Andrei Rațiu, pe cale să prindă transferul carierei
SportMedia, 28 noiembrie 2025 08:50
Andrei Rațiu este pe cale să prindă transferul carierei după ce a semnat prelungirea înțelegerii cu Rayo Vallecano. Fundașul român este din nou pe lista celor de la FC Barcelona, potrivit publicației El Nacional. Hansi Flick își dorește să întărească defensiva Barcelonei în mercato-ul de iarnă și a cerut aducerea unui fundaș central și a
Incident major la Baikonur: Rusia rămâne fără rampă de lansare spre spațiu, pentru prima dată după 1961
Programul spațial rus se confruntă cu cea mai gravă întrerupere din ultimele șase decenii, după ce platforma de lansare de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan a suferit avarii majore la decolarea navei Soyuz MS-28. Deși capsula – cu doi cosmonauți ruși și un astronaut NASA – a ajuns în siguranță la Stația Spațială Internațională, evaluările
Percheziții FBI după atacul de lângă Casa Albă. Criminalul fusese verificat de CIA. Administrația Trump revizuiește permisele de ședere din 19 țări
FBI a făcut percheziții în statul Washington și în San Diego, în cadrul anchetei de terorism deschise după atacul comis miercuri în apropierea Casei Albe, când doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Iniţial, autorităţile au anunţat că amândoi au murit. De fapt, doar una dintre victime, Sarah Beckstrom (20 de ani), a murit,
Presa britanică a dezvăluit ce avere are Emma Răducanu după un an în care a avut, totuși, rezultate mai bune decât în ultimele două sezoane. Conform Here is The City, Emma Răducanu are, în acest moment, o avere netă evaluată la 8 milioane de lire sterline, dar și active de 10.2 milioane de lire sterline.
A doua rectificare bugetară: Alocări suplimentare pentru Sănătate, primării și Transporturi, economii la PNRR și dobânzi
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificare bugetară care ar urma să fie aprobat vineri în ședință de guvern. Acesta prevede o majorare a veniturilor bugetului de stat cu suma de 2,1 miliarde de lei și o scădere a cheltuielilor cu 2,7 miliarde. Așa cum a anunțat și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, cele
Să dăm soarele mai încet! Proiectul controversat care vrea să pulverizeze milioane de tone de particule în stratosferă pentru a răci Pământul
O companie israeliano-americană, Stardust Solutions, propune o tehnologie de răcire a planetei prin pulverizarea a milioane de tone de particule în stratosferă, la aproximativ 20 km de suprafața Pământului. Conceptul se bazează pe teoriile vechi de decenii privind injectarea de particule în atmosferă pentru a reflecta lumina solară și a reduce temporar încălzirea globală. Metoda
Andrei Rațiu este pe cale să prindă transferul carierei după ce a semnat prelungirea înțelegerii cu Rayo Vallecano. Fundașul român este din nou pe lista celor de la FC Barcelona, potrivit publicației El Nacional. Hansi Flick își dorește să întărească defensiva Barcelonei în mercato-ul de iarnă și a cerut aducerea unui fundaș central și a
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana, după ce fundașul central din Africa de Sud a făcut un nou meci slab. Ngezana are zilele numărate la FCSB, iar FCSB mută pe piața transferurilor și este foarte aproape de un acord cu Andre Duarte. Fostul jucător de la U Craiova 1948 este așteptat săptămâna viitoare la
Oamenii de știință au detectat, după 50 de ani de căutări, ceea ce suspectează că ar fi fulgere pe Marte, analizând vânturile turbulente înregistrate de o sondă robotică aparținând NASA. Nu mai puțin de 55 de cazuri de „mini-fulgere" au fost documentate pe parcursul a doi ani marțieni – adică puțin sub patru ani tereștri
Microbii din cavitatea bucală pot avea un impact major asupra nivelului de zahăr din sânge și, implicit, asupra riscului de diabet sau boli cardiovasculare. Un nou studiu sugerează că tratamentul endodontic ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei. Un nou studiu realizat de cercetători de la King's College London (Anglia) și Universitatea din Helsinki (Finlanda) a arătat
Bolojan, după incidentul cu jurnaliștii: N-am cerut niciunui angajat să facă altceva decât e în fișa postului
Premierul Ilie Bolojan promite că incidentul din Parlament, în care un angajat al Guvernului a bruscat jurnaliștii, este „regretabil", adăugând: „îmi pare rău dacă cineva s-a simțit într-o formă sau alta agresat". Șeful Guvernului a ținut să sublinieze, joi seara, la Digi24, că nu a încurajat niciodată gesturi agresive: „N-am cerut niciunui angajat al Guvernului
Firmele care ocupau abuziv o clădire a Ministerului Economiei fără să plătească chirie vor fi evacuate. Miruță: „Au încasat 18 ani ilegal zeci de mii de euro"
Firmele care funcționau de aproape două decenii într-o clădire de 1.500 de metri pătrați a Ministerului Economiei fără să plătească chirie vor fi evacuate. Judecătoria Sectorului 4 a dispus scoaterea din spațiu a Asociației „Incubator de Afaceri", decizie executorie cu drept de apel în cinci zile. Ministrul Radu Miruță spune că instituția a recuperat imobilul
Opt români, exploatați ca sclavi într-o spălătorie auto din Londra. Proprietarul, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare
Hewa Margai, un britanic de 45 de ani din Londra, a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare pentru trafic și exploatarea în regim de sclavie a opt cetățeni români, printre care și un băiat de 15 ani. Sentința a fost pronunțată la Kingston Crown Court, după o investigație a Unității pentru
Experți americani propun sancțiuni „invizibile", dar decisive – Călcâiul lui Ahile pentru industria de apărare a Rusiei
Un grup american de experţi a identificat mai multe potenţiale sancțiuni mai puţin vizibile, dar cu potențial cheie, despre care spune că ar putea perturba serios efortul de război al Rusiei în Ucraina, după ce luna trecută au fost vizate cele mai mari companii petroliere ale Kremlinului. În rundele anterioare au fost aplicate sancțiuni companiilor
De ce nu se poate cum vrea Trump – cea mai mare centrală nucleară din Europa, împărțită între Rusia și Ucraina
Repornirea centralei nucleare din Zaporojie sub controlul atât al Rusiei, cât și al Ucrainei, ca parte a oricărui acord de pace, ar fi practic imposibilă în starea actuală a centralei, au declarat mai mulți experți. Conform propunerii de pace în 28 de puncte, înaintată de administrația președintelui american Donald Trump și dezvăluită publicului săptămâna trecută,
Eșecul SRI în cazul traficului de identitate în favoarea rușilor. De zeci de ani, se vinde cetățenia română (Video)
Gerhard Daniel Campos este un cetățean brazilian, care are un apartament în Rio de Janeiro, conduce o mică firmă cu imprimante 3D, are o parteneră din oraș și o pisică. Trece drept un bărbat model, din clasa de mijloc, integrat perfect în comunitatea locală. Singurul lui defect e acela că e spion rus. Numele lui
Polițist inculpat pentru proxenetism: E acuzat că a exploatat sexual o tânără în mai multe țări
Un agent al Biroului Rutier Pitești, încadrat în Poliție din 2013, este inculpat într-un amplu dosar de proxenetism și trafic de persoane, instrumentat de DIICOT Pitești. Procurorii îl acuză că, în noiembrie 2024, ar fi recrutat prin metoda „loverboy" o femeie pe care a obligat-o să se prostitueze în Elveția și Irlanda, până în 26
Macron introduce serviciul național militar voluntar: „Nu este vorba de a trimite tineri de-ai noștri în Ucraina"
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi instituirea unui „serviciu național" de zece luni pentru tinerii majori, un program „strict militar" și voluntar, conceput „să răspundă nevoilor armatei" în contextul amenințărilor ruse și al riscurilor crescute de conflict, transmite AFP. „Teama nu evită niciodată pericolul. Singurul mod de a-l evita este de a ne pregăti
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, scapă din nou de extrădare. Curtea de Apel din Salonic a decis joi nu doar respingerea cererii autorităților române, ci și ridicarea tuturor restricțiilor impuse după arestarea sa din octombrie. Condamnat definitiv în România la 10 ani și 8 luni pentru corupție, Oprescu, în vârstă de 74 de ani,
Bolojan se laudă cu o scădere a deficitului și un vârf al încasărilor din TVA. Octombrie – cea mai bună lună din 2025
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-o postare publicată joi pe Facebook, că execuția bugetară pe primele zece luni ale anului arată „o scădere a deficitului și o creștere constantă a încasărilor din TVA". Șeful Guvernului susține că trendul „confirmă o colectare mai eficientă" și un ritm solid al veniturilor statului. Potrivit datelor prezentate, deficitul bugetar
SpotMedia.ro transmite LIVE, joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB de pe tabloul principal din Europa League. STEAUA ROȘIE BELGRAD – FCSB 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Min. 8 – Ocazie mare Steaua Roșie! Zima respinge excelent o minge șutată de Ivanic din 16
Bolojan, despre Moșteanu și facultatea inventată: Nu lucrez cu diplome, ci cu ministrul în sine
Premierul Ilie Bolojan a comentat, joi seară controversele legate de CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce au fost semnalate public mai multe neconcordanțe din CV-ul acestuia. Șeful
Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat câștigătorul competiției europene dedicate celor mai frumoase târguri de sărbători, obținând locul 1 cu un avans de peste 56.000 de voturi față de următoarea clasată. În total, au fost înregistrate 142.687 de voturi, iar peste 55% au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, … The post Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Coreea de Nord introduce studierea obligatorie a limbii ruse în școli. Moscova anunță extinderea cooperării educaționale # SportMedia
Coreea de Nord a decis introducerea limbii ruse ca disciplină obligatorie începând din clasa a patra, măsură care marchează o aprofundare a relațiilor cu Moscova. Autoritățile ruse afirmă că tot mai mulți elevi nord-coreeni studiază rusa, iar interesul este reciproc. Anunțul a fost făcut la reuniunea comisiei interguvernamentale de la Moscova, unde Alexander Kozlov, copreședinte … The post Coreea de Nord introduce studierea obligatorie a limbii ruse în școli. Moscova anunță extinderea cooperării educaționale appeared first on spotmedia.ro.
Vicepreședintele CSM avertizează asupra „inechităților majore” din noua reformă a pensiilor magistraților: Vor fi trei tipuri de pensionari # SportMedia
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, critică dur noul proiect privind pensiile de serviciu, susținând că modificările propuse vor crea „trei tipuri de pensionari” și vor accentua inechitățile din sistem. Plenul CSM a dat, joi, aviz negativ proiectului. „Magistrații sunt cetățeni, ca oricare alții, nu au avut niciodată o problemă cu ieșirea la pensie … The post Vicepreședintele CSM avertizează asupra „inechităților majore” din noua reformă a pensiilor magistraților: Vor fi trei tipuri de pensionari appeared first on spotmedia.ro.
SpotMedia.ro transmite LIVE, joi, 27 noiembrie, de la ora 19:45, meciul Universitatea Craiova – Mainz de pe tabloul principal din Conference League. UNIVERSITATEA CRAIOVA – MAINZ 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Min. 26 – Ocazie Mainz! Isenko scoate excelent o lovitură de cap din apropiere a lui Kohr. Min. 21 … The post LIVE Conference League: Universitatea Craiova – Mainz appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 28 noiembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 28 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
Ioana Dogioiu se delimitează de ”excesul de zel” al ofițerului de presă, care i-a îmbrâncit pe jurnaliști: Nu a primit niciun fel de indicație # SportMedia
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat joi incidentul de la Parlament, când presa a fost împiedicată să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan, iar ofiţerul de presă i-a îmbrâncit pe jurnalişti. Ioana Dogioiu a fost întrebată, după şedinţa de guvern, cum s-a ajuns la ”excesul de zel” al ofiţerului de presă. ”Cum … The post Ioana Dogioiu se delimitează de ”excesul de zel” al ofițerului de presă, care i-a îmbrâncit pe jurnaliști: Nu a primit niciun fel de indicație appeared first on spotmedia.ro.
Kylian Mbappe este al patrulea fotbalist al lui Real Madrid care marchează patru goluri într-un meci de Liga Campionilor sau Cupa Campionilor Europeni, atacantul francez reușind acest lucru în partida de miercuri de pe terenul lui Olympiakos Pireu, câștigată cu 4-3, scrie L’Equipe. Mbappe a punctat în minutele 22, 24, 29 și 60. El a … The post Kylian Mbappe a intrat în istoria lui Real Madrid appeared first on spotmedia.ro.
Noile buletine cu cip provoacă haos la ghișee. Românii, puși pe drumuri pentru dovada domiciliului. MAI trimite „mesaje de responsabilizare” # SportMedia
Aproape 900.000 de români au deja carte electronică de identitate (CEI), însă mulți descoperă la ghișee că nu își pot dovedi domiciliul, pentru că majoritatea instituțiilor nu dețin cititoare pentru noile documente. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) din MAI confirmă că adresa, mutată exclusiv pe cipul electronic, este una dintre cele mai frecvente probleme … The post Noile buletine cu cip provoacă haos la ghișee. Românii, puși pe drumuri pentru dovada domiciliului. MAI trimite „mesaje de responsabilizare” appeared first on spotmedia.ro.
Ludovic Orban anunță că Forța Dreptei îl sprijină pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei (Video) # SportMedia
Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban, a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei, programată pentru 7 decembrie. Decizia vine după consultări interne și analize sociologice, a afirmat liderul partidului. „Am avut decizii luate în unanimitate, atât în Biroul Municipal, Forța Dreptei, … The post Ludovic Orban anunță că Forța Dreptei îl sprijină pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei (Video) appeared first on spotmedia.ro.
SpotMedia.ro transmite LIVE, joi, 27 noiembrie, de la 19:00, meciul România – Croația de la Campionatul Mondial de handbal feminin. ROMÂNIA – CROAȚIA, de la 19:00*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Cu un nou selecționer pe bancă, Ovidiu Mihăilă, România debutează la turneul final contra Croației, meci în care pleacă drept … The post LIVE Campionatul Mondial de handbal: România – Croația appeared first on spotmedia.ro.
București: Un pastor penticostal acuzat că a violat o minoră timp de 2 ani nu a fost arestat # SportMedia
Un caz tulburător, în care un pastor penticostal de 72 de ani este cercetat pentru viol și agresiune sexuală asupra unei fete de 15 ani, a luat o întorsătură neașteptată. Deși reținut inițial, bărbatul a fost lăsat în libertate sub control judiciar, după ce propunerea de arestare preventivă formulată de procurori a fost respinsă de … The post București: Un pastor penticostal acuzat că a violat o minoră timp de 2 ani nu a fost arestat appeared first on spotmedia.ro.
Bonus de pensionare de 100.000 de euro la Direcția Silvică Arad. Raportul Corpului de Control va fi trimis la Înalta Curte # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi că va trimite raportul Corpului de Control, efectuat la Direcţia Silvică Arad, unde directorul Teodor Ţigan a obţinut bonusul de pensionare de 100.000 de euro, către ÎCCJ şi conducerea Romsilva, pentru a lua deciziile necesare. Buzoianu a declarat după şedinţa de guvern că, în urmă cu o zi, … The post Bonus de pensionare de 100.000 de euro la Direcția Silvică Arad. Raportul Corpului de Control va fi trimis la Înalta Curte appeared first on spotmedia.ro.
Federația internațională de judo (IJF), al cărei președinte este româno-austriacul Marius Vizer, a anunțat joi într-un comunicat reintegrarea completă a sportivilor ruși, care vor putea din nou participa la competiții internaționale sub culorile țării lor, cu ‘imnul’ și ‘drapelul național’, informează AFP. Această decizie, o ‘premieră’ pentru o federație sportivă, potrivit Rusiei, de la începutul … The post Federația Internațională de Judo reintegrează sportivii ruși appeared first on spotmedia.ro.
Fiecare companie funcționează într-un echilibru fragil între resurse, procese și oameni. Când acest echilibru se rupe, apar pierderile. Unele sunt vizibile în rapoarte, altele trăiesc tăcute în cultura organizației și devin surse constante de costuri ascunse. Poți vedea ușor când scad vânzările sau crește rata de erori. Însă pierderile intangibile, cum este motivarea scăzută, își … The post Ce pierderi îți erodează compania fără să-ți dai seama? appeared first on spotmedia.ro.
Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș a finalizat un sistem de scări pentru pești pe râul Bicaz, care permite exemplarelor de zglăvoacă, specie protejată, să urce în amonte pentru reproducere. Până acum, pragurile de beton și micile cascade sub poduri și podețe blocau acest traseu natural al viețuitoarelor acvatice, explică Romsilva pe Facebook. În total, … The post Scări pentru pești construite pe râul Bicaz (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica. Cine a primit energie gratis timp de 4 ani # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica. Oficialul spune că toate contractele preferenţiale intră în verificare, iar cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral. Anunţul vine după ce o investigaţie Recorder a dezvăluit că Hidroelectrica ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie gratuită, către 20 de firme, paguba … The post Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica. Cine a primit energie gratis timp de 4 ani appeared first on spotmedia.ro.
Sportivii de performanță au ceva ce mulți dintre noi admirăm și, în același timp, ne întrebăm cum reușesc să mențină: disciplina. Dincolo de medalii, recorduri și aplauze, în spatele lor se ascund mii de ore de muncă, rutine stricte și capacitatea de a-și păstra motivația chiar și atunci când nu au chef. Această artă a … The post Din sala de sport în sala de ședințe: 7 reguli de disciplină pentru performanță appeared first on spotmedia.ro.
Rapid râvnește la transferul lui Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale a României. Aflat într-un moment delicat la Genoa, unde nu joacă aproape deloc, Nicolae Stanciu este un jucător pe placul lui Victor Angelescu, unul dintre patronii Rapidului. Angelescu a anunțat că Rapid caută un număr 10, dar nu crede că îl poate … The post Transferul lui Nicolae Stanciu, râvnit de o echipă din Superliga: „Căutăm un număr 10” appeared first on spotmedia.ro.
Când scăpăm troleibuzele hârbuite? Primăria București ia bani europeni ca să cumpere încă 100, nou-nouțe # SportMedia
Consiliul General a aprobat, joi, un proiect pentru atragerea a 119 milioane de lei – fonduri nerambursabile – destinate achiziției a 100 de troleibuze noi. Suma acoperă aproximativ 20% din costul total al vehiculelor. Dar accesarea finanțării crește șansele ca PMB să găsească și cofinanțarea necesară, astfel încât să poată înlocui troleibuzele vechi, de 18–19 … The post Când scăpăm troleibuzele hârbuite? Primăria București ia bani europeni ca să cumpere încă 100, nou-nouțe appeared first on spotmedia.ro.
Jenat, Moșteanu și-a publicat diploma de la Bioterra, după ce într-un CV vechi scrisese că a absolvit altă universitate privată # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu (USR), şi-a publicat joi, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra – Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce într-un CV vechi, postat pe site-ul companiei TAROM, scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti. Ministrul arată că este ”o greşeală care recunoaşte că îl jenează”. ”Nu am dat … The post Jenat, Moșteanu și-a publicat diploma de la Bioterra, după ce într-un CV vechi scrisese că a absolvit altă universitate privată appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu (45 de ani) e pus sub presiune la Inter după ultimele două rezultate ale echipei. Inter a pierdut cu AC Milan, în Derby della Madonnina, și cu Atletico Madrid în Liga Campionilor, însă viitorul său nu este în pericol, anunță italienii. Presa din Italia a dezvăluit că, la finalul jocului de la Madrid, … The post Decizia luată de Inter în privința lui Cristi Chivu după ultimele rezultate appeared first on spotmedia.ro.
Băluță promite că le dă gratuit apă caldă și căldură bucureștenilor săraci. Când, cui și cum (Video) # SportMedia
Alegerile din Bucureşti bat la uşă, iar candidatul Daniel Băluţă vine cu o promisiune pentru cei mai săraci dintre potenţialii săi alegători. Candidatul PSD propune ca bucureștenii cu venituri sub 3.000 de lei să nu mai plătească deloc pentru apă caldă şi căldură – mai exact doar pentru ei subvenția pentru gigacalorie acordată de PMB … The post Băluță promite că le dă gratuit apă caldă și căldură bucureștenilor săraci. Când, cui și cum (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Un grup american a identificat mai multe sancțiuni obscure, dar potențial cheie, despre care spune că ar putea perturba serios efortul de război al Rusiei în Ucraina, după ce luna trecută au fost vizate cele mai mari companii petroliere ale Kremlinului. În rundele anteriore au fost aplicate sancțiuni companiilor energetice rusești, băncilor, furnizorilor militari și … The post Occidentul ratează sancțiunile care ar putea zădărnici mașina de război a Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Cum se pune în practică Strategia Națională de Apărare? Cine îi poate determina pe profesioniștii din instituțiile de forță să lucreze mai mult în interesul țării decât în propriul interes? Dar pe politicieni? Strategiile Naționale de Apărare adoptate de Parlament din cinci în cinci ani nu au schimbat fundamental riscurile și amenințările care vin din … The post Pot serviciile să salveze țara? appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre prin care alocă 368.000 de lei pentru asigurarea ținutei vestimentare a judecătorilor, magistraților asistenți și grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea. Întrebată despre HG-ul privind alocarea de fonduri pentru hainele magistraților, Ioana Dogioiu (purtătorul de cuvânt al Guvernului) a explicat că au … The post Guvernul a aprobat 73.000 de euro pentru hainele judecătorilor de la Înalta Curte appeared first on spotmedia.ro.
Europa pregătește răspunsul la războiul hibrid al Rusiei – atacuri cibernetice și exerciții militare surpriză # SportMedia
Europa intră într-o fază pe care cu câțiva ani în urmă o considera de neimaginat: vrea să treacă la ofensivă. Statele UE discută cum să riposteze Rusiei în fața atacurilor hibride desfășurate de ani de zile pe teritoriul lor. Pe fondul unei avalanșe de drone, sabotaje, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare, se discută trecerea … The post Europa pregătește răspunsul la războiul hibrid al Rusiei – atacuri cibernetice și exerciții militare surpriză appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat o pierdere de ultim moment, într-un moment delicat al echipei. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Denis Alibec (34 de ani) s-a operat și va lipsi în perioada următoare. Stoica a precizat, însă, că acesta nu va sta mult departe de teren, după ce a … The post FCSB anunță o pierdere de ultim moment: „Va lipsi” appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1373 Incendii în Odesa, rafinărie rusă atacată cu drone (Foto & Video) Avertismentul Lituaniei pentru planul de pace # SportMedia
Ziua 1373 de război a debutat cu noi atacuri ale rușilor. 142 de drone au fost lansate noaptea trecută deasupra Ucrainei, 92 dintre ele fiind doborâte. Trei persoane au fost rănite și au izbucnit mai multe incendii în urma atacurilor rusești cu drone și artilerie asupra regiunii Dnipropetrovsk. O casă a fost distrusă, iar o … The post Ziua 1373 Incendii în Odesa, rafinărie rusă atacată cu drone (Foto & Video) Avertismentul Lituaniei pentru planul de pace appeared first on spotmedia.ro.
Nazare anunță că stăm mai bine la deficit decât în 2024. Cel mai mare nivel de TVA colectat. Cât s-au redus cheltuielile de personal (Video) # SportMedia
Deficitul bugetar a coborât la 5,7% din PIB în luna octombrie, sub nivelul de 6,2% consemnat în aceeași lună din 2024, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, execuția bugetară confirmă că ținta de deficit de 8,4% pentru întregul an rămâne realistă, iar măsurile aplicate în vară „sunt eficiente”. „Execuția din luna octombrie … The post Nazare anunță că stăm mai bine la deficit decât în 2024. Cel mai mare nivel de TVA colectat. Cât s-au redus cheltuielile de personal (Video) appeared first on spotmedia.ro.
