Cumulul pensie-salariu nu va afecta profesorii, promite ministrul Daniel David: „Aşa cum a spus şi premierul Bolojan, vom fi atenţi”

09:10

Acum vreo douăzeci de ani aveam un coleg de muncă ipohondru. Și eu sunt, dar nici chiar așa. Acest coleg, de altfel foarte simpatic, se căuta (aproape) peste tot. Se suspecta de boli incurabile, la pancreas, la bilă, la inimă, la ficat, la oase. La pipotă, tovarăși! De dimineață avea leucemie și până seara făcea […]