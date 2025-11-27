Super agenția de stat AMEPIP, care controlează toate companiile de stat, are o nouă conducere
27 noiembrie 2025
Guvernul a selectat joi, un președinte și doi vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Instituția va fi condusă de Anișoara Ulcelușe-Pîrvan, iar în funcțiile de vicepreședinți au fost numiți Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu, fost CEO al Blue Air. Deși recrutarea la Hidroelectrica a eșuat, compania clujeană ARC Consulting a […]
• • •
România nu are nevoie doar de autostrăzi și de drumuri expres pentru ca transportatorii să poată avea un randament la nivelul colegilor lor din vest. România are nevoie și de parcări unde șoferii de camion să fie în siguranță. Declarația a fost făcută de Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din […]
Pas decisiv în procesul de aderare la OCDE. România a primit avizul pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale # Gândul
România a primit al 17-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE, anunţă secretarul de stat în MAE Luca Niculescu. Avizul Grupului de lucru al OCDE vizează combaterea mitei în operațiunile economice internaționale și este un pas decisiv în procesul de aderare la Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică. Obținerea avizului formal reprezintă un […]
Zodia binecuvântată în ultima săptămână din noiembrie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Universul îi va oferi șansa potrivită # Gândul
Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, în ultima săptămână din luna noiembrie este o zodie binecuvântată. Acești nativi vor avea o mare bucurie la final de toamnă. Pe 25 și 29 noiembrie se produce o conjuncție între Lună și planetele grele ale sistemului solar – Pluton, Saturn și Neptun, spune Cristina Demetrescu. Fenomenul aduce energii foarte puternice […]
Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid # Gândul
Chiar dacă pandemia de COVID-19 a paralizat planeta, China continuă cercetările în domeniul virusologiei și creează un nou virus mortal, arată Berliner Zeitung. Indiferent dacă virusul pandemiei a venit din natură sau de la Institutul de Virusologie din Wuhan, China continuă să facă cercetări în acest domeniu. Acestea implică experimente în care virusurile sunt făcute […]
Adunarea Generală a INTERPOL a ales șase noi membri pentru a face parte din Comitetul Executiv: Președintele, Vicepreședintele pentru Asia și Delegații pentru Africa, Asia și Europa. Comitetul Executiv este responsabil pentru furnizarea de îndrumări strategice, supravegherea implementării deciziilor Adunării Generale și asigurarea alinierii cu prioritățile Organizației. Membrii își desfășoară mandatele pentru trei ani, cu […]
Un român a circulat cu de peste trei ori viteza legală în Austria și a mai trecut și pe roșu. Care au fost consecințele # Gândul
Un șofer român de 27 de ani a fost surprins de radar circulând cu 115 km/h în Austria, într-o zonă în care limita de viteză era de 30 km/h. Bărbatul a încălcat mai multe reguli de circulație. Șoferul român circula cu viteză marți, 25 noiembrie, în localitatea Kathal, din statul federal austriac Stiria. El a […]
FOTO. Eugenia Șerban a avut de tras din cauza unui fan. ”Erau scrisori chiar și de AMENINȚARE, că eu voi fi a lui și doar a lui” # Gândul
Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 56 de ani, s-a confruntat cu neplăceri din cauza unui admirator care făcuse o obsesie pentru ea. Eugenia Șerban este o cunoscută actriță. În plan personal aceasta a fost căsătorită cu un bărbat de origine arabă, de care a divorțat când fiul său, Lorans Fawaz Bataineh, avea doi ani. […]
Pei, „diva care mănâncă și fuge”. O auto-proclamată influenceriță culinară a fost arestată la New York. Ce potop de acuzații i se aduc # Gândul
Poliția din New York a reținut o femeie acuzată că a luat masa în mai multe restaurante de lux și apoi a refuzat să plătească pentru preparatele extravagante. Pei Chung, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată după ce, în luna octombrie, cel puțin șapte restaurante au reclamat-o și, în același timp, au […]
Scăderea prețului la energia electrică nu a fost introdusă în ședința CSAT pentru că Ilie Bolojan nu a dat „un aviz formal”/ Ministrul Energiei: Propunerea a ajuns și la Nicușor Dan # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că proiectul privind scăderea prețului la energie pe care l-a propus pentru ședința CSTA nu a primit „un aviz formal” din partea premierului Ilie Bolojan. Ivan spune că a trimis acest proiect și către președintele Nicușor Dan. „Am transmis această problemă către […]
Semnul ciudat care a apărut la metroul din Bucureşti. Ce reprezintă, de fapt, pătratele negre şi albe alăturate # Gândul
Care este semnul ciudat care a aparut la metroul din București. Iată ce reprezintă, de fapt, pătratele negre şi albe alăturate. La unele stații de metrou din București a fost observat un semn neobișnuit, cu pătrate negre și albe, care a stârnit curiozitate și întrebări în rândul călătorilor. Deși la început mulți s-au întrebat dacă […]
Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului arată că victoria Rusiei nu este inevitabilă. Ritmul real al ofensivei trupelor ruse arată că o cucerire rapidă a întregii regiuni Donețk este puțin probabilă, în ciuda declarațiilor Kremlinului. ISW precizează că, dacă armata rusă va continua să avanseze cu viteza actuală, va putea cuceri complet regiunea Donețk nu mai […]
Romsilva scoate la vânzare 16.000 de pomi de Crăciun. Prețurile pentru achiziţia directă de la ocoalele silvice pornesc de la o sumă modică # Gândul
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va scoate la vânzare, în această iarnă, peste 16.000 de pomi de Crăciun. Brazii pot fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri şi 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 […]
Iată când se pune grâu la încolţit pentru Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, și de ce trebuie să respecți tradiția. Adesea, grâul se pune la încolțit în ziua de 30 noiembrie, dar dacă este să respectăm întru totul tradiția, grâul se pune la încolțit în prima oră a zilei Sfântului Andrei. Prin urmare, ar […]
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a spus că Denis Alibec nu are loc la echipa sa fiindcă atacantul ar strica atmosfera în vestiar. Denis Alibec a revenit în vară la FCSB, dar a lipsit mult din cauza problemelor medicale. A marcat un gol pentru FCSB, în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița, […]
Doru Bușcu despre numirile ciudate făcute de Ilie Bolojan. Cine este și ce sfori trage Florin Vlădică, un fel de Potra al premierului # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat pe tema numirilor controversate din echipa premierului Ilie Bolojan. Astfel, Oana Gheorghiu nu este singura persoană a cărei competență în materie de guvernare ridică semne de întrebare, ci și un alt consilier care are legături cu oamenii de afaceri condamnați […]
Oficialul Rapidului, Mauro Pederzoli, va aduce un mijlocaş din Serie A. Rapid e pe primul loc în Superliga, cu 35 de puncte, la două distanță de locul doi, FC Botoşani, și pentru a câștiga titlul, șefii vor să întărească echipa în iarnă. Mauro Pederzoli e în Italia pentru a negocia cu un decar din Serie […]
Victor Ponta îl ironizează pe ministrul Ionuţ Moşteanu: „Dacă îmi ‹greşeam› diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR” # Gândul
Fostul premier al României, Victor Ponta, remarcă diferenţa dintre maniera părtinitoare în care este tratat de către cei din propriul partid şi din Guvern, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu(USR), cu privire la studiile pe care spune că le-a făcut dar nu le-a făcut faţă de cum ar fi fost tratat un ministru membru al unui alt […]
FOTO. Cum se menține în formă Mihela Tatu. ”Am mereu grijă să mă ridic de la MASĂ fără să mă satur” # Gândul
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a explicat ce anume face pentru a se menține în formă și pentru a se simți cât mai bine. Mihaela Tatu a dat detalii despre cum reușește să se mențină în formă. Vedeta TV a explicat, pentru revista Viva, că este foarte atentă în ceea ce privește […]
Vânzările de pește ating niveluri record în perioada Postului de Crăciun. Aproape în fiecare săptămână există câte o dezlegare, iar în aceste zile, raioanele cu produse pescărești sunt luate cu asalt. La toate magazinele specializate și în supermarketuri se găsește o ofertă variată, de la pești autohtoni la specii exotice, în diverse dimensiuni și formate, […]
Fostul jucător de la FCSB nu a confirmat nici în MLS și clubul îi încheie contractul. „Nu am niciun regret” # Gândul
Alex Băluță nu va mai juca la Los Angeles FC, după ce echipa din MLS a anunțat că nu-i prelungește contractul. Fostul jucător de la FCSB va intra în MLS Re-Entry Process. Băluță a ajuns gratis la Los Angeles FC, după ce FCSB a decis să încheie acordul cu jucătorul de 32 de ani. Acum […]
Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite # Gândul
La examenul de rezidențiat din 16 noiembrie 2025, din rândul primilor 200 de candidați, în ordinea mediilor, opțiunile s-au concentrat în special asupra cardiologiei și a specialităților de medicină estetică. Specializările precum medicina de familie sau ATI au fost ocolite de viitori medici. Dermato-venerologia s-a ocupat prima, având doar 60 de locuri disponibile la nivel […]
Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea” # Gândul
Cristina Pîrv a transmis un mesaj emoționant pentru Gică Hagi, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport. Astfel, cea mai bună jucătoare de volei din istoria României și-a deschis academie, chiar pe stilul lui Gică Hagi în fotbal. De asemenea, fosta mare jucătoare de volei a vorbit despre asta și a recunoscut că a fost […]
Razie DIICOT în Vama Constanța. Grave acuzații de constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere # Gândul
Joi dimineață, DIICOT efectuează ample percheziții la sediul unui cunoscut operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane într-un dosar în care este vizat un grup infracțional organizat care folosea documente falsificate pentru import-export de produse petroliere. Procurorii DIICOT ridică la acest moment înscrisuri din Vama Constanța, perchezițiile vizând 37 de locații. Există acuzații de […]
Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează” # Gândul
În urma dezvăluirilor presei, ministrul Ionuţ Moşteanu a postat pe pagina sa de facebook un text însoţit de o fotografie a unei diplome din care reiese că este inginer, de profesie. Ministrul Moşteanu a completat un CV, pe vremea când era consiliere de ministru şi membru în CA la TAROM, că este absolvent al Universităţii […]
Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii # Gândul
Convorbirea telefonică dintre trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și consilierul principal al Kremlinului, Yuri Ushakov, a fost probabil interceptată de un serviciu de informații străin, scriu jurnaliștii de la The Wall Street Journal, citând mai multe surse. Un oficial din domeniul securității a declarat pentru WSJ că principalul suspect este o țară europeană, […]
Reacţia lui Moşteanu după ce a fost acuzat că și-a falsificat studiile: „O greșeală care recunosc că mă jenează”. Ministrul și-a publicat diploma # Gândul
În urma dezvăluirilor presei, ministrul Ionuţ Moşteanu a postat pe pagina sa de facebook un text însoţit de o fotografie a unei diplome din care reiese că este inginer, de profesie. „Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile. Nu mă ascund, […]
Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani # Gândul
Sean Duffy, secretarul de stat american pentru Transporturi, le-a cerut pasagerilor să se îmbrace mai elegant în aeroporturi, în cadrul unei campanii lansate pe 24 noiembrie. Duffy a criticat ținutele americanilor în aeroporturi, cerând mai mult respect și eleganță. Acesta a făcut apel la pasageri să se îmbrace mai bine, pentru a încuraja un comportament […]
Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală” # Gândul
Prezent la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport, Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB și este de părere că echipa pregătită de Elias Charlambos și Mihai Pintilii va reuși să ajungă în play-off-ul Superligii României. Astfel, fostul mare internațional a adus și argumente în favoarea echipei patronate de Gigi Becali și crede […]
Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!” # Gândul
Nicușor Dan a oferit, din nou, o serie de explicații confuze despre modul în care autoritățile investighează presupusele interferențe cibernetice de la alegerile prezidențiale din 2024. Declarațiile sale au generat nedumerire, președintele a oscilat între certitudini și necunoscute, iar concluzia a fost simplă: știm, dar nu știm. Întrebat despre actorii implicați în anularea alegerilor, după […]
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat # Gândul
Preşedintele SUA Donald Trump i-a recomandat prim-ministrului japonez Sanae Takaichi să nu provoace China în ceea ce priveşte suveranitatea Taiwanului, a transmis joi The Wall Street Journal, după o dispută diplomatică între Tokyo şi Beijing. Relaţiile dintre cele mai mari două economii din Asia au devenit tensionate după ce noua şefă naţionalistă a executivului japonez […]
FOTO. Ce relație are Ramona Gabor cu CUMNAȚII ei. A spus exact cum se înțelege cu Mr. Pink și Irinel Columbeanu # Gândul
Ramona Gabor, în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit cum se înțelege cu cumnații săi – Irinel Columbeanu și Mr. Pink. Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor, este stabilită de foarte multă vreme în Dubai, acolo unde a reușit să-și facă o viață așa cum își dorea. În urmă cu ceva […]
De ce nu este indicat să-ți usuci hainele pe calorifer. Ce pericole pentru sănătate ascunde acest obicei aparent inofensiv # Gândul
Pe timp de iarnă, mulți oameni își usucă hainele pe calorifer fără să știe că acest obicei aparent inofensiv poate favoriza apariția mucegaiului și chiar probleme respiratorii serioase, avertizează specialiștii. Potrivit lui Nancy Emery, expertă în sisteme de încălzire la Only Radiators, caloriferul este „un loc propice pentru apariția mucegaiului” atunci când este folosit să usuce […]
Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR # Gândul
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va fi condusă de Anișoara Ulcelușe, unde tocmai a fost numită de premierul Bolojan, după ce a câștiga concursul de selecție a conducerii agenției. În funcțiile de vicepreședinți ai AMEPIP au fost numiți Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu. Anișoara Ulcelușe, noua șefă la AMEPIP Prima procedură […]
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a emis un aviz negativ pentru proiectul care creste vârsta de pensionare a magistraților, ceea ce înseamnă că acum premierul poate începe demersurile pentru angajarea răspunderii. Mâine expiră termenul impus de Comisia Europeană, dacă legea nu e adoptată, România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro din PNRR. […]
Gabriela a fost suspendată, din cauză că apărea pe OnlyFans în uniforma de polițistă: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat” # Gândul
Gabriela V., în vârstă de 25 de ani, o agentă de poliție din Buenos Aires, Argentina, a fost suspendată, după ce a postat conținut provocator în uniforma de serviciu, pe rețelele sociale. Pe când se afla în concediu medical, femeia apărea în „ipostaze nepotrivite” pe TikTok și pe OnlyFans, unde avea deschise conturi. Astfel, tânăra, […]
Avertisment pentru românii care stau la bloc. Escrocii trimit facturi FALSE în numele furnizorilor. Banii nu se mai pot recupera # Gândul
Asociațiile de Proprietari și locatarii de la bloc sunt vizați de un val nou de fraude cibernetice. Mai nou, escrocii trimit facturi false care par să provină de la furnizori de energie, apă, gaze sau internet, însoțite de mesaje alarmante despre „restanțe”, „regularizări urgente” sau riscul imediat de deconectare. Românii care locuiesc la bloc sunt […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, vorbește despre greutățile cu care românii se confruntă și ce greșeli ale partidelor de la guvernare au adus România în situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă […]
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ” # Gândul
A fost ceață în București, la primele ore ale dimineții, dar și în alte regiuni ale țării. Potrivit ANM, România se află sub o informare meteorologică de vreme cu temperaturi în scădere și precipitații care se pot transforma în lapoviță sau ninsoare. Nu vor lipsi nici intensificările vântului. Cum va fi vremea astăzi – joi, […]
Semaforul cu săgeată verde și semaforul pietonal: cine are prioritate și când greșesc șoferii. Cum procedăm ca șoferi sau pietoni # Gândul
Intersecțiile cu semafoare multiple au devenit tot mai dificile pentru șoferi, mai ales acolo unde există simultan semafor auto principal, săgeată verde separată și semafor pietonal. În orașele mari au apărut numeroase situații în care șoferii nu mai înțeleg cine are prioritate, iar amenzile pentru neacordare au crescut considerabil în 2025. Un detaliu ignorat prea […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță scăderea deficitului la 5,7% din PIB în octombrie: „Măsurile fiscale adoptate în vară sunt eficiente” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi execuția bugetară pentru trimestrul III și primele zele luni ale anului și anunță o scădere a deficitului bugetar și o îmbunătățire a indicatorilor fiscali față de 2024. Potrivit ministrului, deficitul a ajuns în octombrie la 5,7% din PIB, față de 6,2% în aceeași perioadă din 2024. Nazare a […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum toți aflați la putere sunt crescuți de Soros ca să distrugă România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Deci tot ce se întâmplă acuma, tot sistemul ăsta, că v-am […]
Ion Cristoiu: Alegerile din 7 decembrie 2025 pot fi un referendum de Suspendare a lui Nicușor Dan # Gândul
„Prezentarea, în Parlament, a strategiei naționale de Apărare de către președintele României, Nicușor Dan, ar fi trebuit să se constituie într-un moment de excepție în viața noastră politică și publică. Documentul e fundamental pentru stabilitatea țării, pentru poziția țării noastre pe plan internațional. Ca de obicei, Nicușor Dan, prin prestația sa dezlânată, a transformat momentul […]
ESCROCHERIA „Brad Pitt”, lovește din nou. O pensionară a pierdut 107.000 de euro după ce a crezut că celebrul actor s-a îndrăgostit lulea de ea # Gândul
O femeie pensionară din Elveția a fost victima unei escrocherii online deja bine-cunoscută, după ce a crezut că se află într-o relație cu celebrul actor Brad Pitt. Escrocii care s-au dat drept reprezentanții starului american au convins-o să trimită, în mai multe tranșe, aproape 107.000 de euro cu promisiunea unei „iubiri eterne”. Totul a început […]
Castelul Bran, preluat integral de moștenitorii Principesei Ileana după o dispută arbitrală în SUA. Avocații pleacă cu peste 7 milioane de dolari # Gândul
Castelul Bran a trecut complet în mâinile moștenitorilor Principesei Ileana a României, după o decizie luată în urma unei dispute soluționate la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în Statele Unite. Compania de Administrare a Domeniului Bran, care gestionează activitatea comercială a castelului, a fost preluată integral de familia Habsburg-Lothrigen, după ani de […]
Ministrul Moşteanu este acuzat că şi-a falsificat studiile. Universitatea pe care spune că a absolvit-o susţine că nu l-a avut student # Gândul
CV-ul ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, începe să aibă tot mai multe locuri goale şi pline de întrebare după ce, pe zi ce trece, se dovedeşte că studiile pe care spune că le are sunt contrazise de instituţiile unde spune că le-ar fi şi urmat. Ziariştii de la Libertatea publică joi un articol din care […]
Vă delectăm cu un nou banc, marca Gândul. De data aceasta, este vorba de un sfat, și anume, acela de a nu avea încredere în sondajele electorale. Iată de ce. Atenție!!! Să nu ai încredere în sondaje! Un prieten de-al meu a sunat între 2 și 4 dimineața la 200 de personae, să întrebe pe […]
Să fie pace în Ucraina, dar în condițiile Moscovei. „Mândra Rusie nu își poate pierde reputația, nu contează cât de lent se fac progrese, important este ca lucrurile să se miște în direcția corectă” # Gândul
Putin transmite că oferă Ucrainei și Occidentului o alegere. Dar alegerea ar trebui să fie făcută nu între diferite versiuni de pace, ci între atingerea obiectivelor războiului doar prin forță militară sau prin completarea acestei forțe cu negocieri în care condițiile impuse de Moscova să fie acceptate de ucraineni. Președintele rus Vladimir Putin, notează Alexander […]
Comportament bizar al lui Nicușor Dan în Parlament. Polemizează cu Bolojan, încalcă protocolul, mută sticlele cu apă și gesticulează haotic # Gândul
Președintele Nicușor Dan a manifestat un comportament bizar, caracterizat de gesturi repetitive și anxioase, chiar la pupitrul Parlamentului, în timp ce prezenta Strategia Națională de Apărare a țării. Prima gafă a fost una de protocol, când, la intrarea în sală, liderul de la Cotroceni s-a așezat alături de premierul Ilie Bolojan. Asta nu e tot, […]
Inter Milano, anunț de ultimă oră despre viitorul lui Cristi CHIVU, după eșecul cu Atletico Madrid: „Sperăm să rămână” # Gândul
După ce Inter Milano a pierdut la Madrid primul meci din acest sezon de UEFA Champions League, scor 2-1 cu Atletico, președintele clubului, Beppe Marotta a clarificat situația antrenorului și a anunțat poziția oficială a clubului privind viitorul lui Cristi Chivu, după declarația surprinzătoare lui Diego Simeone, care a spus că și-ar dori cândva să […]
