SURPRIZĂ Două noi mari linii de metrou în București, două mari magistrale despre care nu s-a vorbit până acum
HotNews.ro, 27 noiembrie 2025 17:10
Ministerul Transporturilor ia în calcul realizarea de noi tronsoane de metrou care să lege zone dens populate, anunță Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport al României, din Ministerul Transporturilor, la Maratonul Profit.ro…
Acum 5 minute
17:20
VIDEO Problema cazierului juridic electronic: În timp ce MAI susține că dacă-l printezi nu mai are valoare juridică, Ioana Dogioiu spune că la Guvern i-a fost acceptat așa # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că în momentul în care s-a angajat la Palatul Victoria a avut nevoie de cazierul judiciar pe care l-a obținut în aproximativ două minute de…
Acum 15 minute
17:10
17:10
Incendiul a izbucnit la Spitalul Judeţean Reşiţa din judeţul Caraş-Severin într-o încăpere unde era montat un aparat RMN și unde a avut loc un scurt-circuit la instalaţia electrică, potrivit ISU Caraş- Severin citat de news.ro.…
17:10
Forţa Dreptei îl susţine pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ludovic Orban: „Singura soluţie” # HotNews.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige…
Acum 30 minute
17:00
Ștefan Baiaram (22 de ani) face un sezon bun la Universitatea Craiova, cu opt goluri și două assisturi în 24 de meciuri, evoluții care l-au adus și la echipa națională. Calificat și în Europa (Conference…
17:00
Coreea de Nord a introdus limba rusă ca disciplină obligatorie în școli, începând cu clasa a IV-a, anunță joi Politico. Alexander Kozlov, ministrul resurselor naturale și al mediului și copreședinte al comisiei interguvernamentale a Federației…
17:00
[P] Primarul Daniel Băluță propune fuziunea între Elcen și Termoenergetica, pentru un sistem integrat de producție, transport și distribuție a agentului termic în București # HotNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Municipiului București, inițiază procesul administrativ menit să soluționeze definitiv situația critică a termiei din Capitală. În cadrul unei conferințe…
17:00
Merkel face precizări legate de rolul a patru țări UE în declanșarea războiului din Ucraina. Fostul cancelar neagă că le-a atribuit vreo vină # HotNews.ro
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un fake news, informează DPA, preluată…
Acum o oră
16:40
Cluj: Fond de investiții de 30 milioane EUR, administrat de Fortech, pentru firme inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest # HotNews.ro
Firmele inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest vor putea obține finanțări în schimbul unor pachete de acțiuni, printr-un nou fond de investiții de 30 de milioane de euro, susținut din fonduri europene și…
16:30
Tânărul arestat pentru pregătirea unui atac chimic la Eurovision a fost condamnat la închisoare după un proces îndelungat # HotNews.ro
Un tribunal din Luxemburg a condamnat joi la închisoare un suedez de 23 de ani pentru plănuirea unui atac terorist la ediția din 2020 a Concursul Eurovision, ce trebuia să aibă loc la Rotterdam, relatează…
16:30
ULTIMA ORĂ Putin cere retragerea forțelor Ucrainei și amenință că Rusia va continua războiul în caz contrar / Prima poziția fermă pe tema planului de pace al SUA # HotNews.ro
Liderul de la Kremlin susține că Moscova vrea să discute pe tema planului de pace propus de SUA, dar pune mai multe condiții, inclusiv retragerea armatei ucrainene din mai multe poziții-cheie pe care le controlează,…
16:30
Organizația lui Navalnîi a fost declarată ca „teroristă” de o instanță din Rusia. „Vom continua să spunem adevărul” # HotNews.ro
Curtea Supremă rusă a clasificat joi drept „teroristă” organizaţia anticorupţie a opozantului defunct Aleksei Navalnîi, a cărui mişcare fusese deja declarată „extremistă”, relatează AFP, preluată de Agerpres. Fundaţia Anticorupţie este recunoscută „ca o organizaţie teroristă”,…
Acum 2 ore
16:00
Guvernul îi dă locuință de protocol șefei ICCJ, Lia Savonea / Decizia, chiar în ziua în care CSM a dat aviz pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție spune că a solicitat atribuirea unei locuințe de protocol de la momentul numirii sale în funcție, în luna august. Mai multe surse din guvern au confirmat pentru HotNews…
16:00
VIDEO Liviu Odagiu, noul președinte ales al CSM, spune cum vrea să revoluționeze sistemul de justiție # HotNews.ro
Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia, a fost ales joi președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru anul 2026. În prezentarea proiectului său de management, magistratul a prezentat două…
16:00
Recorduri meteo la final de toamnă. Anii în care au fost temperaturi de vară în ultimele zile de noiembrie # HotNews.ro
Acum 15 ani, la Oltenița, temperatura a depășit 25 °C în penultima zi de noiembrie, deși normalul ar fi fost sub 10 °C. Datele ANM arată că au fost astfel de zile uimitor de calde…
15:50
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după dezvăluirile că a dat curent gratis de 2 milioane de euro # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma investigației Recorder potrivit căreia compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.…
15:50
Macron anunță introducerea serviciului militar voluntar în Franța, un răspuns la amenințarea Rusiei / Ce presupune și cât va dura # HotNews.ro
Noul serviciu militar voluntar va începe la jumătatea anului 2026, fiind adresat în special tinerilor de 18-19 ani, și va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute” de pe scena internațională, scriu Reuters…
15:40
„Literatura riscă să devină o artă defunctă”: Critici dure pentru programa la Română de la liceu # HotNews.ro
Programa propusă la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a stârnit reacții dure în spațiul public. Profesorii universaitari Radu Vancu, Liviu Papadima sau Ștefan Baghiu acuză Ministerul Educației că întoarce studiul literaturii „cu…
15:30
Institutul Pasteur e îngrijorat că mutații ale virusului gripei aviare vor putea provoca o pandemie gravă # HotNews.ro
Virusul gripei aviare, care s-a răspândit printre păsările sălbatice, păsările de curte și mamifere în numeroase părți ale lumii, ar putea provoca o pandemie mai gravă decât COVID-19 dacă ar suferi mutații care să permită…
15:30
Extrădarea lui Sorin Oprescu, respinsă de judecătorii greci. Fostul primar general a invocat că este bolnav # HotNews.ro
Curtea de Apel Salonic a respins solicitarea de extrădarea a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, potrivit TVR Info și Antena3. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța supremă. Sorin Oprescu nu…
Acum 4 ore
15:00
Pastor penticostal acuzat că a violat timp de peste un an o fată de 15 ani, în București. Bărbatul a fost lăsat în libertate de un judecător # HotNews.ro
Un bărbat de 72 de ani, pastor penticostal, este cercetat în libertate, sub control judiciar, după ce a agresat sexual o fată de 15 ani la locuința lui din București. Individul a profitat că adolescenta…
14:40
VIDEO „Prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României”. Se deschide circulația pe bucata lipsă de autostradă de la București la Focșani # HotNews.ro
„Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României”, spune șeful de la Drumuri, după ce traficul rutier va fi deschis de joi de la ora 15.00 pe porțiunea lipsă din autostrada…
14:40
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele” # HotNews.ro
Dronele și agenții ruși lansează atacuri în țările NATO, iar Europa face acum ceea ce ar fi părut de neconceput acum câțiva ani: face planuri cum să riposteze, potrivit publicației europene Politico. Ideile vehiculate variază…
14:40
VIDEO Un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a făcut în junglă o descoperire pe care o aștepta de 13 ani # HotNews.ro
Un cercetător a fost copleșit până la lacrimi după ce a întâlnit o specie extrem de rară de floare în Sumatra, Indonezia, marcând apogeul unei căutări care a durat peste un deceniu. Momentul emoționant a…
14:30
Vicepreşedintele CSM: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreţi să fiţi judecat de un judecător de 65 de ani” # HotNews.ro
Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, susține că magistrații „nu au avut niciodată o problemă” cu ieşirea la pensie la 65 de ani, însă spune că cetățenii ar trebui să se gândească dacă ar…
14:10
Un studiu făcut de universitatea MIT a descoperit că peste 10% din forța de muncă poate fi înlocuită deja de AI în Statele Unite # HotNews.ro
Massachusetts Institute of Technology a publicat miercuri un studiu care a constatat că inteligența artificială (AI) poate deja să înlocuiască 11,7% din forța de muncă din Statele Unite, echivalentul a până la 1,2 trilioane de…
14:00
Planul anunțat de Guvern, după avizul negativ de la CSM pentru proiectul privind pensiile magistraților. Ce se întâmplă cu banii din PNRR # HotNews.ro
Premierul Bolojan urmează să convoace, vineri, o ședință de Guvern în care să adopte proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților, nefiind posibil procedural ca acest lucru să fie făcut mai devreme.…
13:50
CFR Infrastructură anunță că, începând de joi, ora 13:00, se redeschid circulației trei dintre liniile de cale ferată reabilitate din Stația CF Brașov. În ultimii ani, de când s-a deschis șantierul, trenurile au sosit la…
13:40
Ucraineanul suspectat că a coordonat atacul cu explozibili asupra conductelor Nord Stream, extrădat în Germania # HotNews.ro
Bărbatul este acuzat că a comis în 2022, la scurt timp după izbucnirea războiului în Ucraina, un act de sabotaj care a blocat tranzitul de gaz din Rusia către Europa, relatează Reuters. Un purtător de…
13:40
Quentin Tarantino acuză o scriitoare populară de plagiat: „Nu înțeleg cum de scriitorul japonez n-a dat-o în judecată pentru absolut tot ce are”. Controversa a pornit de la un film # HotNews.ro
Quentin Tarantino a criticat fenomenul global creat de scriitoarea americană Suzanne Collins, seria de romane „Jocurile foamei” (The Hunger Games) pentru că ar fi copiat complet un alt film, mai vechi, relatează Far Out Magazine.…
13:30
Numărătoare inversă până la unul dintre cele mai așteptate momente de Crăciun din București. Când “se aprinde” Casa Mița Biciclista # HotNews.ro
La început de secol XX, Mița Biciclista era probabil cea mai spectaculoasă și mai revoluționară femeie din oraș. A fost sigur cea mai discutată femeie din perioada interbelică, subiectul fierbinte al ziarelor de scandal și…
13:30
Tokyo nu mai este cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou clasament ONU. Care este metropola cu cei mai mulți locuitori: 42 de milioane # HotNews.ro
Schimbarea în clasament este rezultatul unei noi metodologii mai consecvente în modul de clasificare a orașelor, localităților și zonelor rurale, potrivit oficialilor ONU, citați de The Guardian. Jakarta a depășit Tokyo pentru a deveni cel…
Acum 6 ore
13:20
Genetica transformă sistemul medical. Cum intră România în era medicinei personalizate și de ce MedLife devine pionier regional # HotNews.ro
Medicina traversează una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii, pe măsură ce genetica devine o resursă centrală în diagnostic, prevenție și tratament. Până nu demult accesibile doar marilor centre de cercetare, tehnologiile de…
13:20
Rusia a condamnat opt oameni la pedeapsa maximă pentru atacul asupra podului Kerci / Reacția unuia dintre ei în instanță: Toți am fost testați cu detectorul de minciuni # HotNews.ro
Un tribunal militar rus a condamnat opt bărbați la închisoare pe viață pentru rolul pe care l-ar fi jucat în atacul cu bombă asupra podului Kerci care leagă regiunea Krasnodar din Rusia de Crimeea, transmite…
13:10
Un bătrân blocat la etajul 31 în unul dintre blocurile care ard de peste 24 de ore în Hong Kong a fost scos în viață # HotNews.ro
Pompierii încă se luptă să stingă flăcările la complexul rezidențial din Hong Kong, care au izbucnit miercuri la prânz și continuă să-i caute pe locatarii dispăriți în cel mai grav incendiu din oraș din ultimele decenii.…
12:50
„O penurie de lubrifianți ar afecta grav mașina de război a Moscovei”. Micile sancțiuni, dar decisive, pe care Occidentul nu le-a luat contra rușilor # HotNews.ro
Un grup civic a identificat mai multe sancțiuni minore, dar potențial decisive, care dacă ar fi aplicate ar putea perturba grav eforturile de război ale Rusiei în Ucraina, scrie The Guardian. Până acum, Occidentul a…
12:50
Ministrul Apărării și-a trecut în CV-ul cu care a fost în CA la Tarom absolvirea unei facultăți care neagă că Moșteanu i-a fost vreodată student # HotNews.ro
În primele poziții publice, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra, scrie Libertatea. Atheneum a negat că l-a…
12:40
Scandalul de spionaj industrial între Intel și cel mai mare producător de cipuri din lume ia amploare # HotNews.ro
Procurorii din Taiwan au declarat joi că anchetatorii au efectuat percheziții la locuințele unui fost director de rang înalt al Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) și au confiscat computere, după ce producătorul de cipuri l-a…
12:20
O nouă abordare din strategia SUA pentru încheierea războiului din Ucraina provoacă îngrijorare la Kiev și în Europa # HotNews.ro
Garanțiile de securitate au fost o cerință centrală pentru Kiev în orice acord cu Rusia. Washingtonul asigură că le va oferi, dar că mai întâi dorește să încheie un acord de pace, scriu Politico și…
12:20
Granturi de 40.000 euro pentru transformare în business: Programul xGrow, cea mai nouă inițiativă pentru dezvoltarea IMM-urilor prin sustenabilitate și digitalizare # HotNews.ro
În contextul economic actual, în care respectarea standardelor ESG devine un criteriu esențial pentru succesul pe piață, IMM-urile din România resimt tot mai puternic presiunea de a se transforma pentru a face față provocărilor. Fără…
12:10
ULTIMA ORĂ: Numiri la conducerea AMEPIP, super-agenția companiilor de stat. Unul dintre cei trei șefi a fost demis din ultima funcție publică după un raport care a ajuns la DNA # HotNews.ro
Guvernul a selectat, joi, 27 noiembrie, un președinte și doi vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). De aceste numiri depindeau îndeplinirea unui jalon PNRR în valoare de 330 de milioane…
12:10
Marele summit climatic COP30 din Brazilia s-a terminat, însă plenara finală s-a prelungit cu multe ore, cu intervenții tensionate, întreruperi repetate și solicitări procedurale care au întârziat adoptarea deciziilor, se scrie într-o analiză InfoClima.ro. Decizia…
12:00
Salariul minim 2026: Coaliția de guvernare va discuta în decembrie inclusiv suma fără taxe (ministru) # HotNews.ro
Coaliția de guvernare va discuta în ședință, în a doua săptămână a lunii decembrie 2025, orice analiză privind nivelul salariului minim pe anul 2026, inclusiv dacă va crește suma scutită de taxe din cadrul remunerației…
12:00
„Mami, cumpără-mi Legami, Labubu, kendamă krom! Toți au!”- De ce ajung (și) părinții victime ale trendurilor din curtea școlii # HotNews.ro
La început, a fost un singur pix Legami – un fluturaș roz-pal cu antene în formă de inimioare. Nu i-am rezistat, recunosc: „Mami, trebuie să mi-l iei! Toți colegii au. TOȚI!”. Stăruința copilului meu era…
11:50
Într-o lume în care siguranța și sentimentul de apartenență devin tot mai importante, viața într-un complex rezidențial modern nu se rezumă doar la locuințe elegante, ci la un mediu în care te simți protejat, poți…
11:50
Producătorul chinez de articole sportive Anta Sports Products se numără printre companiile care analizează o posibilă preluare a brandului german Puma, transmite joi agenția Bloomberg, citată de Reuters. Anta Sports, companie listată pe bursă din…
11:40
Reff & Asociații și Deloitte România au obținut o victorie definitivăpentru o companie de logistică și transport într-un litigiu cuautoritatea fiscală pe aspecte legate de prețuri de transfer și dedeductibilitatea serviciilor intra-grup # HotNews.ro
O echipă multidisciplinară, formată din avocați specializați în litigii fiscale din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal și consultanți fiscali din cadrul Deloitte România, a obținut o soluție definitivă importantă pentru una dintre cele…
11:40
CSM, aviz negativ pe proiectul care crește vârsta de pensionare a magistraților. Președinta Consiliului spune că „guvernanții care au creat această situație nu au înțeles să își ceară scuze” # HotNews.ro
Consiliul Suprem al Magistraturii a emis un aviz negativ pentru proiectul care creste vârsta de pensionare a magistraților, ceea ce înseamnă că acum premierul poate începe demersurile pentru angajarea răspunderii. Mâine expiră termenul impus de…
11:30
Netflix a căzut la lansarea unuia dintre cele mai așteptate seriale ale sale de anul acesta # HotNews.ro
Cea mai mare platformă de streaming din lume raportat la numărul de abonați a căzut pentru scurt timp joi noaptea, exact în minutul în care a fost lansat sezonul 5 al serialului „Stranger Things”, unul…
11:30
Viața de zi cu zi într-o comunitate internațională exclusivistă: cum trăiesc și interacționează rezidenții Stejarii # HotNews.ro
O comunitate rezidențială exclusivistă înseamnă oameni care împărtășesc valori și aspirații comune, construiesc relații autentice și se bucură împreună de calitatea vieții de zi cu zi. Membrii comunității beneficiază de interacțiuni reale, respect reciproc și…
