S-a terminat Cursului de Director Sportiv organizat de FRF. Nume importante din fotbal pe lista absolvenţilor
Primasport.ro, 27 noiembrie 2025 17:10
S-a terminat Cursului de Director Sportiv organizat de FRF. Nume importante din fotbal pe lista absolvenţilor
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
17:10
Camerele de supraveghere ale unui spital au ajutat la achitarea unui campion mondial chinez acuzat de dopaj # Primasport.ro
Camerele de supraveghere ale unui spital au ajutat la achitarea unui campion mondial chinez acuzat de dopaj
17:10
S-a terminat Cursului de Director Sportiv organizat de FRF. Nume importante din fotbal pe lista absolvenţilor # Primasport.ro
S-a terminat Cursului de Director Sportiv organizat de FRF. Nume importante din fotbal pe lista absolvenţilor
Acum o oră
16:40
Zouma, pe picior de plecare de la CFR Cluj. La ce echipă ar putea ajunge. ”Se află şi ea în căutarea unui fotbalist cu agresivitatea sa” # Primasport.ro
Zouma, pe picior de plecare de la CFR Cluj. La ce echipă ar putea ajunge. ”Se află şi ea în căutarea unui fotbalist cu agresivitatea sa”
16:30
Deputatul PNL Ionuţ Stroe, petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi români # Primasport.ro
Deputatul PNL Ionuţ Stroe, petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi români
16:30
Final de sezon prematur pentru schioarea Lara Gut-Behrami, care a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul stâng # Primasport.ro
Final de sezon prematur pentru schioarea Lara Gut-Behrami, care a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul stâng
16:30
Newcastle denunţă ”tratamentul inacceptabil” al suporterilor săi de către poliţie după meciul de la Marseille # Primasport.ro
Newcastle denunţă ”tratamentul inacceptabil” al suporterilor săi de către poliţie după meciul de la Marseille
16:30
Inter, decizie finală cu privire la antrenorul Cristi Chivu, după seria nefastă de rezultate # Primasport.ro
Inter, decizie finală cu privire la antrenorul Cristi Chivu, după seria nefastă de rezultate
Acum 2 ore
15:40
Ştirea zilei! Edi Iordănescu, revenire de senzaţie de senzaţie în fotbal
Acum 4 ore
15:10
Mbappe nu s-a abţinut, după ce a marcat 4 goluri în Champions League: ”Nu vreau să te jignesc!” # Primasport.ro
Mbappe nu s-a abţinut, după ce a marcat 4 goluri în Champions League: ”Nu vreau să te jignesc!”
15:00
Steaua Roşie Belgrad - FCSB | Ofertă Mozzart Bet: FCSB înscrie în primele 20 de minute, pariu "verde" indiferent de rezultatul final # Primasport.ro
Steaua Roşie Belgrad - FCSB | Ofertă Mozzart Bet: FCSB înscrie în primele 20 de minute, pariu "verde" indiferent de rezultatul final
15:00
Liverpool a ajuns ciuca bătăilor, dar antrenorul nu se teme de demitere: ”Mă simt în siguranţă!” # Primasport.ro
Liverpool a ajuns ciuca bătăilor, dar antrenorul nu se teme de demitere: ”Mă simt în siguranţă!”
13:30
Surpriza zilei vine din Bănie! Starul oltenilor, dorit lângă un atac prin de vedete la o forţă din Champions League # Primasport.ro
Surpriza zilei vine din Bănie! Starul oltenilor, dorit lângă un atac prin de vedete la o forţă din Champions League
Acum 6 ore
13:10
Bomba zilei! Diego Simeone, antrenor la Inter Milano? Anunţul lui Fabrizio Romano: ”Se pare că Cholo le-ar fi spus apropiaţilor săi!” # Primasport.ro
Bomba zilei! Diego Simeone, antrenor la Inter Milano? Anunţul lui Fabrizio Romano: ”Se pare că Cholo le-ar fi spus apropiaţilor săi!”
11:30
Celebrul inginer Adrian Newey va fi „team principal” la Aston Martin în 2026
Acum 8 ore
11:20
Marea legendă a lui Inter Milano şi fostul coleg al lui Chivu nu l-a mai menajat pe român: ”Aş vrea să aflu de la el de ce a făcut asta!” # Primasport.ro
Marea legendă a lui Inter Milano şi fostul coleg al lui Chivu nu l-a mai menajat pe român: ”Aş vrea să aflu de la el de ce a făcut asta!”
11:00
Diego Simeone a vorbit, după ce l-a răpus în prelungiri pe Cristi Chivu: ”Sunt cei mai puternici din Champions League!” # Primasport.ro
Diego Simeone a vorbit, după ce l-a răpus în prelungiri pe Cristi Chivu: ”Sunt cei mai puternici din Champions League!”
10:50
Cristi Chivu a spus lucrurilor pe nume după ce a pierdut şi cu Atletico Madrid: ”Vom analiza totul!” # Primasport.ro
Cristi Chivu a spus lucrurilor pe nume după ce a pierdut şi cu Atletico Madrid: ”Vom analiza totul!”
09:30
Norvegianul Aleksander Aamodt Kilde revine în competiţie după doi ani de absenţă
Acum 12 ore
09:00
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, ASTĂZI, ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deplasare în infernul din Serbia # Primasport.ro
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, ASTĂZI, ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deplasare în infernul din Serbia
09:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, ASTĂZI, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Filipe Coelho, în faţa primului meci european din carieră # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, ASTĂZI, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Filipe Coelho, în faţa primului meci european din carieră
Acum 24 ore
01:10
Cutremur în Italia! Cristi Chivu, OUT de la Inter după înfrângerea cu Atletico Madrid? Antrenorul român, băgat în şedinţă de conducerea „nerazzurilor” # Primasport.ro
Cutremur în Italia! Cristi Chivu, OUT de la Inter după înfrângerea cu Atletico Madrid? Antrenorul român, băgat în şedinţă de conducerea „nerazzurilor”
00:40
Dennis Man, rege pe Anfield! Românul pleacă cu 3 puncte chiar de sub nasul starurilor cumpărate pe sute de milioane de englezi | VIDEO # Primasport.ro
Dennis Man, rege pe Anfield! Românul pleacă cu 3 puncte chiar de sub nasul starurilor cumpărate pe sute de milioane de englezi | VIDEO
00:10
Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a umilit-o pe Liverpool în Champions League
00:00
VIDEO | Final de etapă în Liga Campionilor! Inter, înfrângere la Madrid. Mbappe, omul serii # Primasport.ro
VIDEO | Final de etapă în Liga Campionilor! Inter, înfrângere la Madrid. Mbappe, omul serii
26 noiembrie 2025
23:50
Totul este oficial! Centralul din Superligă va arbitra finala Nations League
23:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Bayern o egalează pe Arsenal! Cristi Chivu şi Inter, conduşi la Madrid # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Bayern o egalează pe Arsenal! Cristi Chivu şi Inter, conduşi la Madrid
22:50
Nota primită de Vlad Dragomir după ce Pafos a produs o nouă surpriză în Champions League # Primasport.ro
Nota primită de Vlad Dragomir după ce Pafos a produs o nouă surpriză în Champions League
22:50
Totul a fost anunţat! Primul transfer pe care Rapid îl va face în această iarnă: „100%” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Totul a fost anunţat! Primul transfer pe care Rapid îl va face în această iarnă: „100%” | EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Man şi PSV, egalitate pe Ainfield # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Man şi PSV, egalitate pe Ainfield
22:30
Surpriză mare! Nemţii au pus ochii pe cel mai bun jucător al oltenilor din acest sezon. Antrenorul din bundesliga a făcut anunţul: ”Are valoare!” # Primasport.ro
Surpriză mare! Nemţii au pus ochii pe cel mai bun jucător al oltenilor din acest sezon. Antrenorul din bundesliga a făcut anunţul: ”Are valoare!”
22:20
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Start în ultimele meciuri ale etapei # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Start în ultimele meciuri ale etapei
22:10
Elias Charalambous nu se teme de infernul de pe „Marakana” : „Pentru mine nu contează adversarul” # Primasport.ro
Elias Charalambous nu se teme de infernul de pe „Marakana” : „Pentru mine nu contează adversarul”
21:50
Darius Olaru şi Daniel Bîrligea, faţă în faţă cu plecarea de la FCSB! Cinci cluburi uriaşe din Europa vin în Serbia să îi vadă pe jucătorii lui Becali # Primasport.ro
Darius Olaru şi Daniel Bîrligea, faţă în faţă cu plecarea de la FCSB! Cinci cluburi uriaşe din Europa vin în Serbia să îi vadă pe jucătorii lui Becali
21:50
Amalia Niţă a câştigat medalia de bronz la Campionatul European de box U23
21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Vlad Dragomir şi Pafos scot un punct din meciul cu Monaco # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Vlad Dragomir şi Pafos scot un punct din meciul cu Monaco
21:20
E gata! Florin Manea a intrat în direct şi a făcut marele anunţ despre Radu Drăguşin, după ce englezii au anunţat că pleacă de la Tottenham: „Lucrurile nu se mişcă” # Primasport.ro
E gata! Florin Manea a intrat în direct şi a făcut marele anunţ despre Radu Drăguşin, după ce englezii au anunţat că pleacă de la Tottenham: „Lucrurile nu se mişcă”
21:00
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut gestul lui Pancu din partida contra CFR-ului: ”Să fim serioşi!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut gestul lui Pancu din partida contra CFR-ului: ”Să fim serioşi!” | VIDEO EXCLUSIV
20:40
Sârbii au tras semnalul de alarmă, înainte de partida cu FCSB: ”Are un lot valoros!” # Primasport.ro
Sârbii au tras semnalul de alarmă, înainte de partida cu FCSB: ”Are un lot valoros!”
20:00
Gică Craioveanu, uimit de plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Este singurul antrenor, după Mangia, căruia Mike i-a dat mână liberă” # Primasport.ro
Gică Craioveanu, uimit de plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Este singurul antrenor, după Mangia, căruia Mike i-a dat mână liberă”
19:50
Curăţenie generală la Rapid în perspectiva „Ordinului Novak” ! Cinci jucători străini sunt pe picior de plecare din Giuleşti # Primasport.ro
Curăţenie generală la Rapid în perspectiva „Ordinului Novak” ! Cinci jucători străini sunt pe picior de plecare din Giuleşti
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Au început primele meciuri ale zilei # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Au început primele meciuri ale zilei
19:20
E gata! Barcelona a pus pe masă 150 de milioane de euro, iar rivala din Spania a făcut anunţul # Primasport.ro
E gata! Barcelona a pus pe masă 150 de milioane de euro, iar rivala din Spania a făcut anunţul
19:00
Ultimă oră! Cu două luni înainte de Jocurile Olimpice din 2026, Brignone a revenit pe schiuri # Primasport.ro
Ultimă oră! Cu două luni înainte de Jocurile Olimpice din 2026, Brignone a revenit pe schiuri
18:50
Bogdan Vătăjelu, revenire de senzaţie în SuperLiga? Fostul jucător de la Universitatea Craiova rămâne liber de contract # Primasport.ro
Bogdan Vătăjelu, revenire de senzaţie în SuperLiga? Fostul jucător de la Universitatea Craiova rămâne liber de contract
18:30
Interes scăzut pentru partida dintre Steaua Roşie Belgrad şi FCSB! Câte bilete au vândut sârbii cu o zi înainte de meci # Primasport.ro
Interes scăzut pentru partida dintre Steaua Roşie Belgrad şi FCSB! Câte bilete au vândut sârbii cu o zi înainte de meci
18:20
Tenis de masă: Iulian Chiriţa şi-a asigurat prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025, la Cluj-Napoca # Primasport.ro
Tenis de masă: Iulian Chiriţa şi-a asigurat prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025, la Cluj-Napoca
18:00
Lovitură în SuperLiga! Maxime Sivis a semnat: „Contract până în 2028”
18:00
Telenovela s-a terminat! Spaniolii au anunţat ce se întâmplă cu Araujo din iarnă, după ce a îngropat-o pe Barcelona la Londra # Primasport.ro
Telenovela s-a terminat! Spaniolii au anunţat ce se întâmplă cu Araujo din iarnă, după ce a îngropat-o pe Barcelona la Londra
17:50
Denis Alibec, de la FCSB la Rapid?! Bomba iernii a fost anunţată în direct: „I-a spus Gigi că îl lasă să plece. Am vorbit cu el personal” # Primasport.ro
Denis Alibec, de la FCSB la Rapid?! Bomba iernii a fost anunţată în direct: „I-a spus Gigi că îl lasă să plece. Am vorbit cu el personal”
17:30
Antrenorul de la Steaua Roşie nu a ezitat după ce Becali i-a dat echipa de start a FCSB-ului: ”Ştim cu toţii cine e!” # Primasport.ro
Antrenorul de la Steaua Roşie nu a ezitat după ce Becali i-a dat echipa de start a FCSB-ului: ”Ştim cu toţii cine e!”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.