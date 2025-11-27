CSM își alege noua conducere
Cotidianul de Hunedoara, 27 noiembrie 2025 09:50
CSM se reunește joi pentru a-și alege noul președinte și vicepreședinte. Candidații trebuie să prezinte proiecte manageriale, iar conducerea va fi stabilită prin votul plenului. The post CSM își alege noua conducere appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 15 minute
10:10
Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie # Cotidianul de Hunedoara
Cele două autoare propun o abordare complet diferită a burnoutului, anxietății și dezechilibrului emoțional The post Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:00
Unii senatori republicani au spus că planul de pace propus de Trump ar favoriza Kremlinul. Parlamentarii au contestat și legitimitatea lui Witkoff. The post Senatori republicani, indignați de planul lui Trump pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
09:50
Acum 2 ore
09:00
Programul Rabla este incert pentru 2026. Ministerul Mediului spune că depinde de bugetul AFM, iar o decizie va fi luată luna viitoare. The post Programul Rabla s-a defectat. Nu mai sunt bani din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Trump a sfătuit Japonia să fie atentă în disputa privind Taiwanul, în timp ce China a reacţionat dur la poziţia premierului Takaichi. The post Trump a sfătuit Japonia să nu provoace China în legătură cu Taiwanul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:00
Trump confirmă că suspectul care a împușcat doi militari lângă Casa Albă a venit din Afganistan. The post De unde vine atacatorul de la Casa Albă: „Afganistan”, afirmă Trump appeared first on Cotidianul RO.
07:30
INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
„Eram în metrou, mă uitam și dacă închizi ochii și te duci în metroul bucureștean, în anumite momente ai impresia că ești la metroul din Paris sau Bruxelles. Mi-aș dori să văd, totuși, un metrou plin de români. Să știți că s-a schimbat foarte mult capitala. Pentru cine nu circulă pe străzile orașului, s-a schimbat foarte mult capitala și ar trebui să ne dea un motiv de gândire.” The post INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ca și Voltaire, Cristian Presură este molipsitor de optimist și de generos. Și poate că acesta este progresismul în două cuvinte: optimism și generozitate. The post Cel mai mare progresist appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Numărul specialilor cărora nu li se aplică interzicerea cumulării pensiei cu salariul a fost restrânsă, dar tot sunt persoane care vor avea venituri de până la 70.000 de lei pe lună. The post Specialii care pot cumula în continuare pensia cu salariul la stat appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Sunt vizate autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, iar măsura e valabilă și în ziua care precedează cele două sărbători The post Restricţii de circulaţie de Sf. Andrei şi Ziua Naţională appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:10
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat incidentul pe rețeaua sa socială Truth Social. The post Reacția lui Donald Trump după focurile de la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Starea militarilor lor este deocamdată necunoscută. The post BREAKING NEWS Focuri de armă la Casa Albă. Doi militari au fost împușcați appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Sute de magistrați primesc robe noi de la guvern în plină austeritate. Cât e bucata # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul vrea să le ofere gratuit robe noi judecătorilor, magistraților-asistenți și grefierilor de la Curtea Supremă. Costul total ajunge la aproximativ 368 de mii de lei. The post Sute de magistrați primesc robe noi de la guvern în plină austeritate. Cât e bucata appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Strategia Națională de Apărare a Țării, prezentată de președintele Nicușor Dan în Parlament, prevede ca Serviciul Român de Informații să aibă o secțiune dedicată luptei împotrva corupției The post Nicușor Dan: Unitate în cadrul SRI care se va ocupa de marea corupție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:00
Platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe arată că stocurile de gaze ale Uniunii Europene sunt semnificativ mai mici decât în sezonul rece trecut. The post S-a redus stocul de gaz al UE. Situația din România appeared first on Cotidianul RO.
20:30
București, în haine de sărbătoare: Târg de Crăciun și luminițe aprinse pe străzi # Cotidianul de Hunedoara
Primăria București anunță redeschiderea celui de-al 18-lea Târg de Crăciun, din piața Constituției și aprinderea luminițelor de Crăciun, pe marile bulevarde ale Capitalei. The post București, în haine de sărbătoare: Târg de Crăciun și luminițe aprinse pe străzi appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Elev de 9 ani, criză de nervi la școală. Două profesoare și mama sa, agresate # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul s-a petrecut la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj Napoca. The post Elev de 9 ani, criză de nervi la școală. Două profesoare și mama sa, agresate appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Cine a dat presei înregistrarea Witkoff-Usakov? Cine a aruncat în aer Nord Stream? Cine l-a convins pe Zelenski să nu facă pace în 2022? The post Războiul poate continua până la pacea justă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ministerul de Externe al Republicii Moldoveni l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Chișinău pentru a da explicații cu privire la incidentul în urma căruia șase drone au încălcat spațiul aerian al țării. The post Ambasadorul rus a dat nas în nas cu drona, la Chișinău appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Oficialii de la Moscova s-au revoltat după ce în presă a apărut o convorbire a consilierilor de top ai lui Donald Trump și Vladimir Putin pe tema negocierilor de pace din Ucraina. The post Furie la Kremlin după o conversație scursă în presă. Reacția lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În urma perchezițiilor organizate astăzi la Timișoara de procurorii DIICOT, mai multe pachete cu droguri au fost descoperite într-o mașină de spălat vase. The post Pachete cu droguri, în mașina de spălat vase. 12 persoane audiate appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz, noii președinți ai TVR și Radio România în urma votului din Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul a decis astăzi cine va conduce TVR și Radio România pentru următorii patru ani. The post Adriana Săftoiu și Robert Schwartz, noii președinți ai TVR și Radio România în urma votului din Parlament appeared first on Cotidianul RO.
18:10
REPORTAJ Ce nu s-a văzut din vizita lui Nicușor Dan în plen: țipete, huiduieli și campanie # Cotidianul de Hunedoara
Aleșii PNL și USR s-au înghesuit să-i strângă mâna președintelui Nicușor Dan, coborât printre parlamentari pentru o baie de mulțime, după ce a citit strategia națională de apărare. Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria capitalei, a așteptat cuminte pentru o nouă poză de campanie cu președintele. Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean au rămas cu ochii în soare. Iar Ștefan Pălărie, de la USR, și-ar fi scos pălăria la câteva secunde. Atât de impresionat părea de proximitatea președintelui. Au fost și huiduieli: câțiva suveraniști au început să țipe când au auzit de sprijinul pentru Ucraina. The post REPORTAJ Ce nu s-a văzut din vizita lui Nicușor Dan în plen: țipete, huiduieli și campanie appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Condițiile meteo din Grecia au dat peste cap planurile organizatorilor ceremoniei de aprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. The post Ceremonia aprinderii flăcării pentru JO de Iarnă 2026, încurcată de vreme appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Comisia Europeană solicită informații din partea Shein cu privire la produse ilegale # Cotidianul de Hunedoara
Shein a scos de la vânzare păpușile sexuale cu aspect de copii, după sesizarea Autorității pentru Protecția Consumatorilor din Franța. The post Comisia Europeană solicită informații din partea Shein cu privire la produse ilegale appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Neymar Santos Sr a făcut anunțul în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Pelé din Santos, Brazilia, conform News.ro. Achiziţionarea acestor drepturi de către agenţia sa sportivă NR Sports însemnă că va putea acum să exploateze comercial numele şi imaginea lui Edson Arantes do Nascimento, cunoscut sub numele de Pelé. Muzeul Pelé a instalat pentru […] The post Neymar a cumpărat marca Pelé appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Nicușor Dan insistă că e neclar ce înseamnă „organizație cu caracter legionar”. Legea va fi retrimisă în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
CCR a motivat că legea definește clar ce înseamnă legionar, fascist, materiale legionare, naționalism, extremist etc. The post Nicușor Dan insistă că e neclar ce înseamnă „organizație cu caracter legionar”. Legea va fi retrimisă în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Zarurile au fost aruncate și nu sunt in favoarea lui Elbridge Colby The post Arhitectul retragerii militarilor SUA din România, pus la zid de Senat appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Sarkozy este la a doua condamnare definitivă în cazierul judiciar. Decizia a venit în dosarul Bygmalion cu privire la finanțarea ilegală a campaniei sale din 2012. The post Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv la închisoare cu executare appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Un angajat al Guvernului a blocat jurnaliștii să ajungă la Bolojan. Va fi cercetat disciplinar – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul s-a produs la ședința comună unde președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare. The post Un angajat al Guvernului a blocat jurnaliștii să ajungă la Bolojan. Va fi cercetat disciplinar – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Dacă vrem mai puțin „partid TikTok” și mai multă democrație liberală, nu ajunge să stigmatizăm și nici să moralizăm. The post Tinerii, Occidentul și „partidul TikTok” – Op-ed appeared first on Cotidianul RO.
16:20
”Mila lui Dumnezeu. Cine a fost Ivan Patzaichin”, volum lansat la Muzeul Sportului # Cotidianul de Hunedoara
,,Totdeauna am fost mândru că sunt român şi bucuros să reprezint România. Întotdeauna am dorit să câştig, deşi foarte puţină lume ştie că nu uşor se câştigă." The post ”Mila lui Dumnezeu. Cine a fost Ivan Patzaichin”, volum lansat la Muzeul Sportului appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ordonanța care actualizează cadrul național de aplicare a sancțiunilor internaționale, în transparență # Cotidianul de Hunedoara
Activarea supravegherii speciale se face fie la cererea companiei, fie din oficiu, după o decizie a Guvernului României, cu avizul CSAT. The post Ordonanța care actualizează cadrul național de aplicare a sancțiunilor internaționale, în transparență appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Alegerea între rate egale și rate descrescătoare poate avea un impact semnificativ asupra bugetului tău pe termen lung. În timp ce ratele egale oferă predictibilitate și stabilitate financiară, ratele descrescătoare pot fi o opțiune mai avantajoasă pentru cei care își permit să plătească mai mult la început, deoarece pe termen lung vei plăti mai puțină dobândă. The post Vrei un credit mai ieftin? Taie dobânda băncii cu rate descrescătoare appeared first on Cotidianul RO.
15:50
PACE declară război Guvernului. Moțiune de cenzură anunțată cu microfonul tăiat # Cotidianul de Hunedoara
Surse politice susțin că demersul este sprijinit și de parlamentarii AUR. The post PACE declară război Guvernului. Moțiune de cenzură anunțată cu microfonul tăiat appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Ziua Națională. Simion, Georgescu și Șoșoacă merg separat în orașul Unirii # Cotidianul de Hunedoara
Atât liderul AUR, cât și candidatul independent de la alegerile din 2024 vor merge la Alba Iulia de 1 decembrie. Cei doi și-au organizat fiecare întâlnirea lui, separat, dar la aceeași oră. The post Ziua Națională. Simion, Georgescu și Șoșoacă merg separat în orașul Unirii appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Interviurile Cotidianul de la Strasbourg continuă cu eurodeputatul Gheorghe Piperea, unul din cei trei aleși rămași în AUR la nivelul Parlamentului European. The post Ce condiții pune AUR pentru o alianță cu PSD – interviu Gheorghe Piperea appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Monstruos. Un bărbat a șantajat o fetiță de 9 ani cu poze în ipostaze intime # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul vizează pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale şi şantaj. The post Monstruos. Un bărbat a șantajat o fetiță de 9 ani cu poze în ipostaze intime appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Curs valutar de 5,2 lei pentru un euro în 2026. Scumpiri în lanț și presiune pe salarii # Cotidianul de Hunedoara
CFA România previzionează că leul va continua să se deprecieze în fața euro, cu un curs estimat de 5,2 lei pentru un euro în viitorul apropiat. Această scumpire a monedei europene va afecta un segment important din populație, dar va avea efecte negative și asupra economiei naționale și mediului privat. The post Curs valutar de 5,2 lei pentru un euro în 2026. Scumpiri în lanț și presiune pe salarii appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Eludarea de la sancțiunile aplicate Federației Ruse va putea fi anchetată de DIICOT. Oana Țoiu a spus că România va trata situația „exact ca ceea ce este: crimă organizată împotriva interesului național”. The post Închisoare pentru cei care ocolesc sancțiunile aplicate Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Mandatul Laurei Codruței Kövesi în fruntea Parchetului European va expira anul viitor. The post Kövesi la șefia SRI? Răspunsul lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Medici şi asistente de la Spitalul Judeţean Satu Mare, acuzaţi că primeau mită # Cotidianul de Hunedoara
Urmărirea penală este în curs de desfăşurare, au fost puse în executare mandatele de percheziţie, iar o persoană a fost reținută The post Medici şi asistente de la Spitalul Judeţean Satu Mare, acuzaţi că primeau mită appeared first on Cotidianul RO.
14:50
UE lasă garda jos. Noile reguli pentru prevenirea defrișărilor, amânate cu un an # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European simplifică legea defrișărilor și acordă companiilor un an suplimentar pentru a se conforma noilor reguli. The post UE lasă garda jos. Noile reguli pentru prevenirea defrișărilor, amânate cu un an appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ prin care își exprimă îngrijorarea față de efectul rețelelor sociale asupra minorilor. Deputații cer mai multe restricții pentru minori. The post UE vrea acces la rețele sociale doar de la 16 ani appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Fiți vigilenți, nu psihotici! Vigilența creează civilizație. Psihoza o distruge din interior, fără să fie nevoie de vreun război. The post Vigilență, nu psihoză! appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Condamnări, decese, demisii. Cum au rămas 13 localități fără primar ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Două orașe și 11 comune au alegeri pentru un nou primar în un sfert din județele țării. The post Condamnări, decese, demisii. Cum au rămas 13 localități fără primar ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Cazul este cercetat de procurori, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. The post Polițist acuzat că a agresat un minor appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Polițiștii au mai intervenit recent, tot în zona retrocedată din IOR, după ce administratorul terenului a fost surprins că taie copaci fără a avea autorizație. The post Construcție suspectă în Parcul IOR. Ce amendă au primit făptașii appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Marian Vanghelie, ieșire nervoasă după acuzația că a urmărit o femeie: Dacă era bărbat, îl dădeam cu capul de ciment # Cotidianul de Hunedoara
Marian Vanghelie a fost contactat de HotNews după ce a fost acuzat că a urmărit și amenințat o femeie în trafic. Fostul edil a susținut că el era cel urmărit și că persoana „are noroc că e femeie”. The post Marian Vanghelie, ieșire nervoasă după acuzația că a urmărit o femeie: Dacă era bărbat, îl dădeam cu capul de ciment appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Concret, după ce legea va fi promulgată de preşedinte, Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor va avea obligaţia să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet. The post Parlamentul a aprobat înmatricularea „online” a autovehiculelor appeared first on Cotidianul RO.
