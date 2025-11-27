Dennis Politic trăiește un adevărat calvar la FCSB: „E foarte speriat! E alb ca varul înaintea meciurilor”
Sport.ro, 27 noiembrie 2025 20:50
Care este sursa problemelor pentru Dennis Politic la FCSB.
Acum 5 minute
21:10
Steaua Roșie - FCSB va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00.
21:10
Românii au fost dominați de greci aproape pe parcursul întregii partide.
21:10
România, la înălțime: omul meciului cu Croația, premiat la final după o prestație fantastică # Sport.ro
Prima noastră partidă, la turneul final din Germania și Olanda, a evidențiat o handbalistă în mare formă.
Acum 10 minute
21:00
A scris istorie la Dinamo și vrea la FCSB: „S-a dus Figo de la Barcelona la Real Madrid, mai e o problemă?” # Sport.ro
Ionuț Chirilă (59 de ani), unul dintre cei mai vocali și cunoscuți antrenori români, este liber de contract din 2021.
21:00
PSV Eindhoven a învins-o fără drept de apel pe Liverpool pe Anfield, scor 4-1, în faza principală Champions League.
Acum 30 minute
20:50
Dennis Politic trăiește un adevărat calvar la FCSB: „E foarte speriat! E alb ca varul înaintea meciurilor” # Sport.ro
Care este sursa problemelor pentru Dennis Politic la FCSB.
Acum o oră
20:30
Este convins înainte de Steaua Roșie – FCSB: ”Pe Maracana au căzut și echipe mult mai puternice” # Sport.ro
FCSB va juca pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad în runda a cincea din faza principală Europa League.
20:30
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Dragoș Grigore au primit diplome de Director Sportiv. Au participat la cursul organizat de FRF # Sport.ro
Ultimul modul al Cursului de Director Sportiv organizat de FRF în parteneriat cu Double Pass s-a încheiat joi, când a avut loc ceremonia de acordare a diplomelor pentru absolvenţi. Printre absolvenţi se numără Cristian Săpunaru, Nicolae Dică, Bogdan Lobonţ, Adrian Popa şi Dragoş Grigore.
20:20
Răspunsul lui Costel Gâlcă referitor la transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid.
Acum 2 ore
20:10
Atac cibernetic masiv asupra Federaţiei Franceze. Au fost furate date personale ale jucătorilor # Sport.ro
Atac asupra francezilor!
19:40
Alex Băluță se întoarce în țară cu o mică avere! Câți bani a încasat în SUA după doar un meci jucat # Sport.ro
Aventura lui Alexandru Băluță în MLS s-a încheiat mult mai repede decât spera.
19:40
Transferul pregătit de FCSB se complică! Fotbalistul dorit de Gigi Becali, dat în judecată de propriul club # Sport.ro
Transferul pregătit de FCSB este în pericol.
19:20
România, victima unui caz bulversant la Mondialul de handbal: ce au pățit fetele, de noaptea minții! # Sport.ro
Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă a avut un debut cu peripeții, la Cupa Mondială găzduită de Germania și Olanda.
Acum 4 ore
19:10
Universitatea Craiova - Mainz va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:45.
19:10
Steaua Roșie Belgrad, problemă majoră înaintea meciului cu FCSB: „Pur și simplu nu funcționează” # Sport.ro
Cu ce problemă se confruntă Steaua Roșie Belgrad înaintea partidei cu FCSB: „Pur și simplu nu funcționează”.
19:00
FCSB primește o lovitură serioasă înaintea meciului de la Ovidiu.
19:00
”Unde îți sunt firele albe, păpușă?” Legendarul fotbalist român, ironizat de fostul coleg sârb înainte de Steaua Roșie – FCSB # Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad – FCSB se joacă în runda a cincea din faza principală Europa League.
18:50
Brazilianul de 25 de ani a „rupt“ vestiarul în două, iar viitorul său, la Madrid, e „în ceață“.
18:40
Alex Mitriță și-a făcut apariția pe ”Oblemenco” și a rostit doar două cuvinte înainte de Craiova - Mainz # Sport.ro
Universitatea Craiova - Mainz va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45.
18:40
Ce au făcut nemții înaintea partidei Universitatea Craiova - Mainz. Video cu momentele spectaculoase.
18:20
Superliga are un început nebun, iar clasamentul arată complet altfel decât se aștepta oricine.
18:10
Sportul românesc „fierbe“: Nicușor Dan, rugat să ia măsuri după cazul care a pus cluburile pe jar # Sport.ro
O inițiativă catalogată drept populistă are foarte mulți contestatari, iar acum a ajuns în vizorul șefului statului.
18:00
Din lac în puț! Statistica de-a dreptul rușinoasă bifată de Liverpool după umilința cu PSV # Sport.ro
Liverpool trece printr-un moment dezastruos, iar înfrângerea usturătoare cu PSV a scos la iveală o statistică absolut rușinoasă pentru echipa lui Arne Slot.
18:00
Inter Milano a pierdut cu scorul de 1-2 pe terenul lui Atletico Madrid, în faza principală Champions League, iar, după meci, s-a vorbit inclusiv despre o posibilă demitere a lui Cristi Chivu.
17:40
Jurnaliștii din Serbia au râs de FCSB: „Gigi Becali este eminența cenușie. Cel mai ușor adversar” # Sport.ro
Ziariștii sârbi de la sportal.blic.rs, material amplu despre FCSB. Concluziile despre campioana României.
17:40
Scandal Mondial: țara calificată, cu un român în staff, boicotează tragerea la sorți de la Washington! # Sport.ro
Cu mai puțin de 200 de zile înainte de startul turneului final, un caz revoltător s-a oficializat, astăzi.
17:30
Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru” # Sport.ro
Antrenorul lui Inter Milano a fost un car de nervi miercuri seară după meciul din UEFA Champions League.
17:30
Steaua Roșie și FCSB s-au mai duelat o singură dată în istorie! Rezultatul nu le dă mari speranțe roș-albaștrilor # Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad – FCSB se joacă astăzi, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
17:20
Decizia luată de conducerea lui Liverpool în privința lui Arne Slot după umilința cu PSV de pe Anfield # Sport.ro
PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, s-a impus cu scorul de 4-1 pe Anfield, în fața lui Liverpool, în runda a cincea din Champions League.
Acum 6 ore
16:50
El va fi cel mai urmărit jucător la Steaua Roșie – FCSB! Ar putea ajunge la rivala Universității Craiova # Sport.ro
FCSB va juca pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad în faza principală Europa League, un prilej pentru jucătorii campioanei să iasă din nou în evidență pe plan european, așa cum au făcut-o sezonul trecut.
16:40
Cum va arăta primul 11 pentru FCSB în deplasarea contra Stelei Roșii Belgrad.
16:30
Manchester City pregătește unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale iernii.
16:30
Tecău, în acționariatul unui brand românesc: fostul mare jucător de tenis devine om de afaceri # Sport.ro
La trei ani după ce a încheiat socotelile cu sportul de performanță, campionul de la Wimbledon 2015 și US 2017, la dublu, rămâne alături de tenis, însă din altă postură.
16:30
Edward Iordănescu (47 de ani) a dirijat-o pe Legia Varșovia în perioada iulie 2025 - octombrie 2025.
16:10
Cu 9 înfrângeri, în ultimele 12 meciuri, campioana Angliei a devenit o echipă demnă de compasiune. Iar pentru managerul Arne Slot numărătoarea inversă a început deja.
15:40
Înfrângerea din această etapă de UEFA Champions League, scor 1-4 pe teren propriu cu PSV Eindhoven, le-a pus capac șefilor lui Liverpool.
15:40
L-a răpus pe Chivu în Champions League și a spus la ce s-a gândit în acel moment: „Antrenorul era supărat” # Sport.ro
Inter a pierdut duelul din Champions League cu Atletico Madrid, scor 1-2.
15:30
Fost campion al României cu Dinamo și Rapid, Dănuț Lupu a dat verdictul în lupta încinsă pentru titlu din Superliga României.
15:20
Barcelona a pierdut clar în fața lui Chelsea în Champions League, scor 0-3.
Acum 8 ore
15:00
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
14:50
Sare în apărarea lui Chivu: "Superficiali și aroganți sunteți voi! Până mai ieri erau numai laude" # Sport.ro
Inter Milano a ajuns la două eșecuri consecutive, după 1-2 contra lui Atletico Madrid în Champions League, iar Cristi Chivu a început să fie criticat în Italia.
14:40
Unul dintre jucătorii importanți din Superliga va fi urmărit la următorul meci.
14:30
Universitatea Craiova - Mainz se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:45.
13:50
Ungurii l-au evidențiat imediat! Unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB i-a lăsat cu gura căscată # Sport.ro
Maghiarii au fost impresionați de unul dintre jucători lui FCSB.
13:40
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: ”Nu vreau să te jignesc, dar e o întrebare proastă” # Sport.ro
Meciul Olympiacos - Real Madrid 3-4 a fost redat în format LIVE TEXT de site-ul Sport.ro.
13:30
Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45! Duel complicat cu o formație din Bundesliga # Sport.ro
Universitatea Craiova - Mainz se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:45.
13:30
Steaua Roșie Belgrad - FCSB se joacă diseară, de la ora 22:00, în runda a cincea din faza principală Europa League.
13:20
România caută la Mondial spiritul de luptă al Valentinei Ardean-Elisei, comentat savuros de Radu Voina, la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Radu Voina, episod memorabil despre un dialog purtat cu Valentina Ardean-Elisei.
Acum 12 ore
13:00
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: „L-aș lua eu în cârcă prin București” # Sport.ro
Rapid, liderul din Superliga, nu renunță la visul de a aduce un jucător de națională în Giulești.
12:50
Meciul dintre FCSB și Dinamo este programat pe 6 septembrie, pe Arena Națională. În tur, ”câinii” s-au impus cu 4-3.
