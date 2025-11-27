Cine este cea mai bine plătită jucătoare de tenis din România în 2025. Irina Begu nu a prins top 3

11:50

Când poveștile de dragoste se transformă în prietenie pe viață, ele devin inspirație pentru mulți. Așa stau lucrurile în cazul Taniei Budi și al lui Dan Bittman, care s-au cunoscut întâmplător într-un troleibuz, au trăit o relație intens mediatizată timp de zece ani și au reușit să păstreze o priete