Mainz l-a lăsat rece pe Nicușor Bancu: „Nu era o sperietoare”

Atacantul Dusan Vlahovic (25 de ani) este tot mai aproape de despărțirea de Juventus Torino. Despre viitorul fotbalistului a vorbit și prezentatorul și jurnalistul Massimo Giletti în emisiunea sa de la „Radio Bianconera”. El a dezvăluit că atacantul sârb rămâne cu siguranță în Serie A, dar că din luna iunie nu va mai juca în tricoul alb-negru.Giletti spune că Vlahovic o va părăsi cu siguranță pe Juventus Torino și că va merge, probabil, la AC Milan. ...