Serena Williams a topit inimile celor care o urmăresc. Ce a dezvăluit fosta jucătoare de tenis
Fanatik, 28 noiembrie 2025 07:20
Serena Williams i-a cucerit pe internauți cu ultima postare distribuită pe rețelele de socializare. Mărturia specială făcută de fostul număr 1 mondial.
Acum 10 minute
07:50
Gigi Becali anunță revoluția după Steaua Roșie – FCSB 1-0! Câte transferuri face la iarnă: „Era piesă principală, nu mai e” # Fanatik
Ce a declarat Gigi Becali, patronul de la FCSB, după înfrângerea suferită de echipa sa în meciul cu Steaua Roșie. Omul de afaceri anunță transferuri de urgență.
Acum 30 minute
07:40
Federația Argentiniană de Fotbal a luat o decizie extrem de dură, după gestul unei echipe care a fost considerat lipsit de fair-play la adresa adversarilor
Acum o oră
07:20
Acum 2 ore
06:50
Nicușor Bancu, OUT pentru meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce mesaj i-a transmis lui Mirel Rădoi: „E meritul lui” # Fanatik
Universitatea Craiova a obținut o victorie istorică în Conference League, scor 1-0, cu Mainz, dar l-a pierdut pe Nicușor Bancu. Căpitanul oltenilor va rata meciul cu Sparta Praga și i-a transmis un mesaj lui Mirel Rădoi.
06:20
Sârbii rămân cu un semn de întrebare după Steaua Roșie – FCSB 1-0 la Belgrad: „Decizia va fi mult discutată” # Fanatik
Ce au scris jurnaliștii din Serbia la finalul meciului pe care Steaua Roșie l-a câștigat pe teren propriu în fața campioanei României, FCSB. Decizia arbitrului le-a dat de gândit.
Acum 4 ore
05:50
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit indemnizațiile # Fanatik
Top zece companii de stat cu cele mai mari pierderi în anul 2024. Societățile care ar putea fi vizate de reforma lui Bolojan. Topul indemnizațiilor la stat
Acum 8 ore
01:50
Decizia uriașă a conducerii Universități Craiova după victoria Mainz! Ce se va întâmpla la derby-ul cu CFR Cluj # Fanatik
Victoria Universității Craiova împotriva celor de la Mainz i-a făcut pe șefii grupării oltene să anunțe la finalul partidei o decizie surprinzătoare pentru partida cu CFR Cluj, din SuperLiga.
01:30
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după U Craiova – Mainz 1-0 și Steaua Roșie – FCSB 1-0. Trecem peste Ungaria cu punctele aduse de olteni! # Fanatik
Universitatea Craiova a învins-o pe Mainz, scor 1-0, și România profită pentru a trece peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. FCSB a cedat la Belgrad și îi ajută pe sârbi să rămână aproape.
01:20
MM Stoica, vizibil afectat după înfrângerea FCSB la Belgrad: „Nu îmi doresc altceva decât să se termine mai repede anul 2025” # Fanatik
Ce a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, după înfrângerea echipei sale în meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Ce nu a mers în jocul campioanei.
01:10
Gigi Becali le-a decis soarta antrenorilor Charalambous și Pintilii după ce FCSB a pierdut cu Steaua Roșie: „Nu sunt idiot” # Fanatik
Gigi Becali a intervenit după eșecul suferit de FCSB, 0-1, cu Steaua Roșie Belgrad, și a anunțat ce se va întâmpla cu cuplul de antrenori format din Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
00:50
Elias Charalambous, ieşire fără precedent după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Este cel mai slab meci de când sunt aici!”. Şi-a certat jucătorii # Fanatik
FCSB a suferit al patrulea eşec la rând în Europa League, 0-1 cu Steaua Roşie Belgrad. Elias Charalambous a avut un discurs dur la adresa propriilor jucători.
00:40
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Nu mai am încredere în echipa asta!” A pus tunurile pe o vedetă: „L-am lăudat tot timpul” # Fanatik
Gigi Becali a fost dezamăgit de jocul FCSB-ului cu Steaua Roşie Belgrad, scor 0-1. Patronul FCSB a pus tunurile pe Florin Tănase, fiind nemulţumit de modul în care a intrat în teren jucătorul.
00:40
Daniel Bîrligea, anunț despre viitorul său la FCSB după eșecul cu Steaua Roșie: „Sunt penibil” # Fanatik
FCSB a pierdut un nou meci, 0-1, cu Steaua Roșie Belgrd, în Europa League, iar Daniel Bîrligea și-a turnat cenușă în cap la finalul partidei și a făcut un anunț cu privire la viitorul său.
00:30
Darius Olaru, „săgeți” către Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB 1-0: „Am încercat să trec peste multe” # Fanatik
Darius Olaru a fost negru de supărare la finalul meciului pierdut de FCSB, scor 0-1, în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad. Gigi Becali a fost atacat și el de căpitanul roș-albaștrilor
00:10
Meci de coșmar pentru Ngezana! Greșeală decisivă la golul marcat de Steaua Roșie, plus o altă eroare colosală # Fanatik
Siyabonga Ngezana, titular în duelul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, a avut o prestație dezamăgitoare, fiind unul dintre cei mai slabi jucători ai campioanei României.
00:10
Jucătorii FCSB, băgați în ședință de galerie după 0-1 cu Steaua Roșie! Florin Tănase, înțepături pentru colegii din defensivă: „Primim ușor goluri” # Fanatik
Tensiuni la finalul meciului Steaua Roșie - FCSB. Suporterii campioanei României nu au mai rezistat și și-au vărsat nervii pe jucătorii lui Elias Charalambous.
00:00
Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League?! Roş-albaştrii au nevoie de un miracol după 0-1 cu Steaua Roşie. Toate calculele # Fanatik
FCSB a pierdut cu 0-1 meciul cu Steaua Roşie Belgrad şi suferă a patra înfrângere la rând în Europa League. Campionii României au nevoie de o minune pentru a prinde play-off-ul.
00:00
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață # Fanatik
”Cea mai puternică femeie din lume” ar fi în realitate bărbat. Un scandal uriaș a izbucnit în lumea sportului, iar subiectul a devenit unul cât se poate de controversat.
Acum 12 ore
23:40
Titularul Universității Craiova nu l-a uitat pe Mirel Rădoi: „Îmi pare rău, pentru mine a fost greu să văd asta” # Fanatik
Jucătorii Universității Craiova nu și-au putut ascunde bucuria după succesul obținut în Bănie cu Mainz, 1-0, meci din grupa principală a Conference League.
23:30
Victorie cu iz de iubire! Fotbaliștii Universității Craiova au sărbătorit cu iubitele succesul contra lui Mainz. Video # Fanatik
Craiova e în sărbătoare după ce Universitatea a învins-o pe Mainz cu scorul de 1-0. Fotbaliștii lui Felipe Coelho au petrecut cu iubitele, chiar pe gazon
23:20
Pontul zilei de vineri, 28 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Rapid – Csikszereda # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 28 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la Rapid – Csikszereda, partidă care contează pentru etapa a 18-a din SuperLiga.
23:10
O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A confirmat că sunt un cuplu # Fanatik
Una dintre fostele sportive de la Arsenal și Manchester City, în centrul unei dispute de amploare. A dezvăluit că are o relație cu o sportivă olimpică.
23:10
Sorin Cârțu, impresionat total de Filipe Coelho după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: „Am dominat banca tehnică a germanilor” # Fanatik
Sorin Cârțu, prima reacție după victoria formidabilă obținută de Universitatea Craiova în fața celor de la Mainz. Laude pentru antrenorul Filipe Coelho.
22:50
Prezență surpriză lângă Mihai Rotaru în lojă la victoria cu Mainz! A fost aplaudat la scenă deschisă, după care a dat verdictul: „Am purtat noroc” # Fanatik
Cine a stat lângă Mihai Rotaru în lojă la Universitatea Craiova - Mainz 1-0. Prezența surpriză de la Craiova care le-a adus noroc oltenilor.
22:30
Ultrașii sârbi, scenografie cu stema României la Steaua Roșie – FCSB. Cele două cuvinte de pe bannerul uriaș și scandări dure către UEFA. Foto # Fanatik
Moment incredibil înainte de duelul dintre Steaua Roșie și FCSB din Europa League. Mesajul sârbilor pentru România. Imagini virale de pe stadionul din Belgrad.
22:30
Biletul zilei la pariuri de vineri, 28 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 470 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Bundesliga și La Liga.
22:20
Filipe Coelho, cu ochii în lacrimi după Universitatea Craiova – Mainz 1-0. „Haideți să ne bucurăm!”. Ce a spus despre schimbările inspirate # Fanatik
Ce a declarat Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, după succesul răsunător obținut în fața celor de la Mainz. „Vreau să mulțumesc fanilor”.
22:00
Jackpot! Câți bani a câștigat Universitatea Craiova după 1-0 cu Mainz. Suma totală adunată până acum de la UEFA # Fanatik
Victoria obținută de Universitatea Craiova cu Mainz, 1-0, nu aduce doar puncte pentru olteni, ci și bani buni pentru a fi adăugați la bugetul echipei din SuperLiga.
21:50
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele # Fanatik
Universitatea Craiova a obţinut o victorie uriaşă în Conference League, 1-0 cu Mainz. Cu acest succes, primăvara europeană este foarte aproape. Toate calculele.
21:40
Nebunie totală pe aeroportul din Belgrad! Ce s-a întâmplat înainte de meciul cu echipa din România. Video # Fanatik
Momente incredibile în Serbia. Fanii uneia dintre cele mai iubite echipe s-au adunat în număr mare la aeroport, cu scurt timp înainte de duelul cu formația din campionatul României.
21:30
Cu cine joacă România în grupele principale de la Campionatul Mondial! „Tricolorele”, ca şi calificate după victoria cu Croaţia # Fanatik
România a debutat cu o victorie la CM de handbal feminin, 33-24 în faţa Croaţiei. Încep deja calculele pentru grupele principale, "tricolorele" fiind ca şi calificate după acest succes.
21:10
Mită de 1,5 milioane de euro pentru întâlnirea cu premierul Bolojan ca să se răzbune pe o rudă: ”Trebuie să mă duc pe corupție la nivel înalt” # Fanatik
Cel mai important dosar de corupție din acest an a plecat de la dorința omului de afaceri vasluian Fănel Bogos de a se răzbuna personal pe cumătrul Mihai Ponea, cel care era directorul DSVSA Vaslui.
21:10
Aproape de dezastru! Isenko l-a imitat pe Târnovanu și a ieșit hazardat din poartă în U Craiova – Mainz. Ce l-a salvat # Fanatik
Prima repriză a meciului dintre Universitatea Craiova și Mainz a adus o fază în care Pavlo Isenko, portarul oltenilor, a fost aproape de o eroare incredibilă.
20:50
Jose Mourinho a refuzat cel mai mare contract din istorie! Giovanni Becali a dezvăluit oferta ireală primită de portughez. Exclusiv # Fanatik
Jose Mourinho putea să fie cel mai bine plătit antrenor din lume, iar Giovanni Becali dezvăluie cum portughezul a refuzat o propunere incredibilă din punct de vedere financiar.
20:30
Îi paște o nouă amendă? Ce scenografie au afișat oltenii în Universitatea Craiova – Mainz. UEFA are toleranță zero! Video și foto # Fanatik
Show total pe stadionul Ion Oblemenco! Ce scenografie au pregătit suporterii Universității Craiova pentru duelul de foc cu Mainz. Nu au lipsit nici materialele pirotehnice, care pot aduce sancțiuni din partea UEFA.
20:20
Fanatik SuperLiga, vineri, 28 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, show cu invitați de marcă după meciurile FCSB-ului și Craiovei # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție incendiară, vineri, 28 noiembrie, de la ora 12:00, iar invitații de marcă o să discute despre meciurile din cupele europene și nu numai.
19:50
Din penitenciar, direct pe „Ion Oblemenco”. Prezență surprinzătoare pe stadion la U Craiova – Mainz. Video # Fanatik
Surpriză de proporții la Universitatea Craiova - Mainz din Conference League. Mai mult deținuți de la Penitenciarul Craiova-Pelendava se află în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”
19:40
Destinația de vacanță în care a ajuns Novak Djokovic. Locul e supranumit raiul milionarilor din tenis # Fanatik
Locația specială unde Novak Djokovic își petrece concediul. Celebrul jucător de tenis din Serbia își încarcă bateriile într-un spațiu cu totul inedit.
19:20
Producătorul român de microbuze care se extinde în Europa și în Orientul Mijlociu. Vehiculele electrice au dotări premium și vor ajunge și peste hotare # Fanatik
Un producător român de microbuze își extinde afacerile și peste hotare. Mai multe vehicule electrice au atras atenția atât în Europa cât și în Orientul Mijlociu.
Acum 24 ore
18:50
„Ce crezi că se întâmplă?”. Alex Mitriță, verdict clar înainte de Universitatea Craiova – Mainz # Fanatik
Alexandru Mitriță a revenit în România pentru meciul fostei sale echipe, Universitatea Craiova, cu Mainz în Conference League. Ce a declarat fotbalistul în fața stadionului.
18:50
Daniel Băluţă atacă problema parcărilor: Tarife diferenţiate și preţuri foarte ieftine pentru zonele de intrare în oraş # Fanatik
Daniel Băluță susține că tarifele de parcare trebuie adaptate fiecărei zone, iar la periferie aproape eliminate, pentru a încuraja folosirea transportului public și a reduce presiunea asupra traficului din Capitală.
18:40
Gabi Tamaș, întrecere în șprițuri cu ”campionul” Serghei Mizil. Cine pe cine bagă sub masă: „E combatant ca mine” # Fanatik
Gabi Tamaș face o întrecere în șprițuri cu Serghei Mizil, amândoi fiind cunoscuți ca unii din cei mai rezistenți petrecăreți din showbiz-ul românesc!
18:40
Cât de periculos este să încarci buteliile cu gaz la benzinării. Riscul major semnalat de experți: ”Nimeni nu verifică nimic” # Fanatik
Reîncărcarea ilegală a buteliilor la benzinării continuă în România. Cât de periculos este acest fenomen și ce riscuri reale implică pentru siguranța oamenilor?
18:20
Vedeta Kurt Zouma a produs un scandal uriaș în vestiarul lui CFR Cluj: „Uite-l pe ăsta care intră să ne mănânce meciul”. Exclusiv # Fanatik
Nu e liniște la CFR Cluj! Jucătorii echipei lui Daniel Pancu s-au revoltat după înfrângerea cu Dinamo din etapa a 15-a. Cu ce i-a deranjat Kurt Zouma, fotbalistul adus de Varga în Gruia.
18:10
Giovanni Show, vineri, 28 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali după meciurile FCSB-ului și Craiovei din cupele europene # Fanatik
Vineri, 28 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
17:50
O veste importantă pentru sportivii din Rusia, care de mai mulți ani au primit interdicție din a mai concura sub drapelul țării lor din cauza conflictului cu Ucraina.
17:30
Suma de bani cu care Alex Băluță se întoarce în țară! Fostul jucător al FCSB a strâns o avere în SUA în doar patru luni # Fanatik
Aventura lui Alexandru Băluță la Los Angeles FC s-a încheiat prematur. Fostul campion al României cu FCSB, Băluță se întoarce în țară cu o sumă incredibilă de bani
17:10
Conference League, rezultate etapa 4. Noi dueluri tari cu 11 echipe neînvinse după primele 3 runde! # Fanatik
Conference League, rezultatele din etapa 4. Toate scorurile finale, clasament actualizat live și programul complet al următoarei etape din cea de-a treia competiție europeană.
17:10
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel # Fanatik
Radu Mazăre nu scapă de probleme. ANI (Agenția Națională de Integritate) vrea să confiște de la fostul primar aproape un milion de euro, sumă pe care n-a declarat-o și nu a putut s-o justifice.
16:50
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare # Fanatik
Tania Souza, o prezență extrem de apreciată la show-urile de MMA și antrenoare de fitness din Brazilia, a fost găsită moartă. Cauza decesului este, în prezent, necunoscută. Unde a fost găsită fără suflare sportiva, ai cărei apropiați sunt în stare de șoc.
