un adevărat cuib plin de energie, gălăgie și… foarte mulți copii. De la părinți care jonglează cu griji, premii, scene și biberoane, până la cupluri care își cresc micuții ca pe o echipă întreagă, peisajul monden abundă în povești despre fami
13:10
Președintele Nicușor Dan prezintă Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 # Click.ro
Președintele Nicușor Dan va prezenta miercuri în Parlament Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, un document elaborat interinstituțional și pus în transparență publică pentru prima dată.
13:10
România, lovită de ciclonul „Adel”. Meteorologii spun că temperaturile vor scădea de la o zi la alta # Click.ro
Vremea din țara noastră urmează să se schimbe rapid pe măsură ce Adel, ciclonul polar care deja a făcut ravagii de-a lungul continentului, se apropie de România.
13:00
Renumita soprană Iana Novac a intrat în focul pregătirilor concertului său de Crăciun pe care îl va susține pe 27 decembrie împreună cu trupa de tenori Distinto la Ateneul Român.
12:50
Alina Sorescu, despre abuzul din căsnicia sa cu Alexandru Ciucu, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor: „Am vorbit despre experiența mea” # Click.ro
Alina Sorescu a fost invitată pe 25 noiembrie la Palatul Parlamentului să participe la Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.