Institutul pentru Studiul Războiului: În ritmul actual al ofensivei, rușii ar ocupa abia în august 2027 bazinul Donbas, pe care Trump vrea să-l ofere fără luptă lui Putin
Aktual24, 27 noiembrie 2025 08:20
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) estimează că, dacă ritmul actual de înaintare se menține, trupele ruse vor reuși să captureze complet partea rămasă sub control ucrainean din regiunea Donețk abia în august 2027 – adică peste un an și nouă luni de acum încolo. Analiza publicată miercuri contrazice narativa Kremlinului privind o victorie rapidă în […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
08:30
Fostul informator al Securității, Sorin Roșca-Stănescu, dă verdictul: „Dacă vor vedea că nu o pot bate pe Anca Alexandrescu, vor frauda alegerile!” # Aktual24
Jurnalistul și fostul politician Sorin Roșca Stănescu avertizează asupra unui posibil scenariu de fraudă electorală la alegerile pentru Primăria Capitalei, dacă candidata AUR, Anca Alexandrescu, va părea imbatabilă. Într-un interviu acordat cotidianului Replica Online, Roșca Stănescu susține că „monstruoasa coaliție” nu va permite ca bugetul uriaș al Primăriei – miliarde de euro – să ajungă […]
08:20
Institutul pentru Studiul Războiului: În ritmul actual al ofensivei, rușii ar ocupa abia în august 2027 bazinul Donbas, pe care Trump vrea să-l ofere fără luptă lui Putin # Aktual24
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) estimează că, dacă ritmul actual de înaintare se menține, trupele ruse vor reuși să captureze complet partea rămasă sub control ucrainean din regiunea Donețk abia în august 2027 – adică peste un an și nouă luni de acum încolo. Analiza publicată miercuri contrazice narativa Kremlinului privind o victorie rapidă în […]
Acum o oră
08:10
Ai noștri, ca brazii: Un elev de 9 ani din Cluj și-a bătut mama, învățătoarea și directoarea adjunctă în urma unei crize de furie – învățătoarea a ajuns la spital, cu umărul dislocat # Aktual24
Un episod de violență extremă a avut loc marți, 25 noiembrie, în curtea unui colegiu din Cluj-Napoca. Un băiat de doar 9 ani a intrat într-o stare de furie oarbă după ce a crezut că un coleg i-a pus piedică în pauză, rănind grav trei persoane adulte: învățătoarea, directoarea adjunctă și chiar propria mamă, scrie […]
07:50
Autoritățile infirmă decesul celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați lângă Casa Albă. Suspectul a fost identificat ca un fost militar afgan care a luptat alături de trupele speciale americane # Aktual24
Autoritățile americane au retractat rapid anunțul privind decesul a doi membri ai Gărzii Naționale împușcați miercuri după-amiază în centrul Washingtonului, la doar câteva blocuri de Casa Albă. Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a admis că informațiile inițiale erau contradictorii, iar cei doi soldați rămân în stare critică la spital, transmite ABC News. Incidentul, descris […]
Acum 2 ore
07:40
L-au cumpărat și chinezii? Donald Trump sfătuiește Japonia să nu provoace China pe tema Taiwanului # Aktual24
Președintele american Donald Trump a intervenit direct în tensiunile dintre Japonia și China, sfătuind-o pe prima-ministră japoneză Sanae Takaichi să „scadă tonul” în declarațiile publice privind suveranitatea Taiwanului, pentru a evita escaladări inutile. Apelul telefonic, purtat luni, 25 noiembrie, vine în contextul unei dispute diplomatice aprinse între Tokyo și Beijing, declanșată de afirmațiile naționaliste ale […]
07:20
Fostul președinte peruan, Martin Vizcarra, condamnat la 14 ani de închisoare pentru corupție. La noi, Iohannis are mici probleme cu ANAF-ul # Aktual24
Fostul președinte peruan Martín Vizcarra (2018-2020) a fost condamnat miercuri de un tribunal din Lima la 14 ani de închisoare pentru fapte de corupție comise în perioada în care era guvernator al regiunii Moquegua (2011-2014). Sentința reprezintă o lovitură dură pentru politicianul care ajunsese la Palatul Pizarro tocmai pe valul promisiunii de a curăța politica […]
07:00
Papa Leon al XIV-lea a început miercuri prima sa călătorie apostolică în străinătate, urmând să viziteze Turcia și Libanul # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea, primul pontif american din istorie, a decolat de pe aeroportul Fiumicino din Roma, îndreptându-se spre Ankara. Vizita de șase zile în Turcia și Liban reprezintă debutul său internațional și poartă un puternic mesaj de pace într-o regiune marcată de conflictele din Gaza, Liban și Siria, anunță Vatican News. Primul segment al […]
Acum 12 ore
23:30
Pentagonul sugerează adăugarea companiilor Alibaba, Baidu și BYD pe listă celor care sprijină armata chineză # Aktual24
Pentagonul a concluzionat că Alibaba Group Holding, Baidu Inc și BYD Co ar trebui adăugate pe o listă de companii care ajută armata chineză, a relatat Bloomberg News miercuri, citată de Reutes. Secretarul adjunct al Apărării, Stephen Feinberg, i-a informat pe parlamentari despre această concluzie într-o scrisoare din 7 octombrie, cu trei săptămâni înainte ca […]
23:20
Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța, a confirmat, miercuri, condamnarea fostului președinte Nicolas Sarkozy pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale, în cea mai recentă problemă juridică a sa, după ce a fost încarcerat recent pentru aproape o lună într-un alt caz. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a făcut apel împotriva […]
23:00
Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați la Washington DC. Un suspect a fost arestat # Aktual24
Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați, miercuri, în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor nu este cunoscută imediat, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care nu sunt autorizați să discute public problema și care au vorbit cu AP sub condiția anonimatului. Un suspect a fost arestat. UPDATE: Cei […]
22:30
Numărul morților în incendiul din Hong Kong a ajuns la 36, iar 279 de persoane au fost date dispărute # Aktual24
Numărul morților în urma incendiului uriaș care a cuprins mai multe blocuri rezidențiale din Hong Kong a crescut la 36, alte 279 de persoane fiind date dispărute, a declarat liderul orașului, John Lee, în primele ore ale dimineții de joi. A fost înființată o forță de intervenție pentru a investiga cauza incendiului, care a izbucnit […]
22:00
Timișoara: Un hoț a încercat să fugă cu bijuterii în valoare de 30.000 de lei dintr-un magazin din mall. A fost prins de trecători # Aktual24
Un bărbat a încercat să fugă cu o brățară și un inel cu diamante dintr-un magazin de bijuterii de la un mall din Timișoara, după ce a atacat vânzătoarea. Marți seară, bărbatul a intrat în magazin și a cerut să vadă brățara și inelul, care valorează aproape 30.000 de lei. Apoi, le-a înșfăcat, a lovit-o […]
21:40
O femeie din Timișoara a fost arestată după ce, marți seara, și-a înjunghiat copilul în vârstă de 10 ani, care dormea. Copilul a ajuns la spital cu patru răni de cuțit. Mama, cunoscută cu unele probleme psihice, ar fi fost furioasă că soțul intenționa să o interneze într-o clinică de boli nervoase. A profitat de […]
21:20
Ciclonul Adel ajunge și în România. Ne pregătim de ploi abundente, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului în aproape toate regiunile # Aktual24
România intră în următoarele zile într-un proces de răcire rapidă, pe fondul apropierii ciclonului Adel, sistem care a făcut deja ravagii în mai multe țări europene. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea accentuat, și vor apărea ploi abundente, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului în aproape toate regiunile. Ciclonul s-a format în 25 noiembrie în […]
21:10
Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă, sâmbătă, odată cu deschiderea Târgurilor de Crăciun din Piața Constituției și din Piața Universității, dar și cu aprinderea luminilor. Târgul din Piața Constituției va fi deschis timp de 30 de zile. Aici se află cel mai înalt brad ecologic din țară, „Casa lui Moș Crăciun”, roată panoramică, un […]
21:00
Rusia ar trebui să își reducă dimensiunea armatei și a bugetului militar pentru a face posibilă o pace durabilă în Ucraina, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, avertizând că liderii occidentali nu trebuie să cadă în „capcana” de a discuta restricții asupra armatei ucrainene în negocierile cu Moscova. Declarațiile vin după ce președintele american […]
20:50
Cine este PSD-istul care râdea de președintele Dan prin Parlament. Face parte din clanul care conduce de peste 25 de ani cel mai sărac oraș din Valea Jiului, Lupeni # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a fost atacat și ironizat, marți, la discursul din Parlament nu numai de extremiștii din AUR, POT și SOS ci și de parlamentari ai PSD. Unul dintre senatorii PSD a strigat că președintele e de râs. Înainte să plece din sala de plen, după discursul în care a prezentat prezenta Strategia Naţională […]
20:40
Lacul de la Vidraru, golit pentru modernizarea echipamentelor. Teoriile conspirației au dat greș: Pe fundul lacului au fost descoperite resturi de ambarcațiuni și pontoane, nu aur și sat acoperit de ape # Aktual24
Lacurile de acumulare de la barajul Vidraru și de la barajul Paltinu au fost golite pentru realizarea unor lucrări de retehnologizare. Golirea controlată a barajului Vidraru, pentru prima dată în cei aproape 60 de ani de existență, a început în urmă cu aproape 4 luni. După ce lacul a fost secat, au ieșit la suprafață […]
20:40
Rusia nu poate bloca în niciun fel drumul Ucrainei spre NATO, a declarat miercuri secretarul general al Alianței, Mark Rutte, respingând astfel un proiect de acord de pace negociat între Moscova și Washington, care prevedea interzicerea aderării Kievului. „Rusia nu are nici vot, nici drept de veto asupra cui poate fi membru NATO”, a spus […]
20:30
Presshub: “Cine a pus-o să nu facă curățenie în ziua aia, că d-aia și el s-a enervat când a venit de la muncă și a bătut-o?”. Peste 60.000 de cazuri de violență domestică, raportate în 2025 # Aktual24
Conform Inspectoratului General al Poliției Române, peste 60.000 de victime au raportat autorităților faptul că trec sau au trecut prin violență domestică. De la uciderea Teodorei Marcu, femicidul a devenit un fenomen alarmant în România, deși termenul femicid nu este recunoscut în legislația penală. Teodora Marcu este tânăra de 23 de ani, ucisă cu fetița […]
20:00
„Culmea democrației” în Africa: Lovitură de stat în a doua zi după alegerile prezidențiale # Aktual24
Ofițeri militari din Guineea-Bissau anunță că au preluat „controlul total” al țării după alegerile prezidențiale disputate. Un grup de ofițeri militari din Guineea-Bissau a anunțat că a preluat „controlul total” al țării, la o zi după ce ambii candidați principali în alegerile prezidențiale foarte strânse s-au declarat învingători, scrie Al Jazeera. Ofițerii, care se autointitulează […]
Acum 24 ore
19:40
Un telescop NASA ar fi putut detecta dovezi ale materiei întunecate, permițând ca aceasta să fie „văzută” pentru prima dată. De când materia întunecată a fost conceptualizată acum aproape 100 de ani de către astronomul elvețian Fritz Zwicky, substanța invizibilă despre care se presupune că ar ține galaxiile laolaltă, despre care se presupune că este […]
19:40
Președintele Nicușor Dan a alocat o parte consistentă acțiunilor de război hibrid ale Rusiei contra României, mai ales părții legate de dezinformare, în discursul său din Parlament pe tema Strategiei de Apărare Națională. În capitolul dedicat pericolelor externe, Nicușor Dan a insistat asupra acțiunilor hibride desfășurate de Rusia. „Vedem atacuri cibernetice, campanii coordonate de dezinformare, […]
19:10
Un plan ambițios de stocare a CO2 sub Marea Nordului este pe punctul să fie pus în practică # Aktual24
Într-un proces care aproape inversează extracția petrolului, gigantul chimic INEOS intenționează să injecteze CO2 lichefiat adânc în depozitele de petrol epuizate, la 1.800 de metri sub fundul mării. Când proiectul va începe operațiunile comerciale anul viitor, se așteaptă ca Greensand să devină primul sit de stocare offshore de CO2 complet operațional din Uniunea Europeană, relatează […]
18:40
Germania rămâne cel mai mare contribuitor net la UE, dar criza economică diminuează contribuția netă # Aktual24
În ciuda crizei economice, Germania rămâne cel mai mare contribuitor net la Uniunea Europeană (UE). Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW Köln). Anul trecut, cea mai mare economie a Europei a plătit cu 13,1 miliarde de euro mai mult la bugetul UE decât a primit. Conform studiului, economia slăbită din […]
18:20
Țoiu anunță o victorie în Parlament contra intereselor Rusiei: ”S-a votat înăsprirea pedepselor” # Aktual24
Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului privind înăsprirea pedepselor pentru cei care eludează sancţiunile impuse unor operatori economici sau unor persoane din Federaţia Rusă, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Ea a menţionat că proiectul impune pentru aceste situaţii pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi, în cazuri extrem de grave, […]
18:10
CEO-ul Nvidia le-a spus angajaților să folosească inteligența artificială pentru „fiecare sarcină posibilă” și spune că vor exista în continuare o mulțime de locuri de muncă # Aktual24
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat într-o întâlnire că își dorește ca angajații să folosească inteligența artificială ori de câte ori este posibil. Huang a spus că firma intenționează să continue să angajeze agresiv, relatează Bussines Insider. Într-o întâlnire cu angajații, la o zi după ce producătorul de cipuri a anunțat câștiguri record, Huang a […]
17:50
Spre furia AUR, directorul propus de USR pentru Radio România a fost validat de Parlament. AUR-iștii au plecat din sală # Aktual24
Plenul reunit al Parlamentului l-a validat, miercuri, pe Robert Christian Schwartz în funcția de președinte – director general al Societății Române de Radiodifuziune. Schwartz a fost propus de USR. S-au înregistrat 241 de voturi ‘pentru’ și două voturi ‘împotrivă’. Votul a fost secret cu bile. Grupurile parlamentare ale AUR au părăsit ședința de plen comun […]
17:50
România achiziționează din Franța rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL în valoare de peste 625 milioane de euro. Când a fost aprobată achiziția # Aktual24
Armata României va fi dotată cu noi sisteme antiaeriene portabile MANPAD MISTRAL, după ce Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză au semnat contractul de achiziție a acestor echipamente. Valoarea contractului este de 625.591.000 euro, fără TVA. Potrivit MApN, achiziția include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete […]
17:40
În altă democrație mare, scurgerea în presă a unei convorbiri precum cea în care trimisul special al lui Trump pentru Rusia, Steve Witkoff, plănuia cu consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, cum să-l facă pe președintele american să accepte un plan de pace defavorabil Ucrainei, ar fi fost un scandal major. De facto, Witkoff lucra pentru […]
17:20
Mai multe atacuri asupra oamenilor decât niciodată. Japonia merge la vânătoare de urși. A fost mobilizată armata # Aktual24
Urși bruni în nordul Japoniei, urși negri asiatici pe insula principală – populația acestor omnivori a explodat. Chiar și în Saitama, la nord de Tokyo, o plimbare prin pădure este potențial letală. Katsuyoshi Tamura este vânător în regiune de zeci de ani. Cunoaște fiecare copac: „Scoarța era frumoasă înainte, dar acum a căzut. Urșii s-au […]
17:10
Poliția din Paris a arestat trei persoane pentru spionaj și promovarea propagandei rusești # Aktual24
Autoritățile franceze au arestat trei persoane sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei și de promovarea propagandei sale de război, în cadrul unei anchete privind o asociere franco-rusă, au declarat procurorii marți. Arestările survin în contextul în care temerile privind interferența Rusiei în Europa sunt la cote maxime, capitalele occidentale acuzând serviciile de spionaj ale […]
16:50
Ministru român la Casa Albă: ”Este pentru prima dată în istoria relațiilor bilaterale când un ministru român al Educației este primit oficial la Casa Albă” # Aktual24
Marți, 25 noiembrie 2025, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a întâlnit la Casa Albă cu Michael Kratios, consilierul pentru știință al președintelui SUA și director al Oficiului pentru Politica Științei și Tehnologiei (OSTP). Este pentru prima dată în istoria relațiilor bilaterale când un ministru român al Educației este primit oficial la Casa Albă, de […]
16:40
Kremlinul își intensifică propaganda cu ”victoria Rusiei este inevitabilă”. Analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) # Aktual24
Kremlinul răspândește masiv narațiunea victoriei inevitabile pentru a constrânge Ucraina și Occidentul să îi îndeplinească cerințele maximale care ar echivala cu capitularea Kievului și modificarea granițelor. Ritmul constant al avansului Rusiei pe front nu indică faptul că trupele rusești vor cuceri inevitabil restul regiunii Donețk, subliniază Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citat de UNN. Se […]
16:10
Steve Witkoff este cel care a blocat livrările de rachete Tomahawk către Ucraina – Wall Street Journal # Aktual24
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, a sabotat efectiv furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina la începutul lunii noiembrie când Pentagonul anunțase că este pregătit să transfere Kievului armele, precizând că decizia finală aparține lui Donald Trump. Publicația notează că, potrivit unei înregistrări scurse a unei conversații dintre Witkoff și […]
15:50
Ursula: UE își va accelera planul de a împrumuta bani pentru Ucraina folosind banii Rusiei # Aktual24
UE își va accelera planul de a folosi activele de stat rusești înghețate pentru a garanta un împrumut de 140 de miliarde de euro către Ucraina, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Într-un discurs ținut în Parlamentul European, ea s-a angajat să prezinte o propunere formală care să detalieze schema, o […]
15:40
Vot masiv în Parlament pentru Strategia Națională de Apărare. S-au împotrivit doar 43 de ”suveraniști” # Aktual24
Parlamentul a adoptat, miercuri, în şedinţă comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Au fost înregistrate 314 voturi „pentru”, 43 ‘împotrivă’ şi 3 abţineri, anunță Agerpres. Preşedintele Nicuşor Dan s-a referit, miercuri, la prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare în Parlament, la ameninţările prezentate în strategie. „Vedem în mai multe […]
15:40
Cătălin Drulă, în Parlament: „De 300 de ani Rusia face rău acestei țări, de 12 ori au invadat România. Cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri este regimul putinist” # Aktual24
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Cătălin Drulă, a lansat miercuri, în timpul dezbaterii Strategiei Naționale de Apărare a Țării, un atac dur la adresa Rusiei, afirmând că regimul condus de Vladimir Putin reprezintă „cea mai mare amenințare” pentru România, pentru libertatea și modul de viață al românilor. Drulă a folosit intervenția pentru a condamna dezinformarea și discursurile […]
15:20
Președintele Dan implică puternic SRI în lupta contra corupției: ”Va fi o unitate specializată în cadrul SRI”. O va numi pe Koveși la șefia SRI? # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a dezvăluit, miercuri, că în noua Strategie de Apărare a Țării apar noi prevederi privind lupta anticorupție și a menționat că SRI va avea un rol foarte important în aceste operațiuni. ”Vom avea o unitate în cadrul SRI care va culege, singura sarcină va fi de a culege informații despre corupție”, a […]
15:00
Zbierete AUR și SOS în Parlament când președintele Dan vorbit despre ”războiul hibrid”: „Nu vă e rușine?” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri în Parlament Strategia Națională de Apărare a Țării, document care, potrivit acestuia, reflectă principalele riscuri și provocări cu care se confruntă România. Șeful statului a declarat că „în mod evident, Rusia desfășoară un război hibrid împotriva României și a multor state europene”, afirmație care a stârnit reacții dure din […]
14:20
Coaliția îngheață până după alegerile din Capitală, nu se mai ia nicio decizie. Măsuri esențiale rămân în aer # Aktual24
Partidele din coaliția de guvernare nu vor mai avea nicio întâlnire până după alegerile pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Următoarea ședință de coaliție va avea loc abia după 7 decembrie, data la care sunt programate alegerile. ”Deci și adoptarea reformelor se amână până atunci”, ai precizat sursele. Reforme amânate: administrația publică, […]
14:10
Cinci zgârie-nori din Hong Kong sunt mistuiți de flăcări. Turnurile, cu 31 de etaje, sunt acoperite de schele tradiționale din bambus – VIDEO # Aktual24
Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri dimineață într-un complex rezidențial masiv din nordul Hong Kongului, transformând mai multe turnuri în coloane uriașe de fum cenușiu. Serviciile de urgență au ridicat alerta la nivelul 5, cel mai înalt grad, în timp ce pompierii se luptau să controleze flăcările care se extind rapid pe schelele de […]
14:00
Cancelarul Germaniei: ”Putin trebuie să realizeze că nu are nicio șansă să câștige războiul din Ucraina” # Aktual24
În timpul unui discurs în Bundestag în cadrul dezbaterii privind bugetul pentru anul viitor, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre rezultatul războiului din Ucraina în contextul promovării de către administrația americană a unui „plan de pace”. Merz afirmă că menținerea păcii în Europa este unul dintre principiile cheie ale guvernului său și vorbește despre […]
13:40
Brexitul a provocat Marii Britanii pierderi de venituri fiscale de până la 90 de miliarde de lire sterline pe an, arată o nouă analiză. Tot mai multe voci cer negocieri pentru revenirea în piața comună a UE # Aktual24
Brexitul a provocat pierderi de venituri fiscale de până la 90 de miliarde de lire sterline pe an, arată o nouă analiză, cu doar câteva zile înainte ca ministrul finanțelor, Rachel Reeves, să se pregătească să majoreze taxele în bugetul pe 2026. O nouă analiză a bibliotecii Camerei Comunelor estimează că Brexitul costă Trezoreria pierderi […]
13:10
Operatorul ucrainean de telecomunicații Kyivstar lansează primul serviciu Direct to Cell din Europa. Parteneriat cu Starlink # Aktual24
Cea mai mare firmă de telecomunicații din Ucraina, Kyivstar, a început testarea serviciului său Direct to Cell, în parteneriat cu rețeaua Starlink a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk. Comunicatul de presă al Kyivstar a precizat că este primul operator din Europa „care deschide accesul la testarea tehnologiei satelitare”, relatează Kyiv Post. Serviciul este în […]
13:00
Germania anunță că acordul de pace nu va fi semnat fără acceptul Europei: ”Europa îşi urmăreşte propriile interese şi valori” # Aktual24
Un acord de pace pentru Ucraina nu poate fi semnat fără consimţământul Kievului şi al Europei, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, citat de DPA. „Europa nu este un pion, ci un actor suveran care îşi urmăreşte propriile interese şi valori”, a afirmat Merz într-un discurs major adresat Bundestagului, camera inferioară a parlamentului german. […]
12:40
”Succes uriaș”. Românca Ioana Raluca Rusu a devenit şefă a Unităţii de Fuziune a Informaţiilor din cadrul FRONTEX # Aktual24
Numirea Ioanei Raluca Rusu ca şef al Unităţii de Fuziune a Informaţiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene a FRONTEX este „un succes uriaş” al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat, miercuri, ministrul Cătălin Predoiu. Rusu este polițistă de frontieră. El a precizat că MAI a câştigat o poziţie de top-management în […]
12:30
Autoritățile franceze au arestat marți alți patru suspecți în legătură cu jaful de bijuterii de luna trecută de la muzeul Luvru, a anunțat parchetul din Paris. „Este vorba de doi bărbați în vârstă de 38 și 39 de ani și două femei în vârstă de 31 și 40 de ani, toți din regiunea pariziană”, a […]
12:10
Italia introduce închisoarea pe viață pentru femicid. În România, un proiect similar a rămas „în dezbatere” în Parlament, deși doar anul acesta au fost ucise 57 de femei # Aktual24
Parlamentul italian a aprobat în unanimitate o lege istorică care introduce femicidul – uciderea unei femei pe bază de gen – ca infracțiune distinctă, pedepsită cu închisoare pe viață. Decizia, luată marți, 25 noiembrie, exact de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, vine ca răspuns la uciderea cu bestialitate a studentei Giulia Cecchettin, care […]
11:40
Salt uriaș pentru autovehiculele electrice: chinezii au lansat primii acumulatori care permit o autonomie de peste 1.000 km cu o singură încărcare # Aktual24
Industria auto chineză face un salt uriaș spre viitorul electric. Concernul GAC a inaugurat prima linie pilot din China capabilă să producă în serie acumulatori complet solid-state de mare capacitate (60 Ah), promițând o autonomie de peste 1.000 km cu o singură încărcare și o siguranță mult superioară generației actuale. Spre comparație, majoritatea celulelor folosite […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.